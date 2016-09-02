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По данным портала «Карта нарушений на выборах», больше всего нарушений зарегистрировано в Москве, МО, Самарской области, а также в Краснодарском и Алтайском краях. Один из наиболее распространенных видов нарушений — агитация в бюджетных учреждениях.

В городе Ирбит Свердловской области сотрудники госучреждений грозили вызвать полицию после того, как местный активист сорвал агитационные плакаты «Единой России», незаконно размещенные в управлении соцзащиты, центральной городской библиотеке, в художественной и музыкальной школах, а также Доме культуры. Активист Алексей Кононов заснял свои действия на видео и передал их в местные СМИ.

В Рязани губернатор области Олег Ковалев вместе с председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым посетили физкультурно-спортивный комплекс «Александр Невский», на базе которого действует детско-юношеская спортивная школа. На фоторепортаже со встречи чиновников с населением и сотрудниками госучреждения видно, что были использованы агитационные материалы партии «Единая Россия». Андрей Макаров входит под №2 в список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу по региональной группе №24.

От самих сотрудников государственных учреждений поступает множество жалоб на давление со стороны руководства — от бюджетников в приказном порядке требуют взять открепительные удостоверения и сдать их начальству. Сотрудники онкологического центра в Алтайском крае сообщают, что их принуждают к агитации в рабочее время в ущерб профессиональным обязанностям, поступают угрозы от руководства в случае отказа получить и сдать в сейф на хранение открепительное удостоверение. Похожая ситуация наблюдается и в Москве, на такие требования руководства жалуются сотрудники компании «Лукойл» и ГУП «Мосгоргеотрест».

Представители других партий, не обладающие административным ресурсом, по-своему используют возможности для незаконной агитации. Депутат в ЗакСа Санкт-Петербурга от КПРФ по 24-му избирательному округу Владимир Дмитриев 27 августа воспользовался городским праздником в городе Пушкине, оплаченным из бюджета, чтобы провести встречу с населением. На мероприятии распространялись агитационные материалы КПРФ. Заявление о незаконной агитации в правоохранительные органы подал соперник Дмитриева по округу Юрий Герасев, кандидат от ЛДПР, который тоже принес свои агитационные материалы на праздник, в связи с чем его выдворили с мероприятия при помощи сотрудников ЧОП. Жалоба рассматривается правоохранительными органами.

Другой кандидат от КПРФ, Владимир Родин, действующий депутат Государственной думы, 23 августа предпочел работе с избирателями во дворах провести встречу с населением в светлом актовом зале гимназии №1534. На встрече он раздавал агитационные материалы и призывал голосовать за себя и федеральный список КПРФ. Соперник Родина по 209-му Черемушкинскому округу Сергей Морозов, кандидат от «Единой России», после своей встречи с агитаторами рассказывал представителям прессы, что его волонтеры работают исключительно на добровольных началах. Однако в конце встречи были оглашены некие списки, по которым агитаторам раздавали конверты. Подробнее о ситуации в Черемушкинском округе читайте в №95 от 29 августа.

Материал подготовлен с использованием информации, опубликованной порталом «Карта нарушений на выборах» движения в защиту прав избирателей «Голос» (kartanarusheniy.org).