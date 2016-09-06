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Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания считается в Германии одной из малонаселенных — всего 1,6 миллиона жителей. Однако за избирательными страстями в местный парламент, которые состоялись в минувшее воскресенье, 4 сентября, следили, затаив дыхание, представители всех немецких политических партий.

Основная причина повышенного внимания заключалась в том, что в Германии идет активный процесс переформатирования политического ландшафта накануне федеральных выборов 2017 года. Возникшая чуть более трех лет назад правопопулисткая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), жестко критикуя миграционную политику канцлера Меркель, стремительно набирает вес, что уже наглядно показали весенние выборы в земельные ландтаги. По их итогам AfD стала на региональном уровне третьей, а местами даже второй по значимости политической силой.

Перед выборами в Мекленбурге-Передней Померании не стоял вопрос: пройдут ли правые популисты, предпочитающие называть себя национал-консерваторами, в парламент? — это полагалось само собой разумеющимся. Наблюдатели и политологи пытались угадать, сколько голосов соберет AfD в земле, которую поток беженцев почти обошел стороной — 25 тысяч человек в пиковом 2015 году, из которых более половины перебрались в крупные города центра страны.

Другим подогревающим интерес аспектом являлось то, что в Передней Померании находится избирательный округ самой Ангелы Меркель, где она с 1990 года неизменно выбирается депутатом бундестага прямым голосованием. И хотя местные христианские демократы, прочно занимая второе место по популярности после социал-демократов, входили в правительство, земельные выборы, по мнению экспертов, должны были показать — насколько падение авторитета канцлера повлияет на настроения избирателей по отношению к ХДС, что, в свою очередь, можно рассматривать в качестве общефедерального тренда.

Несмотря на то, что Меркель личным участием в избирательной кампании поддержала партийных коллег, итоги выборов для ее партии оказались плачевными. В процентном отношении потеря, казалось бы, невелика — 4% по сравнению с предыдущими выборами, что по-прежнему дает возможность остаться коалиционным партнером СДПГ при формировании нового кабинета. Но: ХДС, опустившись с результатом в 19 процентов на третью строчку, впервые на земельных выборах пропустила вперед AfD.

Получившие почти 21 процент голосов «альтернативщики» торжествовали свою победу так, как будто уже выиграли большинство мест в бундестаге. «Наша партия, — самоуверенно заявил после выборов заместитель председателя правления Александр Гауланд, — сменит ХДС как представителя политических интересов центра гражданского общества».

В целом выборы показали, что только правые популисты могут праздновать успех. Социал-демократы, сохранив лидирующие позиции, потеряли 5 процентов голосов. Левые — примерно столько же. Партия «зеленых», как и свободные демократы вообще не прошли в парламент.

Ход кампании в северно-восточной земле Германии, считают немецкие эксперты, также продемонстрировал, что такие предвыборные темы, как состояние экономики, положение на рынке труда, борьба за социальные гарантии и улучшение медицинского обслуживание, отошли на задний план. Даже в не затронутом напрямую проблемой беженцев регионе избирателей больше всего волнует миграционный кризис по причине социальной боязни утратить привычный образ жизни из-за чужаков.

Как раз на это AfD и сделала ставку в своей агитации. Правые популисты, прикрываясь тем, что критикуют ошибки Меркель в миграционной политике, на самом деле культивировали расистские и антиисламские предубеждения, грозя возникновением в скором будущем «халифата» на немецкой земле. Обращенная к чувствам обывателей тактика оказалась более востребованной, чем подкрепленные фактами аргументы в пользу интеграции мигрантов.

Для христианских демократов исход выборов в Мекленбурге-Передней Померании стал настоящим шоком. На следующее утро состоялось экстренное заседание правления партии, в котором, отложив запланированные встречи на саммите G-20, в телефонном режиме участвовала и Ангела Меркель. Позже на пресс-конференции она признала, что ее миграционная политика сыграла определенную роль в поражении на выборах. Тем не менее, канцлер и председатель ХДС убеждена в правильности своего решения по беженцам, как и в эффективности последующих мер по преодолению остроты возникшего кризиса. «Теперь необходимо работать, чтобы вернуть доверие людей», — подчеркнула Меркель. Сделала паузу и добавила: «И мне тоже».

Менее чем через две недели — очередные региональные выборы: к урнам пойдут избиратели столичного Берлина. Какие сюрпризы они преподнесут правящим партиям большой коалиции, наблюдатели, оглядываясь на итоги в Мекленбурге-Передней Померании, не берутся предсказывать. Но уже сейчас социал-демократы всячески стараются дистанцироваться от своих партнеров по правительству из ХДС. Так, председатель СДПГ и вице-канцлер Зигмар Габриэль саркастически заметил в адрес Меркель, что «нельзя все время повторять «мы преодолеем это» и ничего не делать».

В последнее время политический истеблишмент Германии наряду с разговорами о том, что канцлер должна добровольно уйти в отставку, стал вполне серьезно обсуждать смену цвета коалиционного формата. А именно: вместо нынешнего черно-красного (ХДС-СДПГ) на красно-красно-зеленый — социал-демократы, левые и партия «зеленых». При этом никто не хочет даже гипотетически рассматривать ситуацию, что будет, если правые популисты смогут и на федеральном уровне повторить свои региональные успехи. К слову, сами «альтернативщики», имея теперь своих депутатов в 9-ти из 16-ти земель, категорически отвергают союзы с традиционными партиями, отводя себя роль «настоящей разоблачительной оппозиции».