Политика / Выпуск № 98 от 5 сентября 2016
960 Залечь на дно в Калининграде
Некогда протестный российский анклав накануне выборов получил нового губернатора — выходца из спецслужб, обладающего засекреченной биографией. Региональные элиты оказались расколоты, общественная жизнь Калининградской области погружается в апатию
Евгений Зиничев
Фото: Виталий Невар / ТАСС
В Калининградской области много хороших дорог и мало сторонников «Единой России». Здесь людям привычно ездить на отдых и за покупками в Европу, которая находится ближе, чем метрополия. На выборах 2011 года область дала один из самых низких результатов «Единой России» (37%).
В 2010 году калининградцы фактически отправили в отставку губернатора Георгия Бооса. После многотысячных митингов против высокого транспортного налога и заградительных пошлин на иномарки (на которых к тому же звучали призывы к отставке Бооса и Путина) глава региона лишился своей должности. Нынешним летом случилась новая смена караула: преемник Бооса Николай Цуканов отправился в отставку через год после своей победы на выборах. Область возглавил бывший глава регионального УФСБ Евгений Зиничев — фигура, загадочная для большей части калининградской элиты.
Засекреченный врио
Смена губернатора стала главным политическим событием последних месяцев в области. Именно на этом фоне разворачивается сейчас и предвыборная кампания в Думу. Зиничев до сих пор остается предельно непубличным политиком: на первой пресс-конференции Зиничев отвечал на вопросы кратко и сухо, в его официальной биографии отсутствует информация о высшем образовании и конкретных местах службы, а для публикаций о назначении едва нашли фотографию. Регион затих, пока все пытаются узнать хоть что-то о новом врио губернатора и его команде. Зиничев за месяц работы на новом посту сделал два назначения. Бывшего вице-премьера в правительстве Цуканова, 29-летнего выходца из Минпромторга Антона Алиханова, он повысил до врио премьера правительства (должность, которая при бывшем губернаторе оставалась вакантной). На освободившуюся должность вице-премьера, курирующего региональное министерство финансов, Зиничев пригласил бывшего чиновника петербургской мэрии Эдуарда Батанова.
Отставка Цуканова стала неожиданностью для большей части политической элиты, хотя тревожные сигналы для губернатора уже поступали: накануне прошлых выборов, в июне 2015 года, на сайте президента появился указ об отставке Цуканова, который, впрочем, вскоре исчез, и Дмитрий Песков назвал это техническим сбоем. Примерно в то же время Зиничев начал работать на посту руководителя местного УФСБ.
Самая распространенная версия причин отставки — коррупция и кумовство в областной власти. В коррупционных скандалах то и дело фигурировали члены семьи губернатора. В 2011 году областное правительство купило две квартиры у фирмы «Гусевский микродвигатель», принадлежащей жене Цуканова Светлане, в 2013 году компания «Аматэл», принадлежащая брату Цуканова и его матери, получила госконтракт на поставку трех фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 13,2 миллиона рублей.
За последние шесть лет были заведены уголовные дела на экс-министра спорта Олега Косенкова, министра культуры Светлану Кондратьеву, директора управления дорожного хозяйства Геннадия Лейбовича. Журналисты и общественники уличали в конфликтах интересов вице-премьера Юрия Федяшова, экс-министра по туризму Марину Агееву и ее преемника Андрея Ермака, а также других чиновников, работавших с Цукановым. Большинство из них сейчас ушли в отставку по собственному желанию.
«Говорят, что новый губернатор был назначен, чтобы очистить регион перед чемпионатом мира по футболу», — поясняет Витаутас Лопата, депутат областной думы от «Яблока» и владелец двух ресторанов в Калининграде. Эта версия наиболее распространена: накануне мирового спортивного события, к которому в Калининграде строят новый стадион, руководство страны решило доверить денежные потоки проверенному и лично преданному Путину силовику, полагает бизнесмен Игорь Плешков, один из организаторов «Форума Кафки и Оруэлла», выдвинувшийся на выборы в Думу от КПРФ.
«Лагерь, который был приближен к губернатору и имел преференции, замер в шоке, — говорит Плешков. — Они проинвестировали губернаторские выборы в 2015 году и выборы «Единой России» в 2016 году. Заработали на обратном выкупе земли при строительстве окружной дороги, на строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. А сейчас, когда у руля области встал генерал-губернатор, конечно, люди, которые участвовали в таких бизнес-процессах, чувствуют себя неуютно».
«Чекисты лучше воров», — говорит смене губернатора Соломон Гинзбург, депутат областной думы и самый известный калининградский либерал, баллотирующийся в Думу от «Партии Роста». Когда Зиничева назначили, выступить на его первой встрече с местной элитой неожиданно для всех позвали Гинзбурга. «Я понимаю, почему они пригласили меня: вроде как у нас Европа, есть оппозиция. Но я принял эти правила игры, потому что я одобряю идею перемен», — говорит Гинзбург. На этих выборах он тоже баллотируется — от «Партии Роста».
«Население критичное, но не протестное»
«Люди не различают полномочия депутатов Думы, облдумы и горсовета, не понимают, чем та или иная партия отличается от других, не разбираются в программах. В 2011 году люди понимали все это лучше», — говорит Людмила Чернова, гендиректор Калининградской социологической службы. Праймериз «Единой России» в мае, по словам социолога, несколько всколыхнули избирателей и пробудили в них интерес к выборам, но после наступила тишина, и кто-то подумал, что выборы уже прошли (напомним, что, по данным ФОМ, в мае только 48% россиян знали, что в сентябре будут выборы в Думу).
18 сентября в области пройдут выборы в Думу, в областную думу, в горсовет Калиниграда и советы еще 11 муниципалитетов. На улицах Калиниграда висят билборды «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Патриотов России», ходят агитаторы с газетами, а в местном эфире ВГТРК звучат ролики кандидатов. Но калининградцы ожидают голосования с таким же нулевым энтузиазмом, как и большая часть страны: основная забота людей — в том, как собрать ребенка в школу, откуда взять деньги на оплату счетов ЖКХ, которые не ниже московских, но при гораздо менее высоких зарплатах.
«У нас население критичное, но не протестное. Мы очень быстро приспосабливаемся», — говорит Людмила Чернова.
Переполох в «Единой России»
Праймериз «Единой России» в Калининградский области прошли со скандалами, а в одном округе результаты были отменены. Это тоже могло сыграть роль в отставке Николая Цуканова: в «Рейтинге эффективности губернаторов» близкого в Кремлю «Фонда развития гражданского общества» он потерял несколько пунктов, опустившись с 76-го на 79-е место.
В Калиниграде два избирательных округа: 97-й и 98-й. В 97-м на праймериз победил Евгений Морозов, владелец строительной фирмы «Мегаполис» и бывший вице-премьер в правительстве Цуканова. Но его победу аннулировали, вспомнив о давнем скандале: в 2013 году Морозов лишился поста в правительстве из-за конфликта интересов. По заключению областного прокурора, «Морозов принимал при решении различных вопросов действия в пользу учрежденного им хозяйствующего субъекта». Эта репутационная потеря не помешала Морозову зарегистрироваться на праймериз, но затем что-то пошло не так.
В результате кандидатом в округе стал депутат и бывший спикер горсовета Калиниграда Александр Пятикоп. Судя по странице депутата в фейсбуке, он активно ведет кампанию: встречается с избирателями и дежурит в общественной приемной Дмитрия Медведева. На вопрос об интервью господин Пятикоп через помощницу сообщил, что с удовольствием пообщается с «Новой», но после 18 сентября.
В южном 98-м округе идет вице-губернатор Алексей Силанов. На праймериз с Силановым боролся депутат областной думы Андрей Горохов, владелец фармацевтического завода «Инфамед К». В честь основного продукта, который выпускает предприятие, Горохова в калининградских СМИ называют «мирамистиновым королем». Депутат-бизнесмен конфликтовал с командой бывшего губернатора Цуканова. И перед праймериз в области появились слухи, что региональное руководство «ЕР» недовольно выдвижением Горохова. В итоге праймериз он проиграл, на заводе прошли обыски, а в июне предприятие остановило работу.
Алексей Силанов отвечает за социальную сферу, поэтому основную часть своих предвыборных встреч проводит в школах, а также на основных предприятиях региона, например: 29 августа встретился с персоналом компании «Мираторг» — крупнейшего землевладельца в области. Когда я приезжаю в Калиниград, кандидат оказывается в Приднестровье: жители Тирасполя с российскими паспортами приписаны к 98-му избирательному округу, и Силанов уделяет несколько дней на кампанию в непризнанной республике. Вернувшись, вице-губернатор так и не пожелал общаться с «Новой».
Один из сотрудников штаба Алексея Силанова, попросивший не называть его имени, в разговоре с «Новой» рассказал, что, когда агитаторы вице-губернатора ходят по квартирам, им рекомендовано не представляться, что они от «Единой России», а говорить, что проводят социологический опрос.
Оппозиционный эксклав без оппозиции
По совокупности географических, исторических и социальных факторов Калиниградскую область считают одним из самых прогрессивных регионов: российский эксклав в Европе, нелояльный властям. Однако в реальности российская оппозиция оказывается даже более слабой и разделенной, чем в традиционно более консервативных частях страны. Здесь нет отделения ПАРНАС, а местное «Яблоко» не имеет репутации сильной оппозиционной силы. На нынешних выборах «яблочники» даже не выдвинули одномандатников в двух калининградских округах.
Перед выборами федеральное руководство партии вело переговоры о выдвижении с оппозиционным депутатом облдумы Соломоном Гинзбургом, покинувшей «Единую Россию» Аллой Войтовой, лидером протестов 2010 года Константином Дорошком, бизнесменом Игорем Плешковым и другими калининградскими либералами. Они договорились идти командой: выдвинуться от «Яблока» одновременно на выборах разных уровней.
Но переговоры сорвались из-за конфликта с главой калининградского отделения партии, советской актрисой и бывшей заммэра Калиниграда Александрой Яковлевой. Кандидаты обвинили Яковлеву в том, что она сорвала договоренности, выдвинув в областную думу свой, не согласованный с однопартийцами список. Главу отделения подозревали в сделке с областными властями и требовали ее сменить. Московское руководство «Яблока» на это не пошло.
Глава «Яблока» Эмилия Слабунова подтвердила «Новой»: «Наше региональное отделение не смогло выстроить коммуникацию и правильным образом оценить потенциал этих кандидатов. И уже не было возможности за этот период уладить проблемы». Александра Яковлева в разговоре с «Новой» назвала информацию о конфликте «враньем», ситуацию с конкретными кандидатами обсуждать отказалась и бросила трубку.
«Мы, предприниматели, ложимся под любой логотип»
В 97-м округе в Думу от «Партии Роста» выдвигается бизнесмен и радиоведущий Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group, прославившийся в 2015 году своим выступлением на Московском экономическом форуме. Тогда он раскритиковал антисанкции, уничтожение продуктов, сборы с грузовиков и экономическую политику государства вообще.
Раньше у Потапенко в Калининграде был креветочный бизнес в порту, но его пришлось закрыть из-за того, что перестали действовать таможенные льготы Особой экономической зоны. Свое желание баллотироваться предприниматель объясняет так: бизнес-сообщество и раньше писало законопроекты, но власть их игнорировала. Мандат депутата — возможность писать не «в стол». Потапенко будет конкурировать в 97-м округе с городским депутатом Александром Пятикопом и действующим депутатом от КПРФ Игорем Ревиным.
Встреча Потапенко с калиниградскими рестораторами в модном бизнес-центре «Рыбная биржа» не напоминает предвыборное мероприятие, скорее — бизнес-тренинг, но на столах лежат агитационные газеты. Потапенко спрашивают: почему он идет именно от «Партии Роста»? «Нет задачи вытащить какой-то логотип, — говорит бизнесмен. — Есть задача, чтобы класс активных предпринимателей формировал программу. Мы, предприниматели, ложимся под любой логотип. Это забавный стартап, надо его реализовать и посмотреть, как он взлетит. Ничего не могу гарантировать. Можно не поверить? Нужно. Но я все равно буду этот стартап делать. Хотите со мной — welcome».
Еще один бизнесмен, идущий на эти выборы, — Игорь Плешков, глава компании «Томас-Бетон», один из организаторов оппозиционного «Форума Оруэлла и Кафки», который проходит в Калиниградской области каждый год, давний оппонент губернатора Цуканова. В феврале 2012 года бетоновозы «Томас-Бетона» поучаствовали в автопробеге «За честные выборы». В последнее время машины регулярно штрафуют за перевес — часто эти штрафы удается оспорить в суде.
Плешков собирается в политику уже давно: в 2011 году баллотировался на выборах в областную думу, в 2012-м пытался зарегистрироваться на выборах мэра Калиниграда. Перед этими выборами он вел переговоры с разными политическими силами, но в итоге удалось сойтись на компромиссе с КРПФ — это ясная и прагматичная политическая сделка, и Плешков не скрывает ее сути. Он баллотируется в высококонкурентном округе, вместе с Силановым и Гинзбургом — шансов на победу нет. К тому же, по словам кандидата, у КПРФ в области проблемы с агитацией, как и у «Партии Роста»: все билборды оказываются заняты и недоступны для агитации.
«Я сказал коммунистам: я буду позорить свое доброе имя (на выборах в Думу. — А. Б.), но вы меня включите в список партии в горсовет Калиниграда, — говорит Плешков. — Это политический старт: мне уже надо выходить из коротких штанишек вечного кандидата и дойти до избирательной урны. Мы тренируемся в 2016 году, приучаем людей к тому, что Плешков — коммунист, и в 2017 году никого это уже не будет шокировать. Сейчас выбираем меня в горсовет, раскачиваем область, а в 2017 году я иду на мэрские выборы».
«Спасти от постыдной кары»
В августе Калининградская социологическая служба провела исследование настроений перед выборами в регионе, опросив 1200 жителей города и области (пополам). 28,7% респондентов сообщили, что точно или скорее всего не пойдут на выборы. Из тех, кто намерен голосовать, «Единую Россию» выбрали бы 38,4%, КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 9,5%, «Справедливую Россию» — 6,5%. Следом идут «Патриоты России» с 3,5% — таков же размер погрешности, а остальные партии не набирают больше него. 12% не знают, за кого будут голосовать. Самый большой антирейтинг — у ЛДПР (18,8%), «Яблока» (17,2%) и «Единой России» (16,8%).
«По опросам поняли, что результаты выборов для «Единой России» будут провальными, — полагает депутат Калиниградской областной думы, известный в городе бизнесмен. — Мы будем в числе последних. По итогам прошлых выборов снимали губернаторов. На этих выборах тоже должны снять, в том числе собирались снимать и Цуканова. Но чтобы спасти от постыдной кары после выборов, его отправили в почетную ссылку».
Фото автора
Автор
Анна Байдакова
корреспондент
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Довели
Паралимпиада ВрИО
Глава ЦИК пообещала отменить результаты выборов в случае нарушений
СПЧ обратится в прокуратуру по поводу задержания матерей Беслана
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20048332
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7191
-
Страшно и злободневно16358
-
Гуковские шахтеры8601
-
В Москве началась избирательная кампания3170
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24148
Самое обсуждаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
http://delo-pereverzev.net
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
"для кого то и кобыла невеста!" для него же и минус аргумент!
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста152854
Сны Беслана146827
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?127748
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий