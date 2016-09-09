На выборах ничего не решают только голоса тех, кто на них не приходит. Отказываясь от участия в голосовании, мы начинаем играть по чужим правилам



Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Выборы в Госдуму предсказуемы, а потому бессодержательны. Мысль, пользуясь словами Пушкина, ложная, хотя и пошлая — в смысле широко распространенная. От состава Думы, действительно, мало что зависит — потому что в авторитарном государстве ничего не зависит от самой Думы. А вот от выборов зависит многое. Прежде всего судьба начальников высокого ранга. Поэтому они нервничают и дергаются. Им это полезно — и нам тоже.

Власть за 15 лет разбаловалась и привыкла глубоко презирать народонаселение: «Ему с три короба наврешь — и делай с ним что хошь». Про возрождение Русского мира, неуклонный подъем с колен, удвоение ВВП и происки мирового империализма.

На самом деле выборы серьезно тревожат начальников минимум в двух отношениях. Во-первых, это тест на лояльность региональных элит. Кремлю, в принципе, наплевать, каким именно образом они обеспечивают нужные цифры волеизъявления: улучшают условия жизни, вдохновляют, запугивают, фальсифицируют. Их проблемы. Но раз обеспечивают — значит, ситуация под контролем, правильные люди расставлены по правильным местам и можно продолжать прежний курс на укрепление консенсуса номенклатуры и коррупционную скупку ее лояльности. Поэтому одним из самых эффективных менеджеров считается академик Р.А. Кадыров: у него на прошлых президентских выборах явка была 99,8%, и 99,6% из них отдали свои голоса за Путина В.В. То есть ситуация полного и окончательного народного счастья, как было в СССР и остается в Белоруссии, Приднестровье, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и прочих очагах мира и стабильности.

К несчастью, в России еще есть крупные европеизированные города, а в них отдельные граждане, не обменявшие навыки работы на калькуляторе на вождение патриотического мотоцикла Харлей Дэвидсон. Плюс к этому умеют читать и поэтому знают о существовании Конституции РФ и Уголовного кодекса, где, в частности, имеется статья 142, предусматривающая за фальсификацию электоральных документов до 4 лет лишения свободы. Этих граждан можно лишь пожалеть, ибо они обречены существовать в условиях перманентного когнитивного диссонанса. С одной стороны, уважение к государству и населяющим его народам как бы подразумевает выполнение норм закона и, следовательно, честный подсчет результатов народного волеизъявления. С другой — как же тогда быть с электоральными джигитами и прочими гарантами сплоченности и стабильности — неужто в зиндан?

Для власти с ее принципиальным цинизмом это не вопрос: какие еще законы, если предписано жить по понятиям. Но такой вариант проходит далеко не везде. Например, в Москве попытка нарисовать в 2011 году «Единой России» 46,6% (подумаешь, пустяк — вдвое меньше, чем в Чечне!) кончилась скандалом и Болотной площадью. Потому что настырные граждане с калькуляторами доказали, что реальный результат партии в столице был никак не более 30%. Для Кремля это недвусмысленный сигнал, что имеют место отдельные недостатки. Надо либо корректировать политику (включая кадровые перемены в регионах и в электоральной администрации), либо что-то делать со слишком грамотным народонаселением.

Между кремлевскими башнями подспудно тлеет конфликт по поводу выбора приоритетов — и это второй резон, который делает выборы важным событием. Если народ и элиты молча проглотят и поддержат — значит, можно с легкой душой продолжать курс на дальнейшую чеченизацию России. По старому доброму правилу: «Молчат, бо благоденствуют». Если же цифры получатся не слишком вдохновляющими, это будет сигнал для смены вех. Ни для кого не секрет, что по итогам сентябрьской эпопеи будет решаться судьба премьера Медведева, которому не зря навесили на шею жернов «Единой России». Потянет (что в терминах стаи товарищей означает результат «ЕР» более 40%) — ну, значит, молодец. Провалится (это 35% и ниже) — значит, спасибо и до свидания, дорогой товарищ.

Нехитрые правила внутривидовой конкуренции, открытые еще Лысенко, никто особенно и не скрывает. В администрации президента озаботились честностью голосования и отправили в отставку Чурова, многократно в тяжких борениях одолевавшего калькулятор и прочие сатанинские порождения. Отлично, внутренняя политика — зона компетенции соответствующего управления, а Кремль, известное дело, всегда за демократию. Только пусть теперь г-н Володин сам возглавит региональный список «Единой России» — а там посмотрим, много ли он наберет без доброго дедушки Чурова.

Итоги выборов (наряду с итогами экономики) определят не только кадровые решения, но и стратегию президентского цикла-2018: завинчивать, развинчивать или вообще отменять.

Станет ли новым премьером Кудрин, Шувалов, посадят ли кого-то из силовиков или (ну вдруг?) оставят Медведева. Если выяснится, что ситуация ничем особенным не угрожает, урезание доходов и рост цен благополучно уравновешены патриотической ТВ-брехней, адресными репрессиями и усилением административного ресурса, — зачем что-то менять?

В отличие от развитых государств, где элиты периодически сдают экзамен перед народом, в России все мало-мало наоборот: высокое руководство экзамен принимает, а страна и начальники более мелкого ранга его сдают, наперебой демонстрируя восторг и лояльность. Ситуация хуже, чем в странах с устоявшейся демократией, но лучше (пока), чем в СССР, Чечне или Узбекистане. У граждан все-таки есть свой пакет акций в этой корпоративной склоке. Миноритарный, естественно, — а что вы сделали, чтобы претендовать на большее? Вопрос лишь в том, кто и как этим пакетом распоряжается.

Как в любой корпорации, большие игроки не любят, когда мелкие акционеры приходят на собрание и начинают качать права. Им удобней и привычней меж собой тихо разобраться, а мелких поставить перед фактом: теперь вы будете жить вот по таким-то правилам, уважаемые господа. Просим не булькать, вопрос уже решен.

Чтобы тебя услышали, как минимум надо говорить. А как максимум — организоваться и делать это хором. Хор миноритарных акционеров не лучшая музыка для начальственного слуха — ему больше нравится такой проверенный жанр, как хоровое соблюдение тишины. Поэтому (вы, наверно, обратили внимание) вокруг совсем немного рекламы, призывающей прийти на выборы. Это логично: мертвые души в нацреспубликах, которые представляют собой электоральную опору режима, в любом случае придут сплоченными рядами и проголосуют за кого надо. А вот в больших городах не так. Там «чеченского» голосования не будет. Города, мягко говоря, могут и послать. Именно поэтому на ниточке повис губернатор Меркушкин, который прославился азиатскими электоральными цифрами в свободолюбивой Мордовии и был за это повышен до статуса губернатора европеизированной Самарской области — с целью возвысить ее до мордовских стандартов послушания. Но, похоже, нашла коса на камень — регион, даже не имея никакой структурной оппозиции, инстинктивно сопротивляется и не желает идти в стойло. На птичьем языке политологии это называется более высоким уровнем социокультурной резистентности Самары в сравнении с Саранском. Ничего личного — чисто констатация факта.

Вопрос о том, кто кого, будет решаться по итогам выборов.

На этом фоне брошенные через губу соображения о том, что приличному человеку на ЭТИХ выборах делать нечего (с наперсточниками за стол не садимся, в сортах г… не разбираемся и т.п.), выглядят не только глупо, но и подло — прежде всего по отношению к своему народу и своей стране. Обольщаться насчет результатов оснований нет. Но и обиженно надувать губки, требуя, чтобы кто-то сначала сделал для вас выборы честными и чистыми — а уж потом, так и быть, мы, может быть, соизволим, — позиция откровенно инфантильная и, мягко говоря, неконструктивная. У вас есть личное право и возможность немного повлиять на ситуацию. Если вы ими царственно пренебрегаете — что толку хулить народ, власть и государство? Власть получается ровно такой, какую мы все хором заслуживаем: в той степени европейской или азиатской, в которой население ведет себя по-европейски или по-азиатски.

Чем меньше городских независимых избирателей приходит на участки, тем лучше для сторонников азиатского вектора в руководстве, потому что тем больший вес в суммарном итоге сыграют фальсифицированные голоса из братских республик, с их почти стопроцентной явкой и сплоченностью. И это будет вполне в рамках большого стратегического тренда последних лет — на союз с Ираном, Турцией, Китаем и прочими светочами свободы и процветания.

Восток сказочно цветист, властолюбив и обидчив. Запад суховато прагматичен и конкретен. Если вы не пользуетесь своими правами, ими воспользуется кто-то другой — в своих интересах, естественно. Так что голосовать необходимо — хотя бы для того, чтобы защитить сам инструмент электоральной демократии, изобретенный, кстати говоря, не в Персии и не в Турции. Диванная бескомпромиссность в таких условиях — всего лишь маскировка лени и безответственности: от вас много убудет, если вы потратите час своего драгоценного времени, чтобы зафиксировать гражданскую позицию в бюллетене? А потом, ради бога, бескомпромиссничайте на своем диване далее, сколько душе угодно. Разве одно другому мешает?

Но проголосовать мало: надо еще позаботиться, чтобы ваш голос не украл разговорчивый Багдадский вор. Это сложнее и связано с некоторыми рисками. «Новая газета» в свое время встала у истоков движения независимых наблюдателей — которые внесли существенный (если не решающий) вклад в разоблачение московских фальсификаций 2011 года — со всеми вытекающими последствиями. Сейчас мы намерены на той же методической основе расширить и усилить контроль за подсчетом голосов — не только в Москве, но и в Петербурге и еще в семи ключевых регионах. Мы возобновляем проект под именем «Народный избирком» — как механизм параллельного независимого подсчета голосов по специально организованным эталонным выборкам в регионах и одномандатных округах.

Подробности изложены на сайте www.narizbir.com — там найдутся ответы на большинство ваших вопросов. А сейчас только самое важное: для честного и объективного подсчета нам очень нужны добросовестные партнеры. Волонтеры, журналисты, участники наблюдательских ассоциаций, члены избирательных комиссий с решающим и совещательным голосом, наблюдатели от партий и кандидатов-одномандатников. Задача участников проста: по итогам голосования быстро отправить в общую базу в виде СМС-сообщений данные участкового протокола — чтобы не оставить потенциальным манипуляторам времени и места для их последующей перекройки.

Представленные данные будут немедленно конвертированы в информационную графику и представлены в СМИ и интернете. Проект подчеркнуто нейтрален в политическом отношении: нам не важно, кто сколько наберет. Это уж пусть решает его величество избиратель — такой, какой он у нас есть. Важно, чтобы его предпочтения не путались и не искажались предпочтениями руководства. Чисто гражданская инициатива.

Наша задача — защитить (и по возможности очистить) сам механизм электорального воздействия граждан на власть. Что нелегко в условиях острого желания власти вывернуть этот механизм наизнанку по азиатскому образцу.

Требуется ваша помощь. Это не страшно, не трудно и абсолютно законно. Надо лишь зайти на сайт www.narizbir.com и получить доступ к системе поближе к месту жительства.