Политика
31 Придут на выборы не даром
В Тюменской области 18 сентября все желающие избиратели получат призы в бесплатной лотерее. Представители ОБСЕ обещают проверить законность ее проведения
Фото: РИА Новости
Тюменские власти и предприниматели, понимающие их, постараются 18 сентября поднять настроение избирателям. В этот день в городе и пригородных районах пройдет фестиваль «Золотая осень». Организаторы призывают тюменцев «отдохнуть от дачных забот» и «принять вместе с родными и близкими участие» в праздничных мероприятиях, потому что выборы, как сказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин — это праздник.
Концертов, состязаний и конкурсов будет множество (рисунки, техническое и прикладное творчество, приусадебные урожаи, народные забавы, танцы, эстафеты, шахматы, мини-футбол, стритбол, армрестлинг, уличный баскетбол, скалодром и т.д). Но самым интригующим /радостным/ и масштабным событием наряду с избранием депутатов госдумы и облдумы станет бесплатный розыгрыш призов, который по традиции в день выборов проведет «Благотворительный фонд развития города Тюмени» (БФРГТ). Будет разыграно 350 тысяч подарков, среди них 4 квартиры и 20 автомобилей. Получат что-нибудь, по всей вероятности, все граждане, которые придут на избирательные участки и кому будет не лень отстоять очередь с выигрышным билетом (какое-то количество даров может оказаться и лишним — к примеру, на прошлогодних выборах в Тюменской области проголосовали 310 тысяч избирателей, всего же их в регионе без учета ХМАО, ЯНАО, у которых собственные парламенты, 571 тыс.).
Такой способ повышения явки придумал не нынешний губернатор Владимир Якушев, а его предшественник Сергей Собянин, добивавшийся на выборах потрясающих для Сибири показателей.
9 сентября гражданский активист, председатель общественной организации «Тюменский жилищный комитет» (ТЖК) Юрий Рябцев отправил жалобу по четырем адресам — в Центризбирком РФ, в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), уполномоченному по правам человека в Тюменской области и областному прокурору.
Заявитель обращает внимание адресатов на то, что объявленный на 18 сентября розыгрыш призов, по его мнению. нарушает, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» (№ 67 —ФЗ), где, в частности, сказано, что «никто не в праве оказывать воздействие на граждан с целью принудить их к участию в выборах». В данном случае, полагает Рябцев, речь идет о принуждении путем стимулирования, так как многие тюменцы, живущие за чертой бедности, вынуждены искать разные способы выживания.
Адреса «центров распространения подарков» (их всего 182), пишет председатель ТЖК, полностью совпадают с адресами избирательных участков. Кроме того, «отсутствуют сведения о правовых основаниях размещения этих центров на территории объектов государственной и муниципальной собственности»: если предоставляются они БФРГТ безвозмездно, то речь идет о коррупции, которая «повлечет убытки для местных бюджетов».
На сайте Благотворительного фонда приводится список его учредителей — среди них Тюменская торгово-промышленная палата, Федеральное государственное предприятие «Тюменский химико-фармацевтический завод», ОАО «Тюменьэнергобанк», ЗАО «Сибинтел-девелопмент» (по данным порталом Znak.com, возглавляемое бывшим супругом первого замгубернатора Натальи Шевичк). То есть говорить о независимости фонда от областной власти вряд ли приходится: председательствует в нем глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.
Как рассказал «Новой» Юрий Рябцев, 12 сентября с.г. на брифинге в Облизбиркоме он вручил жалобу присутствовавшим там представителям ОБСЕ, и она вызвала у них озабоченность: долгосрочный наблюдатель Ханнэ Банг пообещала ему «держать ситуацию с розыгрышем призов на контроле».
— Я спросил у председателя ОИК Игоря Халина: как он относится к этому мероприятию — не напоминает ли оно ему времена освоения европейцами дикого Запада, когда у индейцев за побрякушки скупались драгоценности. Он ответил, что никто не заставляет людей выглядеть индейцами: хочешь — участвуй в розыгрыше, хочешь — нет, и проходит он уже много лет, и прокуратура не дремлет. Посмотрим, что она ответит.
По словам Юрия, он не знает ни одного случая, чтобы люди на этих лотереях выигрывали что-то приличное: в основном «китайскую мелочевку». за которой выстаивают длинные очереди. »А кому достаются квартиры. машины, холодильники и так далее — кто его знает: на сей счет есть разные сведения в соцсетях, но тут нужны доказательства».
— А зачем тюменским властям так нужна эта явка? — спрашиваю у соратника Рябцева депутата Ишимской Гордумы Константина Шевченко — по стране вроде бы противоположный тренд: власть стараются ее снизить, для чего и назначили выборы на 18 сентября, когда люди еще на дачах.
— Тюмень относится к тем регионам, которые регулярно берут перед Центром повышенные обязательства — и по явке, и по результату. Об этом мало кто знает: все знают про Чечню, Ингушетию, Кемерово, Башкортостан, Татарстан. А у Тюмени сложилась репутация, что правят тут чуть ли не демократы. Но посмотрите на результаты на выборов — они те же: в прошлом году «Единая Россия» взяла здесь 90 %, на губернаторских выборах в 2014 Якушев получил 87% при явке 73%. Какой ценой это достигается, ясно: всякий раз с участков выгоняют наблюдателей, часто с дракой — об этом пишут 1-2 местных сайта, но дальше Тюменской области информация не идет.
Официальных ответов от адресатов жалобы пока нет.
Автор
Георгий Бородянский
собкор по Омской, Томской и Тюменской обл.
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