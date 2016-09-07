Политика / Выпуск № 99 от 7 сентября 2016
4 Сдайте крапленые медкарты
Правоохранительные органы возбудили дело по факту незаконной агитации в детских поликлиниках и женских консультациях
Кандидат в депутаты петербургского Заксобрания Роман Шайхайдаров в детской поликлинике № 70 на фоне агитационного плаката Л.М. Боричевой
Фотография предоставлена родителями пациентов детских поликлиник № 20, 50, 70.
Но возбудили почему-то в отношении неустановленных лиц, хотя жертвы агитации уверены, что личности агитаторов устанавливать нет необходимости — это руководители медучреждений. Врачи, по мнению пострадавших, только выполняли начальственную волю.
«Новая» рассказывала о незаконной агитации в пользу Людмилы Боричевой, кандидата от «ЕР» в петербургский парламент по 13-му округу. В детских поликлиниках № 50, № 70 и в женской консультации № 15 (все эти медучреждения входят в состав городской поликлиники № 114) врачи навязывали родителям маленьких пациентов и взрослым пациентам, по их словам, агитационную продукцию — календари с фото Боричевой и газеты с ее предвыборной программой. А стены в холлах поликлиник медики украсили плакатами с изображением «единоросски».
После публикации «Новой» в редакцию обратились другие жители того же 13-го округа — родители детей, приписанных к детской поликлинике № 20, а также пациенты взрослой поликлиники № 114. Они рассказали о том, что и в этих медучреждениях их снабдили такой же агитационной продукцией в пользу кандидата от «ЕР» Людмилы Боричевой.
— Этим «добром» завалена вся детская поликлиника № 20, — говорит отец школьника Борис Спиндлер. — На приемах раздают по несколько штук календарей. Видимо, надо поскорее от них избавиться — выполнить план по агитработе.
Помимо раздачи агитационных материалов, по словам потенциальных избирателей 13-го округа, родителям детей, приписанных к поликлиникам № 50 и № 70, звонили на мобильные телефоны с просьбой поддержать на выборах Людмилу Боричеву. Единственное место, откуда врачи могли узнать номера личных телефонов, — детские медицинские карты. А такое использование персональных данных — нарушение врачебной тайны. Напомним, что заведующая детской поликлиникой № 70 Ольга Боричева — невестка Людмилы Михайловны.
Обо всех ставших известными нарушениях в ГИК, ЦИК, петербургскому прокурору и омбудсмену пожаловались другие кандидаты в депутаты городского парламента по 13-му округу — Никита Юферев и Роман Шайхайдаров (оба — от «Яблока»). К жалобам они приложили доказательства агитации в медучреждениях. Ни ЦИК, ни ГИК, ни прокурор ни в чем разбираться не стали, но переслали жалобы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
25 августа полиция начала проверку. А 5 сентября объявила о возбуждении дела по ст. 5.12 Административного кодекса РФ «Изготовление, распространение и размещение агитационных материалов с нарушением требованием закона о выборах».
— Дело пока возбуждено в отношении неустановленных лиц, — сообщила «Новой» врио начальника управления организации дознания регионального ГУ МВД полковник полиции Елена Тухунова. — Но в ходе расследования мы примем все меры, чтобы выявить лиц, причастных к совершению данного правонарушения, и привлечь их к установленной законом ответственности.
— Совершенно несправедливо, что незамеченной осталась роль самой Боричевой, а она нарушила сразу несколько городских и федеральных законов, в том числе — закон о выборах и УК РФ, — заявила «Новой» Ольга Покровская, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, член горизбиркома. — По закону, Боричева должна снять с себя статус кандидата в депутаты, поскольку по таким основаниям любой суд Боричеву с выборов снимет. Во вторую очередь за свои незаконные действия должны ответить сотрудники медучреждений, где велась агитация.
— Я в корне против того, чтобы наказали врачей, — добавляет Никита Юферев. — Они не виноваты в том, что вынуждены выполнять волю заведующих поликлиниками.
Автор
Нина Петлянова
собкор в Петербурге
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