Политика
59 Кубинский козырь Дональда Трампа
Главный националист президентской гонки в США может победить за счет голосов иммигрантов
Фото: EPA/ERIK S. LESSER
Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, активно набирает поддержку избирателей: последний опрос Reuters показывает, что консерватор догнал и уже немного обогнал свою конкурентку Хилари Клинтон — теперь он ведет со счетом 40% к 38%. Это происходит несмотря на то, что Трамп и не думает смягчать свои анти-иммигрантскую риторику, чтобы завоевать умеренных американцев: в своей недавней речи в Аризоне он снова повторил, что нелегальных мигрантов следует выкинуть из страны, а на границе с Мексикой построить высокую и прочную стену. Среди тех, кому эта риторика по душе, оказываются самые неожиданные люди — сами бывшие иммигранты. Во Флориде, одном из колеблющихся штатов, без победы в котором нельзя выиграть выборы в США, живет самая многочисленная диаспора кубинцев — горячих противников миграции и сторонников Трампа. Анна Байдакова пыталась понять, почему те, кто однажды сам прошел через заветную границу, теперь хочет закрыть ее на замок.
Окно в Америку
Флорида входит в число штатов, которые дают самое большое число выборщиков — они решают исход голосования в избирательной системе США. Больше всего выборщиков делегируют Калифорния (55 человек), Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флорида (29). Нью-Йорк и Калифорния традиционно про-демократические, Техас — про-республиканский, а вот Флорида — колеблющийся штат. Считается, что без нее, Огайо и Пенсильвании еще никто американские выборы не выигрывал.
Флорида, вернее, ее южная часть — мечта мигрантов с юга. Каждый месяц тысячи выходцев с Кубы, из Пуэрто-Рико, Венесуэлы, Колумбии и всего Карибского бассейна штурмуют берега и границы штата. Латиноамериканцы сейчас составляют около 24% населения Флориды, а в Майами их доля превышает 66%. В этом городе испанскую речь слышишь гораздо чаще, чем английскую, все вывески и объявления — на двух языках, а незнакомец на улице, если обратиться к нему на английском, может вас не понять.
Как правило, мигранты и их потомки голосуют за демократов, поскольку Демократическая партия традиционно более лояльна к любым, в том числе национальным, меньшинствам. Но Флорида — исключение из этого правила. Один из самых крупных и самых эмигрантских штатов Америки считается колеблющимся, и позиции республиканцев здесь очень сильны — что за «Великую старую партию» здесь голосуют как раз латиноамериканцы. Они составляют 18% избирателей штата.
Дело в том, что основную часть испаноязычной Флориды составляют кубинцы. Многие из них, особенно приехавшие давно, — весьма консервативные республиканцы и сторонники Дональда Трампа. Его антииммигрантский задор не пугает бывших переселенцев: они сами первые противники миграции, а своих новоприбывших соотечественников не жалуют.
Со времен Фиделя Кастро условия для кубинцев были особые: по закону 1966 года (Cuban Adjustment Act), чтобы получить грин-карту, им нужно было просто прибыть в США и прожить в стране год, без оглядки на визовые ограничения и квоты, действующие для других иностранцев. Такой подход вписывался в логику противостояния капиталистического и коммунистического миров: Америка давила на кубинский режим санкциями, а сбежавших от него радушно принимала у себя.
Но в последние годы многие из новых иммигрантов были замечены в том, что они периодически ездят на Кубу, привозя туда полученные в США пособия, а то и вовсе попались на махинациях с социальными выплатами. Поэтому «старые беженцы» гордятся тем, как нелегко им далась новая жизнь, и не одобряют новоприбывших. «Сейчас многие считают, что кубинцы эмигрируют не по политическим, а по экономическим причинам, и они не должны иметь привилегий перед другими группами мигрантов», — говорит политолог, профессор Международного университета Флориды Дарио Морено.
Кубинский квартал
Основа кубинской диаспоры во Флодире, самая богатая, самая авторитетная — консервативные люди за 50, приехавшие десятилетия назад и успешно реализовавшие свою американскую мечту. Легче всего найти их в районе Маленькая Гавана на Восьмой улице, или, как ее называют здесь по-испански, Кайе Очо (Calle Ocho).
Здесь находится знаменитый ресторан Versalles, где старые эмигранты десятилетиями собираются обсудить политику за чашкой кубинского кофе — крепкого сладкого эспрессо: по-кубински его принято разливать из своего стаканчика в микроскопические пластиковые наперстки, чтобы поделиться с друзьями. Здесь те же старые иммигранты стучат костяшками в Домино-парке, на фоне граффити с лидерами латиноамериканских стран. Здесь — средоточие кубинских ресторанов, кафе, магазинов, маленьких галерей. Каждый месяц на Восьмой улице проходит фестиваль кубинской культуры: прямо на тротуаре кубинские музыканты с печальными лицами играют задорные ритмы своей покинутой родины.
Карел Мартинес, президент табачной компании Enki Cigars, заходит на чашечку кофе и деловой разговор к другому табачному дельцу Хосе Монтана — его салон элитных сигар стоит почти в самом центре Восьмой улицы, там я и застаю кубинскую элиту. Мартинес сбежал с Кубы вместе с родителями, когда ему было 14 лет — 22 года назад. На вопрос, легко ли было начинать бизнес на новой родине, отвечает: “Это никогда не легко, но свобода лучше миллиарда долларов. На Кубе тебе будут говорить, что есть, что делать, что думать. Люди шпионят друг за другом”. Трамп Мартинесу нравится, а вот соотечественники, все прибывающие в Майами — нет. “Это другое поколение”, — говорит он задумчиво, и сетует, что это новое поколение не так вежливо и трудолюбиво, как они, эмигранты прошлых десятилетий. Свое мнение о молодых кубинцах, переплывающих океан в поисках лучшей доли в Майами, он говорит коротко: “Их место — на Кубе!”
Маргарита Монтань, хозяйка салона, худая блондинка удивительной красоты — говорит, что ей 50, но на вид не дашь больше 30 — решительно вступает: “Нам надо выяснить, кто прибывает в эту страну! Может, они насильники, агенты правительства. Посмотрите, что эмигранты делают в Париже! Мы должны работать здесь — а они будут отвозить наши деньги на Кубу”. Про Трампа она отрезает: “Нам нужен кто-то, кто носит штаны! У Трампа есть деньги, и он не будет забирать наши. Он сделает нашу армию сильной. Он не как Клинтон: она же за геев! К чему мы придем? Мы будем разрушены, как Рим!”
Муж Маргариты и владелец компании Guantanamera Cigars Хосе Монтань тоже склоняется в пользу кандидата-миллионера: “Если выбирать между Трапом и Клинтон, я выбираю Трампа, хотя не согласен с ним во многом. Хиллари никогда не говорит правду! Она не говорила правду о своих письмах, не говорила правду о Бенгази”. Хосе уехал с Кубы в 1997 году, с ностальгией вспоминает годы советского влияния на острове и, судя по всему, посмотрел больше советских фильмов, чем я. С удовольствием смотрит канал Russia Today: “На Кубе у нас был журнал “Спутник” — там писали только всякую ерунду про социализм, а на RT говорят обо всем, там разнообразие”. Хосе нравится Путин: “Он может стукнуть кулаком по столу, он сильный! Он справляется с международными проблемами лучше, чем Обама”.
Художник Агусто Гаинса живет в Америке с 1979 года, уехать удалось не с первой попытки, но сейчас он вполне обжился в Майами. На Восьмой улице у Гаинсы маленький магазин-галерея с баром. Вечером он сам готовит посетителям коктейли и разрешает фотографировать процесс, ставя в кадр табличку: «Художник за работой».
«На Кубе у меня было все, — говорит Гаинса. — Я был художником, у меня была машина, был телефон. Я рисовал по заказам мэра Гаваны — мои картины нужны были ему для подарков. Жизнь для молодого человека на Кубе была тяжелой. Они говорили мне: это для будущего. Но я хочу жить сейчас!» Гаинса начинает рассказывать про суровый кубинский режим, и эти истории похожи на поздний Советский Союз, как дежа-вю.
«Однажды у моего друга сломалось старое радио, и я понес его к отцу, чтобы тот его починил. У меня не было на него никакой бумаги. На улице я увидел столкновение двух машин — одна из них была новой, красивой, я остановился посмотреть. Сразу заметил поблизости полицейского, потому что когда ты живешь на Кубе, ты всегда смотришь по сторонам. Полицейский спросил: «Что это за радио? Есть документ?» Документов не было, и Гаинсу повезли в полицейский участок. Только вечером, когда сменился дежурный, которые был знакомым художника, ему удалось улизнуть из камеры. В другой раз арестовали за то, что картину, нарисованную в городском публичном парке, Гаинса продал канадской туристке — освободиться удалось вновь благодаря знакомствам.
Гаинса не приветствует нормализацию отношений между Америкой и Кубой, которую Барак Обама начал на закате своего президентства: «Больше туристов, больше денег для правительства, а для людей ничего не изменится». На вопрос о выборах художник задумчиво произносит: «Трамп — безумец. Не знаю… Может, Америке нужен безумец».
Освобожденные от Кубы
Масштабные волны кубинской эмиграции в 60-80-е годы прибили к берегам Флориды сотни тысяч беженцев, которых принимали в страну без условий и часто даже помогали приехать. В 1995 году администрация Клинтона решила ограничить поток, введя новое правило: кубинских мигрантов, которых перехватят в море, пока они не причалили к американской земле, будут отправлять обратно на родину. С тех пор отчаянные кубинцы на лодках, которых здесь называют balseros (гребцы на лодках, рафтах или плотах — испанский), пытаются прорваться к обетованной земле, уворачиваясь от береговой охраны.
Поскольку многие кубинцы бежали не от бедности, а от репрессивного государства, уплывшие с «острова свободы» образовали в Америке своеобразное сообщество, члены которого были богаче, образованнее и политические активнее, чем рядовые мигранты: «У кубинских мигрантов самый высокий уровень образования и самая высокая доля домовладения», — говорит Дарио Морено.
Рональд Рэйган завоевал расположение новых американских граждан с Кубы, пообещав скорый конец режима Кастро: на выборах 1980 года большинство кубино-американцев проголосовали за него. Помог делу Джеб Буш, тогда молодой секретарь Республиканской партии в Майами: он регулярно выступал по местному радио с обращениями к местным кубинцам, сообщая, что партия рада новым гражданам и ждет их в свои ряды. Республиканцы стали активно поддерживать кампании кубинских политиков — в 80-е появляются первые конгрессмены кубинского происхождения. Все это обеспечило консерваторам многолетнюю поддержку кубинской диаспоры.
Республиканцы стали активно поддерживать кампании кубинских политиков — в 80-е появляются первые конгрессмены кубинского происхождения. Все это обеспечило консерваторам многолетнюю поддержку диаспоры. Кубинцы, в свою очередь консолидированной голосовали за республиканцев и стали значимой политической силой в штате.
«Между 1980 и 2004 годом республиканцы набирали 70-80% голосов кубинских американцев» — говорит Дарио Морено. «Политический разговор в Майами идет на испанском», — замечает Марк Капуто, корреспондент издания Politico во Флориде. Это правда: любая пресс-конференция в Майами идет на двух языках.
Новые времена, новые кубинцы
«Я думаю, кубинцы — единственная группа в латиноамериканском электорате сейчас, которая поддерживает Трампа, и они сконцентрированы во Флориде, — говорит социолог Фернанд Аманди, управляющий партнер в социологической компании Bendixen&Amandi с офисом в Майами. — Но с каждым часом их становится все меньше: как ни печально, они постепенно умирают, а более молодые представители диаспоры не занимают их места. Более молодые кубинцы, которые были рождены на Кубе и приехали в последние несколько лет, больше симпатизируют демократам».
Так или иначе, со временем кубинское сообщество Южной Флориды становится все менее республиканским. 2008 год стал переломным: Флорида проголосовала за Обаму, за него проголосовали мигранты. С этого момента демократов среди испаноязычного населения штата становится все больше.
«Сейчас испаноязычные избиратели Флориды становятся день ото дня все более демократичными, — говорит Дарио Морено. — Тому есть три причины, первая — демографическая. Кубинцы всегда были самой многочисленной частью латиноамериканского сообщества, но теперь ситуация меняется: силу набирают пуэрториканцы, колумбийцы. Вторая причина — молодые кубино-американцы больше симпатизируют Демократической партии, особенно те из них, что родились в США. Они не так консервативны, как их родители: молодые люди везде чаще демократы. Третье — кубинский вопрос. Раньше диаспора состояла из старых изгнанников, приехавших в 50-е — 60-е годы. Эта группа была исторически прореспубликанской, потому что Республиканская партия была настроена более жестко по отношению в режиму Кастро, и это резонировало со взглядами кубинских беженцев, которые хотели свергнуть Кастро и вернуться на Кубу в течение их жизни — этого так и не случилось».
Молодые кубинцы, сбежавшие в Америку или родившиеся в ней, свергнуть режим на родине больше не мечтают. «Спустя годы люди приходят к заключению, что старая политическая линия не принесла результатов, сбросить Кастро так и не удалось, и на первый план выходят другие проблемы, которые затрагивают их как американских граждан», — говорит Морено. По данным центра Pew Research, это экономика, здравоохранение, террористические угрозы и только на четвертом месте — иммиграция.
По опросам Хиллари Клинтон лидирует среди испаноязычных американцев (66% против 24% у Трампа). Во Флориде разрыв гораздо скромнее: 44% против 42%. Этот штат все еще может подкинуть сюрприз на выборах, и какие мотивы возьмут верх у новых американцев — одна из важнейших интриг.
Майами-Москва
Автор
Анна Байдакова
корреспондент
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