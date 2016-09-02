Российские хакеры не покидают заголовки американских новостей. Теперь их подозревают во взломе компьютерных систем регистрации избирателей как минимум в двух американских штатах — Аризоне и Иллинойсе. Об этом сообщают ведущие американские СМИ со ссылкой на ФБР.



Два медведя

В Иллинойсе хакеры получили доступ к данным около 200 тыс. избирателей. В Аризоне госсекретарь штата Мишель Рейган закрыла систему регистрации избирателей почти на неделю. Хакерам не удалось нарушить ее работу, но они смогли похитить логин и пароль одного из чиновников. ФБР считает информацию об угрозе достоверной и существенной. «8 баллов по шкале от 1 до 10», — заявил газете The Washington Post представитель госсекретаря Аризоны Мэтт Робертс. СМИ утверждают, что ФБР видит российский след в этом деле, но ФБР пока комментариев не дает.

В США спорят, может ли Кремль повлиять на результаты ноябрьских выборов. Демократическая партия видит несомненный заговор и указывает на связи членов штаба Дональда Трампа с российскими властями и бизнесом. В июле неизвестные хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии и комитета по выборам в Конгресс. Еще один результат деятельности хакеров — были обнародованы личные телефоны и адреса в социальных сетях конгрессменов от ДП. Еще раньше неизвестные хакеры атаковали сайты Белого дома, Государственного департамента и Объединенного комитета начальников штабов. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что ФБР расследует возможный взлом электронных почтовых ящиков, принадлежащих журналистам The New York Times. За атакой могут стоять хакеры, работающие на российские разведслужбы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимных чиновников.

Американские эксперты-компьютерщики сообщали о «двух медведях» — хакерских группах, называющих себя Cozy Bear и Fancy Bear, представляющих, по их мнению, ФСБ и ГРУ, о технических следах — компьютерных «отпечатках пальцев», которые оставили хакеры и которые якобы подтверждают их связь с Россией.



Письма в ФБР

Во вторник группа высокопоставленных конгрессменов от Демократической партии из комитетов Палаты представителей по международным и юридическим делам, по надзору и по внутренней безопасности направила в ФБР письмо, требуя расследовать «явные и скрытые связи» предвыборного штаба Трампа с кибератаками, которые, убеждены авторы, проводятся хакерами по указке Кремля. Днем раньше аналогичное письмо директору ФБР направил глава сенатского меньшинства в Конгрессе Гарри Рид.

Не замеченный прежде в антироссийских настроениях, сенатор Рид убежден, что хакерские взломы — дело рук Кремля. Информация, полученная от разведки в ходе закрытых брифингов для членов Конгресса, отметил Рид, заставила его опасаться, что целью Владимира Путина является фальсификация выборов в США. Утверждение лидера демократов в Сенате о том, что Кремль стремится повлиять на исход выборов в США не только посредством пропаганды, но и вмешиваясь в подсчет голосов, выходит далеко за рамки того, что заявляла в прошлом администрация Обамы.

Как и в случае взлома серверов Национального комитета Демократической партии и комитета по выборам в Конгресс, Белый дом по-прежнему не предъявляет официальных обвинений, хотя представители разведки «с высокой степенью уверенности» говорят о том, что взломы — дело рук российских хакеров.

Возможно ли технически фальсифицировать данные с избирательных участков такой огромной страны, как США? Сенатор полагает, что возможно, если сосредоточить силы на нескольких ключевых штатах, где исход голосования не предрешен. В число таких «свингующих» (swing state), неопределившихся штатов входит, например, Невада, которую уже 33 года представляет в Конгрессе Г. Рид. Сенатор убежден, что технически возможно подделать списки избирателей, люди не смогут проголосовать, если их данные исчезнут из информационной базы.

Рид и другие представители Демпартии предлагают «соответствующим компетентным органам» заняться связями с Россией людей из окружения Трампа. Путин ставит на Трампа, повторяют сторонники Клинтон, потому что Трамп обещал не вмешиваться в дела Украины, «подумать еще раз» о Крыме и «легко найти общий язык» с президентом России — «умным и талантливым».



Подрыв авторитета

Трамп заранее подрывает веру американского избирателя в честный исход выборов, заявляя, что если он проиграет в ноябре, то только в результате манипуляций при подсчете голосов. На митинге в Северной Каролине кандидат-миллиардер сказал, что если не будут приняты правила жесткой регистрации избирателей, то одни и те же люди проголосуют за Хиллари 15 раз. Откуда он набрался такого опыта, спрашивают американские журналисты.

В прошлом кандидаты в президенты США заранее не ставили под сомнение работу избирательной комиссии. Это — часть здешней политической культуры.

Высказывания Трампа вызвали тревогу у представителей избирательных комиссий. «Это сначала было смешно, но теперь стало опасным», — отмечает профессор Ричард Хансен из университета Калифорнии, эксперт по выборам. Поначалу казалось, что Трамп просто ищет «козла отпущения» на случай поражения. Однако теперь его словам начинают верить. Как показал опрос социологического исследовательского центра Pew, 71% сторонников Трампа «мало верят» или вообще не верят в правильность подсчета голосов на грядущих выборах. Это свидетельствует о кардинальном изменении позиции сторонников республиканского кандидата по сравнению с выборами 2004 и 2008 годов.

Раньше о фальсификациях на американских выборах писали анонимные авторы из кремлевского аппарата — в методичках, рассылаемых российским корреспондентам в США. Так сказать, «информация к исполнению». Теперь Трамп с трибун поднимает этот вопрос внутри Америки.



Молчание Обамы

Если администрация Белого дома в очередной раз молчит, а глава разведки Клэппер говорит, что США не готовы обвинить Россию в хакерстве, естественный ответ Москвы: обвинения голословны. Так прокомментировал хакерские взломы в Иллинойсе и Аризоне пресс-секретарь российского президента Песков.

Необходимое отступление. После беспрецедентной массированной хакерской атаки на Эстонию 9 лет назад, когда сайты президента, правительства этой страны, министерств и банков были «обрушены» благодаря использованию гигантских сетей (работавших в автоматическом режиме компьютеров по всему миру, число которых могло достигать 1 миллиона), в мире заговорили о «кибернетических войнах». В Эстонии под эгидой НАТО был спешно создан центр кибербезопасности. Эстонские власти и международное разведсообщество обвинили в атаке Россию. Хакерская атака началась в конце апреля 2007 года — после переноса эстонскими властями Бронзового солдата, а ее пик пришелся на 9 мая. Но тогда дальше разговоров в Вашингтоне и Брюсселе дело не пошло. Как и сейчас, 9 лет назад пресс-секретарь президента Песков посоветовал «не бросаться обвинениями», не имея доказательств. С тех пор ничего не изменилось. «А вы докажите», — предлагает Москва. Вашингтон молчит. Эксперты говорят, что доказательства потребуют раскрытия секретных технологий и агентов, мол, «себе дороже будет».

Иллинойс, где хакеры похитили данные о 200 тысячах избирателей, — это, можно сказать, «политическая родина» Обамы. Он избирался в сенат от этого штата, а еще раньше начинал здесь свою карьеру социального работника. Президент в очередной раз не стал комментировать сообщения о новых хакерских атаках. Ранее он говорил, что готов поднять вопрос о хакерстве среди прочих тем «повестки дня» на переговорах с Россией. Но будет ли он это делать в рамках ближайшей «неформальной» встречи с Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», когда есть такие темы, как Сирия и Украина? Американские политологи в этом серьезно сомневаются.