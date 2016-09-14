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Глава управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Владимир Маркин, который фактически является официальным лицом и голосом ведомства, покидает свою должность, сообщают источники сразу нескольких российских СМИ.

Генерал-майор юстиции Маркин на своей должности озвучивает позицию СКР и рассказывает о расследовании громких уголовных дел с 2007 года, однако спустя девять лет верной службы ведомству внезапно уходит в отставку, утверждают источники.

По одной из версий, Маркин уходит из-за возраста: сейчас ему 59 лет, предельный возраст для его должности — 60 лет. Но, как отмечают источники, «технически время для принятия решения еще было», а вопрос об увольнении должны были решить как минимум после выборов.

Другим поводом для отставки могло быть давно зреющее недовольство работой Маркины со стороны высокопоставленных сотрудников администрации президента, генеральной прокуратуры и Верховного суда. Источники «Газеты.ру» даже утверждают, что из-за избыточной медийности представителя СКР первый заместитель администрации президента Алексей Громов даже попросил реже пускать Маркина на госканалы.

Еще в 2011 году к Маркину появились претензии у Генпрокуратуры. Тогда сотрудники ведомства нагрянули в Институт экономики и культуры, где официальный представитель СК получал второе высшее по специальности «юриспруденция» (первое — журфак МГУ). Позже СМИ сообщили, что Рособрнадзор признал диплом Маркина недействительным, так как вуз уличили выдаче дипломов студентам, не освоившим в полном объеме учебную программу. Однако тогда Маркину удалось защитить свое имя, а Рособрнадзор вернул институту аккредитацию.

Как бы то ни было, карьера Маркина в СК была яркой, а временами даже скандальной, а потому, нам есть, что вспомнить.

Полемика с чиновниками

Маркин vs Сурков

В 2013 году Владимир Маркин вступил в публичный конфликт с тогда еще вице-премьером Владиславом Сурковым. Выступая в Лондонской школе экономики, Сурков обвинил СК в излишней «энергичности», с которой ведомство форсирует дело о растрате в «Сколково». В ответ на это Маркин написал целую колонку в «Известиях», раскритиковав «эффективного менеджера» за «новую моду» объяснять дела против чиновников «политическим заказом».

«Модно нынче быть сугубо политическим узником, сразу можно рассчитывать на внимание BBC, а то и на поддержку Amnesty International. Возможно, именно поэтому кураторы особо эффективных менеджеров предпочитают выступать с арией московского гостя сразу в Лондоне, среди целевой аудитории. Этот стон у них песней зовется. И песня-то какая жалостливая, прямо в стенах Лондонской школы экономики», — написал Маркин.

Сурков реагировать на заявления Маркина не стал, объяснив: «Я графоманию не комментирую».

Маркин vs Медведев

Годом ранее Маркин успел поссориться с главой правительства Дмитрией Медведевым из-за обыска у режиссера Павла Костомарова. Медведев во время неофициальной беседы с журналистами назвал «козлами» следователей, которые пришли в семь утра к режиссеру фильма о лидерах несистемной оппозиции «Срок» за материалами в рамках Болотного дела.

После этого в официальном заявлении СК Маркин заявил, что действия следователей «были подчеркнуто корректными», а у Костомарова не было никаких претензий.

«В связи с этим очень странно было услышать комментарии, не только оскорбляющие следователей СК России, но и подрывающие авторитет всех правоохранительных органов страны», — отреагировал представитель СК.

Потом заявление Маркина с сайта Следственного комитета удалили.

Ньюсмейкер года

Владимир Маркин, помимо прочего, известен нестандартными пресс-релизами и своей активностью в соцсетях, за что в 2011 году по результатам московского конкурса журналистов «МОСКВА MEDIA» был признан ньюсмейкером года. В оригинальности с Маркиным может посоревноваться разве что официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так представитель СК комментировал ход расследования уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников.

Про объявление в международный розыск экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по делу об убийстве мэра Нефтеюганска:

«Не важно, где скрывается обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений — в России или за ее пределами, да хоть в Антарктиде — мы просто обязаны предпринять все предусмотренные законом меры для привлечения его к уголовной ответственности»

Про задержание губернатора Кировской области Никиты Белых при получении взятки:

«Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения – «Взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка она и в Африке взятка».

— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 6 июля 2016 г.

О расследовании убийства политика Бориса Немцова и критике Запада:

«Что касается, назовём их зарубежными вдохновителями, а не формальными заказчиками убийства, то кроме уголовного суда, есть еще высший суд истории, который по историческим меркам очень быстро расставит все на свои места. Потому что с такими подходами к международным делам и просто к человеческим отношениям нельзя даже числиться лидерами, а не то, что быть ими фактически». «Может быть наши коллеги полагают, что мы таким образом пытаемся посягнуть на их суверенитет? Но тогда и со своей стороны должен разъяснить, что в России есть профессиональные и компетентные следственные органы, способные сами расследовать сложные, неочевидные преступления, и для этого не требуется чье-то одобрение из-за рубежа».

Про массовые беспорядки в Марселе во время Евро-2016 с участием более сотни российских футбольных болельщиков

Тогда прокурор Марселя Брис Робен назвал российских фанатов «очень хорошо подготовленными бойцами».

Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли "мужиков" на гей-парадах видеть... https://t.co/vhqRYx7amT — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 13 июня 2016 г.

Про роскошную вечеринку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако , где за ночь спортсмены потратили на шампанское около 250 тысяч евро.

Праздник проходил на фоне неудачного выступления российской сборной на Евро-2016.

Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…https://t.co/opAoenUXWK — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 5 июля 2016 г.

Творческий путь

Один из последних громких инцидентов с участием официального представителя СК произошел в начале сентября после выхода его книги «Самые громкие преступления XXI века в России». Журналисты «Новой газеты» Надежда Прусенкова и The New Times Илья Барабанов обнаружили дословные заимствования из своих текстов в книге Маркина. Прусенкова отметила, что редакция не давала никаких разрешений на использование материала, а также указала на ряд фактических ошибок в книге.



Маркин ответил на слова журналистки весьма эмоционально:

Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка? https://t.co/RTSLOnZWaO — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 7 сентября 2016 г.

Позже представитель СК извинился за оскорбления.

Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.

Помимо писательства, Маркин поет песни и читает стихи. В прошлом году он выпустил патриотическую песню о любви к России под названием «Сторонка», текст которой написал Виктор Дробыш, а до этого совместно со Стасом Пьехой записал песню «Родина» и снялся в одноименном клипе.