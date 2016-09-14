Два месяца назад в России был принят так называемый «пакет Яровой». Он расширил полномочия спецслужб и позволил правительству обязать операторов связи в течение полугода хранить записи телефонных разговоров и SMS, а также интернет-трафик пользователей. За отмену закона, который, как полагают многие, ущемляет права граждан страны, на сайтах change.org и «Российская общественная инициатива» высказались более 800 тысяч человек. Операторы подсчитали возможные потери, они могут составить несколько триллионов рублей. Автор закона, депутат от Камчатки Ирина Яровая, ничего не потеряет.

Камчатские политики полагают, что, подписавшись под непопулярный законопроект, она ожидает повышения по службе — на худой конец, заняв кресло зампреда Госдумы нового созыва. Пока же ей доверили возглавить дальневосточный предвыборный список «Единой России». Фотографии лидера списка в Петропавловске-Камчатском теперь размещают не только на баннерах и буклетах, но даже в школах. Как сказал мне один общественный деятель, на примере Ирины Анатольевны когда-нибудь напишут книгу или тренинг: как делать успешную политическую карьеру в России…



Старая «агитка»

В принципе написать об этом можно уже сегодня. Ведь карьера Яровой не просто успешна, а уникальна. Ни разу не выиграв выборы, она умудрилась отсидеть в Госдуме уже два срока. Всего же она четыре раза баллотировалась в парламент страны: дважды в качестве оппозиционерки из «Яблока» и дважды — в качестве консерваторши из «Единой России». В 1999 году она заняла четвертое место, проиграв в числе прочих и кандидату «против всех», в 2003-м — пришла к финишу третьей.

В результате вплоть до 2007 года Ирине Яровой пришлось заниматься политикой на региональном уровне. Вот что вспоминает об этом экс-депутат Вячеслав Асмаев, который около 10 лет работал с Яровой в областном совете.

«Единороссы тогда относились к ней плохо. Ведь она с ними не церемонилась, высказывалась о них примерно так же, как сегодня высказывается Алексей Навальный, — говорит Асмаев. — У меня сохранилась ее старая «агитка». В ней можно прочитать прямо-таки пророческие слова о том, что если ситуация в России не изменится, то политическое устройство будет скатываться к монополии одной партии, что правящий режим, а не народ, будет решать, кто станет следующим президентом, какая партия пройдет в парламент и сколько мест она там займет. Яровая тогда как в воду глядела. Это сейчас она защищает то, что раньше яростно обличала».

Переломным в политической жизни Ирины Яровой можно считать 2004 год. На Камчатке тогда состоялись выборы губернатора. Яровая в них не участвовала, но вступила в так называемый «комитет против лжи». Члены этой организации, состоящей из областных депутатов, изображали борьбу за чистоту избирательной кампании. Хотя многие на Камчатке понимали, что нардепы работают в интересах кандидата Бориса Невзорова. Эффект от деятельности комитета был невелик: Невзоров выборы проиграл, а кампания оказалась самой грязной в истории полуострова.



Темная лошадка Госдумы

Именно Бориса Невзорова, ныне одного из богатейших сенаторов страны, можно назвать «крестным отцом» Яровой в большой политике. Если бы не он, то активная оппозиционерка вряд ли примкнула бы к «Единой России». Ведь она неоднократно публично заявляла, что удивляется людям, «которые могут бегать из одной партии в другую с прямо противоположными воззрениями и задачами». Однако в 2007 году, накануне очередных думских выборов, Яровая не просто «перебежала» в партию власти, а начала играть в ней видную роль — заняла второе место (сразу за губернатором) в региональном списке. Губернатор после выборов от мандата предсказуемо отказался, а Яровая с радостью его приняла. Хотя раньше всегда выступала категорически против передачи мандатов от высших чиновников «темным лошадкам, которые будут голосовать, как надо».

Каким образом жесточайший критик «Единой России» сумела заслужить столь высокое доверие единороссов, до сих пор остается тайной (ее знают, наверное, только сама Яровая да Борис Невзоров), но выглядело это абсолютно противоестественно. Это все равно что сегодня в «Единую Россию» вступил бы, например, Алексей Навальный. И получил бы второй номер в предвыборном списке — сразу после премьера Медведева…

В 2011 году Яровая вновь попала в Госдуму «за чужой счет». На Камчатке «партия реальных дел» набрала недостаточное количество голосов. Регион в результате должен был остаться без своего представителя в Госдуме. Единороссы по этому поводу организовали прощальный митинг на главной площади Петропавловска. Губернатор Илюхин взволнованно кричал в микрофон, что голоса избирателей растащили политические карлики. Он тогда еще не знал, что премьер Медведев, лидер федерального списка, отдаст свой мандат именно на Камчатку — и Яровая снова попадет в российский парламент.



Идеальный депутат

На протяжении всей своей политической карьеры Ирина Яровая была категорична в оценках. Правда, ее взгляды нередко диаметрально менялись. Наиболее сильно противоречивость ее натуры выразилась в отношении к партии «Единая Россия». Раньше она называла единороссов «сборищем», говорила, что у них нет убежденности и позиции, что они принимают решения в угоду крупным корпорациям, занимаются политиканством и обманывают людей. Однако, оказавшись в стане некогда враждебной организации, Яровая вдруг начала утверждать, что «Единая Россия» — это гарант стабильности и процветания всей страны. Теперь сборищем она называет не единороссов, а оппозицию, к которой себя когда-то причисляла. Лидеров протестного движения депутат охарактеризовала, как «кучку людей», которые «ничем не отличаются от террористов, уголовников и кормятся из одних и тех же рук». Стоило бы в этой связи вспомнить, что Яровая, позволяющая себе подобные высказывания, — является одним из авторов закона о клевете в новой редакции…

На Камчатке «землячка» (так с подачи пиарщиков «ЕР» депутата величают в местных СМИ) теперь бывает не часто. Зато в регионе она широко представлена в телевизионной и полиграфической продукции. Яровую показывают со студентами и пенсионерами, рыбаками и строителями, президентом и патриархом, ребятами и зверятами. Жители полуострова называют происходящее «яровоманией». Однако, несмотря на усилия политтехнологов, недавние социологические замеры показали, что у идеального депутата в регионе высокий антирейтинг. Впрочем, саму Яровую это едва ли беспокоит. Во-первых, потому, что своей карьерой она доказала: для успешного политика в России мнение избирателей не так уж важно, а чтобы попасть в парламент, не обязательно выигрывать выборы. И, во-вторых, будущее Яровой наверняка не будет связано с Камчаткой, которую она представляла в Госдуме два срока, но которая ни разу ее не избирала…