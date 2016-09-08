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Дональд Трамп, ликвидировав за месяц отставание в 8–9%, догнал и даже перегнал Хиллари Клинтон в опросе популярности телеканала CNN. Это событие широко комментируют российские СМИ. По другим опросам, Хиллари лидирует в большинстве так называемых «прорывных», или «неопределившихся» штатов. Выборы в США выходят на финишную прямую, и результаты социологических опросов воспринимаются как фронтовые сводки.



Обратная связь, а не «лженаука»

Для американских социологов раз в 4 года наступает золотая пора. Надо только разбираться в море цифр, имея в руках в виде компаса законодательство о выборах.

Здешние социологи не обделены работой — опросы общественного мнения в США рассматриваются как важный инструмент обратной связи общества и институтов власти. Опросы на темы политики, экономики, социальной, религиозной жизни общества помогают чиновникам и политикам понять настроения и запросы общества. А журналистам — обнаружить темы, которые интересны аудитории, а не спущены сверху в виде «обязательной картины дня на сегодня». Бизнес не может обойтись без исследований рынка — это тоже социологические опросы.

Но с президентскими выборами не сравнить ни один опрос. Социологи превращаются в дельфийских оракулов, а общество внимательно следит за кривыми рейтингов кандидатов в президенты. Социологию в СССР называли и «лженаукой», и «продажной девкой буржуазии». История, по Марксу, спирально повторяется, и неугодных социологов, как гонцов с плохими вестями, нынешние российские власти готовы прикрыть.

А в Америке без опросов — никуда. Точность данных является краеугольным камнем, объективность «полстеров» (так здесь зовут специалистов по опросам) прописана в кодексе этики Американской ассоциации исследований общественного мнения — AAPOR. Исследования рынка также контролируются — Федеральной комиссией по торговле.

Ни один здешний политик не выдвинется на выборную должность, не проведя предварительно социологического исследования, не подсчитав свои шансы. Зачем выбрасывать деньги, нервы и репутацию в топку? Оперативное социологическое исследование может быть проведено в течение трех дней, заказ в среднем будет стоить $7 тыс., но, как отмечает известная служба Survey USA, опросы на «горячие темы», интересующие СМИ и общество, могут быть проведены буквально за сутки.

Так, например, работает система экзитполлов — опроса граждан на выходе с избирательных участков. Так, в оперативном режиме, социологи выясняют результаты телевизионных дебатов: кто из кандидатов был лучше и в каких именно вопросах.

Чем ближе ко дню голосования, тем чаще СМИ публикуют и комментируют итоги опросов, которые сами же и заказывают социологам. Благодаря опросам мы знаем, казалось бы, все о тех, кто будет на этих выборах голосовать за Хиллари Клинтон и Дональда Трампа — примерный возраст, пол, расу, размер доходов. Не знаем пока главного — кто в итоге победит.



Кто за кого

Еще месяц назад Клинтон опережала Трампа на 8–9%, но во вторник, 5 сентября, опрос телеканала CNN, который не заподозришь в поддержке республиканского кандидата, показал, что уже Трамп вышел вперед — всего на 2%, что попадает в рамки статистической погрешности. В этот же день вышел масштабный опрос среди избирателей 50 штатов, организованный газетой Washington Post. Этот опрос свидетельствует о лидерстве Хиллари.

Как считать, кому верить — избиратель теряется в догадках. Однако самое интересное, что два опроса не противоречат друг другу. Главная особенность американских президентских выборов — они непрямые. Каждый штат представляет определенное число выборщиков. Победа одного из кандидатов в отдельно взятом штате отдает ему определенное число голосов выборщиков. Нивелируется перевес в населении больших штатов (как Калифорния или Флорида) над малыми штатами. Основатели Америки посчитали, что так будет справедливее. Кандидат в президенты должен бороться за победу в самых разных местах страны, а не только в нескольких штатах-гигантах. Можно спорить о плюсах и минусах этой системы, об архаическом характере методов подсчета голосов в некоторых штатах, а сейчас еще и о том, насколько выборы защищены от вмешательства «внешних сил» в лице хакеров — компьютерных террористов. Но заведомо наглые фальсификации «на местах» в масштабах страны система выборщиков все же нивелирует.

В сентябрьском опросе СNN Трамп набрал 45% голосов, Х. Клинтон — 43%, кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон — 7%, а любимица канала RT Джил Стайн из Партии зеленых — 2%. Данные получены в результате телефонного опроса (принцип Random Digit Dial — «абсолютно вслепую», произвольно взятые номера) 1001 американца в первые четыре дня сентября. Из них 886 оказались зарегистрированными избирателями, а 786 заявили, что скорей всего примут участие в выборах. За один месяц Трамп рванул вперед на 10 пунктов — за счет незатухающих скандалов вокруг электронной почты Хиллари и деятельности общественного Фонда Клинтонов в бытность ее госсекретарем США. И тем не менее даже в этом опросе 59% американцев заявили, что Х. Клинтон получит в ноябре необходимые 270 голосов выборщиков и только 34% верят в победу Трампа.

Большинство женщин — за Хиллари (53% против 38%), а большинство мужчин — за Трампа (54% против 32%). Среди женщин за Хиллари готовы голосовать в основном незамужние — 73% и только 36% тех, у кого супруг имеется. Избиратель Хиллари моложе — из тех, кому меньше 45 лет, 54% за Хиллари и 29% — за Трампа. Зато «от 45 и выше» большинство — за республиканского кандидата (54% против 39%). Белые избиратели поддерживают Трампа: 55% против 34%, среди «цветных» у Хиллари громадный перевес — 4 к 1 (71% против 18%). Белые американцы, не закончившие колледж, готовы голосовать за Трампа в отношении почти 3 к 1 (68% против 24%). Среди белых избирателей с дипломом: 49% — за Хиллари, 36% — за Трампа и 11% — за «либертарианца» Джонсона, который отбирает часть голосов электората Хиллари. Среди независимых избирателей, не связывающих себя с определенной партией, 49% готовы проголосовать за Трампа, 29% — за Клинтон и 11% — за Джонсона. Трампу отдают первенство в вопросах экономики и борьбы с терроризмом, а Клинтон — внешней политики и иммиграции. Задача претендентов на Белый дом в оставшиеся 8,5 недели — не растерять сторонников и попытаться «сыграть на чужом поле». Адресные закрытые опросы, проводимые социологами по заказу политиков среди отдельных групп населения, — лучшее руководство к действию. Заказчики заинтересованы не в «комплиментарной туфте», а в реальных цифрах.

Еще одно свидетельство того, что к опросам относятся очень серьезно, — Комиссия по проведению президентских дебатов отслеживает цифры поллов и если кто-то из кандидатов, помимо Клинтон и Трампа, наберет 15% поддержки, его пригласят участвовать в национальных теледебатах. Первые дебаты пройдут вечером 26 сентября.



Цветная карта страны

Опрос Washington Post и социологической службы Monkey Survey проходил с 9 августа по 1 сентября во всех 50 штатах, в нем участвовали почти 75 тысяч зарегистрированных избирателей. Количество опрошенных в каждом штате вычислялось от общего числа избирателей по данным последней переписи населения. По итогам опроса карта Америки по обоим побережьям закрашена в синий цвет демократов, за Трампа — глубинка, Средний Запад, где превалирует белое и «возрастное» население. В большинстве неопределившихся, «свингующих» штатов лидирует Хиллари. Даже в Техасе — вотчине клана Бушей и цитадели республиканцев — опрос пяти тысяч человек показал равенство двух кандидатов, Хиллари даже впереди на 1%.

Опрос Washington Post показал, что и Клинтон, и Трамп лидируют, оторвавшись на 4% и выше, в 20 штатах каждый (за Хиллари еще столичный округ Колумбия). Вроде бы поровну? Но у Клинтон в 20 штатах набирается 244 голоса выборщиков (для победы нужно 270), а у Трампа — всего 126. Оставшиеся 10 штатов и 168 выборщиков от них — и есть главное поле битвы.



Америка — родина опросов

Первый предвыборный опрос общественного мнения прошел в Пенсильвании в 1824 году по заказу газеты The Harrisburg Pennsylvanian. Он показал, что накануне президентских выборов Эндрю Джексон более популярен, чем Джон Квинси Адамс (335 голосов против 169). Символично, что результат самого первого опроса, проведенного в штате Пенсильвания, оказался верным в масштабах всей страны. По итогам выборов Джексон набрал 41,4% голосов, а Адамс — 30,9%. Но поскольку никто из претендентов не получил абсолютного большинства, в феврале 1825 года Палата представителей, в первый раз использовав 12-ю поправку к Конституции, избрала президентом Джона К. Адамса — сына второго президента США Дж. Адамса.

Примеру пенсильванской газеты последовали многие городские издания Америки. В 1916 году издаваемый в Нью-Йорке еженедельник The Literary Digest провел первый в истории общенациональный опрос, предсказав победу на выборах Вудро Вильсону. С этой целью журнал рассылал миллионы специальных открыток, а потом ручным пересчетом определил «глас народа». Таким образом были предсказаны итоги выборов с 1916 по 1932 год.

В 1936 году Джордж Гэллап, применив научный репрезентативный метод, предсказал уверенную победу Рузвельта, в то время как журнал The Literary Digest, автоматически доверившись своим читателям, которые были сторонниками Республиканской партии, отдал победу Альфреду Лэндону.

Элмо Ропер, применив научные методы сбора общественного мнения, трижды предсказывает победу Рузвельта в 1936,1940 и 1944 годах.

Заокеанские социологические методики шагнули в старушку Европу накануне войны — Джордж Гэллап открыл филиал в Британии и вдохновил французов на создание социологического института в Париже.

В XXI веке методики соцопросов ушли далеко вперед, но претензии к репрезентативности и объективности остаются. Например, упоминавшийся выше опрос CNN проводился по телефону. Значит, в нем не представлены те, у кого телефонов нет. Наоборот, опрос NBC проходил онлайн. Среди 32 тысяч интернет-опрошенных избирателей Хиллари опережает Трампа на 6%. Соответственно, здесь не были учтены мнения тех, у кого компьютера нет или кто им редко пользуется. Например, русскоязычные пенсионеры с Брайтон-Бич. А значит, Трамп не досчитался своих законных долей процентов.