Кандидаты в депутаты Госдумы не смогли ответить на этот вопрос

В минувший понедельник на дебатах кандидаты в депутаты Госдумы обсуждали коррупцию и придумывали, как с ней бороться.

В дебатах принимали участие Сергей Миронов из партии «Справедливая Россия», Рифат Шайхутдинов из «Гражданской платформы», Александр Зорин, представляющий «Гражданскую силу» и кандидат партии «Родина» Алексей Журавлев.

50-минутным эфиром потенциальные народные избранники распорядились по-разному: кто-то вносил конкретные предложения по борьбе с коррупцией, кто-то ограничивался общими фразами, большую часть времени кандидаты посвятили взаимным обвинениям друг друга.

Зафиксировав основные тезисы участников, мы попросили оценить степень эффективности предложенных программ Илью Шуманова, заместителя директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» — центра антикоррупционных исследований и инициатив.

Партия: «Гражданская платформа»

Представитель: Рифат Шайхутдинов

О коррупции: «Дело не только в посадках, хотя работа такая нужна и она ведется, а наказание должно быть неминуемо. Но победить коррупцию одним действием — посадками — невозможно. Помимо этого должна быть системная работа по борьбе с коррупцией, которая началась и ведется в нашей стране — деофшоризация, амнистия капиталов, декларации чиновников, работа с прозрачностью госзакупок. Партия «Гражданская платформа» под системной работой подразумевает: первое — борьбу с врагом номер один — основанием коррупции — сверхкрупным финансовым олигархическим капиталом, который сформировался в 90-е. Они соизмеряют свои силу с государством, а зачастую и ставят себя выше его и его интересов. Второе: Борьбу с отсутствием экономического развития, когда люди хотят идти работать чиновниками, а не заниматься бизнесом, лишь для того, чтобы в чиновничьем кресле налаживать свои финансовые интересы. Третье — борьбу с клановостью. Кланы и семьи, которые засели в ряде регионов, да и в федеральной власти являются главным производителем коррупции.

Необходимо не законодательство ужесточать, а сделать его единым для всех, без всяких избранных.

Партия «Гражданская платформа» начала борьбу с коррупцией с принципа «бей своих, чтобы чужие боялись», прогнав Прохорова.

Конкретные предложения: предложений нет

Илья Шуманов: Борьба с олигархическим капиталом — это не борьба с коррупцией это попытка переложить ответственность за происходящее в той же самой республике Коми на бизнес, который к губернатору Гайзеру никакого отношения не имеет.

Второй тезис я пропущу, по причине того, что он не имеет значимого отношения к борьбе с коррупцией.

Третий тезис достаточно справедлив, однако я не совсем понимаю, что предлагает предпринять представитель «Гражданской платформы» относительно этого вопроса. Тезис про неизбирательность наказания за коррупцию является четким.

Партия: «Справедливая Россия»

Представитель: Сергей Миронов

О коррупции: «Коррупция в российском государстве как ржавчина разъедает основы нашей государственности. Коррупция как раковая опухоль уничтожает сам организм государства. Никто не должен быть освобожден от ответственности перед законом, особенно за коррупционные нарушения.

Необходимо формировать новое законодательство, которое будет преследовать цель неотвратимости наказания. Сейчас многие коррупционеры находятся под следствием, но важно, каким будет приговор.

Конкретные предложения: приравнять коррупцию к государственной измене со сроком заключения — 25 лет без условных и досрочных освобождений.

Ратифицировать 20 статью Конвенции ООН («Незаконное обогащение»). Она позволит призвать к публичному ответу любого чиновника об источниках его дохода. Иными словами, 20 статья Конвенции ООН выводит все чиновничество из презумпции невиновности.

Конфискация имущества у чиновника, чья вина будет доказана в суде, а также у всех членов его семьи.

Избрание районных судей народом.

Илья Шуманов: Тезис про неизбирательность наказания за коррупцию второй раз звучит у представителя другой политической партии. Неотвратимость наказание также является вторым столпом обеспечения эффективности антикорурпционных мер в любом государстве.

Предложения о приравнивании коррупции к государственной измене является очевидно популистским ходом, формируя рамку ужесточения наказания за коррупцию, которая несмотря на свою очевидность не доказала своей эффективности без мер профилактического характера ни в одной стране мира.

Реплика о ратификации 20 статьи Конвенции ООН («Незаконное обогащение») является уже “притчей во языцех”, ни одна из условно оппонирующих партий “Единой России” в Госдуму так и не смогла преодолеть большинство Единой России и добиться принятия этой нормы. Несмотря на это, данная инициатива является крайне эффективным инструментом противодействия коррупции во многих странах, хотя и не является панацеей.

Конфискация имущества у чиновников, упоминаемая господином Мироновым, уже существует и реализуется в том же самом деле губернатора Хорошавина, но при вольном применении единственное жилое помещение детей и жены экс-губернатора Сахалина тоже было изъято.

Избрание районных судов действительно может вернуть определенный кредит доверия гражданам к судебной системе, и таким образом повысить легитимность вынесения судебных решений, однако памятуя о характере избирательных кампаний в России, можно представить кто в итоге может оказаться в кресле судьи. Однако при этом, это скорее положительная инициатива, носящая в себе разумное зерно.

Партия: «Гражданская сила»

Представитель: Александр Зорин

О коррупции: когда воруют мало — это преступление, когда воруют много — это бизнес, когда воруют у народа — это политика. Мы предлагаем отказаться от популистских высказываний о приравнивании коррупционеров к террористам и их заключению на 25 лет. С коррупцией необходимо бороться на всех уровнях, чтобы учителя не получали взятки на ремонт класса, чтобы в детский сад не было очереди, которую можно купить.

Конкретные предложения: объединение баз государственных органов исполнительной власти по контролю (ФНС и ФТС), что позволит увидеть процессы закупки товаров и уплаты налогов. Это сделает невозможными «мнимые сделки», когда предприниматели незаконно получают возмещение налогов из российской казны.

Илья Шуманов: Приравнивание коррупции к терроризму — это тезис аналогичный заявлению Миронова и носит тоже скорее популистский характер. Естественно коррупция в стране разная и за первую в своей жизни взятку сотруднику ГИБДД человека сажать на 25 лет будет крайне негуманным. Про объединение баз органов исполнительной власти это уже давно свершившийся факт. Сотрудник таможни равно как и налоговый инспектор в рамках межведомственного взаимодействия и на законных основаниях может в короткий срок получить любую информацию о ввозимом грузе или уплаченных налогах.

Партия: «Родина»

Представитель: Алексей Журавлев

О коррупции: проблема коррупции стара как мир и способов борьбы с ней всего два. Первое — это ужесточение мер, второе — развитие гражданского общества. Ужесточение мер — не популизм, надо расстреливать всех коррупционеров в высших эшелонах власти, как это делают в Китае. Помогло. Любое хищение государственных средств должно караться высшей мерой и без сроков давности. Но только в высших эшелонах власти — не учительницу же за шоколадку.

Конкретные предложения: ужесточение мер, вплоть до высшей меры.

Илья Шуманов: Про развитие гражданского общества я скорее согласен, но не услышал как это будет реализовываться. Про ужесточение мер в высших эшелонах власти вплоть до расстрела, решение аналогичное мерам в Китае, к сожалению, для поднебесной не дали ожидаемого эффекта. Растрелянные чиновники сменяются новыми, стоимость корруцпионных услуг растет, но совершенно не исчезает. Тренд на ужесточение ответственности показал отсутствие эффекта без применения мягких мер профилактики и предотврашения корруцпии.