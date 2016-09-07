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Г-жа Толоконская

Наталья Толоконская, жена красноярского губернатора, вернулась 31 августа в Инстаграм, чтобы окончательно расправиться с остаточной репутацией мужа. Напомню, как Наталья Петровна полтора месяца назад его покидала. В воскресенье 17 июля она опубликовала фото свежих фруктов на фоне водной глади Енисея и написала: «Доброе утро, страна! День всегда начинается с чистой воды и фруктов!!!» Тут же появились многочисленные комментарии горожан, сводимые к одному: жаль, что не с чистого воздуха… Над Красноярском стоял привычный в безветренные дни и недели удушающий смог. Не знаю, с чего красноярцы решили, что их проблемы интересны губернаторше, но понять их можно: куда они только уже ни обращались, ища защиты от перманентной экологической катастрофы. И к Генсекретарю ООН Пан Ги Муну, и к актеру Леонардо ДиКаприо, и к князю Монако Альберу II. Меж тем это зона ответственности мужа Натальи Петровны. Ему, однако, не до экологии, а его чиновники хамят. В телеэфире один из них, Дмитрий Еханин, исполнявший обязанности министра природных ресурсов, заявил: «Заводские запахи уже настолько устоялись на территории традиционных мест, что граждане уже должны были к ним привыкнуть».



Из переписки жены губернатора с населением

В те дни и недели, когда объявляется режим «черного неба», красноярцам рекомендуют покидать город. Если это невозможно, то — не открывать окна, промывать нос и горло физраствором, чаще мыть пол, меньше выходить на улицу, а коли пришлось — использовать респираторы типа «лепесток». Наталья Петровна в тот день разнервничавшимся красноярцам дала еще один совет: думать о смоге позитивно. «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязевый воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач! Это моя зона ответственности и компетентности! Неуязвимость — самая яркая примета здоровья!!!»

Красноярцы уже через несколько часов опубликовали в Сети петицию к президенту, требуя уволить губернатора: «Толоконский Виктор Александрович никак не проявляет интерес к проблемам населения! А его жена к тому же еще и глумится в социальных сетях над жителями края. Чего стоит фраза «Это не небо черное, а ваши мысли».

В результате Наталья Петровна удалила этот пост и свой аккаунт. Заметив перед этим: «А муж мой — Человек с большой буквы, редкой чистоты и самоотверженности, высочайшего профессионализма! Вы — его жизнь!!! Учитесь читать знаки жизни! Ещё не поздно!» И три сердечка и три солнышка в завершение. Это произошло 18 июля, а на следующий день, 19-го, она выступила для бизнес-сообщества Красноярска с мастер-классом «Роль женщины в успехе мужчины».

Неизбитые советы — конек мадам Толоконской. Прошлой зимой, на пике эпидемии гриппа, в авторской программе «Школа Натальи Толоконской. Логистика здоровья человека, семьи, бизнеса» на губернаторском канале «Енисей» губернаторша (профессор двух медуниверситетов, заслуженный врач РФ, действующий член РАЕН и «рыцарь гуманной педагогики» Международного центра академика Амонашвили) рассказала о том, насколько полезен грипп, призывая его не подавлять и «полюбить температуру». Организм-де очищается. «Это освобождает от токсинов. Причем всё, что ни сделаешь без гриппа даже за много месяцев, это делается за 3—5 дней с помощью гриппа. Это приводит к мощной иммуномодуляции, и человек просто встает крепким. Это закладывает гораздо большую пользу. Человек, который умеет правильно поболеть гриппом, закладывает истинно первичную профилактику всех опасных болезней: диабет тяжелый, бронхиальная астма, аутизм и так далее».

Кто знает. Может, и так. Смущает одно: то же название — «Школа Натальи Толоконской. Логистика здоровья человека, семьи, бизнеса», что на бюджетном канале, — фигурирует и на сайте частного учреждения дополнительного профобразования «Институт общей врачебной практики», где госпожа Толоконская, в частности, предлагает программу «Овладение алгоритмом формирования программ исцеляющей терапии и профилактики». «Восемь счастливых четвергов — так это выглядит для врача благодаря инновационной технологии коучинга». Та же «школа», тот же бренд — и в группах в соцсетях, где призывают на различные тренинги Толоконской. Здесь нет никакого конфликта интересов? Бизнес-интересы губернаторши, губернаторский канал, оплачиваемый бюджетом…

А еще на базе и в здании бюджетного учреждения «Федеральный сибирский научно-клинический центр ФМБА России» несколько месяцев назад под руководством Толоконской открылся платный (причем цены запредельные) «Центр интегративной медицины», где специалисты сочетают в практике традиционные методы лечения с гомеопатией. Как сказано на сайте красноярского отделения ФМБА, «деятельность центра основана на гомотоксикологии — комплексной науке, которая является переходным мостиком между традиционной и альтернативной медициной, предусматривающей комплексный подход к лечению человека как единой биологической системы. В основу теории положено понятие о гемотоксинах как о причине возникновения и развития заболеваний». За прошлый год госпожа Толоконская заработала, согласно декларации, больше своего мужа и больше 3 млн рублей.

И вот 31 августа она вернулась в Инстаграм, опубликовав свой новый фотопортрет. «Доброе утро, страна!!! Лето дарит жаркие деньки! Жадно ловлю! Чашечка какао и кусочек очень вкусного сыра из Хорватии! А сердце осмысливает самые яркие впечатления лета! Например, выставка Айвазовского! Событие! И вдруг мое открытие! Поражают именно те картины, где небо и море вместе — не разделены линией горизонта! И свет изнутри!!! Желаю радости! Давно не общались!».

Выставка — в Москве, сыр из Хорватии можно есть где угодно, только не в России — здесь он санкционный… В общем, это сигналы из других миров и неизвестно для кого. Но красноярские угрюмые нищеброды почему-то опять приняли сообщение губернаторши на свой счет и принялись обсуждать на форумах, кто чем позавтракал. И почему губернатор, озадаченный производством местного идеологически выдержанного сырного продукта, сам его не употребляет. Только три типичных комментария с местного форума newslab. Александр: «Предпосылки Великой французской и октябрьской революций можно наглядно изучать без учебника истории». T-Bear: «Будет и дальше троллить электорат, рассказывая, как тонны ненависти, испускаемые нами <…>, помогают ей тренировать сердечную мышцу и быть всегда на позитиве! Чай, не Мария-Антуанетта, пожелавшая пиплам вместо хлеба с голодухи жевать пряники». Конь: «Для людей её круга счастье состоит из мелких радостей: поела, покакала, припудрила носик. Что им страна, политика, инфляция и войны? Их это не тревожит. Главное — сыр из Хорватии, а не из-под емельяновской бурёнки. «Человек гламурного мышления есть существо, которое считает акты потребления достижениями»©».

Фраза, обращенная к народу — «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — как видим, бессмертна. Она, кстати, лишь приписывается Марии-Антуанетте, но и с ней, и с мужем ее подданные обошлись не совсем хорошо — гильотиной. Тут же все высказывания запечатлены намертво, а люди вокруг — те же, никакие гуманизация и смягчение нравов их не коснулись.

Тем не менее муж Натальи Петровны не стесняется брать пример с жены в оригинальности. Когда в задыхающемся и дохающем больной собакой Красноярске вырубали деревья и уничтожали сквер в Студенческом городке, губернатор заявил: «Там тополя! Они — не деревья!» Когда его робко спрашивали насчет того, когда же он займется экологией, он заявил, что во всем виновата погода и дым из печей частного сектора. Еще раз: экологическая катастрофа в Красноярске не связана с алюминиевым бизнесом Дерипаски и Прохорова (РУСАЛ), не связана и с угольным бизнесом Мельниченко (СГК), а виноваты глобальное потепление, климат, погодные аномалии и жители частных домов с их печками.

Толоконского избирали губернатором, чтобы он защищал народ. Чтобы Красноярск не травили ради прибылей Дерипаски и Прохорова, чтобы закрыли КрАЗ или хотя бы вынесли за пределы города. Но Толоконский подписывает документы о создании новой промзоны «Алюминиевая долина», обещая китайцам налоговые льготы, максимально благоприятный режим, а жителям края — «новые рабочие места, стимул для производства первичного алюминия». Город требует спасать его, но при Толоконском и без того доминирующая в энергообеспечении Красноярска СГК (Мельниченко) оплатила и представила новую схему теплоснабжения города угольными ТЭЦ. Эта схема теперь согласовывается до 2033 года.

Красноярский край уже устал гордиться самыми высокими трубами и самыми большими объемами промышленных выбросов, но Толоконский всё призывает в край самые грязные производства. Здесь на китайские деньги и для китайского рынка снова строят ЦБК, продолжают сводить лес в умопомрачительных масштабах. Только что Внешэкономбанк заявил о желании реанимировать в крае проект строительства еще одного ЦБК, до этого о том же заявила вошедшая в край Segezha Group.

«…работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках… Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее сорока — сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю — в месяц или, короче, шесть часов в день. Теперь слушайте дальше… У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, — царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет, — подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки! — закричал Бобров. — Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из Библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел..».

«Молоха», принесшего ему известность, А.И. Куприн написал под впечатлением от Донбасса. Инженеру Боброву гадко, что весь этот проклятый гибельный труд и быт, «красное колеблющееся зарево» над заводом, «одна сплошная, хаотическая, медленно ползущая на восток туча», «несмолкаемый лязг и грохот железа», — всё это лишь для того, чтобы некие французские рантье положили в карман миллионы, а член правления завода Василий Терентьевич Квашнин поимел красотку Нину Зиненко.

Первую редакцию «Молоха» Куприн публикует в 1896-м. В 1898-м «Случай из практики» пишет Чехов — о том же.

Они уже тогда всё знали про главный нерв российской индустриализации, который будет дрожать поныне, не давая жизни.

Вот как это у Чехова:

«Тут недоразумение, конечно… — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру». <…> «Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь всё делается, — это дьявол».

Три алюминиевые войны 90-х со многими десятками жертв, уничтожение в Красноярске независимой прессы и оболванивание местного населения, изгнание из власти местных управленцев, сотни уголовных дел, инфаркты и самоубийства, вой в тюремных камерах; инфернальный Норильск, дышащий серой, прозрачные дети, что живут только тем, что им врачи или они сами пускают иглой по венам химию; отравленные Ачинск, Саяногорск, Новокузнецк; Братск и Красноярск, дышащие формальдегидом, бензапиреном, фторидами, диоксидом азота и его же оксидом, пятиокисью ванадия, соединениями свинца, хромом шестивалентным, цинком, алюминием и еще десятками химвеществ; никогда не пустующие детские койки в онкодиспансерах с постоянно обновляемым личным составом, сводящие с ума вечные очереди к этим койкам, закрытое из-за переполнения самое большое в азиатской России кладбище Бадалык в Красноярске… Всё это было и есть сейчас только, получается, для того, чтобы веселые металлурги из Сибири (семьи и холостые компании москвичей Потанина, Прохорова, Клишаса, Зеленина и т.д.) озолотили французское село Куршевель, дали ему биографию и судьбу. Чтобы сделали себе состояния горнолыжные инструкторы и тамошние фотографы, снимавшие нимф из России через каждые их два шага. Чтобы воспрянули итальянские Порто-Черво и Версилия. Чтобы «Челси» решил свои финансовые проблемы. И чтобы мадам Толоконская своим незамутненным оптимизмом троллила больной миллионный город под ванильным небом.

Поразительны как в наглядности, так и в нелепости финальные кадры всех этих историй, несть им числа, в начале которых были гигаватты энергии, термоядерные выбросы внутренней секреции, сломанные судьбы сотен, а то и тысяч, энтузиазм и воодушевление других сотен, а то и тысяч причастных душ, а в конце, подводя итог всему, — фоточки в Инстаграме из Средиземноморья.

Для чего Лесин, земля ему пухом, курочил информационное пространство страны? Чтобы, когда для него все кончится, близкая ему стюардесса фоткала себя, красивую, на его яхте? Для чего Красноярск живет в экологической катастрофе, для чего первое слово у детей здесь — «беродуал» (препарат для лечения хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей)? Чтобы прошлой осенью германская верфь спустила на воду яхту Мельниченко — крупнейшую в мире, чью постройку оценивали не менее, чем в 400 млн долларов (что больше всей доходной части бюджета Красноярска на этот год)?

Для чего были скандалы, сотрясавшие таможню, загадочные смерти, лавины уголовных дел? Неужели для того, чтобы воплотиться в китчевые чертоги заслуженного экономиста РФ Бельянинова, почти неотличимые (их показали чуть ли не одновременно) от дворца «вора в законе» Шакро Молодого? А до этого красноярцы увидели итоги удивительной бизнес-истории местного олигарха Грачева, владевшего всем красноярским ЖКХ и «Водоканалом» и даже позволившего себе в Красноярском море яхту длиннее, чем у тогдашнего губернатора Хлопонина (ныне вице-премьера). В центре города под боком у местных управ ФСБ и МВД вырос грачевский дворец — на полквартала. С туннелем до офиса. И вот публике показали фото из грачевских хором. И выяснилось, для чего город сдавал Грачеву по миллиарду в месяц квартплаты, куда ушли все эти бешеные деньги. Лепнина и парча, золото и мрамор, вензеля и рюшечки («в стиле Помпиду», по выражению одной балерины). Да черт с ними, с деньгами, но какая же пропасть между начальными импульсами во всех этих историях и вульгарным «барокко» в конце, этими фотками в Инстаграме. Этот тренд на понижение — повсюду, а так ведь — и до мышей дойдем. Анекдот этот помните? Да, скажет кто-то, это общество потребления, и слава богу, что не зверств. Вы действительно так думаете?

Вещество жизни уходит из рук, сыплется песком невесть куда, и всё грандиозное, яростное, страшное и живое, трепещущее стирается до фарса, фука. Это, конечно, правила жизни. Гора на самом деле рождает мышь. Пусть так. Но поправки принимаются. Где, скажите, и кем придуман закон, что обязывает нас переплавлять свои, своих детей жизни и здоровье в «стерлядь и мадеру» для гувернанток откровенных пошляков и недоумков, назначивших себя распорядителями наших судеб?