

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: EPA

Турцию посетил председатель Европарламента Мартин Шульц. Событие вроде бы не ахти какое — мало ли куда совершают визиты главы межгосударственных организаций. Тем не менее поездка высокопоставленного представителя европейского парламентаризма в Анкару имеет особую значимость.

Мартин Шульц — первый политик Евросоюза высокого ранга, который лично встретился с турецким президентом и официально выразил от лица Европы поддержку проводимой властями Турции политики после попытки переворота. Эрдоган добивался этого с июля. Тогда, спустя неделю после неудачного путча, он высказал резкое недовольство тем, что Запад не проявил должной, по его мнению, солидарности и, формально осудив мятежников, выступил с критикой репрессивных мер по отношению к ним. «Так союзники себя не ведут», — обиделся президент.

Сдержанность западных политиков, их призывы к соблюдению законности и декларативные опасения за судьбу демократии в Турции задевали Эрдогана за живое. Для него, стремящегося к безраздельной авторитарной власти, было важно не только укрепить свои внутренние позиции через митинговую пропаганду, но и заручиться международным одобрением. Вот, мол, смотрите, какой президент — он на равных и с Обамой, и с Меркель, они не бросили его в беде, поддержали словом и делом.

Но ни Обама, ни Меркель, никто другой из западных партнеров не поспешили в Турцию, как того хотелось Эрдогану. И он, не скрывая своей обиды и возведя ее в ранг оскорбления всего государства, стал откровенно шантажировать Запад. Брюсселю пригрозил: если не отменит до октября визы для турок, то будет денонсировано соглашение по миграционному кризису и Европу наводнят беженцы; Вашингтону пообещал: если не выдаст проповедника Гюлена, создать проблемы с НАТО. А тут еще состоялось демонстративное примирение с Москвой, которое сопровождалось спекулятивными заявлениями пустить русских на натовскую базу Инжерлик.

Эрдоган хорошо знал, на какие болевые точки Запада надо давить.



Мартин Шульц и Реджеп Эрдоган. Фото: EPA

Вашингтон выдал Анкаре полный карт-бланш

В США очень серьезно восприняли намеки на возможное сворачивание Турцией стратегического партнерства по Североатлантическому альянсу и сближение с Кремлем. В Анкару отправился американский вице-президент Джо Байден.

Представитель Белого дома, закрыв глаза на увольнение из армии и уголовное преследование прозападных генералов и офицеров (судьба репрессированных судей, прокуроров, адвокатов, учителей и журналистов вообще осталась за скобками), выдал Эрдогану карт-бланш на все действия после путча, включая турецкое вторжение в Сирию якобы для борьбы с боевиками запрещенного в России «Исламского государства». При этом Байден заверил турок в том, что американские курды-союзники уйдут с освобожденных ими территорий.

Только один вопрос — выдача Гюлена — остался открытым. Его, как подчеркнул зам Обамы, нельзя решить в административном порядке — это компетенция суда, а он в Америке не зависит от воли президента.

Председатель Европарламента в качестве жертвы Realpolitik

Для ЕС на текущий момент нет более актуального вопроса, чем проблема беженцев. Впереди — саммит в Братиславе, где будет нелегко преодолеть серьезные разногласия стран союза в миграционной политике. В этой связи Брюссель, Берлин и Париж испугало не столько стремительное восстановление дружбы Анкары с Москвой, как угроза нового потока беженцев из Турции.

Однако никому из признанных лидеров — глав ведущих государств Евросоюза — было не с руки взять на себя миссию посланца к Эрдогану для восстановления почти разрушенных мостов. Требовалась кандидатура, не ограниченная национальными рамками и вместе с тем занимающая достойное место в общеевропейской иерархии, которую бы турецкий президент посчитал себе равной. Выбор пал на главу Европарламента.

Надо сказать, что Мартину Шульцу досталась очень незавидная роль. Ему пришлось демонстративно улыбаться и пожимать руку политику, о котором он буквально на третий день после путча заявил: «Политика «чисток» и «искоренения метастазов», которая сейчас проводится в Турции, не является языком парламентской демократии, это — язык авторитариста, и то, что мы наблюдаем, представляет стремление Эрдогана подчинить себе и своей партии страну». Но что поделаешь — Realpolitik требует жертв.

Председатель Европарламента все же пытался сохранить лицо. Выступая перед журналистами, он ритуально заявил, что отмена европейских виз для турецких граждан находится в прямой зависимости от исполнения Анкарой всех обязательных условий ЕС и в первую очередь подразумевает либерализацию антитеррористического закона. «Это невозможно», — тут же парировал премьер Турции Бенали Йылдырым, сославшись на существующую угрозу терроризма со стороны ИГ и боевого крыла Рабочей партии Курдистана.

Примечательно, что в ходе визита главный европейский парламентарий ни словом не обмолвился о затронувших десятки тысяч людей репрессиях, об арестах оппозиционных общественных деятелей и журналистов, о нарушениях демократических прав на свободы слова и передвижения. Удивляться не приходится, поскольку еще дальше своего непосредственного начальника пошел также побывавший в Турции во главе делегации европарламентского комитета по иностранным делам его председатель Эльмар Брок. По возвращении он на первом же комитетском заседании признался, что ранее якобы не сознавал, какую большую опасность для турецкого государства представляют проповедник Гюлен и его движение.

Тонкости перевода с немецкого парламентского на административный язык

Сразу после того, как Шульц обменялся рукопожатием с Эрдоганом, из Берлина поступила не менее многозначительная новость. Интернет-портал Spiegel online, ссылаясь на свои источники, сообщил, что федеральное правительство якобы намерено дистанцироваться от принятой в начале июня резолюции бундестага, осуждающей турецкий геноцид армян в 1915 году.

Именно это решение парламента Германии привело к резкому обострению отношений двух стран. Анкара тогда, отозвав своего посла из Берлина, грозила применить и другие санкции. Одной из них стал запрет депутатам бундестага посещать немецких военнослужащих, направленных в Турцию для участия в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Мера оказалась очень болезненной — бундесвер находится в прямом подчинении парламентариев.

Возмущению на всех общественно-политических этажах Германии не было предела. Дошло до того, что социал-демократы как партнеры по правящей коалиции объявили, что не будут голосовать за продление мандата на пребывание немецких солдат на турецкой территории, который истекает в декабре 2016 года.

Турецкие власти, со своей стороны, для снятия запрета ультимативно предложили либо пересмотреть резолюцию, изъяв из нее наиболее обличительные для турок пассажи, либо — пусть федеральное правительство, публично осудив документ, отмежуется от собственного парламента. Оба варианта были явно не проходными для Германии, но и политическая повестка требовала скорейшего примирения с Анкарой, поэтому сообщение Spiegel online попало в яблочко.

И хотя его тут же опровергли немецкие официальные лица, включая саму Ангелу Меркель, из контекста всех опровержений следовало, что: да, бундестаг, как всякий другой парламент, имеет право на выражение своих политических позиций, но не всегда парламентские декларации являются директивными для действий исполнительной власти. Дословно из уст фрау канцлер это прозвучало так: «Резолюция не является для правительства юридически обязывающим документом».

Таким образом, считают информированные наблюдатели, тонкости словесно-правовых толкований правительственной позиции по резолюции бундестага свидетельствуют, скорее всего, о том, что они в этой обтекаемой редакции могут удовлетворить Анкару — ведь и Турция, несмотря на весь эрдогановский гонор, очень заинтересована нормализовать отношения с Германией, как и с ЕС в целом. Недаром в дипломатических кругах намекнули на скорое возвращение турецкого посла в Берлин.

P.S. Министерство юстиции Турции, по сообщению информационных агентств, амнистировало и освободило 33 тысячи заключенных по уголовным преступлениям. Планируется, что в ближайшее время на свободу выйдут еще 38 тысяч осужденных, чтобы освободить места подозреваемым в причастности к перевороту.