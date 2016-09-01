

Фото со страницы Виктора Чирикова в Facebook

В Краснодарском краевом суде рассматривается апелляция кубанской правозащитницы Нины Соловьевой на постановление Кущевского районного суда: активистку приговорили к 20 тысячам рублей штрафа за несанкционированный пикет. Доказательство вины — фотография из твиттера, на которой активисты Нина Соловьева и Виктор Чириков позируют с плакатом «Свободу политическим заключенным!!! Свободу Дарье Полюдовой». 1 сентября должна была состояться апелляция, но ее перенесли на 7 сентября из-за неявки адвоката.

«Мы ехали 9 марта в город Донец Ростовской области на суд Надежды Савченко. Остановились на обочине, решили сфотографироваться с плакатом в защиту Дарьи Полюдовой, — сказала Соловьева «Новой». — В апреле меня вызвали нас вызвали в Центр Э, расспрашивали об аккаунтах в социальных сетях, ездили ли мы на суд, фотографировались ли. В середине июня ко мне приехали из Кущевки опера, вручили уведомление, что я должна приехать подписать протокол об административном правонарушении, там же было написано об отказе в возбуждении против меня уголовного дела. Потом был первый суд, в июле, меня не уведомили о заседании, и его перенесли, о втором суде меня тоже не уведомили, заседание прошло без меня. Меня осудили и назначили штраф 20 тысяч. Я подала апелляцию, но сейчас мой адвокат Александр Попков находится в отъезде, поэтому перенесли на 7–е».

Фотографию двух активистов с плакатом на фоне знака «Кущевский район», которую опубликовали на своих страницах в соцсетях Чириков и Соловьева, сочли свидетельством несанкционированного пикета, а Соловьеву — его организатором: Виктор Чириков со своей страницы фотографию удалил. При этом протокол об административном нарушении был составлен не при задержании на месте, а постфактум, 20 июня, как следует из решения суда.

«Соловьева И. П. 09.03.2016 года точное время не установленов дневное время находясь на 1118 км + 800 м на обочине автодороги М4 ФАД «Дон», првоела публичное мероприятие несанкционированный пикет и опубликовала его фотографию в сети «Интернет», при этом не подала в установленном порядке уведомление о проведении данного публичного мероприятия», — гласит постановление Кущевского суда от 28 июля.

Из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что о заявление в полицию на Чирикова и Соловьеву написал Альберт Гаямян, публичная персона в Краснодаре, который называет себя правозащитником, «журналистом, поэтом, композитором» и выкладывает на личном сайте песни собственного сочинения в жанре шансон.

Сам Гаямян отрицает, что писал заявление. На сайте «Интер-Информ» он комментирует ситуацию, заявляя: «Не скрою, я бы с удовольствием написал заявление о физической ликвидации всех либералов, включая и этих людей. Жаль, что пока законодательство до этого НЕ дошло» (грамматика автора).

«Выйти и сфотографироваться где бы то ни было никак не попадает под действие закона о митингах, — говорит адвокат ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов, оговорившись, что о конкретном деле он судить не может, так как не видел материалов. — Публичная акция проводится с целью привлечь внимание властей, общественности, они направлены на определенную группу людей либо на государственные органы. Если их привлекли за то, что они вышли и сфотографировались — к кому они обращались, что хотели доказать, что и до кого хотели донести? Цель публичного мероприятия должна доказываться. Я еще не слышал, чтобы за фотографию присуждали 20 тысяч штрафа».

Незадолго до истории с фотографией, в апреле, Соловьеву судили за репост украинского видеоролика, на котором присутствовала нацистская символика, и к десяти суткам ареста. «Доказательством было не видео, в скриншот с видео, — замечает Соловьева. — Видео было антифашистского содержания. А очень быстро после него произошла вот эта кущевская история».

Но десять суток Соловьева пока не отбыла, поскольку решение суда в суде ей не передали, а по почте оно до нее так и не дошло, говорит активистка: «Мне кажется, что все эти истории аукнутся к 18 сентября, и сейчас они готовят почву, чтобы после выборов всех активных людей заткнуть и посадить в изолятор», — полагает Соловьева.