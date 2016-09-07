

У главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева прединсультное состояние. Фото: Newsrar.kz

Третью неделю в Есильском районном суде № 2 Астаны рассматривается дело Сейтказы и Асета Матаевых — отца и сына, возглавляющих Союз журналистов Казахстана и международное информационное агентство КазТАГ соответственно. Их обвиняют в нарушениях при выполнении госзаказа на информационное освещение элементов госполитики, а также в неуплате налогов. Процесс, несмотря на то что суд пытается рассмотреть дело стахановскими темпами, постоянно прерывается, поскольку Сейтказы Матаев на каждом новом заседании чувствует себя все хуже и хуже, а теперь и вовсе находится в больнице в состоянии, которое характеризуется медиками как прединсультное. Правда, сам суд это, похоже, не очень убеждает. «Новая газета» продолжает следить за ключевыми событиями в одном из самых громких и показательных судебных процессов в Казахстане за последние годы.



Все средства хороши

Если в России судебные процессы, к которым применим термин «абсурдные», стали в какой-то мере привычными, то в Казахстане до последнего момента силовые структуры чаще всего старались сохранять лицо даже в так называемых «политических» делах. Общественных активистов Ермека Нарымбаева и Серикжана Мамбеталина, обвиняемых в разжигании межнациональной розни за перепост отрывка запрещенной в Казахстане книги «Ветер с улицы», судили громко и с большим скандалом, но потом не просто отпустили — Ермеку Нарымбаеву даже дали уехать в Украину, несмотря на запрет выезда из страны. Журналиста оппозиционного сайта Nakanune.kz Гузяль Байдалинову, обвиняемую по делу о распространении заведомо ложной информации в отношении «Казкоммерцбанка», посадили на 1,5 года, но почти тут же срок заменили на условный, а сумма ущерба была снижена с 20 миллионов тенге до 100 тысяч. Активистов, подозреваемых в преступных деяниях во время «земельных протестов» в апреле-мае этого года, пока держат под стражей, но дело там почти наверняка пойдет по той же схеме, что и обычно: осуждение — срок — снижение срока/условно-досрочное освобождение.

Во всех этих случаях во главу угла, очевидно, ставится не наказание как таковое, а сама возможность этого наказания. Однако в случае с бывшим пресс-секретарем президента Казахстана Сейтказы Матаевым, которого формально судят за экономические преступления, ситуация несколько иная: количество нарушений при проведении следствия и уже во время судебного процесса превышает все допустимые пределы настолько, что даже у видавших виды правозащитников находится немного слов для описания ситуации.

Так, еще до начала судебного процесса, перенесенного из Алма-Аты в Астану (сторона защиты безрезультатно настаивала на том, что это грубейшее нарушение принципа подсудности), судами различных категорий были отклонены абсолютно все ходатайства адвокатов Матаевых, а сами они находились под домашним арестом на неделю больше положенного срока без всякой санкции. Сам суд тоже начался не совсем оптимистично для стороны защиты: по словам одного из адвокатов Матаевых Мадины Бакиевой, председатель Есильского районного суда № 2 Акбулат Курмантаев сделал все, чтобы облегчить работу гособвинителя.

«Когда встал гособвинитель и начал зачитывать обвинительный акт, в это время судья ему подсказывал, где ему надо читать, — заявила Бакиева в интервью интернет-сайту zonakz.net. — Доходит до такого: гособвинитель 2010 год читает полностью и говорит, что дальше по аналогии. Мы встали и потребовали зачитать все. Скрепя сердце стали читать полностью. И тут мы смотрим, суд подсказывает обвинению. Дальше в суде началось светопреставление, где адвокатов ни во что не ставят, подсудимым не дают слова сказать».

Кроме того, отметила Бакиева, судья помогает еще и свидетелям: он подсказывает им «правильные» ответы, а когда они отходят от «генеральной линии» (многие свидетели обвинения сказали, что никаких претензий к Матаевым у них не было в принципе, а о нарушениях они узнали только тогда, когда им об этом сказала антикоррупционная служба), быстро снимает вопросы с рассмотрения.

Часть важных свидетелей совсем выводят из процесса, уверены специалисты. Так, суд отклонил ходатайство адвокатов Матаевых о вызове в качестве свидетелей экс-министра связи и информации Аскара Жумагалиева и экс-вице-министра связи и информации Сакена Сарсенова. Адвокаты настаивали, что Жумагалиев и Сарсенов занимали должности, при которых им совершенно точно была известна информация по рассматриваемому уголовному делу, а Сарсенов и вовсе был допрошен на этапе следствия. «По делу много кто может быть допрошен, в списке, приобщенном к материалам дела, его нет», — парировал в ответ судья. Отказ вызвать Жумагалиева и Сарсенова судья мотивировал тем, что «ничего не изменится» в той части дела, которая может быть известна чиновникам.



Что дальше — никто не знает

Но самая неожиданная ситуация сложилась с экспертами, проводившими анализ статей по госзаказу, вышедших на сайте агентства КазТАГ. В ходе заседания эксперты заявили, что им просто не давали выходить из кабинета, пока они не проверили все представленные материалы. Более того, специалист Ольга Муравьева отметила, что все ссылки на материалы по госзаказу находятся в открытом доступе. А значительная часть обвинения как раз таки и строится на том, что недоступность информации для не подписанных на статьи агентства пользователей — грубейшее нарушение. После этого на судебное заседание в срочном порядке был приглашен IT-специалист, однако внезапно выяснилось, что он двоюродный брат одного из следователей по этому делу. Адвокаты заявили отвод этому свидетелю и пообещали, что, если это ходатайство не будет принято, заявят отвод самому судье.

Стоит отметить, что процесс постоянно откладывается и переносится — в первую очередь из-за болезни Сейтказы Матаева: у главы Союза журналистов Казахстана постоянно фиксируется давление 250, сейчас он госпитализирован с гипертоническим кризом, и врачи рассматривают его состояние как прединсультное. В данный момент заседание перенесено на 13 сентября, хотя специалисты антикоррупционной службы, ведущие дело, постоянно настаивают на том, что Матаев должен быть доставлен обратно в суд после оказания первой медицинской помощи. Родственники Сейтказы Матаева уже недвусмысленно дали понять, что могут подать иск против суда, если такая ситуация приведет к тяжелым последствиям для здоровья первого пресс-секретаря Нурсултана Назарбаева. А супруга Сейтказы Матаева обратилась к генеральному прокурору страны с просьбой защитить ее мужа от угрозы смерти.

Эксперты из числа правозащитников и адвокатов в тотальном большинстве публично высказываются о том, что вины Матаева в инкриминируемых ему преступлениях нет в принципе — даже несмотря на то, что целый ряд интернет-ресурсов как под копирку пишет материалы из зала суда с явно обвинительным уклоном. «Нет там никакой вины, — уверенно говорит в беседе с корреспондентом «Новой» руководитель фонда «Адил соз» («Защита слова») и участник «Комитета в защиту Матаева» Тамара Калеева. — Возможно, там есть мелкие налоговые нарушения, но это административное производство, а не уголовное. Всему виной гнилые условия проведения и исполнения государственного заказа, которые изначально фальшивые и заведомо неисполнимые. Можно было взять любого другого редактора и за то же самое привлечь. Никто никогда не сможет сделать 50 информаций в день, как это указано в госзаказе. А раз дело идет в отношении Сейтказы, — это еще раз служит подтверждением той теории, что имеет место политический заказ».

Калеева уверена, что Матаева преследуют, потому что он «журналистский лидер», но о том, что исход дела уже может быть предрешен исходя из такого количества конфликтов на суде, ей «не хотелось бы думать». Да и количество нарушений, если вдуматься, не такое уникальное: силовики стараются сохранить лицо. Но даже если Матаев в итоге будет осужден, сторона защиты однозначно готова дойти до Комитета по правам человека (КПЧ) в ООН (особенно с учетом того, что Казахстан месяц назад стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН). Другое дело, что очередь из одних только казахстанских заявителей в КПЧ настолько велика, что весь процесс может занять несколько лет. «Так что это вопрос принципа, но не вопрос справедливости», — уточняет Тамара Калеева.

В свою очередь, председатель Казахстанского международного Бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает, что исход дела Сейтказы и Асета Матаевых будет зависеть совсем не от судьи. «К сожалению, приговоры по такого рода делам определяются на политическом уровне, — говорит он. — То, что будет решено «наверху», затем оформят на правовом уровне». Какое решение примут в отношении Матаевых, Жовтис сказать не берется, но надеется, что у тех, кто это решение будет выносить, «найдется здравый смысл не выносить реальный уголовный срок». Надеяться на оправдание «с учетом 0,1% такого рода приговоров в Казахстане — совсем сложно».

Сейтказы Матаева задержали 22 февраля 2016 года в связи с делом о возможных хищениях в рамках госзаказа со стороны Национального пресс-клуба и информационного агентства КазТАГ. Матаев категорически отрицает свою вину, и просил на суде при определении меры пресечения отпустить его под залог, чтобы собрать документы для доказательства своей невиновности. Суд вместо этого отправил Матаева под домашний арест, а все собранные в итоге финансовые документы, которые, по мнению защиты, говорят о полной невиновности главы Союза журналистов Казахстана, принимать к рассмотрению отказывается, в очередной раз грубо нарушив закон и Конституцию Казахстана.

Тем временем досудебное расследование и судебный процесс, по подсчетам экспертов, уже обернулись кругленькой суммой для бюджета страны — свыше 300 миллионов тенге (без малого миллион долларов). Это содержание, проживание и перелеты прикомандированных из областей оперативников службы наружного наблюдения, круглосуточной охраны подозреваемых, а также сотрудников прокуратуры и судов (в целом около 120 человек), авиабилеты для подозреваемых и многочисленных свидетелей, вызываемых на суд в Астану, питание, транспорт и бензин за семь месяцев. Кстати, примерно эту же сумму в самом начале следствия инкриминировали С. Матаеву, подозревая его в хищении бюджетных средств.