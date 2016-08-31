Политика / Выпуск № 96 от 31 августа 2016
29 Включение в обменные процессы
Правозащитники расследовали механизм создания украинскими спецслужбами «материала» для торга по поводу пленных
Фото: Reuters
Авторитетные международные правозащитные организации Human Right Watch и Amnesty International опубликовали открытое письмо главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу с просьбой расследовать наличие «секретных тюрем» СБУ, где незаконно удерживаются в том числе и российские граждане. А также помочь дальнейшему освобождению заключенных.
С 2014 года и в течение всего военного конфликта на востоке Украины сотрудники Human Right Watch и Amnesty International собирали свидетельства нарушений прав человека в зоне АТО и в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Результатом стал объемный доклад «Ты не существуешь», опубликованный 21 июля 2016 года. Доклад посвящен секретным тюрьмам на востоке Украины, где силовики обеих конфликтующих сторон удерживают людей годами, без предъявления обвинений, подвергая их жестоким пыткам и унижениям.
Власти «ДНР» и «ЛНР» никак не отреагировали на публикацию доклада. Между тем главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос дал согласие на встречу с представителями правозащитных организаций. В ходе беседы правозащитники обратились к Матиосу с просьбой расследовать факт существования этих тюрем, а также — в обоснование достоверности этого факта — передали прокурору список из 16 фамилий: это люди, которые содержатся в секретной тюрьме СБУ в Харькове. Правозащитники просили содействовать освобождению этих людей. И Матиос дал свое согласие.
И действительно, в течение месяца после состоявшегося разговора из тюрьмы СБУ в Харькове были отпущены 13 человек: 12 мужчин и одна женщина. По словам заключенных, их с черными пакетами на голове вывозили по одиночке на окраины соседних городов, возвращали документы и приказывали молчать, «если хотят жить».
Правозащитникам удалось поговорить с пятью освобожденными, трое из которых согласились публично назвать свои имена. Истории их похожи. Бывшие узники рассказали, что всех их обязывали подписывать две бумаги: признательные показания о сотрудничестве с сепаратистами и согласие на сотрудничество с СБУ.
59-летний шахтер Виктор Ашихин был похищен из собственного дома в городе Украинск Донецкой области в декабре 2014 года. Сначала его отвезли в тюрьму в Краматорске, где жестоко пытали, заставляя признаться, что он сотрудничает с сепаратистами. Затем его переправили в тюрьму СБУ в Харькове, где удерживали до июля 2016 года без предъявления каких-либо обвинений. После встречи правозащитников с Матиосом через четыре дня его вывезли на окраину Краматорска и отпустили. По возвращении в родной Украинск Ахишина вызвали в милицию с требованием дать объяснения, где он был. За время его отсутствия жена написала заявление о пропаже мужа. Выслушав объяснения, его отпустили, отказавшись заводить уголовное дело о похищении. Схожие истории и у жителя Украинска Николая Вакарука и Дмитрия Королева из Запорожья.
Несмотря на то что более десятка узников были освобождены и многие из них рассказывают об истязаниях, официально украинские власти отказываются признавать наличие секретных тюрем и применение пыток в них. Правозащитники уверены: сейчас согласие троих заключенных, отпущенных на свободу, публично говорить о том, что с ними происходило в заключении, ставит их жизнь под угрозу. Это и явилось поводом для открытого письма Анатолию Матиосу.
Более того, сотрудники Human Right Watch и Amnesty International располагают информацией о еще пятерых незаконно удерживаемых в СБУ города Харькова. Среди них и российский гражданин Владимир Безобразов.
По словам матери, обстоятельства его задержания таковы: в мае 2014 года Безобразов отдыхал под Одессой вместе с ней и своим маленьким сыном. В один из дней он разговорился с официанткой кафе, где ужинал. Стали обсуждать происходящее в Восточной Украине и недавние трагические события в Одессе. В ходе обсуждения Безобразов «высказывал сильные антиправительственные настроения», это услышал сотрудник украинской пограничной службы, сидевший за соседним столиком. Он вызвал подкрепление. Безобразов был арестован.
Мужчину обвинили в шпионаже и вербовке людей в ряды сепаратистов. Согласно информации правозащитников, под пытками и угрозами физической расправы с близкими он подписал признание своей вины. Затем сотрудники СБУ предложили ему сделку: он подтверждает ранее подписанное признание, его судят и обменивают в Луганске на украинских заключенных.
В марте 2015 года Овидиопольский суд Одесской области признал Безобразова виновным в «попытке покушения на территориальную целостность Украины и призывы к нему». Он получил три года условно. После этого Безобразова никто не видел. Любые попытки матери выяснить, что стало с сыном, ни к чему не привели.
В мае 2015 года по заявлению матери, которая прописана в Харькове, было заведено уголовное дело об исчезновении Безобразова Владимира Алексеевича. Спустя какое-то время на адвоката матери вышел человек, который был выменян сотрудниками СБУ на украинских заключенных из «ДНР». Он сообщил, что Владимир Безобразов находится в секретной тюрьме СБУ в Харькове.
Автор
Ирина Гордиенко
специальный корреспондент
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