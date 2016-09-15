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«Наблюдатели 2011 года — это не очень большой контингент», — говорят сами координаторы наблюдательского движения. Собственно, движение-то оформилось протестной зимой 2011-12 года, когда следить за честностью выборов стало модно. В день президентских выборов 2012 года на избирательные участки хлынула целая толпа желающих наблюдать. Как раз благодаря материалам, собранным энтузиастами, фальсификации прошлых думских выборов стали событием в масштабах страны и вывели на улицы сотни тысяч возмущенных граждан.

Комиссии «заматерели»

«Непуганые» еще наблюдателями фальсификации описала в своем ЖЖ Елена Караваева. Для нее думские выборы были первым опытом наблюдения — и она смогла эту фальсификацию предотвратить. На участок зазвал сын друга — он же пригласил и на митинг в 2010 году, где оппозиция в очередной раз пыталась объединиться. Елена вступила в «Солидарность», потом в ПАРНАС: «Помню, как стояли они на сцене на Болотной — такие молодые, высокие, красивые — Немцов, Рыжков, Милов, Касьянов». После закрытия участков ей, наблюдателю от «Яблока», предлагали договориться и пропорционально поднять явку, так как реальная не устраивает начальство: «И вам, и нам», — как говорила член комиссии, имея в виду «Единую Россию». Елена и наблюдатель от КПРФ стояли насмерть. Им даже предлагали увеличить цифры их партий, если они пойдут на компромисс, давить на них пришел глава управы, а также председатель соседней УИК: «Негодовал, почему мы не хотим увеличить показатели наших партий, почему мы не идем на всех устраивающий компромисс. Стал говорить о том, что мы верим в сказки, что таких, как мы, мало и от нас ничего не зависит», — писала тогда Елена у себя в блоге. После двух часов ночи фальсификаторы сдались и стали заполнять протокол реальными цифрами. Потом Караваева проверила: на соседнем участке в протоколе явка оказалась неправдоподобно выше, чем у них. Кстати, та комиссия полностью — кроме одной сотрудницы управы — распустилась после этой ночи, фальсифицировать выборы им не хотелось. «С тех пор хороших комиссий быть не может в принципе — там такие не нужны», — считает Елена.

В воскресенье она снова пойдет наблюдать на участке — уверенная, что с 2011-го ситуация ухудшилась, а комиссии «заматерели», и отстоять голоса будет уже невозможно: «Просто удалят, выкинут — совершенно по беспределу».

Впрочем, именно благодаря развившемуся наблюдательскому движению «беспредел» в Москве стал более редким явлением. А жадные до работы наблюдатели начали ездить на маленькие местные выборы. На них чаще всего случаются фальсификации: голосует меньше людей, чем на федеральных, а значит, выше стоимость каждого голоса. Самое «популярное» нарушение не так просто засечь и тем более доказать — это подкуп.

В Ярославле в 2012 году, когда город выбрал оппозиционного мэра Урлашова (впоследствии оказавшегося за решеткой), москвич Николай Левшиц заметил, как люди один за другим выходят с участка, садятся в одну и ту же машину и показывают там что-то на своем телефоне. Когда очередной избиратель вышел из автомобиля и направился прямиком к банкомату, Левшиц налетел на него и выяснил: за фото с бюллетенем с галочкой за конкурента Урлашова Якушева переводили на карточку 200 или 300 рублей. Подкупают не только деньгами. «В Ростове Великом в 2013 году я поймал группу местных забулдыг: они проголосовали все вместе, а на выходе пошли к стоящей на углу «Волге», — вспоминает Левшиц. — В багажнике стоял ящик с водкой. Это особенно распространенное явление в сельской местности, и в Костромской области в прошлом году такое было». Между тем в интернете много лет гуляет технология «партизанского сопротивления» подкупу и принуждению голосовать за «кого надо»: положить черную или синюю нитку на нужную клеточку бюллетеня, сфотографировать, а ручкой поставить галочку туда, куда хочется.

«Полиция! Вброс!»

Летом 2012 года после митинга 6 мая уже началось «болотное дело», но гражданская активность еще не съежилась, люди только-только перестали собираться в лагере «ОккупайАбай» и хотели действовать. Тогда устраивали акцию «Агитируй Касимов» — перед выборами в городскую думу активные москвичи ездили в город Рязанской области разговаривать с жителями, объяснять, информировать. И на сами выборы тоже поехали. Там произошел один из самых наглых случаев фальсификации, который удалось зафиксировать и даже снять на видео: на нем хорошо видно, как человек пытается запихнуть пачку бюллетеней в урну, а на него набрасываются московские наблюдатели с криком: «Полиция! Вброс!» Вбросчика увезли с участка в наручниках, вспоминает Татьяна Волкова, одна из тех, кто хватал фальсификатора. И добавляет, что дело спустили на тормозах, и последнее, что отвечал ей следователь о затянувшемся уголовном деле, — местоположение подозреваемого установить невозможно. После касимовских выборов ЦИК заявил, что все прошло законно, но отметил агрессивность приезжих наблюдателей. Тогда же впервые прозвучало предложение — от зампреда ЦИК Леонида Ивлева — регламентировать их работу.

Это еще одна проблема для наблюдателя: даже пойманным фальсификаторам все сходит с рук. На выборах мэра Химок в 2012 году, когда защитница Химкинского леса Евгения Чирикова выдвигалась в главы города, с одного из участков удалили всех наблюдателей. Любовь Соболь, член Фонда борьбы с коррупцией Навального, видела, как председатель унес к себе в подсобку списки избирателей, вход загораживали полицейские. Выборы на том участке тоже были признаны законными. Наблюдателям часто приходится догадываться о фальсификациях по косвенным признакам. «Все, как у физиков: выявили новый элемент по следам распада», — шутят они.

В прошлом году в подмосковной Балашихе трех наблюдателей — Дмитрия Нестерова, Станислава Позднякова и Наталью Осипову — избили. Поздняков оказался в больнице — из-за травм пришлось удалить селезенку. Его товарищи вместе с «Голосом» и оппозиционным кандидатом Алексеем Ильиным раскрыли метод фальсификации: по их данным, в ней задействовано около ста человек только в одном округе. Вбросчица в кабинке вынимает стопку примерно из десяти бюллетеней, комиссия в курсе, так как именно она эти бюллетени предварительно штампует, а на участке появляется группа силовой поддержки, чтобы эвакуировать ее в случае, если вброс заметят наблюдатели. И все равно уголовное дело за избиение зависло, а один из нападавших, которого они опознали, до сих пор работает в администрации.

Спецназ в медвежьих углах

И все-таки наблюдатели убеждены, что не зря ругаются с комиссиями. «Процент фальсификаций снижается на участках с наблюдателями по сравнению с незакрытыми участками, — говорит Николай Левшиц, занимающийся наблюдением много лет. — Мы знаем случаи, когда председатель комиссии отходила от прежних договоренностей (с начальством. — Ред.), увидев на участке наблюдателей».

«С одной стороны, это лучше, чем ничего, с другой — создаются команды и горизонтальные связи», — считает Алексей Миняйло, представитель инициативной группы «Хорошее дело» и наблюдатель с 2012 года. Благодаря наблюдению у него появились друзья от Петербурга до Пензы, а в Пензе местные активисты помогли развить его проект помощи трудным подросткам. Благодаря выборам Алексей запустил свою тренерскую карьеру. Он специалист по деловым играм, а тогда, в 2012-м, сделали, что умели: организовали обучающую игру, в которой будущие наблюдатели делятся на «силы добра» и фальсификаторов — у одних задача вбросить, у других заметить и остановить. Перед президентскими выборами они обучили таким образом семьсот человек, к выборам мэра Москвы полторы тысячи — тогда в столице был пик активности наблюдателей.

Алексей ездит по регионам, в самые далекие «медвежьи углы», где некому больше контролировать честность выборов. «В Москве прибавочная стоимость от наблюдения невысока — сейчас и так всё более-менее цивилизованно», — объясняет он. Только среди его знакомых таких человек 50: Алексей в шутку называет их спецназом.

С этими навыками наблюдатели снова пойдут в бой. Избитый в Балашихе Стас Поздняков на здоровье не жалуется и готовится к воскресенью: он на своем участке член комиссии с правом решающего голоса. Татьяна Волкова последние два года координатор «Голоса» в Московской области, так что в день голосования скучать не придется. Миняйло на выборы собирается в Сергиев Посад. Там ожидают, как он говорит, «треш и угар», так что он поедет ловить за руку нарушителей и подавать пример «спящим» наблюдателям: «Чтобы видели, что это не агенты Вашингтона, а нормальные люди».