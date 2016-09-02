Политика / Выпуск № 97 от 2 сентября 2016
140 Крапленые медкарты
Предвыборная агитация в детских поликлиниках и женских консультациях, где от врачей зависят здоровье и жизнь пациентов, — беспроигрышный метод «ЕдРа»
Агитационная газета в пользу кандидата в депутаты петербургского Заксобрания от «ЕР» Л.М. Боричевой
Каждому, каждому…
В минувшую субботу, около 12 дня, в квартире Юферевых раздался звонок. «У нас нет домашнего телефона, звонили мне на мобильный, — рассказывает молодая мама Татьяна Юферева. — Высветился номер нашей детской поликлиники. Меня спросили: «Ваш ребенок приписан к детской поликлинике №50?» — «Да». — «Вы обращаетесь в поликлинику?» — «Да». — «А на выборы ходите?» — «Хожу». — «На этих выборах по нашему округу баллотируется врач Боричева Людмила Михайловна. Обратите на нее внимание!»
Звонок, конечно, был неудачным. Муж Татьяны — Никита Юферев — не просто житель микрорайона, приписанного к 50-й поликлинике, и папа двухлетнего сына, а еще и кандидат в депутаты петербургского парламента по тому же самому 13-му округу. Но Юферев — от «Яблока», а Боричева — от «ЕР».
На следующий день, гуляя с сыном на детской площадке, Татьяна узнала, что профилактическая беседа в те выходные велась не только с ней: «Мы с женщинами разговорились, и оказалось, что и в субботу, и в воскресенье звонили еще нескольким семьям в нашем микрорайоне. Причем не только тем, чьи дети относятся к поликлинике №50, но и тем, кто наблюдается в поликлинике №70» (обе эти детские поликлиники входят в состав Городской поликлиники №114. — Н.П.).
Кроме того, в процессе общения на детской площадке выяснилось, что отцов и матерей обрабатывают не только по телефону. Многие папы и мамы, по их словам, столкнулись с наглядной и устной агитацией за Боричеву прямо в детских поликлиниках (№№50 и 70) — в регистратуре, в холле, в кабинетах врачей. В коридорах медучреждений родители увидели большие плакаты с изображением этого кандидата от «ЕР» и даже их сфотографировали.
«Пришли с дочкой к педиатру на прием, — рассказывает Виктория, — он нас послушал, посмотрел, а потом и говорит: «Знаете, скоро выборы. Не могли бы вы поддержать нашего врача? Она сейчас баллотируется…» И протягивает мне календарик и какую-то газетку, везде одно лицо — Людмила Боричева».
«Мы на днях водили сына в поликлинику №70: жена к неврологу, я к лору, — подхватывает Алексей, папа семилетнего мальчика. — Тот осмотрел нас быстренько, записи сделал и спрашивает: «А не хотели бы вы голосовать за врача? Она выдвигается в депутаты…» Я отвечаю, что знать не знаю ни врачей, ни кто куда выдвигается… Но лор настаивает: «Ну, вы подумайте пока, посмотрите…» И протягивает мне календарик и агитку. И жена такие же принесла. Мы сейчас вообще к школе готовимся, нам надо с сыном всех специалистов пройти. Если каждый врач вручит нам по газетке и календарику — мы стены ими сможем обклеить…»
Как рассказали «Новой» родители малышей, листовки и календарики лежали на столах у всех врачей и целая стопка этого добра — в регистратуре.
Оксана, мама трехлетней Даши, ожидающая рождения второго ребенка, добавила, что аналогичной агитпродукцией ее снабдили и в женской консультации №15 (тоже относится к ГП №114). Там календари и буклеты выдают сразу на входе, вместе со статталоном: «Ознакомьтесь!»
Предвыборный шантаж
На нарушения правил предвыборной агитации Никита Юферев и еще один кандидат в депутаты городского Заксобрания по округу №13 Роман Шайхайдаров пожаловались в ГИК, ЦИК и петербургскому омбудсмену. К жалобам приложили доказательства агитации в медучреждениях.
«Раздача агитматериалов ведется в регистратуре, врачи агитируют граждан на приемах, ведется массовый обзвон родителей детей, — перечисляет Юферев. — В нарушение врачебной тайны, используется информация, содержащаяся в детских медкартах. Это — преступление. Помещения государственных поликлиник и телефоны переданы в распоряжение агитаторов Боричевой, а их рабочее время оплачивается из бюджета, а не из избирательного фонда «ЕР». Для поликлиник это — нецелевое расходование средств, для кандидата Боричевой — нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Боричева нарушает сразу несколько городских и федеральных законов, в том числе — закон о выборах и УК РФ».
«Самое страшное, что в руки агитаторов Боричевой попали детские медкарты, и они используются, — прокомментировал «Новой» Роман Шайхайдаров. — Заложниками преступных действий стали родители и дети, прикрепленные к поликлинике. Призывы голосовать за определенного кандидата, исходящие от врача, который лечит ребенка, — подлый предвыборный шантаж».
Центризбирком, не вникая в ситуацию, переслал жалобы обратно в Петербург — в Горизбирком: «Разбирайтесь на месте». Но ГИК разбираться не стал (как объяснил «Новой» пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский, «у Горизбиркома нет таких полномочий»), а отправил документы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25 августа полиция начала проверку, но о результатах разбирательства до его окончания в правоохранительных органах говорить отказываются.
Как рассказали родители, в последних числах августа в детских поликлиниках побывали полицейские. После их визита изображение Боричевой со стен исчезло.
Кандидат в депутаты петербургского Заксобрания Роман Шайхайдаров в детской поликлинике №70 на фоне агитационного плаката Л.М. Боричевой
«Их нет и не будет»
«Новая» пыталась получить комментарии у руководства медучреждений. Но на момент приезда корреспондента в поликлиники №50 и №70 ни одной из заведующих на месте не оказалось. С 22 по 29 августа мы пытались дозвониться до заведующей поликлиникой №50 Татьяны Филипповой и заведующей поликлиникой №70 Ольги Боричевой (по имеющейся информации, Ольга Боричева — невестка кандидата от «ЕР» Людмилы Боричевой), но в ответ постоянно слышали: «у главврача», «на совещании», «на конференции», «на выезде», «вышла на 15 минут», «нет на месте, и когда будет — неизвестно».
Безрезультатность журналистских звонков вынудила нас сменить тактику (цитируем телефонный разговор, запись имеется в редакции):
— Поликлиника №50.
— Можно ли услышать Татьяну Борисовну Филиппову?
— Кто спрашивает?
— Из избирательной комиссии.
— Подождите одну минутку!
Заведующая поликлиникой нашлась быстрее (даже меньше чем через минуту).
— Татьяна Борисовна, в Горизбирком поступила жалоба на то, что у вас наглядные агитационные материалы висят в холле, газеты и календари раздаются в регистратуре и врачами. В каком виде вы ведете агитационную работу?
— У нас повешены плакаты, которые прислали нам, о том, что проводятся выборы. На этом плакате — просто фотография Людмилы Михайловны Боричевой. Там не размещено никаких данных. Там просто указано, что она — заслуженный врач.
— А ваши врачи обзванивали родителей детей, приписанных к поликлинике?
— Врачи не имеют права.
— Но родителям поступали звонки с информацией о том, что Людмила Боричева баллотируется и надо ее поддержать. Звонящие ссылались на поликлинику, и номер телефона поликлиники высветился. Вы уверены, что ваши сотрудники с телефона поликлиники не звонили?
— У нас могли обзванивать. У нас звонит статистик, узнает. Например, к нам приписаны родители, он звонит и спрашивает, выехали они или не выехали?
— Но судя по жалобам, спрашивали, знают ли родители о выборах? О том, что баллотируется Боричева? Просили на нее обратить внимание.
— Ясно, что я не могу говорить за всех сотрудников, что они там делали, сами понимаете. Но из врачей у нас никто никуда не звонил. В рабочее время это запрещено.
— А это было в выходные дни.
— А в выходные дни врач не при исполнении!
Аналогичный звонок я сделала на рабочий номер заведующей поликлиникой №70 Ольги Боричевой (цитируем телефонный разговор, запись имеется в редакции):
— Кто ее спрашивает?
— Из избиркома.
— Ой, извините, пожалуйста! Просто тут звонили — макияж предлагали, теперь Ольга Викторовна просит узнавать, кто звонит. Так, из избирательной комиссии. Вы знаете — она сейчас уже на подъезде. Она просто выезжала ненадолго. Но я передам: звонили из избиркома, она вам перезвонит. Или как лучше поступить?
Посмотрите внимательно
29 августа (после визита полиции) в детской поликлинике №50 на звонок «Новой» отреагировали:
— На ваши вопросы может ответить пресс-служба администрации Приморского района. Позвоните, пожалуйста, туда.
— То есть это было их поручение, поэтому звонить туда?
— Никакого поручения не было! Просто мы за этот вопрос не отвечаем! Все вопросы — в администрацию. Туда позвоните — вам все объяснят.
— Мне особо добавить нечего, — в интервью «Новой» сказал руководитель пресс-службы администрации Приморского района Кирилл Закревский, — расследование ведут правоохранительные органы. Если они подтвердят факты незаконной агитации — мы примем меры дисциплинарной ответственности к виновным. Отмечу, что районный отдел здравоохранения не в курсе этой ситуации. Возможно, оплошность допустили какие-то отдельные сотрудники поликлиник случайно или по незнанию.
В достаточно резкой форме прокомментировала инцидент главный врач ГП №114 Светлана Анисимова:
— Таких фактов нет.
— А люди о них говорят. Нам прислали фотографии, на них — календари и плакаты Боричевой.
— Ну и что? А что на плакате написано?
— Что это кандидат в ЗакС по вашему округу.
— Прямо на фотографии? Что написано? Внимательно!
— Людмила Боричева — заслуженный врач РФ…
— Где написано, что она депутат? На плакате написано? Ну, я не видела, не знаю. Я не видела ни плакатов, ни фотографий. Не могу ничего вам ответить. Никаких агитационных материалов, именно — агитационных, в поликлиниках не распространялось. Вы внимательно все-таки изучите те материалы, которые вам предоставили. Внимательно посмотрите, пожалуйста!
Заслуженный чиновник
Посмотрели. Информацию, которой недостает на плакатах и календариках, с лихвой восполняют четыре полосы газеты, где есть всё-всё-всё, что нужно донести до избирателя. А все, кому всучили агитматериалы, получили полный комплект.
Изучили биографию. Возможно, в далеком прошлом Людмила Боричева — врач, но последние десятилетия — чиновник. Еще в 1998 году она окончила Северо-Западную академию государственной службы и до 2008 года возглавляла отдел здравоохранения Приморского района Петербурга. В 2009 году назначена заместителем главы Приморского района. С 2015 года Боричева — заместитель главы Петроградского района. И еще много лет она — секретарь политсовета Приморского районного отделения партии «Единая Россия».
Комментарий самой Людмилы Боричевой получить не удалось. Секретарь заместителя главы Петроградского района сообщила «Новой», что до 15 сентября чиновница в отпуске и недоступна по телефону.
Фотографии предоставлены родителями пациентов детских поликлиник №50 и №70
Комментарий
Ольга Покровская, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, член Горизбиркома:
— Мы не можем самостоятельно вести расследования. Но по жалобам Юферева и Шайхайдарова мы обратились в Горздрав, в ГУ МВД по СПб и ЛО и в ЦИК. Результаты проверок нам должны сообщить.
В рабочее или в нерабочее время — без разницы, сотрудники поликлиник не имели права ни использовать в агитационных целях личные данные пациентов и их родителей, ни передавать в третьи руки. Граждане не разрешали медикам использовать эти сведения, а тем более — передавать. Тем самым врачи нарушили уголовный закон — разгласили медицинскую тайну.
Звонки на мобильные телефоны полиция точно может проверить: кто, кому, с каких номеров звонил. Если правоохранительные органы будут работать добросовестно, они это установят легко. А если не захотят, то никто их не заставит. Такие вещи всегда происходят с попустительства полиции и прокуратуры. Закон у нас применяется избирательно.
Этот вопиющий случай мы будем до конца держать на контроле и доведем информацию до самого верха — ЦИК, МВД, Генпрокуратура РФ. Руководители этих ведомств должны не только пресечь такие агитационные действия, но и привлечь виновных к ответственности. А Боричева должна снять с себя статус кандидата в депутаты. По таким основаниям любой суд Боричеву с выборов снимет.
Автор
Нина Петлянова
собкор в Петербурге
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В Петербурге установят первый в мире памятник Сергею Довлатову
Томские ученые придумали способ борьбы с «молодежным экстремизмом»
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Викинги начинают поход в Россию
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20041368
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6319
-
Страшно и злободневно14052
-
Гуковские шахтеры7327
-
В Москве началась избирательная кампания2609
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23787
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Темное дело. Но одно вроде как ясно, то что Колесников порядочная...
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
Я считаю, должна быть принята международная конвенция...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?129460
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?100415
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»90032
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев