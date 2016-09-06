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В единый день голосования 18 сентября 2016 года пройдут выборы не только депутатов Государственной думы, но и законодательных органов в 38 субъектах Федерации (а также определятся главы регионов). Это значит, что честными, прозрачными и конкурентными должны быть выборы всех уровней — таково кредо возглавляющей ЦИК Эллы Памфиловой.

Очевидно, что сложнее всего будет в регионах, которые в прежние годы лидировали по числу и откровенности нарушений. Например, еще в апреле десант из Москвы высадился в Нижнем Новгороде — область была объявлена «зоной повышенного внимания». Но одно дело — инструкции столичного начальства, и совсем другое — взаимоотношения с местными элитами, которым, конечно, хотелось бы сохранить статус кво, а проще говоря, свои властные полномочия. Часто не встроенные в сложившуюся систему кандидаты снимаются с дистанции, как это произошло, например, в 21-м избирательном округе, объединяющем Балахнинский и Володарский районы Нижегородской области. Скандал уже вышел на федеральный уровень: в ситуации непосредственно разбираются ЦИК и его председатель Элла Памфилова.

Причиной разбирательства стала жалоба Игоря Рузанкина, журналиста и активиста «Общероссийского народного фронта», который намеревается принять участие в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области. Несмотря на предложения парламентских партий (за исключением «Единой России») выдвинуться по их спискам и тем самым избежать нервотрепки с подписной кампанией, Рузанкин пошел как самовыдвиженец. Как рассказал «Новой газете» глава предвыборного штаба кандидата, главный редактор независимого издания «Городская панорама плюс» Александр Беляков: «Мы собрали около шести с половиной тысяч подписей, но три из них, в которых могли быть сомнения, отсеяли сами. Окружная комиссия отказала в регистрации, отбраковав большое количество подписей, основываясь на заключении эксперта-почерковеда. Причем 122 подписи не были приняты с формулировкой, что они, возможно, выполнены другим лицом, хотя предвыборное законодательство обязывает трактовать сомнения в пользу кандидата. Еще 303 подписи были отбракованы по данным УФМС, хотя по итогам проверки выяснилось, что в 279 случаях ошибку допустили не наши сборщики, а сотрудники УФМС, готовившие справки. То есть на первом этапе мы преодолевали подписной барьер и должны были уже месяц активно заниматься агитацией. Этого времени мы лишились».

Областная избирательная комиссия, куда Рузанкин подал жалобу, отменила решение об отказе в регистрации и даже попеняла коллегам «на необходимость строгого соблюдения норм избирательного законодательства при работе с документами, представленными кандидатами». И тут же показала образец такой работы: странным образом до 328 увеличилось количество подписей, забракованных на основании заключения почерковедов. То есть при снятии объективных претензий к подписям облизбирком увеличил число субъективно недостоверных подписей и снова отказал в регистрации.

Сноха — не родня

Рузанкин снова подал жалобу — теперь уже в ЦИК. В понедельник, когда мы пытались связаться с кандидатом для получения комментария, он, по словам Александра Белякова, как раз был в избиркоме, где проводилась видеоконференция с Москвой — в ней принимали участие члены ЦИК, в том числе Элла Памфилова. Беляков выслал нам копию жалобы, в которой обнаружилась еще пара любопытных сюжетов. Например, перед подачей подписных листов в окружную комиссию, команда Рузанкина предусмотрительно их отсканировала. При повторной проверке подписных листов рабочей группой областного избиркома кандидату предоставили возможность на них взглянуть: и выяснилось, что они пестрят пометками и исправлениями, которые были сделаны уже после подачи документов в окружной избирком. Рабочая группа была вынуждена признать этот факт, но не отразила его в итоговом протоколе: какая, мол, разница, если мы решение нижестоящих коллег все равно отменяем и находим у вас другие подписи, которые, по мнению наших экспертов, могут быть недостоверными?

А вот отдельный пассаж, который четко демонстрирует разрыв между буквой закона и тем самым духом. Член ОИК № 21 с правом решающего голоса Татьяна Обухова — супруга старшего сына Александра Глушкова, главы местного самоуправления Балахнинского района и по совместительству кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. То есть — сноха. Это факт, с которым никто не спорит. А зачем спорить, если «в соответствии с пунктом 4 статьи 3 закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного собрания» к близким родственникам кандидата относятся супруг, родители, дети, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка». Значит, сноха Обухова — не близкая родственница кандидату Глушкову, приходит к выводу нижегородский облизбирком.

Судимость — не помеха

Еще сложнее в этой логике проследить родство Обуховой с кандидатом Глушковым Владимиром Леонидовичем. Кстати, с Александром Леонидовичем их объединяют не только фамилия и отчество, но и отдельные штрихи биографии. Согласно официальным данным, поданным при регистрации в качестве кандидата, Глушков А.Л. имел судимость (погашенную) по статье 158 УК РФ (кража). В то время, как Глушков В.Л. был судим совсем по другим статьям — часть 1 статьи 313 УК РФ «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Разумеется, погашенная судимость не может препятствовать выдвижению в качестве кандидата. Правда, на праймериз «Единой России» в Нижегородской области было решено, что в депутаты Госдумы партия людей с судимостью выдвигать не будет, но на региональные выборы это ограничение не распространяется. Нижегородский избиратель — он же не привередливый.

Кстати, результаты предыдущих выборов эту гипотезу подтверждают. Количество ранее судимых лиц после выборов 2014—2015 годов в Балахнинском районе практически удвоилось. Вот список, возможно, неполный:

Медведев Д.В., депутат сельского совета муниципального образования «Шеляуховский сельсовет», осужден по ч. 1 ст. 189 УК РСФСР;

Татаренко Д.А., депутат городской думы г. Балахны, осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Рукосуев Н.И., депутат городской думы г. Балахны осужден по ч. 3 ст. 144 УК РСФСР;

Баранов С.А., депутат поселкового совета муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино», осужден по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

Громов М.Б., депутат поселкового совета муниципального образования «Рабочий поселок Гидроторф», осужден по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 290 УК РФ;

Шатверов Р.Р., депутат поселкового совета муниципального образования «Рабочий поселок Гидроторф», осужден по ст. 330 ч. 2 УК РФ, ч. 1 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Таким получается коллективный портрет балахнинского законодателя. И не будет ничего удивительного, если в областном Заксобрании территорию будет представлять Александр Глушков.

«Из выборов в выборы повторяется одно и то же — «поляна» полностью зачищается. Шансов нет зарегистрироваться по подписным листам. Если ты, конечно, не спойлер. Кстати, «под кандидата» Игоря Рузанкина был зарегистрирован кандидат Сергей Рузанкин, безработный житель соседнего региона, удивительным образом собравший за 5 дней необходимые 3,5 тысячи подписей в свою поддержку. Это не только по отношению к нам происходит.», — говорит Александр Беляков.

Действительно, серьезные вопросы к работе нижегородского избиркома были не только у самовыдвиженцев, но и у представителей парламентских партий. Например, весенний визит представителей ЦИК в Нижний Новгород был инициирован Геннадием Зюгановым. Кстати, тогда был принят ряд системных решений, в частности ОИК № 21 9 июня 2016 года была передислоцирована из Балахнинского района в Володарский, входящий в тот же избирательный округ. Однако позже решением областного избиркома (24.06.2016 г.) она переехала на прежнее место в вотчину кандидата А. Глушкова — и, как видно, взялась за старое. Получается, что если на этой территории и можно обеспечить «честные и конкурентные выборы» — то только в режиме ручного управления.

Виталий Плотников

P.S. В прошлую пятницу мы направили официальный запрос в ЦИК РФ. Как выяснилось, избирком занят непосредственно разбирательством по жалобе Рузанкина, поэтому мы с пониманием относимся к необходимости подождать ответа еще несколько дней и опубликуем его на сайте после получения.

Мы также направили запрос на имя полпреда президента в Приволжском федеральном округе с просьбой прокомментировать наличие большого количества лиц с криминальным прошлым среди представителей органов власти и местного самоуправления в Балахнинском районе.