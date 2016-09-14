Политика
270 Перевод в другую палату
В Казахстане продолжается подготовка к передаче власти
Нурсултан Назарбаев. На дальнем плане — Дарига Назарбаева. Фото: РИА Новости
Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева, называемая в качестве одной из кандидатур операции «Преемник», переведена из вице-премьеров в в верхнюю палату парламента — Сенат. До президентского кресла осталось два шага, но окончательного решения еще нет, а президент, видимо, пока никуда не собирается уходить — не до этого.
Во вторник в Казахстане продолжились перестановки, начатые в связи с передвижением Карима Масимова из премьерского кресла в кресло главы КНБ. Новым премьер-министром стал Бакытжан Сагинтаев, и под него нужно было сформировать правительство. Как и обещал Нурсултан Назарбаев, слишком больших перестановок там не произошло, но те, что случились, сразу вызвали шквал вопросов и мнений. Общее впечатление — операция «Преемник» вошла в финальную стадию, и кандидатура на пост второго президента Казахстана определена окончательно.
Изменения произошли следующие: Имангали Тасмагамбетов был возвращен из кресла Министерства обороны поближе к премьерскому — он стал заместителем главы правительства. В Центральный избирательный комитет перевели Берика Имашева (тесть Нурали Алиева — сына Дариги Назарбаевой), который четыре года возглавлял Министерство юстиции. Были и еще передвижения, связанные с тем, чтобы всем досталась какая-то должность: обойма верных людей у президента, может, и небольшая, но стабильная. Остался в строю даже бывший председатель КНБ Владимир Жумаканов, которого отправили работать секретарем Совета безопасности.
Но главное блюдо было припасено на вечер вторника. Дарига Назарбаева, весь последний год пребывавшая в должности вице-премьера, была назначена своим отцом депутатом Сената. Кто-то даже заговорил о понижении, но таких — подавляющее меньшинство: от должности депутата Сената до кресла президента и вовсе два шага, а не четыре — как раньше. «Новая» спросила экспертов, означают ли эти и другие перемещения в правительстве начало решающей фазы транзита власти, и если да — почему именно сейчас.
Уступите место даме
В большинстве прогнозов — о скором перемещении Дариги Нурсултановны в кресло Нурсултана Абишевича — описывается следующий расклад. Дарига Назарбаева отправлена в Сенат, поскольку по Конституции именно спикер верхней палаты парламента в случае форс-мажора возглавляет страну на время так называемого переходного периода. Сейчас дочь президента не спикер, а просто депутат — но так и форс-мажора пока нет, а когда он наступит — нынешний спикер Касым-Жомарт Токаев как истинный джентльмен и верный «назарбаевец», скорее всего, уступит свое кресло прекрасной даме. А дальше вопрос технический: объявляются выборы, на которых Дарига Назарбаева выдвигает свою кандидатуру. Председатель ЦИК (Берик Имашев), будучи родственником семьи, обеспечивает честную и непредвзятую победу первой женщины-президента, а председатель КНБ — тоже союзник — обеспечивает всеобщую радость.
В это же вписывается и перевод Имангали Тасмагамбетова с армейской должности на гражданскую: у Тасмагамбетова, хоть он и абсолютно командный игрок (сам не раз признавался публично), много поклонников и сторонников, и лучше обойтись без каких-либо потенциальных эксцессов со стороны армии. На новой должности у Имангали Нургалиевича очень ограничен простор для каких-либо политических маневров: теперь у него нет прямого выхода на президента, нет ни собственного аппарата, ни своей канцелярии, ни своей бухгалтерии, то есть у него нет инструментов управления. А его поставили руководить социальным блоком в период углубляющегося экономического кризиса, когда именно социальные проблемы и будут обостряться в первую очередь. Возможно, именно такой опытный, волевой и эффективный вице-премьер, как Тасмагамбетов, и нужен в этот сложный период, но он теперь, как шаман без бубна.
Расклад многим кажется вполне логичным, и как одну из версий это можно рассматривать, считает, например, политик Пётр Своик, — но совсем не окончательную. «Это все годится, но только как промежуточный вариант развития событий, — говорит он в беседе с корреспондентом «Новой». — Очень сомнительно, что президент под влиянием узбекских событий ждет скорого вмешательства Аллаха в свои действия. Он полностью контролирует ситуацию во власти. И даже если он знает о том, что осталось времени не очень много, контроль, по его мнению, будет сохраняться за ним до последнего. В нужный момент нужное решение будет принято». Нынешние перестановки — это «перестановки по горизонтали», уверен Своик. Ту же Даригу Нурсултановну отправили в Сенат не только и не столько для того, чтобы она набиралась опыта. «Это высматривание тенденций [которые могут проявиться при такой конструкции власти], чтобы запустить процесс транзита, когда станет совсем уж невмоготу», — считает он.
При этом эксперт не дает кандидатуре Дариги стопроцентных шансов на успех даже в этой конструкции, потому что есть тот же Токаев, который как переходная фигура устраивает абсолютно всех (в том числе внешних игроков — Москву и Пекин; их, правда, устраивает и Дарига), а потом пойди пойми, что еще будет. «Тут еще надо понимать, что перевод Дариги в спикеры Сената с дальнейшим переходом на должность президента — это форс-мажорный вариант. Президент же рассчитывает все конструкции по передаче власти наладить при своей жизни и осуществить эту передачу тоже при своей жизни. Но время, считает Назарбаев, еще не пришло, и сейчас им занята выжидательная позиция», — размышляет Своик. В этом смысле остальные перестановки тоже выглядят на перспективу, а уход Тасмагамбетова из армии — это почти что совпадение: просто он сейчас нужен именно на должности вице-премьера как один из немногих игроков «с остатками характера».
Король бьет даму
О социальных причинах перестановок в правительстве говорит и политический эксперт Айдос Сарым. В беседе с корреспондентом «Новой» он полностью опроверг версию о том, что нынешние пертурбации сделаны исключительно под Даригу Назарбаеву и ее карьерный рост. «Более того, я считаю, что ее как преемника давно пора исключить, — говорит Сарым. — Это третий крах Дариги Назарбаевой во власти. Казалось бы, должность вице-премьера минимизирует ответственность, но повышает возможность для политического маневра. Но получилось, что Дарига Назарбаева набрала в единственном лице больше негатива, чем все правительство Масимова за последние годы». Перевод Дариги в Сенат — это некая компенсация за ее роль в семье и в предыдущие годы, предполагает эксперт.
Соответственно, и шансов на президентство у Назарбаевой нет никаких, добавляет Сарым, но не только из-за ее бэкграунда (это мало кого останавливало), а еще из-за того, что противостоять ей придется исключительно своему отцу. И не только ей. «Есть порядки более высокого плана, чем просто чадолюбие и формальная передача власти членам семьи, которые через год ее все равно потеряют, — говорит он. — Нынешняя президентская власть в Казахстане создана исключительно под одного человека и неподъемна для остальных. Ни один человек, который сегодня есть в политической элите, не сможет дойти до уровня Назарбаева».
Именно поэтому Сарым считает, что перед президентом сейчас стоит задача не просто определить фигуру для передачи власти — пусть даже кого-то из родственников. «Сейчас стоит вопрос о двух вещах, — говорит он. — Либо будет создано «Политбюро», такой коллективный Назарбаев, либо речь идет о проведении структурных изменений, которые позволят трансформировать президентскую власть в нечто новое, но по-прежнему управляемое». У Нурсултана Назарбаева нет цели сохранить власть исключительно в руках своей семьи, считает эксперт, тут надо говорить о желании войти в историю. «Для него сама государственность — некая абсолютная ценность, ради которой можно идти даже на какие-то жертвы. Он сам себе не принадлежит. И сейчас для президента важно, какой вердикт ему вынесет поколение независимости — те, кому сейчас максимум 25 лет», — уверен Сарым. А вопрос возвращения семьи к власти — он вторичен, тем более что исторический опыт некоторых стран показывает: иногда через поколение дети тех, кого считали авторитарными правителями, возвращаются на первые роли под лозунгом «при наших родителях такого не было».
Впрочем, даже все эти высокие цели и амбиции сейчас могут отойти на второй план в сравнении с новым проектом «Дожить до 2020 года», когда все будет хорошо. Именно под эту цель Нурсултан Назарбаев, как считает он сам, набрал новое правительство. В нем есть и молодые менеджеры-»болашаковцы», и опытные управленцы, как Тасмагамбетов (Айдос Сарым назвал его «человеком-функцией»: Тасмагамбетов — отличный исполнитель и человек с собственным мышлением). Произошедшие изменения в правительстве, цитируют СМИ президента, направлены на повышение благосостояния народа и улучшение экономических показателей. Хотя и при этом Назарбаев пока не ждет выхода из кризиса завтра — даже с этими менеджерами. А это значит, что текущие дела в очередной раз могут отодвинуть дела глобальные. Транзит власти может и подождать. Было бы что передавать.
Автор
Вячеслав Половинко
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