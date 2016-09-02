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Новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому волну слухов о грядущей отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко стоит назвать не «новой», а «очередной». Если мне не изменяет память, она уже четвертая по счету, и предыдущие три далеко еще не забыты. Собственно, еще в 2011-м бытовала версия о том, что Георгий Сергеевич прислан в град Петров лишь на короткое время. Ожидания «рокировочки» возобновились в 2014-м, когда Полтавченко досрочно сложил полномочия, а в 2015-м, менее, чем через год после выборов, пошли слухи о том, что ему будет предложен высокий пост в силовых структурах...короче, ничего из «предсказанного» не оправдалось. Но это не мешает широкому обсуждению очередных слухов.

Почему так происходит? Отчасти потому — будем говорить честно, что в городе Полтавченко не слишком популярен. Он не из тех губернаторов, которые стремятся «вписать свое имя в историю города»: в отличие от своих предшественников, он не выступал инициатором реализации каких-либо амбициозных проектов. Но это далеко не самое страшное — хуже то, что многие вопросы, действительно важные для развития города, не решаются годами. И, даже если решение, наконец, принимается, не факт, что оно будет исполнено. «Все тонет, как в вате», - на это неоднократно жаловались и представители бизнес-элиты, и даже чиновники. По большому счету, вспомнить, что именно было сделано за время пребывания Полтавченко на посту губернатора, не так и просто — куда проще перечислить то, что было не сделано. И постоянно возвращающиеся слухи о предстоящей «смене власти» лишь подтверждают, что, по мнению многих представителей элит, стиль управления городом должен измениться.

Нынешнюю «волну» связывают, с одной стороны, с парламентскими выборами. Как будто Полтавченко — это единственный губернатор, возглавляющий региональный список «Единой России». Согласно другой версии грядущая отставка губернатора может быть связана со скандалом вокруг строительства «Зенит-арены». Но скандал этот тянется уже много лет…ну, и нет у нас практики снимать высокопоставленных чиновников за то, что они чего-то не сделали. При этом практически все сообщения об отставках, произошедших в последние годы, были абсолютно неожиданными. И трудно предположить, что президент отказался от своей излюбленной тактики и стал загодя обсуждать планы относительно смены градоначальника «северной столицы» с широким кругом лиц, не преминувших поделиться этой информацией с журналистами. Поэтому информация РБК, полученная из «осведомленных источников» выглядит как вброс. Если только инициатива «рокировочки» не исходит от самого Георгия Сергеевича.

На первый взгляд, эта версия выглядит не слишком вероятной. Стоит вспомнить, что в 2014-м Полтавченко, как и многие его коллеги, досрочно сложил полномочия, чтобы переизбраться, пока не спала эйфория от олимпийских побед и присоединения Крыма. При этом к участию в кампании не был допущен ни один кандидат, который мог бы составить ему реальную конкуренцию — по сути, кампания сводилась к «бою с тенью» (точнее, с четырьмя тенями) и к негласному соревнованию между администрациями районов, каждая из которых стремилась показать лучший результат. То есть, на тот момент Георгий Сергеевич, бесспорно, хотел остаться губернатором города. Больше того, по отзывам членам его тогдашней команды, он строил далеко идущие планы, связанные именно с городом, и декларировал желание действовать решительнее. Однако, мало кто вспоминает, что именно осенью 2014-го, то есть, практически сразу после выборов, экономическая ситуация в стране начала меняться в худшую сторону. Антисанкции спровоцировали рост цен на продовольственные товары — эта проблема коснулась как раз, в основном, мегаполисов, реальные зарплаты снизились, как и покупательная способность граждан, замедлился приток инвестиций и поступлений в бюджет. «Стабильность», при которой колесики управленческого механизма вращались как бы сами по себе, закончилась — необходимо было реагировать на новые вызовы, корректировать планы, просчитывать риски, решать, какие проекты можно отложить, а какие необходимо реализовывать во что бы то ни стало, какие направления бизнеса и предприятия нуждаются в поддержке. А для этого вести активный диалог как с руководителями промышленных предприятий, строительных компаний, с предпринимателями, так и со всеми горожанами… Но Георгий Полтавченко вряд ли когда-либо стремился к роли «антикризисного управляющего», и публичным политиком он тоже никогда не был. Поэтому не исключено, что сейчас он хочет покинуть ставшую «некомфортной» для него лично должность.

Впрочем, это лишь версия — не менее вероятен вариант, что после парламентских выборов никаких «рокировок» не произойдет, слухи постепенно улягутся…а через полгода или год поднимется новая «волна». Просто потому, что всем людям свойственно принимать желаемое за действительное.

Стоит вспомнить, что нынешняя система выборов губернаторов — через пресловутый «муниципальный фильтр», - практически не дает оппозиции не то, что возможности выиграть выборы, но даже и возможности в них участвовать. И если все так и сохранится, и Полтавченко действительно переведут на другую работу, а вместо него пришлют другого фактического назначенца, - никак не зависящего от мнения горожан, - не исключено, что через какое-то время о Георгии Сергеевиче и его эпохе начнут вспоминать с чувством светлой ностальгии.

О Валентине Матвиенко, кстати, некоторые уже напоминали.