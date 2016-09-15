Политика
332 КВН, а не выборы
В Мурманске заявили о подкупе избирателей кандидатами от партии власти
В Мурманске лидеры оппозиционных партий заявили о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании. В подписанном эсером Александром Макаревичем, коммунистом Михаилом Антроповым и «яблочником» Алексеем Кунавиным заявлении говорится, в частности, что работников горнодобывающих предприятий принуждают голосовать за «Единую Россию». Временные участки для голосования созданы, по версии оппозиционеров, на территории АО «Апатит» (градообразующее предприятие города Кировск, структура «ФосАгро»), работникам Кировского рудника за «правильное» голосование обещают оплату рабочего дня в двойном размере. На комбинате давление на работников отрицают. Однако авторы заявления уверяют, что располагают доказательствами нарушений.
По словам лидера мурманских справедливороссов Александра Макаревича, в Апатитах, Кировске и селе Умба подкупают стариков — советам ветеранов в ходе агитмероприятий дарят дорогие подарки. Эсеры располагают заявлением одного из участников таких встреч с избирателями, который готов подтвердить свои слова в правоохранительных органах. Если подкуп будет доказан, это может стать основанием для отмены регистрации соответствующих кандидатов.
На принуждение голосовать за «ЕдРо» пожаловались и работники школ и детсадов — в последних сотрудникам и вовсе выдавали агитки для вручения родителям.
Как говорится в заявлении, для голосования за партию власти мобилизуют работников крупнейшей в области сети супермаркетов «Евророс». Работники магазинов «Евророс», «Яблочко», «Твой», «7 дней» — около 2500 человек из всех городов области — 18 сентября приглашены в областной центр на корпоративный праздник. Каждого, по данным авторов заявления, обязали получить накануне открепительное удостоверение. Очевидно, голосовать они будет организованно, в Мурманске, где баллотируется в облдуму от «ЕР» один из руководителей этой группы компаний.
Аргументы, указанные в заявлении, косвенно подтверждаются массовым паломничеством за открепительными листами в некоторых муниципалитетах. В Кировске, например, даже закончились бланки, не хватило на всех желающих, а в Кандалакше за открепительными явились разом 200 человек. Оппозиция ожидает массового подвоза избирателей на нужные участки — туда, где позиции «медведей» слабы и требуют усиленной поддержки.
Открепительные, по словам коммуниста Михаила Антропова, кое-где получали не бесплатно. В частности, он заявил, что имеются заявления людей, которым предлагали за тысячу рублей взять открепительное удостоверение и проголосовать впоследствии в Мурманске за выдвинутого «ЕР» в облдуму капитана местной команды КВН.
Также в заявлении подчеркивается, что подконтрольные власти СМИ демонстрируют сюжеты о кандидатах от «ЕР» — местных чиновниках и действующих депутатах, не оплаченные из избирательных фондов и без пометки «политическая реклама».
Секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Дубовой в разговоре с «Новой газетой» назвал обвинения в адрес «ЕР» некорректными. «Данная акция — не более чем самопиар со стороны наших оппонентов», — заявил Дубовой.
Лидеры трех оппозиционных партий сообщили, что текст своего заявления они направят в ЦИК, ФСБ, МВД и прокуратуру для проведения проверки.
Автор
Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье
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