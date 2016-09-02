Предвыборная агитация в детских поликлиниках и женских консультациях, где от врачей зависят здоровье и жизнь пациентов, — беспроигрышный метод «ЕдРа»



Агитационная газета в пользу кандидата в депутаты петербургского Заксобрания от «ЕР» Л.М. Боричевой

Каждому, каждому…

В минувшую субботу, около 12 дня, в квартире Юферевых раздался звонок. «У нас нет домашнего телефона, звонили мне на мобильный, — рассказывает молодая мама Татьяна Юферева. — Высветился номер нашей детской поликлиники. Меня спросили: «Ваш ребенок приписан к детской поликлинике №50?» — «Да». — «Вы обращаетесь в поликлинику?» — «Да». — «А на выборы ходите?» — «Хожу». — «На этих выборах по нашему округу баллотируется врач Боричева Людмила Михайловна. Обратите на нее внимание!»

Звонок, конечно, был неудачным. Муж Татьяны — Никита Юферев — не просто житель микрорайона, приписанного к 50-й поликлинике, и папа двухлетнего сына, а еще и кандидат в депутаты петербургского парламента по тому же самому 13-му округу. Но Юферев — от «Яблока», а Боричева — от «ЕР».

На следующий день, гуляя с сыном на детской площадке, Татьяна узнала, что профилактическая беседа в те выходные велась не только с ней: «Мы с женщинами разговорились, и оказалось, что и в субботу, и в воскресенье звонили еще нескольким семьям в нашем микрорайоне. Причем не только тем, чьи дети относятся к поликлинике №50, но и тем, кто наблюдается в поликлинике №70» (обе эти детские поликлиники входят в состав Городской поликлиники №114. — Н.П.).

Кроме того, в процессе общения на детской площадке выяснилось, что отцов и матерей обрабатывают не только по телефону. Многие папы и мамы, по их словам, столкнулись с наглядной и устной агитацией за Боричеву прямо в детских поликлиниках (№№50 и 70) — в регистратуре, в холле, в кабинетах врачей. В коридорах медучреждений родители увидели большие плакаты с изображением этого кандидата от «ЕР» и даже их сфотографировали.

«Пришли с дочкой к педиатру на прием, — рассказывает Виктория, — он нас послушал, посмотрел, а потом и говорит: «Знаете, скоро выборы. Не могли бы вы поддержать нашего врача? Она сейчас баллотируется…» И протягивает мне календарик и какую-то газетку, везде одно лицо — Людмила Боричева».

«Мы на днях водили сына в поликлинику №70: жена к неврологу, я к лору, — подхватывает Алексей, папа семилетнего мальчика. — Тот осмотрел нас быстренько, записи сделал и спрашивает: «А не хотели бы вы голосовать за врача? Она выдвигается в депутаты…» Я отвечаю, что знать не знаю ни врачей, ни кто куда выдвигается… Но лор настаивает: «Ну, вы подумайте пока, посмотрите…» И протягивает мне календарик и агитку. И жена такие же принесла. Мы сейчас вообще к школе готовимся, нам надо с сыном всех специалистов пройти. Если каждый врач вручит нам по газетке и календарику — мы стены ими сможем обклеить…»

Как рассказали «Новой» родители малышей, листовки и календарики лежали на столах у всех врачей и целая стопка этого добра — в регистратуре.

Оксана, мама трехлетней Даши, ожидающая рождения второго ребенка, добавила, что аналогичной агитпродукцией ее снабдили и в женской консультации №15 (тоже относится к ГП №114). Там календари и буклеты выдают сразу на входе, вместе со статталоном: «Ознакомьтесь!»



Предвыборный шантаж

На нарушения правил предвыборной агитации Никита Юферев и еще один кандидат в депутаты городского Заксобрания по округу №13 Роман Шайхайдаров пожаловались в ГИК, ЦИК и петербургскому омбудсмену. К жалобам приложили доказательства агитации в медучреждениях.

«Раздача агитматериалов ведется в регистратуре, врачи агитируют граждан на приемах, ведется массовый обзвон родителей детей, — перечисляет Юферев. — В нарушение врачебной тайны, используется информация, содержащаяся в детских медкартах. Это — преступление. Помещения государственных поликлиник и телефоны переданы в распоряжение агитаторов Боричевой, а их рабочее время оплачивается из бюджета, а не из избирательного фонда «ЕР». Для поликлиник это — нецелевое расходование средств, для кандидата Боричевой — нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Боричева нарушает сразу несколько городских и федеральных законов, в том числе — закон о выборах и УК РФ».

«Самое страшное, что в руки агитаторов Боричевой попали детские медкарты, и они используются, — прокомментировал «Новой» Роман Шайхайдаров. — Заложниками преступных действий стали родители и дети, прикрепленные к поликлинике. Призывы голосовать за определенного кандидата, исходящие от врача, который лечит ребенка, — подлый предвыборный шантаж».

Центризбирком, не вникая в ситуацию, переслал жалобы обратно в Петербург — в Горизбирком: «Разбирайтесь на месте». Но ГИК разбираться не стал (как объяснил «Новой» пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский, «у Горизбиркома нет таких полномочий»), а отправил документы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25 августа полиция начала проверку, но о результатах разбирательства до его окончания в правоохранительных органах говорить отказываются.

Как рассказали родители, в последних числах августа в детских поликлиниках побывали полицейские. После их визита изображение Боричевой со стен исчезло.



Кандидат в депутаты петербургского Заксобрания Роман Шайхайдаров в детской поликлинике №70 на фоне агитационного плаката Л.М. Боричевой

«Их нет и не будет»

«Новая» пыталась получить комментарии у руководства медучреждений. Но на момент приезда корреспондента в поликлиники №50 и №70 ни одной из заведующих на месте не оказалось. С 22 по 29 августа мы пытались дозвониться до заведующей поликлиникой №50 Татьяны Филипповой и заведующей поликлиникой №70 Ольги Боричевой (по имеющейся информации, Ольга Боричева — невестка кандидата от «ЕР» Людмилы Боричевой), но в ответ постоянно слышали: «у главврача», «на совещании», «на конференции», «на выезде», «вышла на 15 минут», «нет на месте, и когда будет — неизвестно».

Безрезультатность журналистских звонков вынудила нас сменить тактику (цитируем телефонный разговор, запись имеется в редакции):

— Поликлиника №50.

— Можно ли услышать Татьяну Борисовну Филиппову?

— Кто спрашивает?

— Из избирательной комиссии.

— Подождите одну минутку!

Заведующая поликлиникой нашлась быстрее (даже меньше чем через минуту).

— Татьяна Борисовна, в Горизбирком поступила жалоба на то, что у вас наглядные агитационные материалы висят в холле, газеты и календари раздаются в регистратуре и врачами. В каком виде вы ведете агитационную работу?

— У нас повешены плакаты, которые прислали нам, о том, что проводятся выборы. На этом плакате — просто фотография Людмилы Михайловны Боричевой. Там не размещено никаких данных. Там просто указано, что она — заслуженный врач.

— А ваши врачи обзванивали родителей детей, приписанных к поликлинике?

— Врачи не имеют права.

— Но родителям поступали звонки с информацией о том, что Людмила Боричева баллотируется и надо ее поддержать. Звонящие ссылались на поликлинику, и номер телефона поликлиники высветился. Вы уверены, что ваши сотрудники с телефона поликлиники не звонили?

— У нас могли обзванивать. У нас звонит статистик, узнает. Например, к нам приписаны родители, он звонит и спрашивает, выехали они или не выехали?

— Но судя по жалобам, спрашивали, знают ли родители о выборах? О том, что баллотируется Боричева? Просили на нее обратить внимание.

— Ясно, что я не могу говорить за всех сотрудников, что они там делали, сами понимаете. Но из врачей у нас никто никуда не звонил. В рабочее время это запрещено.

— А это было в выходные дни.

— А в выходные дни врач не при исполнении!

Аналогичный звонок я сделала на рабочий номер заведующей поликлиникой №70 Ольги Боричевой (цитируем телефонный разговор, запись имеется в редакции):

— Кто ее спрашивает?

— Из избиркома.

— Ой, извините, пожалуйста! Просто тут звонили — макияж предлагали, теперь Ольга Викторовна просит узнавать, кто звонит. Так, из избирательной комиссии. Вы знаете — она сейчас уже на подъезде. Она просто выезжала ненадолго. Но я передам: звонили из избиркома, она вам перезвонит. Или как лучше поступить?



Посмотрите внимательно

29 августа (после визита полиции) в детской поликлинике №50 на звонок «Новой» отреагировали:

— На ваши вопросы может ответить пресс-служба администрации Приморского района. Позвоните, пожалуйста, туда.

— То есть это было их поручение, поэтому звонить туда?

— Никакого поручения не было! Просто мы за этот вопрос не отвечаем! Все вопросы — в администрацию. Туда позвоните — вам все объяснят.

— Мне особо добавить нечего, — в интервью «Новой» сказал руководитель пресс-службы администрации Приморского района Кирилл Закревский, — расследование ведут правоохранительные органы. Если они подтвердят факты незаконной агитации — мы примем меры дисциплинарной ответственности к виновным. Отмечу, что районный отдел здравоохранения не в курсе этой ситуации. Возможно, оплошность допустили какие-то отдельные сотрудники поликлиник случайно или по незнанию.

В достаточно резкой форме прокомментировала инцидент главный врач ГП №114 Светлана Анисимова:

— Таких фактов нет.

— А люди о них говорят. Нам прислали фотографии, на них — календари и плакаты Боричевой.

— Ну и что? А что на плакате написано?

— Что это кандидат в ЗакС по вашему округу.

— Прямо на фотографии? Что написано? Внимательно!

— Людмила Боричева — заслуженный врач РФ…

— Где написано, что она депутат? На плакате написано? Ну, я не видела, не знаю. Я не видела ни плакатов, ни фотографий. Не могу ничего вам ответить. Никаких агитационных материалов, именно — агитационных, в поликлиниках не распространялось. Вы внимательно все-таки изучите те материалы, которые вам предоставили. Внимательно посмотрите, пожалуйста!



Заслуженный чиновник

Посмотрели. Информацию, которой недостает на плакатах и календариках, с лихвой восполняют четыре полосы газеты, где есть всё-всё-всё, что нужно донести до избирателя. А все, кому всучили агитматериалы, получили полный комплект.

Изучили биографию. Возможно, в далеком прошлом Людмила Боричева — врач, но последние десятилетия — чиновник. Еще в 1998 году она окончила Северо-Западную академию государственной службы и до 2008 года возглавляла отдел здравоохранения Приморского района Петербурга. В 2009 году назначена заместителем главы Приморского района. С 2015 года Боричева — заместитель главы Петроградского района. И еще много лет она — секретарь политсовета Приморского районного отделения партии «Единая Россия».

Комментарий самой Людмилы Боричевой получить не удалось. Секретарь заместителя главы Петроградского района сообщила «Новой», что до 15 сентября чиновница в отпуске и недоступна по телефону.

Фотографии предоставлены родителями пациентов детских поликлиник №50 и №70



Комментарий

Ольга Покровская, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, член Горизбиркома:

— Мы не можем самостоятельно вести расследования. Но по жалобам Юферева и Шайхайдарова мы обратились в Горздрав, в ГУ МВД по СПб и ЛО и в ЦИК. Результаты проверок нам должны сообщить.

В рабочее или в нерабочее время — без разницы, сотрудники поликлиник не имели права ни использовать в агитационных целях личные данные пациентов и их родителей, ни передавать в третьи руки. Граждане не разрешали медикам использовать эти сведения, а тем более — передавать. Тем самым врачи нарушили уголовный закон — разгласили медицинскую тайну.

Звонки на мобильные телефоны полиция точно может проверить: кто, кому, с каких номеров звонил. Если правоохранительные органы будут работать добросовестно, они это установят легко. А если не захотят, то никто их не заставит. Такие вещи всегда происходят с попустительства полиции и прокуратуры. Закон у нас применяется избирательно.

Этот вопиющий случай мы будем до конца держать на контроле и доведем информацию до самого верха — ЦИК, МВД, Генпрокуратура РФ. Руководители этих ведомств должны не только пресечь такие агитационные действия, но и привлечь виновных к ответственности. А Боричева должна снять с себя статус кандидата в депутаты. По таким основаниям любой суд Боричеву с выборов снимет.