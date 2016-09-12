Политика
23 Балканское перепутье
Государства Балкан объединяют сложные перипетии политической жизни, проблемы экономического развития и поиск своего пути в европейской интеграции
Фото: EPA/VASSILIS VERVERIDIS
В результате выборов Хорватия получит новое старое правительство
Расположенная на побережье Адриатики живописная Хорватия переживает в последнее время непростые времена. В стране всего пять месяцев спустя после очередных выборов разразился коррупционный скандал. Жена председателя консервативного Хорватского демократического содружества (ХДС) и вице-премьера правительства Томислава Карамарко оказалась замешана в сомнительных сделках с венгерской нефтегазовой компанией. Правящая коалиция распалась, возможности новых межпартийных союзов были исчерпаны. В июне местный парламент Сабор принял решение самораспуститься, чтобы провести в сентябре досрочные выборы.
Избирательная кампания не отличалась особым накалом страстей — сказывалась политическая апатия населения. Надежды на энергичные реформы после принятия республики в Евросоюз в 2013 году сошли почти на нет, борьба с коррупцией не идет дальше предвыборных обещаний, в экономике сохраняется высокий уровень безработицы, который среди молодежи достигает 40 процентов. Многие хорваты уезжают на заработки в более обеспеченные соседние страны — Австрию, Швейцарию, Германию.
Партийная агитация также велась без особого задора. Стандартные плакаты кандидатов, листовки и рекламные ролики — вот и весь набор, да еще на предвыборных стендах партийные волонтеры, исходя из скудного бюджета, бесплатно раздавали кто воду, кто — яблоки или зажигалки.
По прогнозам и опросам предполагалась, что бывшие в оппозиции социал-демократы могут получить небольшое преимущество, хотя это вряд ли облегчило процесс формирования правительственной коалиции. На ХДС ставку не делали — слишком подмоченной оказалась репутация из-за скандала. К тому же в прессе всплыли сведения о том, что Демократическое содружество якобы получало деньги на предыдущую избирательную кампанию от фирм и фондов, аффилированных с российским «Газпромом».
Тем не менее, ХДС на выборах 11 сентября вышла в победители, получив 61 из 151 места в Саборе. Свою роль сыграла ставка на новое партийное лицо, которым стал депутат Европарламента от Хорватии Андрей Пленкович, объявивший курс на очищение партии от коррупционеров и полную прозрачность партийной кассы.
Главу социал-демократической партии Зорана Милановича подвели ставшие дежурными обещания лучшей жизни и резкие недружественные выпады в адрес соседних стран, прежде всего, Сербии. Социал-демократы смогли завоевать 54 депутатских мандата.
Потенциальным партнером ХДС, как и по предыдущему правительству, станет, скорее всего, партия «Мост» (13 мест), выступающая за отмену привилегий для политиков и сокращение управленческого аппарата. Настойчивое предложение социал-демократа Милановича по образованию большой коалиции лидер ХДС Пленкович воспринял сухо, посоветовав сначала поблагодарить избирателей, а потом уже делить министерские портфели.
Сербский гуманизм на пределе
В соседней Сербии обострилась проблема беженцев. Хотя страна, только начав переговорный процесс о вступлении в Евросоюз, не являлась конечным пунктом для ближневосточных мигрантов, ее территория в силу географического положения была важной составляющей частью известного балканского трафика.
Сотни тысяч выходцев с Ближнего Востока и Азии в 2015 году беспрепятственно двигались через Сербию в сторону Венгрии или Хорватии. Отношение к ним официальных властей было лояльным. Белград, стремясь в ЕС и демонстративно подчеркивая свой гуманизм, держал границы открытыми. Тем более, что и беженцы не хотели долго задерживаться на сербской земле.
Ситуация изменилась, когда соседние страны возвели пограничные сооружения и ввели контроль. В сербской столице и приграничных городках застряли тысячи мигрантов, к чему никто не был готов — полностью отсутствовали лагеря по приему мигрантов, в местных бюджетах не было средств на их содержание.
Сербия оказалась в безвыходном положении: принять и разместить беженцев — не было возможности, оформить по правилам ЕС и отправить дальше — нельзя. А мигранты, пользуясь услугами контрабандистов, продолжали прибывать. Страна превратилась, по образному сравнению местного руководителя благотворительной организации евангелической церкви, в бутылочное горлышко, через которое ежемесячно проникают новые беженские партии, оставаясь затем внутри бутылки.
В ситуации, когда ждать помощи от ЕС не приходится, сербское правительство Александра Вучича решило изменить гуманный подход к мигрантам и стало вводить собственные превентивные меры. Границу с Болгарией и Македонией, откуда главным образом поступали беженцы, взяли под охрану армейские подразделения. Только за август они предотвратили около 2 тысяч попыток нелегального перехода.
Но по-прежнему не ясно, что делать с застрявшими в стране беженцами — по официальной статистике их более 4-х тысяч человек. Волонтеры из гуманитарных организаций считают, что на самом деле эта цифра в десятки раз больше.
Болгарскому газовому хабу требуются инвесторы и… газ
Начавшийся после летних каникул политический сезон окрашен в Болгарии немалыми страстями в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами. Оппозиционные силы (социалисты, социал-демократы и еще сохранившиеся карликовые партии коммунистов) критикуют правящую партию ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) премьера Бойко Борисова по двум основным направлениям: промахи в национальной энергетической политике и недостаточно хорошие отношения с Россией.
Оппозиционеры обвиняют проевропейских реформатов в бездумном исполнении воли Брюсселя, из-за чего, мол, София отказалась от проекта «Южный поток», свернула строительство атомной электростанции «Белене», прекратила работу по перспективному для страны нефтепроводу Болгария-Греция. В итоге такие действия не только обидели Москву, но и наглядно продемонстрировали, что правительство не способно отстаивать национальные интересы и не в силах предложить масштабные экономические идеи, увлекающие за собой все населения, как это было в прежние времена, например, при социализме.
В свою очередь правительство Борисова пытается активно противодействовать пропагандистским атакам оппозиции. И если по «Белене» ответные меры носили характер, скорее, арьергардных боев, то проект газового хаба «Балкан» преподносился в качестве козырной карты.
Идея построить на территории Болгарии крупнейшую в Юго-Восточной Европе газораспределительную станцию с вертикальными и горизонтальными газопроводами (Болгария-Греция-Румыния и Болгария-Сербия-Венгрия), которые бы стали южным вариантом энергетического снабжения всего ЕС, возникла в начале 2015 года сразу же после переориентации России с «Южного» на «Турецкий поток». Еврокомиссия благожелательно отнеслась к болгарскому предложению, соседние страны также не возражали.
Оставалось решить две проблемы: найти инвесторов и откуда брать газ, если российский энергоноситель в полном объеме пойдет в Турцию. Азербайджанские, туркменские и иранские альтернативные источники поставок газа пока находятся в проработке, как и доставка СПГ танкерами в греческий порт Александруполис.
Разрыв российско-турецких отношений вернул болгарам надежду на возобновление «Южного потока». Тем более, что хаб «Балкан» снимал для «Газпрома» главное препятствие в виде 3-го пакета европейской Энергетической хартии — сооружение газораспределительной станции получило благословение брюссельских чиновников, газ качает Болгария — член Евросоюза — и никаких вопросов.
Однако Москва стремительно помирилась с Анкарой, которая тут же предложила вернуться к «Турецкому потоку». Хотя шанс Софии — заполучить российский газ — еще сохраняется. Турки не заинтересованы в четырех ветках газопровода, а рассчитывают на две: одну — для внутреннего потребления, другая — транзит в Европу. Это более чем вдвое меньше того, что хотел бы качать «Газпром» через «Южный поток»: ориентировочно 29 против 63 миллиардов кубометров газа в год.
Неспроста в болгарской прессе накануне международной конференции потенциальных инвесторов газового хаба «Балкан» в Варне появилась карта-схема — российский газопровод раздваивается на дне Черного моря на турецкую и болгарскую ветви. Однако «Газпром» этого намека постарался не заметить и не прислал своих представителей на мероприятие, проведенное под личным патронажем главы правительства Болгарии. Не помог Борисову и личный телефонный звонок Путину за месяц до конференции.
Вопрос с поставщиками газа для хаба повис в воздухе, как и проблема инвестирования. Бизнес-проект «Балкан» оценивается примерно в 2 миллиарда евро — Болгарии такую сумму не поднять. Несмотря на одобрение Еврокомиссии — в конференции участвовал комиссар по энергетике и климату Мигель Каньете, европейские инвесторы, не имея четкого представления о технических деталях и, главное, сроках окупаемости, пока не готовы вкладывать деньги в строительство газораспределительной станции
Тем не менее, Борисов и отраслевые министры его правительства не сдаются и публично заверяют, что проект «Балкан» будет реализован.
Греция против финансовой диктатуры Брюсселя
В конце минувшей недели в греческой столице на мини-саммит собрались представители южных стран-членов Евросоюза (Испания, Португалия, Франция, Италия, Мальта и Кипр). Встречу инициировало правительство Греции, так сформулировав цель: задать новый импульс сотрудничеству европейских стран Средиземноморья, чтобы они, координируя свои политические усилия, могли повысить свое влияние в рамках ЕС и выносить на общее обсуждение актуальные собственные проблемы, выходящие за пределы региона.
Это — официальная трактовка. Она, ограничиваясь благими намерениями, на самом деле только частично отражает то тревожное состояние, в котором сейчас находится греческая правящая партия СИРИЗА. Свежие опросы показали, что 85,5 % населения недовольны проводимой левым правительством политикой жесткой экономии, а 81 процент вообще считают ошибкой курс уступок требованиям зарубежных финансовых институтов. Рейтинг самой партии снизился вдвое — с 35 процентов год назад до 17,5% в начале нынешнего сентября.
Принятая под давлением «Большой тройкой» кредиторов (МВФ, Еврокомиссия и Европейский центральный банк) правительственная программа подразумевает, прежде всего, значительное урезание государственных расходов на социальный сектор: сокращение зарплат и пенсий, отмену многих льгот и пособий. Кроме того, вдвое был повышен подоходный налог, в три раза увеличены обязательные отчисления в пенсионный фонд, выросли цены на многие повседневные продукты и товары. И это — не предел. Международные кредиторы настаивают на том, что греки должны дополнительно сэкономить еще 5,4 миллиарда евро, чтобы иметь право на дальнейшую финансовую помощь.
Вот и решил премьер Алексис Ципрас, почти полностью утратив влияние в стране, попытаться сколотить внутри ЕС блок государств, испытывающих сходные экономические проблемы. И сам накануне афинской встречи так определил ее задачи: из-за жесткой политики экономии Евросоюз медленно движется на рифы, потому что усиливает неравенство между благополучными и кризисными странами. Если и дальше будет проводиться догма немецкого министра финансов Шойбле на унификацию бюджетов без учета различий экономических зон и темпов их развития, убежден глава греческого кабинета министров, то единую Европу ждет развал.
В своем мнении Ципрас оказался не одинок, поэтому в Афины и приехали такие европейские тяжеловесы, как французский президент и итальянский премьер. Правда, Франсуа Олланд и Маттео Ренци были менее категоричны греческого коллеги, но в целом согласились с тем, что финансовый диктат Брюсселя оказывает негативное воздействие на национальные экономики. Также эту точку зрения разделяют испанцы и португальцы, для которых »затягивание поясов» обернулось перманентной политической нестабильностью.
Встреча лидеров южноевропейских стран в греческой столице в преддверии саммита ЕС в Братиславе если пока и не привела к новому блоковому образованию, то намекнула на его реальную возможность. Наряду с уже действующей Вышеградской группой (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия), выступившей единым фронтом против миграционной политики Брюсселя и Берлина, в Евросоюзе после Брекзита усиливаются тенденции к децентрализации в сторону большей самостоятельности национальных политик, к открытому противостоянию с претендующей на главенствующую роль Германией.
Автор
Александр Чурсин
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