Политика
453 Программа «Здоровье» с Хиллари Клинтон
Похоже, кандидаты в президенты США готовы состязаться в том, кто быстрее предоставит информацию о своих болезнях, — таков запрос избирателей
Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA
Дневник президентских выборов в США становится по жанру все более похож на смесь Кафки с Агатой Кристи: он полон абсурда и непредсказуем. Тема России не только не затухает, а звучит еще громче. Российских хакеров теперь обвинили во взломе сайтов функционеров Республиканской партии. На фоне скандала вокруг фонда семьи Клинтонов, прокурор Нью-Йорка собирается расследовать деятельность фонда Трампа. Пневмонию Хиллари обсуждает вся страна, а на митингах ее заменяет муж, он же экс-президент Билл Клинтон. Барак Обама, вспомнив былое, выступает перед избирателями — не за себя, за Хиллари.
«Запоздалая» пневмония
После того как Хиллари Клинтон спешно покинула церемонию памяти жертв 11 сентября в мемориальном парке Нью-Йорка и буквально рухнула при посадке в автомобиль, ее штаб после двухчасовой паузы объяснил случившееся пневмонией, которой Хиллари заболела за два дня до события. Первоначально врачи объяснили ее состояние тем, что Хиллари «перегрелась» на церемонии и ее организм был обезвожен. Американские СМИ встрепенулись, а уж российские! Тема здоровья Клинтон, которую уже не одно десятилетие муссируют сторонники теории заговоров, в одночасье стала главной темой президентской гонки. Клинтон на три дня отменила все предвыборные мероприятия, но в четверг она возвращается, несмотря на незавершенный курс принятия антибиотиков. Ее предвыборный штаб признал, что допустил ошибку, вовремя не сообщив прессе о болезни кандидата. В среду срочно было опубликовано заключение лечащего врача Лизы Бэрдак: Хиллари Клинтон восстанавливается, здоровье позволяет ей работать президентом. Физическое состояние — в норме, психическое здоровье — отличное. Документы прилагаются.
Если Хиллари больше не будет оступаться (в прямом и переносном смысле), если сможет выиграть у Трампа телевизионные дебаты 26 сентября, инцидент в мемориальном парке будет забыт. Раньше Клинтон шутя относилась к вопросам на тему здоровья. В прошлом месяце она демонстрировала мускулы в популярном ночном телешоу, откручивая крышку банки с маринованными огурцами, и просила ведущего померять ее пульс. Шутки кончились, у Хиллари не остается права на ошибку.
Дональд Трамп, ранее неоднократно высказывавший сомнения в физической форме соперницы на выборах, неожиданно «включил джентльмена», не стал язвить и пожелал Клинтон скорейшего возвращения на предвыборную сцену. Одновременно кандидат республиканцев показал результаты недавнего медицинского осмотра самому известному и скандальному врачу Америки — доктору Озу, ведущему телевизионной программы. Этот врач в прошлом был вызван в Конгресс для дачи показаний в связи с участием в рекламе таблеток для потери веса и их реального вреда здоровью американцев. Тогда доктор открестился от связи с производителями фейковых препаратов, заявив, что большинство рекламных роликов в интернете сделаны без его ведома и беззастенчиво используют его имя и образ. И этого теледоктора Трамп выбрал для разговора о своем здоровье!
Отдельной темой прозвучало предположение судебного медэксперта Бенета Омалу: болезнь Хиллари — результат отравления, к которому могли быть причастны Трамп и… Путин. «От этих двоих можно ждать все что угодно» — написал в твиттере уроженец Нигерии (получивший американское гражданство только в прошлом году) Омалу, сделавший себе в США имя после того, как выявил профессиональную болезнь мозга среди бывших игроков НФЛ. Эксперт предложил Хиллари пройти срочный токсикологический анализ. О его частном мнении написала газета «Вашингтон пост». В России эта публикация вызвала много шума как «безусловный пример русофобии». Но здесь, в США, о ней немедленно забыли, ее сменили другие предвыборные новости.
Американские СМИ призывают кандидатов к «медицинской транспарентности» — публикации подробных данных о состоянии здоровья. Трамп заявил, что готов эти данные предоставить — в отличие от налоговой декларации, которую он продолжает скрывать от избирателей. Хиллари Клинтон представила свои налоговые декларации за 39 лет.
Строгих критериев информирования избирателей о состоянии здоровья кандидатов в президенты США не существует. Дальше всех пошел в 2000 и 2008 гг. Джон Маккейн, передавший прессе тысячи страниц своих медицинских документов. Но, как отмечает историк Джеррод Пост, Вудро Вильсон скрывал от избирателей, что перенес несколько инсультов, Ф.Д. Рузвельт не сообщил о запущенном заболевании сердца, проблемы со здоровьем самого молодого президента в истории страны, 43-летнего Джона Кеннеди, также скрывались: боль в спине, гипотиреоз и редкая болезнь Аддисона.
До прошлой недели американскому избирателю и прессе были известны лишь краткие заключения о здоровье кандидатов в президенты от их лечащих врачей: у Клинтон на двух страницах, а у Трампа — на одной. Теперь, похоже, кандидаты готовы состязаться в том, кто быстрее предоставит информацию — слишком велик на нее запрос общества.
Барак и Билл идут на помощь
В отсутствие Хиллари с избирателями встречались Билл Клинтон и Барак Обама. 42-й президент США выступил на предвыборных мероприятиях своей жены — возможного 45-го президента. Выступление Обамы на митинге в Филадельфии планировалось заранее, он не собирался активно агитировать за Хиллари, но предвыборные новости: ее болезнь и интервью Трампа каналу RT внесли большие изменения в текст. Это здорово — снова вернуться в предвыборную кампанию, признался Обама. Он выступил в трех лицах: коллективного агитатора, пропагандиста и организатора.
«Хотите обсудить, кто лучше готов к работе президента? Один кандидат объездила больше стран мира, чем любой другой госсекретарь в нашей истории, она обладает большей квалификацией, чем кто-нибудь и когда-нибудь. Другой кандидат вообще не может, просто не в состоянии представлять нашу страну за рубежом или быть верховным главнокомандующим», — сказал президент. «Я действительно очень-очень хочу, чтобы избрали Хиллари Клинтон», — сказал Обама.
За «особое отношение» к российскому президенту, которое журналисты здесь назвали «броманс с Путиным» (броманс — смесь дружбы и личной привязанности), Трампу «особо» досталось от Обамы. Похоже, недавние встречи, в том числе с глазу на глаз на саммите «Большой двадцатки», ничего не изменили в личных отношениях глав Белого дома и Кремля.
Цитата: «У вас (избирателей) есть Дональд, который на прошлой неделе на российском телевидении (в интервью программе Ларри Кинга на RT. — А.П.) опускал наших военных и превозносил Владимира Путина. Он любит этого парня! («He loves this guy!») Подумайте, что произошло с Республиканской партией, которая всегда боролась с авторитаризмом и оппонировала в этом вопросе России. Теперь ее кандидат восхищается «сильным лидером» — человеком, который вторгается в небольшие государства и сажает в тюрьму своих оппонентов». Можете себе представить, чтобы у Рональда Рейгана был такой идеал, спросил Обама. Трамп восхищается высоким рейтингом Путина, но у Саддама Хусейна рейтинг популярности был 90%, напомнил президент. Если бы американские журналисты поддерживали меня в обязательном порядке, а я диктовал им, что нужно писать, неужели вы думаете, что и у меня не было бы такого высокого рейтинга, задал риторический вопрос Обама. Кто-то в аудитории напомнил, что у президента сейчас и так неплохой показатель поддержки — 58%. «Меня такой вполне устраивает», — заявил Обама.
Описывая будущее Америки в случае победы Трампа, президент США словно опять перекидывает мост через океан: «Это — темный пессимистичный взгляд на страну, в которой мы поднимаемся друг против друга и противопоставляем себя всему миру. Они (республиканцы) не предлагают серьезных решений, они раздувают в людях обиду и ненависть».
Российская тема вновь прозвучала в среду вечером, когда председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей Майк Маккол заявил в эфире CNN, что российские хакеры взломали серверы Национального комитета Республиканской партии. «Обе партии одинаково пострадали от кибератак», — отметил конгрессмен, ссылаясь на данные служебных брифингов. Ранее российских хакеров обвинили во взломе сайтов Национального комитета Демократической партии и публикации служебной переписки. Впрочем, позже глава комитета выступил с заявлением, в котором поправил себя: были взломаны серверы не Республиканского комитета, а только «отдельных политических функционеров».
Одновременно сайт DCLeaks.com, который американская пресса — с подачи анонимных источников в спецслужбах — связывает с российской разведкой, опубликовал электронную переписку бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, перехваченную хакерами. Пауэлл называет Трампа «национальным позором», «международным изгоем» и лидером «расистского движения», обвинившего Обаму в сокрытии «подлинного» свидетельства о рождении. Справедливости ради, досталось от четырехзвездного генерала в отставке и чете Клинтон. Хиллари, по словам Пауэлла, «жадная и нетрансформируемая», а Билл — до сих пор «охоч до симпатичных дурочек». Бывший госсекретарь подтвердил подлинность электронных писем и сказал, что у хакеров их может быть «еще очень много».
Два фонда, два скандала
После скандала вокруг семейного фонда Клинтонов, о котором российские читатели, а особенно телезрители, хорошо осведомлены, закон жанра «предвыборной гонки» требовал симметричного ответа. Офис генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана начал расследование деятельности фонда Дональда Трампа. Избирательный штаб республиканца назвал прокурора «наймитом демократов, долгие годы закрывающим глаза на деятельность фонда Клинтонов».
В основе расследования — сигнал «четвертой власти», серия статей «Вашингтон пост», в которых сообщается, что организации, которым фонд Трампа по документам переводил спонсорские взносы, не смогли найти деньги на своих счетах. К чести газеты и некоммерческих организаций, в последующей публикации журналисты внесли поправки: некоторые взносы фонда, объявленные пропавшими, были все-таки обнаружены. Но утверждение, что на благотворительные деньги Фонд Трампа приобрел живописный портрет миллиардера в полный рост, пока не опровергнуто. В упоминавшейся уже речи в Филадельфии Барак Обама был полон сарказма: «Вы хотите обсудить благотворительные фонды? Один семейный фонд спас бессчетное число жизней по всему миру. Фонд другого кандидата купил на деньги, собранные на благотворительность, его портрет в шесть футов (183 см. — А.П.) высотой. Надо сказать, ему хватило вкуса не заказать собственный портрет в 10 футов!»
Федеральная налоговая служба в этом месяце оштрафовала фонд Трампа на $2,5 тыс. за взнос в политическую кампанию генпрокурора Флориды Пэм Бонди в 2013 году. По российским меркам, 25 тысяч долларов, перечисленных фондом в копилку импозантной блондинки-прокурора, — это вообще ничто, а в США сразу обратили внимание на то, что офис Бонди собирался расследовать деятельность университета Трампа. Об этом скандале американские СМИ писали еще на старте предвыборной гонки. Официальное расследование прокурор Флориды так и не открыла, а по поводу взносов от фонда Трампа заявила, что «тут нет никакой связи». Сторонники Хиллари направили запрос Генпрокурору США Лоретте Линч с требованием провести расследование обстоятельств этого денежного перевода.
Американские блогеры теперь спорят, какой из фондов больше коррупционен — Клинтонов или Трампа.
В последние недели Трамп набирал очки, он вышел вперед по опросам в двух ключевых штатах — Флориде и Огайо. К агитации за Клинтон, помимо Обамы и Билла Клинтона, подключились «первая леди» Мишель Обама, пользующаяся большой популярностью в массах, и вице-президент Байден, которого называют возможным «сменщиком» Хиллари, если та не сможет продолжить борьбу по состоянию здоровья. Однако как бы ни была сильна и авторитетна группа поддержка Х. Клинтон, только она сама может решить исход противостояния. Если рассматривать выборы как политический шоу-марафон, впереди нас ждет самое интересное и непредсказуемое.
Автор
Александр Панов
собкор «Новой», Вашингтон
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