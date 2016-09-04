Политика
3152 Из командира таджикского ОМОН в главнокомандующие «Исламского государства»
Что известно о новом военном руководителе ИГ
Гулмород Халимов. Фото: кадр Youtube
Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов стал новым военным руководителем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
Новый главнокомандующий ИГ Халимов, известный под прозвищем аль-Таджики, сменил убитого Умара аш-Шишани. По словам источника, боевики официально не объявляют о назначении нового лидера из соображений безопасности.
41-летний бывший подполковник родился в Варзобском районе в 25 км севернее Душанбе. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. Является высококвалифицированным снайпером. Окончил академию МВД, с 1997 года служил в ОМОНе рядовым бойцом. Дослужился до звания полковника, неоднократно отмечался государственными наградами.
«Протест против грязных методов»
В нулевых, Гулмурод Халимов был активным участником военных кампаний правительственных сил против оппозиции на востоке страны, в том числе участвовал в операциях 2009 года в Раштской долине и Хороге в 2012 году.
С 2003 по 2014 годы прошел военную переподготовку в России и США, где в том числе знакомился с тактикой антитеррористической борьбы — то есть тактикой основных стран, ныне воюющих с «Исламским государством».
Халимов исчез, по официальным данным, 16 месяцев назад. 23 апреля 2015 года он перестал появляться на работе и выходить на связь. Месяцем позже, в мае 2015 года, в социальных сетях появилось видеообращение Халимова на русском языке, где он предстал со снайперским оружием, в черной одежде боевика «Исламского государства», в компании других бородатых бойцов. Тогда он объявил о своем вступлении в ряды ИГ. Предположительно, видео было записано уже на территории Сирии.
Свое решение Халимов объяснил протестом против «грязных методов» работы МВД Таджикистана, запретом на пятикратное совершение намаза и ношение традиционной мусульманской одежды в стране.
Он также подверг критике внешнюю политику властей Таджикистана за их сотрудничество с Россией и США. Обвинил таджикские власти в преследовании и клевете на мусульман, призвав сотрудников правоохранительных органов последовать его примеру, а трудовых мигрантов, работающих в России, — не быть «рабами кафиров», а стать «рабами Аллаха», присоединиться к джихаду переехав в ИГ.
«Вы сами задерживаете наших братьев, сестер, дочерей, чтобы они не надевали хиджаб и не носили бороды. Каждый день, выходя на работу, задайтесь вопросом: вы готовы умереть за это государство? За что вы готовы умирать? За эту демократию?» — говорит бывший силовик в упомянутом видео.
Халимов пообещал вернуться в Таджикистан, чтобы установить там законы шариата. На публичную просьбу своего родного брата вернуться и предстать перед законом Халимов ответил, что если его брат пойдет против него и станет «неверным», то он и ему отрежет голову, как и полагается «неверному».
Побег в Сирию
Местные СМИ сообщали со ссылкой на источники в МВД страны, что незадолго до исчезновения сбежавший в Сирию офицер собирал информацию о деятельности ИГ, идеях и структуре организации. В частности, он открыто призывал знакомых отправиться вместе с ним в Сирию. Сообщается, что на территории страны ему удалось собрать отряд из 10 человек и вылететь с ними из Таджикистана в Москву, а затем в Турцию, откуда сухопутным путем пересечь границу с Сирией.
Представители российских спецслужб подтвердили, что таджикский полковник действительно прилетал в Москву, его видели в районе аэропорта Шереметьево.
Как рассказывали бывшие сослуживцы Халимова, несколько лет назад он уже был замечен в симпатиях к исламским фундаменталистам и даже уволен из МВД за связь с запрещенным в стране религиозным движением «Салафия», однако позже вновь вернулся в ряды правоохранителей.
«Тогда конфликт быстро замяли, неизвестно, как ему это удалось сделать, но он смог вернуться в ОМОН и получить звание командира», — сообщает источник независимого таджикистанского агентства «Азия-Плюс».
Семья
Как известно, он имеет двух жен и восьмерых детей. Первая жена проживает вместе с родителями Халимова, вторая — Хумайро Мирова — вместе с детьми сейчас находится в Сирии.
В марте этого года генеральная прокуратура Таджикистана официально подтвердила, что жена и четверо несовершеннолетних детей (в том числе, грудной малыш) экс-главы специального подразделения МВД еще год назад примкнули к экстремистам «Исламского государства».
В Таджикистане против Хумайро Мировой (она вторая жена Халимова — ред.) возбуждено уголовное дело по статье о вербовке наемников и участии в вооруженном конфликте.
На родине Мирова была начальником пресс-центра таможенной службы в звании капитана.
Несмотря на то, что официально многоженство в Таджикистане запрещено, у Халимова была и другая жена. Она с восемью детьми живет вместе с родителями Халимова в его родном селении.
Как «убивали» Халимова
В СМИ регулярно появляется информация о смерти того или иного командира ИГ. Предшественника Халимова Умара аш-Шишани в СМИ «убивали» несколько раз.
В январе 2016 года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил, что Гулмурод Халимов получил ранения в боях против правительственных войск Сирии, стал инвалидом и сегодня фактически «не нужен своим хозяевам в ИГ».
В июне этого года ливанские СМИ сообщили, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетно-бомбовых ударов. Однако вскоре информацию опровергли.
Генпрокуратура Таджикистана 28 мая в отношении экс-командира ОМОН возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: измена государству, участие в преступном сообществе и незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств. Сейчас он и его супруга находятся в международном розыске.
В августе 2016 года Госдеп США предложил награду в размере до 3 миллионов долларов за информацию о местонахождении Халимова.
150 таджикских семей в ИГ
По данным властей Таджикистана, к настоящему времени более тысячи граждан республики отправились воевать на стороне боевиков в Сирию и Ирак. Из них 156 человек уже задержаны таджикскими властями, 61 гражданин добровольно вернулся на родину, а около 150 граждан страны погибли. Всего, по информации СМИ, в Сирию перебрались как минимум 146 семей из Таджикистана.
Таджикское государство не первый год ведет борьбу с незаконным вовлечением своих граждан в ряды исламских боевиков. Несколько десятков граждан уже осуждены за пропаганду экстремистских идей, вербовку и участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.
К примеру, недавно в республике был вынесен первый приговор женщине, отправившейся на войну в Сирию — 34-летняя жительница Душанбе Зарина Сардорова была осуждена на 13 лет тюремного заключения.
Автор
Али Феруз
специально для «Новой газеты»
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