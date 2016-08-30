

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова. Фото: РИА Новости

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина» к территориальной избирательной комиссии и снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет.

«Суд сегодня подтвердил обоснованность наших претензий, которые заключались в том, что были ошибки при заполненных данных кандидатов, и была неверно проведена процедура выдвижения финансовых уполномоченных», — рассказал лидер карельского отделения партии «Родина» Николай Тараканов.

В свою очередь, в беседе с «Новой газетой» бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина объяснила, что предвыборный штаб «Яблока», по версии представителей «Родины», не выполнил обязательные нормы при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета. В частности, в документах не было решения по голосованию о назначении уполномоченных представителей, в котором указывается, сколько голосов «за» или «против» получил каждый уполномоченный. «Яблоко» представило только выписку — итог этого партийного голосования.

«Оно (решение — ред.) есть, но в ТИК была представлена только выписка. По карельскому закону, когда вопрос касается назначения уполномоченных представителей, решение не указывается. Но прокуратура и партия «Родина» считают, что это неверно. В постановлении ЦИК сказано, что должно быть представлено решение о голосовании, а в законе Республики Карелия — иначе. Мы подали документы, как должно быть по закону, потому что он по силе выше, чем постановление ЦИК», — говорит Ширшина.

Помимо этого, некоторые кандидаты указали в документах ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). По словам политика, документы заполняли с помощью специальной компьютерной программы, которая была размещена на сайте ЦИК и рекомендована территориальным избиркомом.

«Если бы мы не вписали ИНН, нам бы сказали, что мы неверно работали с этой программой», — добавляет Ширшина.

Пояснительную записку, почему суд принял именно это решение, говорит бывший мэр Петрозаводска, представители партии получат только через сутки.

Ранее во вторник лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

«Если мы дойдем до Верховного суда, то ЦИК придется защищать своих коллег из территориальной комиссии, помогать объяснять, почему они приняли решение о регистрации», — ответила Ширшина на вопрос, будет ли партия обращаться в ЦИК.

Это четвертый иск против кандидатов регионального отделения партии «Яблоко». Ранее кандидат от «Справедливой России» Максим Викторович подал иск в Верховный суд на кандидата в Законодательное собрание Карелии, председателя местного «Яблока» Александру Спиридонову. В начале сентября городской суд рассмотрит два иска о снятии с выборов еще двух кандидатов партии, которые идут в горсовет по одномандатным округам. Речь идет о Екатерине Прядихиной и Андрее Савинкове. Во всех трех случаях претензии совпадают: неправильно заполненные документы.

Ранее во вторник в Верховный суд Татарстана поступило заявление руководителя республиканского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой, который потребовал отменить регистрацию специального корреспондента «Новой Газеты» Ирека Муртазина, являющегося кандидатом от партии «Яблоко». По мнению Бильгильдеевой, Муртазин при регистрации скрыл сведения о своей судимости.

Заявление будет рассмотрено 1 сентября.

При этом в ТИК Приволжского района Казани заявили, что комиссия никаких нарушений при регистрации не допускала.

«Он сам должен был указать обе судимости. Вопрос стоит в том, почему он этого не сделал: забыл или умышленно», — сказал глава избиркома Герман Раздрогов «Коммерсанту».