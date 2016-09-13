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Когда-то в Беларуси был парламент. Звали его Верховным советом. Он прожил короткую, но запоминающуюся жизнь: целый созыв — с 1990 по 1995 год — и еще один год. Двадцать лет назад, в ноябре 1996 года, когда было собрано нужное количество депутатских подписей за импичмент президента, Александр Лукашенко понял, что парламент стране не нужен. И уничтожил его.

Это оказалось не так уж и сложно: депутаты не были готовы к тому, что однажды утром их просто не пустят на работу люди в форме и качки в штатском. Другие депутаты поклянутся служить Александру Григорьевичу верой и правдой и навеки забыть о том, зачем в мире существуют парламенты. Этим повезет: их снова пустят в здание. Некоторые так и ходят до сих пор — уже двадцать лет.

Казалось бы, и ладно, примите, наконец, их всех на постоянную работу и не тратьте бюджетные деньги каждые пять лет. Но все равно каждые пять лет в стране проходит очередное шоу под названием «выборы в палату представителей». Ничего интересного или хотя бы непредсказуемого еще ни разу за двадцать лет не происходило. Всё те же мифы и легенды о трети проголосовавших досрочно, угрозы студентам выселением из общежития, вбросы бюллетеней, «карусели», которые устраивают не столько ради фальсификаций, сколько ради массовки, чтобы создать картинку для официальных телеканалов: вот вам живые избиратели.

И в этом году все было точно так же: оптимистичные телевизионные рапорты председателя ЦИК Лидии Ермошиной о том, как белорусский народ дружными рядами идет на досрочное голосование, фургоны с репродукторами, разъезжающие по улицам и призывающие идти голосовать, сообщения официального агентства БелТА о том, что на участках можно будет приобрести продукты по привлекательным ценам, и совершенно пустые участки 11 сентября, в день очередных выборов.

Но в этом году произошла небольшая неожиданность: власть пропустила в палату представителей члена оппозиционной партии. Предприниматель Анна Канопацкая состоит в Объединенной гражданской партии, которая каждый раз выставляет своих кандидатов по всем округам. Правда, члены ОГП себя называют спикерами, а не кандидатами в депутаты: этим они подчеркивают, что никаких выборов нет, а избирательная кампания — повод для легальной работы с людьми без опасения быть арестованными. (Заметим, что некоторые западные издания объявили, что новыми белорусскими законодателями станут даже не один, а два представителя оппозиции. К оппозиционерам почему-то причислили заместителя председателя «Общества белорусского языка» Елену Анисим. Но Елена Анисим никогда оппозиционером не была, а ТБМ — культурно-просветительская организация.)

Пикантности ситуации добавляет то, что по тому же округу, где прошла Канопацкая, баллотировалась Татьяна Короткевич — представитель движения «Говори правду», кандидат в президенты-2015. Кандидатом в президенты Татьяна стала в прошлом году после того, как из «Говори правду» ушел их лидер, поэт, кандидат в президенты-2010 и бывший политзаключенный Владимир Некляев. Некляев ушел, потому что соратники начали говорить о необходимости сотрудничества с режимом и о Лукашенко как гаранте суверенитета. И в этом ответ на вопрос, почему власть «зарубила» уже «раскрученную» Татьяну Короткевич, предпочтя никому неизвестную Канопацкую. Все очень просто: власти выгодно, чтобы Короткевич и «Говори правду» не встраивались в номенклатуру, а формально оставались «конструктивной оппозицией». Их можно показывать Западу: вот, у нас есть оппозиция, и ее не преследуют.

Собственно, не только Лукашенко, но и Западу обязана Анна Канопацкая своим мандатом. После начала войны на Украине Европа, как оказалось, готова закрывать глаза на несоблюдение прав человека в Беларуси, не признавать наличие новых политзаключенных, мириться со смертной казнью, чтобы хотя бы здесь оставался «очаг стабильности» в регионе. Минск в качестве места трехсторонних переговоров по Украине — тоже неплохо. Но чтобы окончательно расслабиться, западные чиновники на всех встречах — и с властью, и с оппозицией — мечтательно говорили: вот если бы хоть один-единственный человек прошел в палату представителей…

И в этом году все сложилось. Раньше Лукашенко плевал на рекомендации, просьбы и требования Запада. У него за спиной всегда была надежная Россия с ее миллиардными дотациями за дружбу. Но сейчас в России не та ситуация, чтобы содержать еще и союзника — себя бы прокормить. И оказалось, что гораздо дешевле назначить представителя оппозиционной партии депутатом и рассчитывать на помощь Евросоюза и вечно ускользающий кредит МВФ, чем ждать окончания войны на Украине и кризиса в России. В общем, очень деньги нужны.

И знаете, что самое забавное? Чтобы представитель оппозиции появился в палате представителей, власть тоже пошла на фальсификации. Комедия положений, ей-богу. Во-первых, на участке № 205 97-го округа, согласно протоколу о досрочном голосовании, бюллетени были выданы 169 избирателям. Но в итоговом протоколе цифру увеличили втрое: там фигурирует уже 501 «досрочный» избиратель. Таким образом, была обеспечена 50-процентная явка. Во-вторых, наблюдатели и журналисты зафиксировали на этом участке вброс 600 бюллетеней в день голосования. И, наконец, в-третьих, в ночь с 11 на 12 сентября, в 00.30 глава Центризбиркома Ермошина сообщила на пресс-конференции, что итоги выборов будут известны только завтра, но вот совершенно случайно только в одном округе уже подвели итоги, и именно в этом округе победила представитель Объединенной гражданской партии. Так что европейские наблюдатели заснули спокойно и наутро восприняли все остальные фамилии уже вполне благодушно.

Правда, выборы все равно не признали. Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кент Харстед на пресс-конференции в Минске в понедельник заявил: «Это ни в коем случае не были свободные и справедливые выборы, было так много нарушений, что они не соответствовали международным стандартам свободных и справедливых выборов ни в коем случае. Как представители ОБСЕ, мы даем рекомендации, как исправить ситуацию, чтобы соответствовать этим стандартам». Двадцать лет рекомендаций, которые никто не выполняет, — это как затянувшийся роман, когда нет уже ни влечения, ни привязанности, только разочарование и усталость. Но и выпутаться из этих отношений с каждым годом все труднее: привычка сильнее усталости.

Зато, как всегда, белорусский народ повеселился и посмеялся над незатейливым государственным мошенничеством. В день выборов в вечернем эфире первого государственного телеканала появился человек с лицом канальи на фоне американского флага и поздравил белорусский народ с правильным выбором. Он был представлен как профессор университета Флориды Стив Самарин. Журналисты вспомнили, что этот же человек ровно года назад под тем же флагом на том же экране в день президентских выборов точно так же поздравлял белорусский народ с правильным выбором. Но США — страна открытая. И оказалось, что во Флориде некто Стив Самарин, он же Владислав Спекторов, действительно жил. Только не в университете, а в местной тюрьме за кражу. А в университете преподавал вовсе не во Флориде, а в Кентукки. Зато сейчас он пожалован должностью доцента Минского института трудовых и социальных отношений.

Впрочем, самый настоящий американец — да к тому же знаменитость — перед выборами в гостях у Александра Лукашенко тоже побывал. Актер Стивен Сигал угостился морковкой с огорода Александра Лукашенко и тоже выступил перед телекамерами. Сообщил, что уже забронировал себе целый этаж в строящейся многоэтажке и скоро станет счастливым обладателям жилья в Минске, а заодно инвестором, вкладывающим многие миллионы в белорусскую экономику, потому что (цитирую дословно): «Когда речь идет о вложении своих средств, то, конечно же, я думаю как о проекте, в который инвестирую деньги, так и о стране, в которой он осуществляется. В Беларуси инвестиционный климат крайне благоприятный. Такие показатели, как «Ведение бизнеса-2016», еще в большей мере характеризуют положительную динамику экономики Беларуси — за один год страна поднялась сразу на 13 пунктов — с 57-й на 44-ю позицию». А теперь сопоставьте текст и Стивена Сигала. Все понятно? Телесуфлер, право, лучше фотошопа.

И, конечно, сам Александр Лукашенко в очередной раз решил научить белорусов, как жить. На своем избирательном участке он начал учить их правильно питаться (других забот у белорусов уже давно нет, конечно): «В завтрак максимум три яйца и чашечка кофе, в обед — овощной суп. Ну еще кусок мяса можно себе позволить, чтобы выполнять свои мужские обязанности». Так что идите лесом, вегетарианцы! Вы свои мужские обязанности выполнить не в состоянии! А веганы, которые даже три яйца на завтрак не могут себе позволить, — и вовсе, по мнению Лукашенко, ошибка природы.

И это главный итог дня выборов в Беларуси. Больше ничего не изменилось.