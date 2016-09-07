«Совершено нападение неизвестных лиц на офис компании «Национальные информационные системы», производящей программы «Новости», «Подробности», «Подробности недели» для телеканала «Интер». Совершен поджог здания, уничтожена телевизионная студия. Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, им оказывается медицинская помощь. Одна сотрудница сломала во время пожара ногу. (На самом деле поврежден позвоночник — пожарные эвакуировали часть журналистов и техперсонала с крыши, где они спасались от дыма и огня. — О. М.) Нападавшие произвели несколько выстрелов и совершили поджог здания. «Интер Медиа Груп» открыто обращается к президенту Украины с призывом вмешаться в ситуацию с целью восстановления законности и защиты от противоправных действий. В Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины подано заявление о совершенном преступлении. «Интер Медиа Груп» требует провести объективное расследование и гарантировать безопасность работы средств массовой информации».

Первое заявление о ЧП появилось на сайте телеканала «Интер» вечером в воскресенье. В понедельник сайт президента Украины сообщил: после совещания с силовиками Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий в «Интере» под личный контроль, а главе МВД Арсену Авакову — предотвратить возможную эскалацию насилия в данном конкретном случае в Киеве и в стране в целом.

Факт есть факт: новый политический сезон начинается с нападения на СМИ. Западные партнеры Киева и ОБСЕ уже высказали свое осуждение и тревогу. Кому это выгодно? Тем, кто хочет показать беспомощность действующей власти перед хаосом и взять реванш. В качестве орудия для достижения цели по-прежнему выбирают журналистов: ведь убийства Бузины и Шеремета не раскрыты.

Хочу обратить внимание на слова президента на совещании: «Недопустимо, чтобы кто-то врывался (в помещения), поджигал — я уверен, что это не имеет никакого отношения к патриотам. Сегодня это не меньше, а даже больше вредит Украине, чем какие-либо контакты с провокаторами», — сказал Петр Порошенко. Вряд ли главе государства не доложили, что ядро тех, кто палил шины под окнами канала, «работающего на сепаров», и кричал «Интер» — на цвинтар!» (на кладбище. — Укр.), — бывшие военнослужащие 30-й бригады ВСУ. Часть из них задержали, потом отпустили. Страхи обывателя материализованы: намекал же любимый канал, что герои АТО еще проявят себя на «гражданке», что «Торнадо» покажется цветочком. Но гораздо сильней (особенно в социальных сетях) гул одобрения, где слышны и журналистские голоса. Нечего, мол, во время войны цацкаться с пулеметным гнездом вражеской пропаганды, замаскированным веточками рейтинга!

Телеканал «Интер» имеет покрытие 95,4 процента и ведет трансляцию через эфирные и кабельные сети. С 2013 года мажоритарным пакетом «Интера» владеет олигарх Дмитрий Фирташ, который находится вне страны. Власти обещают задержать Фирташа, лишь он мелькнет на горизонте, не только за колоссальные убытки, нанесенные государству в газовой сфере в альянсе с лидером российской организованной преступности Семеном Могилевичем, но и в связи с соответствующим обращением министерства юстиции США. Миллиардер называет внимание к своей персоне не более чем политическим преследованием.

Миноритарный пакет канала держит Сергей Лёвочкин, экс-руководитель администрации президента Януковича. С именем Лёвочкина, мастера провокаций, связывают акцию силового усмирения, когда на студенческий Майдан бросили «Беркут». Расследование до суда не довели, наказания вдохновителей и заказчиков побоища не случилось. Бывший высокий чиновник свергнутого режима заседает в Раде в составе «Оппозиционного блока» и достраивает дворец в Конче-Заспе, элитном предместье столицы. У него по-прежнему все под контролем. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продлил телеканалу лицензию на право вещания до 2022 года.

Но в последние месяцы «Интер» жил, что называется, от публичного скандала до скандала. То вдруг обнаружится, что креативный продюсер — приглашенная на работу гражданка России — согласовывает тональность сюжетов из зоны АТО с руководством боевиков. То из записи концерта, посвященного Дню независимости, вырежут приветствие «Слава Украине! Героям слава!», которым обменялись певец и зрительный зал. Драматургия конфликта с гражданским обществом требовала развязки.

Правда, при нападении ни один волос с голов топ-менеджеров, не говоря о Фирташе или Лёвочкине, не упал. Объектом атаки стал не головной офис «Интера», а малоизвестный корпус, где трудились рядовые информационного фронта, «расходный материал». Это дало многим наблюдателям основание не исключать и провокацию со стороны руководства самого канала — то есть банальный самоподжог. И пусть, мол, попробуют доказать, что активисты не перешли от угроз к действиям!

Сейчас пикетирование продолжается. От власти требуют либо лишить канал лицензии в установленном порядке, либо национализировать.