«Новая» продолжает фактчекинг предвыборных заявлений, которые делают кандидаты в Думу на теледебатах. Во вторник на канале «Россия-1» обсуждали национальную безопасность. Михаил Касьянов и Владимир Ворожцов забросали зрителей цифрами, Ирина Яровая, Геннадий Семигин и Максим Сурайкин — громкими заявлениями. Мы разобрались, чему можно верить.

С приближением выборов дебаты явно набирают обороты: уже можно услышать перепалки кандидатов, обсуждающих факты и обвиняющих друг друга в неподготовленности. Подготовленными, действительно, пришли не все: большинство кандидатов не считают нужным доказывать свою правоту конкретными фактами, а те, кто вооружился статистикой, не всегда корректно ее используют.

В этих дебатах участвовали глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия»), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, глава «Парнаса» Михаил Касьянов, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и зампредседателя Партии пенсионеров за справедливость Владимир Ворожцов.

Больше всех позаботился о своей аргументации Михаил Касьянов: говоря о проблемах преступности и терроризма, глава списка «Парнаса» привел множество цифр — они интересны и достойны разбора.

Касьянов активно апеллировал к мировой криминальной статистике, иллюстрируя неэффективность российской правоохранительной системы: в России самое высокое количество убийств во всей Европе, «в 3 раза больше убийств, чем в СНГ, в 10 раз больше, чем в европейских странах». Цифры громкие и довольно пугающие, но нужно уточнение: если вы подумали, что в России убивают в 10 раз больше, чем во всем ЕС вместе взятом, то это не так — речь идет о средних значениях по странам. Тем не менее статистика действительно печальная.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, уровень убийств в России высок, как ни в одной другой европейской стране, и в абсолютных показателях, и в относительных: в 2014 году в России было совершено 13 681 убийство — это 9,5 случая на 100 тысяч человек. Среди европейских стран самое большое количество убийств зафиксировано во Франции (792 случая), а максимальное число убийств на 100 тысяч населения — в Литве: 5,5 случая. По данным организации Eurostat, всего в странах Европейского союза в 2014 году убито было 4379 человек, то есть в среднем 112 человек на страну.

Поспорить с Касьяновым попытался представитель Партии пенсионеров Владимир Ворожцов: «Где больше всего людей сидит в тюрьмах? В США!» — однако попал пальцем в небо. Если верить отчетности Федерального бюро тюрем США, 1 сентября в заключении там находились 193 тысячи человек. Кстати, что касается убийств, то, по данным ФБР, в 2014 году было более 14 тысяч убийств — это составляет 4,5 убийства на 100 тысяч человек (в США живет 322,7 миллиона человек).

По данным ФСИН на 1 августа, в российских пенитенциарных учреждениях содержатся 650 тысяч человек, и вот это — даже больше, чем во всей Европе, вместе взятой: по данным Eurostat, в тюрьмах ЕС сидит 591 тысяча человек. Чемпион Европы по заключению своих граждан в тюрьму — Турция: в 2014 году там оказались за решеткой 158,7 тысячи человек.

Тем временем остальные участники, видимо, решили и вовсе не связываться с фактологией, чтобы не наломать дров: лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин, например, просто констатировал «колоссальную статистику» болезней у приезжающих в Россию мигрантов (они были зачислены в угрозы национальной безопасности), но не стал иллюстрировать это никакими данными. К счастью, «окошко проникновения в страну сузилось», обнадеживает соотечественников Семигин, вновь пренебрегая фактами, и напрасно: по данным ныне упраздненной ФМС, в 2013 году количество иностранцев, приезжающих в Россию, скакнуло с 15,8 миллиона до 17 и с тех пор колебалось в районе этой цифры. За три первых месяца приехало четыре с лишним миллиона мигрантов — если «окошко» и сузится по итогам конца года, то вряд ли существенно.

Ирина Яровая, представлявшая «Единую Россию», по традиции заявила об успехах «Единой России» по всем фронтам, особенно — в деле безопасности. В числе прочего: «Мы поручили правительству поручить найти умные, современные технологические решения для обеспечения информационного суверенитета и защиты информации каждого гражданина от доступа иностранных государств и иностранных субъектов» — речь идет, очевидно, о том, что отныне персональные данные россиян не могут храниться на серверах вне России. При этом депутат не упоминает собственный одиозный «пакет Яровой», благодаря которому личная информация россиян оказалась совершенно беззащитной, но уже не перед иностранными государствами, а перед родными спецслужбами: как только будут решены технические вопросы, у ФСБ будет доступ ко всей переписке россиян, включая зашифрованные письма.

Максим Сурайкин из «Коммунистов России», как обычно, говорил про «10 сталинских ударов» по капитализму. Пожалуй, это было одно из самых страшных предвыборных обещаний — соревноваться с ним могло лишь обещание Миронова после выборов ввести смертную казнь для пособников террористов.

Одной из тех, кого недавно обвиняли в содействии террористам, стала студентка 5-го курса Первого Московского государственного медицинского университета Патимат Гаджиева: она разместила на своей странице «ВКонтакте» картинку с флагом «Исламского государства» (запрещенная в России организация). В итоге суд признал Гаджиеву виновной в призывах к терроризму и разжигании национальной розни, приговорив к 400 тысячам рублей штрафа. Страшно представить, какой участи для нее и других россиян, попавших под уголовное преследование за посты и репосты в социальных сетях, хотел бы Сергей Миронов.