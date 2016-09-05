

Встреча Путина и Обамы. Фото: РИА Новости

В китайском Ханчжоу завершился саммит «Большой двадцатки». Как и в предыдущие годы, мировые лидеры на полях G20 обсудили проблемы мировой экономики, энергетики и совместное противодействие терроризму.

В этом году ключевыми темами переговоров российский делегации стало урегулирование ситуации на востоке Украины, сирийский вопрос и нефтедобыча.

За эти два дня Владимир Путин успел несколько раз «на ногах» переговорить с президентом США Бараком Обамой и обсудить сотрудничество с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, впервые встретился с новым премьером Великобритании Терезой Мэй и поговорил о «нормандском формате» с Ангелой Меркель и Франсуа Оландом, а также провел неформальную встречу с лидерами БРИКС и подарил коробку мороженого «хозяину» саммита Си Цзиньпиню.

До чего договорились российская сторона и лидеры «Большой двадцатки»?

Украина

Вопрос урегулирования ситуации на Украине стал главной темой переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Изначально планировалось, что тема будет обсуждаться на трехсторонней встрече, однако позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что мероприятие отменяется, так как «наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи».

Изначально президент Украины Петр Порошенко, несмотря на то, что Украина не является членом G20, предлагал воспользоваться саммитом в Ханчжоу, чтобы провести заседание нормандского формата на высшем уровне.

«Эта встреча не была согласована, а после известных событий в Крыму наш президент четко заявил о своем отношении к такому возможному контакту. Мы отказалась даже рассматривать такую перспективу», — заявил помощник российского президента.

Напомним, тогда, по официальной версии российских властей, украинские диверсанты, в том числе кадровые сотрудники украинской разведки, планировали организовать несколько взрывов на стратегических объектах в Крыму. После этого Порошенко поручил привести в боевую готовность подразделения в этом районе, а Россия провела учения в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил.

Сразу после инцидента Владимир Путин заявил, что запланированные встречи в «нормандском формате» бессмысленны, так как власти Украины «вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования, перешли к практике террора».

В Ханчжоу после встречи с Путиным французский президент заявил, что стороны договорились в ближайшие недели организовать саммит с участием Германии, Франции, России и Украины. Эту договоренность также подтвердила Меркель.

«Мы должны решить вопросы, которые блокируют [выполнение Минских соглашений] сегодня — в частности, предоставление [отдельным районам Донецкой и Луганской областей] специального статуса, ситуацию с безопасностью и отсутствие доверия между сторонами [конфликта]», — заявил французский президент.

Любопытно, что, несмотря на анонс Олланда о проведении новой встречи в «нормандском формате», на официальном сайте российского президента об этой договоренности ничего не сказано: в коммюнике по итогам встреч фигурируют лишь фразы о необходимости дальнейшего взаимодействия «нормандской четверки».



Встреча Путина и Олланда. Фото: пресс-служба Кремля

Украинский вопрос на саммите также затронул президент США Барак Обама. В отличие от Путина, он все-таки провел трехстороннюю встречу с Олландом и Меркель, однако детали разговора неизвестны.

После личной беседы с Путиным, на которой также обсуждалась Украина, Обама ясно дал понять, что США не снимут с России санкции, пока не будут выполняться минские соглашения.

«Важно обеим сторонам воспользоваться возможностью в ближайшие недели, чтобы финализировать документ и понять последовательность, в которой документ будет воплощен в реальность», — добавил американский лидер.

В Кремле на вопрос о дальнейшем продолжении сотрудничества в «нормандском формате» ответили уклончиво, отметив, что перед тем, как определиться «предстоит проделать еще немалую работу».

Позже на пресс-конференции Владимир Путин описал будущее переговоров так: «Я сказал главам Франции и ФРГ, что вопрос не в том, встречаться или не встречаться. Вопрос в том, чтобы искать решения. И никто, как я вижу, не хочет встречаться просто для того, чтобы встретиться. Может быть, кроме Порошенко».

Сирийский вопрос

Варианты выхода из сирийского кризиса в этот раз с особым интересом обсуждали в основном главы внешнеполитических ведомств. В частности, Сергей Лавров и Джон Керри обсудили режим прекращения боевых действий и российско-американское взаимодействие в борьбе с террористическими группировками.

После встречи Керри сообщал журналистам, что у Москвы и Вашингтона осталась «пара острых серьезных вопросов», и позиции по ним, видимо так и не сошлись: как сообщил Reuters высокопоставленный источник из Госдепа, Ларов и Керри не смогли выработать единый подход к решению сирийской проблемы.

По словам Владимира Путина, Сирия — это «первая тема», которая обсуждалась на встрече с Обамой. В отличии от членов делегации, главы США и России почувствовали «некоторое сближение позиций и понимание того, что можно было бы сделать для разрядки в Сирии», и уже сейчас стоят «на правильном пути».

Вместе с тем канцлера ФРГ Ангелу Меркель больше волновал вопрос доставки гуманитарной помощи в Алеппо. Она подчеркнула, что Путин имеет достаточно влияния для установления перемирия в регионе и может сыграть большую роль в обеспечении гуманитарной помощью мирного населения, так как этот вопрос не терпит отлагательств.

Переговоры о дальнейшей судьбе Сирии проходили на фоне турецкой операции «Щит Евфрата». 24 августа Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков, которые поддерживали почти тысячи сирийских повстанцев. Меньше чем через две недели власти Турции заявили об освобождении границы с Сирией от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), а боевики лишились контроля над населенными пунктами от Азаза до Джераблуса.

После саммита Путин признался, что ввод турецких войск в Сирию не стал для России неожиданностью, тем более, что перемещения турецких войск были заметны.

«Что касается неожиданности, у нас для этого и существует министерство иностранных дел, и специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей. В принципе мы понимали, что происходит, куда дело идет. Видно же, и передвижения видны, и устремления, и проблемы видны, которые возникают у той же Турции в связи с событиями в Сирии. А у нее возникают такие проблемы», — добавил он, отметив, что Москва не приветствует никаких действий, которые противоречат нормам и принципам международного права.

Нефть

Одним из главных итогов саммита Ханчжоу можно считать подписание совместного заявления России и Саудовской Аравии о стабилизации рынка нефти и стратегическом партнерстве в сфере энергетики. По словам министра энергетики Александра Новака, это соглашение фактически открывает новую эру сотрудничества «с нашими арабскими друзьями».

Суть соглашения такова: Россия и Саудовская Аравия договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать показатели рынка нефти и вырабатывать совместные действия для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Помимо этого стороны активно обсуждают возможность заморозки добычи нефти на три или шесть месяцев.

На фоне новостей о подписании совместного заявления мировые цены на нефть росли более чем на 5%.

На пресс-конференции в Ханчжоу Владимир Путин, говоря об энергетике, отметил, что цены на нефть сейчас несправедливые и могли бы быть чуть повыше. Однако у России нет поводов для переживаний: по словам президента, «сегодняшняя цена нас в принципе устраивает».

Закрывая саммит, хозяин мероприятия Си Цзиньпин резюмировал, что в этом году был сделан прорывы в сотрудничестве в области борьбы с коррупцией. После G20 в Китае решили открыть центр по исследованию этой проблемы, а страны «Большой двадцатки» приняли план противодействия коррупции на 2017-2018 годы.

В итоговом коммюнике международные лидеры призвали всех членов «двадцатки» ратифицировать антикоррупционную конвенцию ООН. Россия подписала документ еще в 2003 году, однако до сих пор не ратифицировала несколько пунктов, в том числе ст.20 «Незаконное обогащение». Однако ни российский лидер, ни делегаты в рамках саммита так и не сделали никаких официальных заявлений на этот счет.