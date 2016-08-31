Политика / Выпуск № 96 от 31 августа 2016
217 «Спутник» и провал
Поисковая система, созданная «Ростелекомом» и стоившая миллиарды рублей, не нашла своих пользователей. Однако проект может спасти «пакет Яровой»
Алексей Комаров / «Новая»
В апреле 2014 года Владимир Путин впервые озвучил свой впоследствии широко цитируемый тезис о том, что глобальная сеть Интернет возникла и развивается как спецпроект ЦРУ. Неудивительно, продолжил президент, что и главный российский поисковик «Яндекс» до сих пор подвержен западному влиянию. «Но и их тоже ведь в свое время, когда они только начинали работу, их тоже поддавили: у них должно быть столько-то американцев, столько-то европейцев в руководящих органах, помните? И они вынуждены были с этим соглашаться». Подобный эпизод в истории российский IT-компании найти затруднительно, но идеи о государственном контроле за выдачей информации к тому времени прорабатывались уже давно (по некоторым сведениям, со времён конфликта в Грузии в 2008 году) и были очень востребованы во власти.
Через месяц после этих слов президента, в мае 2014 года, структуры «Ростелекома» запустили в режиме бета-тестирования «безопасный» поисковик «Спутник», ориентированный на государственные сервисы и фильтрацию контента. Заявленная миссия «Спутника» — облегчить россиянам, в том числе проживающим в малых населенных пунктах, доступ в интернет, защищенный от «деструктивных явлений» и «недостоверной информации». «По запросу «школьницы» sputnik.ru должен находить девочек в аккуратных белых передничках, а не то, что выдают сейчас другие поисковики», — говорил вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов, представляя новый сайт. Он подчеркнул амбициозность проекта, заявив, что задача «Спутника» — за 4 года попасть в топ‑10 ресурсов Рунета по посещаемости, используя исключительно рыночные методы, а не административный ресурс. Монетизацию проекта планировалось начать уже через год. При этом напрямую конкурировать с гигантами отрасли — Google и «Яндекс» — «Спутник» вроде как и не собирался, ставка была сделана на уникальность продукта.
Почему правительственный проект «отечественной Википедии» обречен на провал
Запуск поисковика (сами руководители проекта предпочитают называть его поисково-сервисным порталом) сопровождался шумом в СМИ и активным обсуждениям в соцсетях, благодаря чему в первый день его посетили больше полумиллиона человек: сервера на какое-то время упали под нагрузкой. После того как любопытство пользователей к диковинной новинке утихло, посещаемость сайта вернулась на околонулевые отметки: спустя 100 дней после запуска аудитория «Спутника» сократилась на 90%. Позиционирование в качестве специального портала для семейной и детской аудитории, а также для пожилых людей и активных пользователей госуслуг не сработало. Трафик продолжал стремительно падать; дошло до того, что в августе 2015 года на сайте госзакупок появился тендер на сумму 10 млн рублей на «увеличение аудитории пользователей продуктов», размещенных на «Спутнике». Аналитические компании не могли представить данные о посещаемости сайта: аудитория поисковика была настолько мала, что не попадала в их выборку (по данным сервиса «Рейтинг Mail.ru», за июль 2016 года сайт посетили 18,2 тысячи пользователей; доля портала на рынке поисковиков составила около 0,01%). По подсчётам CNews, в том же месяце среднесуточное количество переходов пользователей по результатам поиска на «Спутнике» составило 4,1 тысячи. У лидеров рынка — «Яндекса» и российской версии Google — эти показатели составляют 74,2 и 49,7 миллиона переходов соответственно.
В феврале 2015 года «Спутник» выпустил собственный мобильный браузер, рассчитанный на те же целевые группы пользователей, что и поисковик. Помимо стандартных для браузера функций он поддерживает «детский режим», упрощенный доступ к полезным сервисам и собственную систему безопасности. Осенью того же года вышла версия браузера для ПК, разработанная на ядре «Chromium» (технология принадлежит Google и используется в браузерах Chrome, Opera, Яндекс.Браузере и в других программах). За счет чего продукт «Спутника» мог бы потеснить тот же Chrome или любой другой популярный в России браузер, остается загадкой (самой заметной его особенностью стал виджет с графиком отключения горячей воды). Впрочем, одно предположение всё же выдвинуть можно. В мае 2016 года браузер «Спутник» был внесен в реестр отечественного ПО, созданный в рамках трехлетнего плана перехода российских министерств и ведомств на отечественное программное обеспечение. Закон, вступивший в силу в начале этого года, запрещает госорганам закупки иностранного софта при наличии отечественных аналогов в реестре.
Миллиарды неизвестно чьих денег
ООО «Спутник», разработавшее поисковую систему и браузер, на 74,99% принадлежит дочерним компаниям «Ростелекома»: «РТКомм.ру» и «Ростелеком интернэшнл лимитед». Остальными 25% компании владеют миноритарии Вячеслав Рудников и Василий Васин. Сам «Ростелеком» на 51% принадлежит государству. По расчетам, основанным на анализе открытых данных госзакупок, «Ростелеком» только за последние 3 года потратил на разработку и поддержание «Спутника» более 2 млрд рублей. При этом весной 2013 года, еще до официального запуска поисковика, СМИ сообщали об инвестициях в размере $15–20 млн на стадии активной разработки, то есть в течение полутора — двух лет до этого. Какая-либо официальная информация на этот счет отсутствует, поэтому о реальной стоимости проекта можно только догадываться. The Times, к примеру, недавно назвала «Спутник» «провалом за 25 млн фунтов». Однако, по словам представителей «Ростелекома», российские налогоплательщики могут не беспокоиться: «Спутник» разрабатывался и функционирует на частные деньги «Ростелекома», — говорил Алексей Басов в интервью «Афише». — Это вполне коммерческий проект». Подтвердить эти данные не удалось: на вопрос об источнике финансирования «Спутника» «Новой газете» не ответили ни в «Ростелекоме», ни в пресс-службе самого поисковика.
В ответ на всеобщую критику, связанную с провальными показателями поисковика, в «Ростелекоме» говорят о том, что сравнивать «Спутник» с Google некорректно. По словам Басова, это не обычный «универсальный» поисковик — он предназначен для решения «утилитарных задач». Речь о том, что «Спутник» оснащен «социально значимыми» сервисами: к примеру, он помогает быстро найти лекарства по лучшим ценам, а с помощью функции «Мой дом» можно узнать название вашей управляющей компании или фамилию участкового. Как рассказали «Новой» представители компании, в данный момент система используется при поиске на портале госуслуг, также ведутся работы по внедрению поиска «Спутника» в структуру портала «Ростелекома» RT.ru.
«Спутник» разбирают на части
В первое время после запуска поисковой платформы руководство «Спутника» отказывалось выкладывать собственные данные о посещаемости ресурса, поскольку «на данном этапе проекта из этой информации сложно сделать какие-либо выводы». Затем, на фоне экономического кризиса и низкой популярности продукта, менеджеры проекта решили пойти на смену бизнес-модели. В июне этого года в пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что «Спутник» планирует сфокусироваться на работе с B2B и B2G — то есть с создания пользовательских сервисов переориентироваться на продукты для корпоративных организаций и государственных структур. По данным источников газеты «Известия», в связи с оптимизацией и поисками новой экономической модели за 6 месяцев компанию покинуло около трети разработчиков и руководителей продуктовых сервисов. Смена вектора заметна и по последним проектам, публично анонсированным «Спутником»: это интернет-браузер со встроенной системой криптографического шифрования и счетчики посещаемости сайтов. Оба продукта рассчитаны на использование чиновниками или госслужащими. «Ростелеком» также планирует инвестировать в отечественный защищенный мессенджер для чиновников, разработка которого с нуля, по разным оценкам, может обойтись в сумму до $5 млн.
Другое вложение госоператора — платное мобильное приложение для звонков и обмена сообщениями «Аллё», которое призвано стать «второй версией домашнего телефона» (2 года назад стоимость разработки сервиса оценивалась в 73 млн рублей).
«Спутник» же в дальнейшем может потерять статус самостоятельного продукта, став составным элементом более крупного проекта. К примеру, возможен сценарий использования технологий поисковика в качестве инструмента для продвижения продуктов самого «Ростелекома». «Спутник» является технологическим центром «Ростелекома» в области big data, занимаясь интеграцией решений для обработки и анализа больших данных с целью повышения эффективности бизнеса компании», — сообщили «Новой» в пресс-службе поисковика. В 2015 году стартовали пилотные проекты в целях «таргетированного предложения сервисов и услуг выделенным группам абонентов» «Ростелекома», который является крупнейшим в России оператором широкополосного доступа в интернет.
Инфраструктура «Спутника» может пригодиться при реализации нашумевшего «пакета Яровой», согласно которому операторы связи и интернет-провайдеры с 1 июля 2018 года будут обязаны до полугода хранить весь трафик своих клиентов. По данным «Ведомостей», на одном из правительственных совещаний представители «Ростелекома» предлагали создать систему хранения данных с использованием собственных мощностей (иначе говоря, мощностей «Спутника», который уже сейчас хранит данные пользователей из соцсетей). На статус единого оператора услуг хранения данных претендует также госкорпорация «Ростех». Решение о том, кому достанется новый «жирный» контракт и будет ли вообще создан единый оператор, будет зависеть от дальнейших требований, которые выдвинет подрядчикам ФСБ.
Автор
Арнольд Хачатуров
корреспондент
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