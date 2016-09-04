

Евгений Зиничев

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Калининградской области много хороших дорог и мало сторонников «Единой России». Здесь людям привычно ездить на отдых и за покупками в Европу, которая находится ближе, чем метрополия. На выборах 2011 года область дала один из самых низких результатов «Единой России» (37%).

В 2010 году калининградцы фактически отправили в отставку губернатора Георгия Бооса. После многотысячных митингов против высокого транспортного налога и заградительных пошлин на иномарки (на которых к тому же звучали призывы к отставке Бооса и Путина) глава региона лишился своей должности. Нынешним летом случилась новая смена караула: преемник Бооса Николай Цуканов отправился в отставку через год после своей победы на выборах. Область возглавил бывший глава регионального УФСБ Евгений Зиничев — фигура, загадочная для большей части калининградской элиты.



Засекреченный врио

Смена губернатора стала главным политическим событием последних месяцев в области. Именно на этом фоне разворачивается сейчас и предвыборная кампания в Думу. Зиничев до сих пор остается предельно непубличным политиком: на первой пресс-конференции Зиничев отвечал на вопросы кратко и сухо, в его официальной биографии отсутствует информация о высшем образовании и конкретных местах службы, а для публикаций о назначении едва нашли фотографию. Регион затих, пока все пытаются узнать хоть что-то о новом врио губернатора и его команде. Зиничев за месяц работы на новом посту сделал два назначения. Бывшего вице-премьера в правительстве Цуканова, 29-летнего выходца из Минпромторга Антона Алиханова, он повысил до врио премьера правительства (должность, которая при бывшем губернаторе оставалась вакантной). На освободившуюся должность вице-премьера, курирующего региональное министерство финансов, Зиничев пригласил бывшего чиновника петербургской мэрии Эдуарда Батанова.

Отставка Цуканова стала неожиданностью для большей части политической элиты, хотя тревожные сигналы для губернатора уже поступали: накануне прошлых выборов, в июне 2015 года, на сайте президента появился указ об отставке Цуканова, который, впрочем, вскоре исчез, и Дмитрий Песков назвал это техническим сбоем. Примерно в то же время Зиничев начал работать на посту руководителя местного УФСБ.

Самая распространенная версия причин отставки — коррупция и кумовство в областной власти. В коррупционных скандалах то и дело фигурировали члены семьи губернатора. В 2011 году областное правительство купило две квартиры у фирмы «Гусевский микродвигатель», принадлежащей жене Цуканова Светлане, в 2013 году компания «Аматэл», принадлежащая брату Цуканова и его матери, получила госконтракт на поставку трех фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 13,2 миллиона рублей.

За последние шесть лет были заведены уголовные дела на экс-министра спорта Олега Косенкова, министра культуры Светлану Кондратьеву, директора управления дорожного хозяйства Геннадия Лейбовича. Журналисты и общественники уличали в конфликтах интересов вице-премьера Юрия Федяшова, экс-министра по туризму Марину Агееву и ее преемника Андрея Ермака, а также других чиновников, работавших с Цукановым. Большинство из них сейчас ушли в отставку по собственному желанию.

«Говорят, что новый губернатор был назначен, чтобы очистить регион перед чемпионатом мира по футболу», — поясняет Витаутас Лопата, депутат областной думы от «Яблока» и владелец двух ресторанов в Калининграде. Эта версия наиболее распространена: накануне мирового спортивного события, к которому в Калининграде строят новый стадион, руководство страны решило доверить денежные потоки проверенному и лично преданному Путину силовику, полагает бизнесмен Игорь Плешков, один из организаторов «Форума Кафки и Оруэлла», выдвинувшийся на выборы в Думу от КПРФ.

«Лагерь, который был приближен к губернатору и имел преференции, замер в шоке, — говорит Плешков. — Они проинвестировали губернаторские выборы в 2015 году и выборы «Единой России» в 2016 году. Заработали на обратном выкупе земли при строительстве окружной дороги, на строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. А сейчас, когда у руля области встал генерал-губернатор, конечно, люди, которые участвовали в таких бизнес-процессах, чувствуют себя неуютно».

«Чекисты лучше воров», — говорит смене губернатора Соломон Гинзбург, депутат областной думы и самый известный калининградский либерал, баллотирующийся в Думу от «Партии Роста». Когда Зиничева назначили, выступить на его первой встрече с местной элитой неожиданно для всех позвали Гинзбурга. «Я понимаю, почему они пригласили меня: вроде как у нас Европа, есть оппозиция. Но я принял эти правила игры, потому что я одобряю идею перемен», — говорит Гинзбург. На этих выборах он тоже баллотируется — от «Партии Роста».



«Население критичное, но не протестное»

«Люди не различают полномочия депутатов Думы, облдумы и горсовета, не понимают, чем та или иная партия отличается от других, не разбираются в программах. В 2011 году люди понимали все это лучше», — говорит Людмила Чернова, гендиректор Калининградской социологической службы. Праймериз «Единой России» в мае, по словам социолога, несколько всколыхнули избирателей и пробудили в них интерес к выборам, но после наступила тишина, и кто-то подумал, что выборы уже прошли (напомним, что, по данным ФОМ, в мае только 48% россиян знали, что в сентябре будут выборы в Думу).

18 сентября в области пройдут выборы в Думу, в областную думу, в горсовет Калиниграда и советы еще 11 муниципалитетов. На улицах Калиниграда висят билборды «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Патриотов России», ходят агитаторы с газетами, а в местном эфире ВГТРК звучат ролики кандидатов. Но калининградцы ожидают голосования с таким же нулевым энтузиазмом, как и большая часть страны: основная забота людей — в том, как собрать ребенка в школу, откуда взять деньги на оплату счетов ЖКХ, которые не ниже московских, но при гораздо менее высоких зарплатах.

«У нас население критичное, но не протестное. Мы очень быстро приспосабливаемся», — говорит Людмила Чернова.



Переполох в «Единой России»

Праймериз «Единой России» в Калининградский области прошли со скандалами, а в одном округе результаты были отменены. Это тоже могло сыграть роль в отставке Николая Цуканова: в «Рейтинге эффективности губернаторов» близкого в Кремлю «Фонда развития гражданского общества» он потерял несколько пунктов, опустившись с 76-го на 79-е место.

В Калиниграде два избирательных округа: 97-й и 98-й. В 97-м на праймериз победил Евгений Морозов, владелец строительной фирмы «Мегаполис» и бывший вице-премьер в правительстве Цуканова. Но его победу аннулировали, вспомнив о давнем скандале: в 2013 году Морозов лишился поста в правительстве из-за конфликта интересов. По заключению областного прокурора, «Морозов принимал при решении различных вопросов действия в пользу учрежденного им хозяйствующего субъекта». Эта репутационная потеря не помешала Морозову зарегистрироваться на праймериз, но затем что-то пошло не так.

В результате кандидатом в округе стал депутат и бывший спикер горсовета Калиниграда Александр Пятикоп. Судя по странице депутата в фейсбуке, он активно ведет кампанию: встречается с избирателями и дежурит в общественной приемной Дмитрия Медведева. На вопрос об интервью господин Пятикоп через помощницу сообщил, что с удовольствием пообщается с «Новой», но после 18 сентября.

В южном 98-м округе идет вице-губернатор Алексей Силанов. На праймериз с Силановым боролся депутат областной думы Андрей Горохов, владелец фармацевтического завода «Инфамед К». В честь основного продукта, который выпускает предприятие, Горохова в калининградских СМИ называют «мирамистиновым королем». Депутат-бизнесмен конфликтовал с командой бывшего губернатора Цуканова. И перед праймериз в области появились слухи, что региональное руководство «ЕР» недовольно выдвижением Горохова. В итоге праймериз он проиграл, на заводе прошли обыски, а в июне предприятие остановило работу.

Алексей Силанов отвечает за социальную сферу, поэтому основную часть своих предвыборных встреч проводит в школах, а также на основных предприятиях региона, например: 29 августа встретился с персоналом компании «Мираторг» — крупнейшего землевладельца в области. Когда я приезжаю в Калиниград, кандидат оказывается в Приднестровье: жители Тирасполя с российскими паспортами приписаны к 98-му избирательному округу, и Силанов уделяет несколько дней на кампанию в непризнанной республике. Вернувшись, вице-губернатор так и не пожелал общаться с «Новой».

Один из сотрудников штаба Алексея Силанова, попросивший не называть его имени, в разговоре с «Новой» рассказал, что, когда агитаторы вице-губернатора ходят по квартирам, им рекомендовано не представляться, что они от «Единой России», а говорить, что проводят социологический опрос.



Оппозиционный эксклав без оппозиции

По совокупности географических, исторических и социальных факторов Калиниградскую область считают одним из самых прогрессивных регионов: российский эксклав в Европе, нелояльный властям. Однако в реальности российская оппозиция оказывается даже более слабой и разделенной, чем в традиционно более консервативных частях страны. Здесь нет отделения ПАРНАС, а местное «Яблоко» не имеет репутации сильной оппозиционной силы. На нынешних выборах «яблочники» даже не выдвинули одномандатников в двух калининградских округах.

Перед выборами федеральное руководство партии вело переговоры о выдвижении с оппозиционным депутатом облдумы Соломоном Гинзбургом, покинувшей «Единую Россию» Аллой Войтовой, лидером протестов 2010 года Константином Дорошком, бизнесменом Игорем Плешковым и другими калининградскими либералами. Они договорились идти командой: выдвинуться от «Яблока» одновременно на выборах разных уровней.

Но переговоры сорвались из-за конфликта с главой калининградского отделения партии, советской актрисой и бывшей заммэра Калиниграда Александрой Яковлевой. Кандидаты обвинили Яковлеву в том, что она сорвала договоренности, выдвинув в областную думу свой, не согласованный с однопартийцами список. Главу отделения подозревали в сделке с областными властями и требовали ее сменить. Московское руководство «Яблока» на это не пошло.

Глава «Яблока» Эмилия Слабунова подтвердила «Новой»: «Наше региональное отделение не смогло выстроить коммуникацию и правильным образом оценить потенциал этих кандидатов. И уже не было возможности за этот период уладить проблемы». Александра Яковлева в разговоре с «Новой» назвала информацию о конфликте «враньем», ситуацию с конкретными кандидатами обсуждать отказалась и бросила трубку.



«Мы, предприниматели, ложимся под любой логотип»

В 97-м округе в Думу от «Партии Роста» выдвигается бизнесмен и радиоведущий Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group, прославившийся в 2015 году своим выступлением на Московском экономическом форуме. Тогда он раскритиковал антисанкции, уничтожение продуктов, сборы с грузовиков и экономическую политику государства вообще.

Раньше у Потапенко в Калининграде был креветочный бизнес в порту, но его пришлось закрыть из-за того, что перестали действовать таможенные льготы Особой экономической зоны. Свое желание баллотироваться предприниматель объясняет так: бизнес-сообщество и раньше писало законопроекты, но власть их игнорировала. Мандат депутата — возможность писать не «в стол». Потапенко будет конкурировать в 97-м округе с городским депутатом Александром Пятикопом и действующим депутатом от КПРФ Игорем Ревиным.

Встреча Потапенко с калиниградскими рестораторами в модном бизнес-центре «Рыбная биржа» не напоминает предвыборное мероприятие, скорее — бизнес-тренинг, но на столах лежат агитационные газеты. Потапенко спрашивают: почему он идет именно от «Партии Роста»? «Нет задачи вытащить какой-то логотип, — говорит бизнесмен. — Есть задача, чтобы класс активных предпринимателей формировал программу. Мы, предприниматели, ложимся под любой логотип. Это забавный стартап, надо его реализовать и посмотреть, как он взлетит. Ничего не могу гарантировать. Можно не поверить? Нужно. Но я все равно буду этот стартап делать. Хотите со мной — welcome».

Еще один бизнесмен, идущий на эти выборы, — Игорь Плешков, глава компании «Томас-Бетон», один из организаторов оппозиционного «Форума Оруэлла и Кафки», который проходит в Калиниградской области каждый год, давний оппонент губернатора Цуканова. В феврале 2012 года бетоновозы «Томас-Бетона» поучаствовали в автопробеге «За честные выборы». В последнее время машины регулярно штрафуют за перевес — часто эти штрафы удается оспорить в суде.

Плешков собирается в политику уже давно: в 2011 году баллотировался на выборах в областную думу, в 2012-м пытался зарегистрироваться на выборах мэра Калиниграда. Перед этими выборами он вел переговоры с разными политическими силами, но в итоге удалось сойтись на компромиссе с КРПФ — это ясная и прагматичная политическая сделка, и Плешков не скрывает ее сути. Он баллотируется в высококонкурентном округе, вместе с Силановым и Гинзбургом — шансов на победу нет. К тому же, по словам кандидата, у КПРФ в области проблемы с агитацией, как и у «Партии Роста»: все билборды оказываются заняты и недоступны для агитации.

«Я сказал коммунистам: я буду позорить свое доброе имя (на выборах в Думу. — А. Б.), но вы меня включите в список партии в горсовет Калиниграда, — говорит Плешков. — Это политический старт: мне уже надо выходить из коротких штанишек вечного кандидата и дойти до избирательной урны. Мы тренируемся в 2016 году, приучаем людей к тому, что Плешков — коммунист, и в 2017 году никого это уже не будет шокировать. Сейчас выбираем меня в горсовет, раскачиваем область, а в 2017 году я иду на мэрские выборы».



«Спасти от постыдной кары»

В августе Калининградская социологическая служба провела исследование настроений перед выборами в регионе, опросив 1200 жителей города и области (пополам). 28,7% респондентов сообщили, что точно или скорее всего не пойдут на выборы. Из тех, кто намерен голосовать, «Единую Россию» выбрали бы 38,4%, КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 9,5%, «Справедливую Россию» — 6,5%. Следом идут «Патриоты России» с 3,5% — таков же размер погрешности, а остальные партии не набирают больше него. 12% не знают, за кого будут голосовать. Самый большой антирейтинг — у ЛДПР (18,8%), «Яблока» (17,2%) и «Единой России» (16,8%).

«По опросам поняли, что результаты выборов для «Единой России» будут провальными, — полагает депутат Калиниградской областной думы, известный в городе бизнесмен. — Мы будем в числе последних. По итогам прошлых выборов снимали губернаторов. На этих выборах тоже должны снять, в том числе собирались снимать и Цуканова. Но чтобы спасти от постыдной кары после выборов, его отправили в почетную ссылку».

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