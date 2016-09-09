Политика
618 Казахстан переходит в силовое поле
В Казахстане премьера отправили руководить главной спецслужбой. Некоторые наблюдатели связывают эту перестановку с подготовкой передачи власти Назарбаевым
Фото: РИА Новости
Вечером в четверг, 8 сентября, в двух соседних странах Центральной Азии действующие премьер-министры обрели новые и весьма выгодные для себя статусы. В Узбекистане Шавкат Мирзияев в обход всех норм Конституции стал исполняющим обязанности президента страны и практически гарантировал себе сохранение этого кресла после выборов 4 декабря. Но это было вполне ожидаемо, а в Казахстане произошла ситуация интереснее: действующего премьер-министра Карима Масимова президент Назарбаев внезапно снял с должности — и тут же отправил руководить Комитетом национальной безопасности, главной спецслужбой страны. Масимова, несмотря на его гиперактивность в последние месяцы — он лично облетел на вертолете всю страну и представлял Казахстан на похоронах Ислама Каримова, — давно сватали в отставку, но новое назначение было совсем уж неожиданным. «Это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», — объяснил Нурсултан Назарбаев. Масимов в ответ привычно поблагодарил президента за доверие — с должности премьера он уходит уже во второй раз за последние пять лет.
Вопросы «усиления безопасности», действительно, декларируются с началом нового политического сезона в Казахстане как самые основные. В июне на западе страны произошло нападение на город Актобе, в июле преступник-одиночка держал в страхе двухмиллионный Алматы — и в обоих случаях спецслужбы и силовики вообще выглядели крайне бледно и стали, скорее, объектом для циничного троллинга, нежели героями. Именно поэтому в парламенте Казахстана сейчас рассматриваются поправки по вопросам национальной безопасности и противодействия экстремизму. Независимые эксперты, приглашенные в рабочую группу по обсуждению поправок, уже хватаются за голову из-за их тотальной репрессивности. Предлагается вернуть обязательную регистрацию людей, живущих не по месту прописки, увеличить сроки за «околотеррористические» преступления и ограничить незарегистрированным людям доступ к госуслугам.
Однако мало кто мог предсказать, что на этот фронт работы отправят Карима Масимова — одного из самых нелюбимых персонажей в казахстанской политике. Масимова называют едва ли не слабейшим премьером за всю 25-летнюю историю независимой республики (хотя тут можно поспорить: остальные ничуть не сильнее), а количество мемов с его участием превысило все допустимые пределы. Он и в разных носках по городу бегает, и на велосипеде в запрещенных местах ездит, и кальян курит — то есть все очень не по-премьерски. И именно руководство правительством Масимовым (назначен 2 апреля 2014 года) пришлось на время сильнейших экономических потрясений в Казахстане: две девальвации, падение уровня промышленности, кризис из-за ухудшения нефтяной конъюнктуры. Вины Масимова в этом не очень много, но это тот «боярин», которого можно было пнуть побольнее, не боясь гнева «царя».
Назначение Масимова на должность председателя КНБ именно поэтому многими воспринимается не с точки зрения улучшения работы ведомства, а с позиций начавшегося транзита власти — особенно с учетом последних событий в Узбекистане. «Наблюдая, как проходит узбекский транзит власти и понимая, что весь мир теперь станет напряженно следить, насколько отличным от узбекского будет казахский транзит власти в форс-мажорной ситуации, елбасы решил избавить этих наблюдателей от иллюзии, что в Казахстане так же, как и в Узбекистане, преемником может оказаться нынешний премьер-министр. Поэтому он был передвинут в сторону», — полагает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Дубнов полагает, что Масимов на этом посту не задержится, а передвижение его по карьерным ступеням просто означает окончательное исключение из числа преемников в угоду дочери президента Дариге Назарбаевой.
Другие эксперты полагают, что назначение Масимова — как раз сигнал, что ему предоставляются совершенно особые полномочия в новой ситуации. «Я ставлю знак вопроса: не появился ли здесь свой аналог Рустама Иноятова? — размышляет директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев. — То есть это может быть человек, который не будет рваться к верховной власти, но может подстраховать любого, на кого укажет президент. Это, правда, не значит, что Масимов не может быть преемником: никто до последнего момента не может сказать, кто из равных фигур прыгнет чуть выше. Просто Масимову нужно сохранить свое влияние на ключевые фигуры в окружении президента, если он хочет участвовать в транзите власти».
Политолог предполагает, что президент Назарбаев сейчас пытается тасовать колоду из приближенных к нему людей, чтобы расставить на все ключевые посты тех, кому можно доверять, и чтобы, наконец, «запустить систему» транзита власти. «Должность председателя КНБ в нынешних условиях — ключевая, с доступом к государственным секретам, и в любом случае, если транзит власти будет проходить в условиях форс-мажора, позиция Масимова будет очень значимой: все участники гонки за власть станут искать у председателя КНБ поддержку», — говорит Сатпаев.
Правда, кто претендует на роль преемника — до сих пор непонятно. Узбекский вариант в чистом виде в Казахстане невозможен: новым премьер-министром страны стал бывший вице-премьер Бакытжан Сагинтаев, а политического веса у него немного — он точно не Мирзияев. Зато совершенно точно известно, что назначение Масимова главой спецслужбы с любопытством рассматривается и в Москве, и в Пекине. Масимов — одна из ключевых фигур при общении Казахстана что с Россией, что с Китаем, и теперь можно ожидать усиления взаимодействия спецслужб в рамках трех стран. Правда, Аркадий Дубнов уточняет, что вообще-то на Масимова существует определенный крючок со стороны Запада. «Не исключено, что Назарбаев, убирая Масимова с поста премьера, стремился не допустить риска возобновления публичного обсуждения обвинений французской прокуратуры в адрес топ-менеджеров корпорации Airbus в передаче взятки 12 миллионов евро Масимову в 2010 году в обмен на заключение контракта с Казахстаном о покупке 45 вертолетов на 2 млрд. евро», — пересказывает эксперт по Центральной Азии громкую историю, о которой в самом Казахстане знают многие, но, разумеется, по неофициальным каналам.
Этот крючок не единственный, есть и другие, — а значит, на Масимова есть влияние и с Запада, и из Пекина, и из Москвы, добавляет политик и спикер оппозиционных движений Казахстана за границей Серик Медетбеков. «Сейчас можно говорить, что КНБ с приходом Масимова, скорее, ослабел, — говорит он. — Меня как руководителя Масимова такое влияние на него сильно бы насторожило. Мы можем сколь угодно гадать, почему случилось такое назначение, но нужно знать, что вертикали власти Назарбаева, о которой говорят эксперты, — не существует. Есть группы влияния, и Масимов входит в одну из них. Эта группа сейчас просто побеждает в борьбе за право оказаться у тела — причем, возможно, даже в буквальном смысле».
Впрочем, политическая система Казахстана устроена так, что любое назначение может произойти по причине, о которой никто и не подумал бы с самого начала. Например, зампредом КНБ служит племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш — и в качестве версии рассматривается вариант, при котором Назарбаев просто не хочет допустить сценарий «Рахат Алиев — 2»: тогда президентский родственник тоже был зампредом и в итоге чуть не совершил госпереворот. Масимов может уравновесить Абиша и исключить любые, даже гипотетические эксцессы.
А еще вполне рассматривается версия, что Масимов был поставлен потому, что КНБ срочно понадобился политик с человеческим лицом и в то же время с жесткой рукой. «Именно при нем и при его участии почила в бозе наша, подконтрольная нескольким олигархам, оппозиция, — напоминает полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов. — Такая бескомпромиссность и крутизна в делах, по всей видимости, и послужила причиной назначения нашего героя на данный пост. Кроме того, важен его большой опыт в государственных делах, нежели же у предыдущего председателя КНБ. Обстановка, между тем, в стране довольно непростая, сопровождается экономическим кризисом, прокатившимися по стране волнами народных митингов, заговорами и готовящимися переворотами, а также всё набирающими силу экстремистскими и террористическими проявлениями. Вот и потребовалась в спецслужбах, на взгляд президента, именно такая сильная масимовская рука».
Сколько в этом мнении иронии, а сколько — искренности, судить нелегко. Но многие пользователи Facebook шутливо попросили у нового главчекиста прощения за «плоские шутки». Пока еще можно шутить.
Автор
Вячеслав Половинко
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