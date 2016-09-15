Политика
542 «Не агенты Вашингтона, а нормальные люди»
Опытные наблюдатели снова идут в бой и призывают граждан к активности
Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
«Наблюдатели 2011 года — это не очень большой контингент», — говорят сами координаторы наблюдательского движения. Собственно, движение-то оформилось протестной зимой 2011-12 года, когда следить за честностью выборов стало модно. В день президентских выборов 2012 года на избирательные участки хлынула целая толпа желающих наблюдать. Как раз благодаря материалам, собранным энтузиастами, фальсификации прошлых думских выборов стали событием в масштабах страны и вывели на улицы сотни тысяч возмущенных граждан.
Комиссии «заматерели»
«Непуганые» еще наблюдателями фальсификации описала в своем ЖЖ Елена Караваева. Для нее думские выборы были первым опытом наблюдения — и она смогла эту фальсификацию предотвратить. На участок зазвал сын друга — он же пригласил и на митинг в 2010 году, где оппозиция в очередной раз пыталась объединиться. Елена вступила в «Солидарность», потом в ПАРНАС: «Помню, как стояли они на сцене на Болотной — такие молодые, высокие, красивые — Немцов, Рыжков, Милов, Касьянов». После закрытия участков ей, наблюдателю от «Яблока», предлагали договориться и пропорционально поднять явку, так как реальная не устраивает начальство: «И вам, и нам», — как говорила член комиссии, имея в виду «Единую Россию». Елена и наблюдатель от КПРФ стояли насмерть. Им даже предлагали увеличить цифры их партий, если они пойдут на компромисс, давить на них пришел глава управы, а также председатель соседней УИК: «Негодовал, почему мы не хотим увеличить показатели наших партий, почему мы не идем на всех устраивающий компромисс. Стал говорить о том, что мы верим в сказки, что таких, как мы, мало и от нас ничего не зависит», — писала тогда Елена у себя в блоге. После двух часов ночи фальсификаторы сдались и стали заполнять протокол реальными цифрами. Потом Караваева проверила: на соседнем участке в протоколе явка оказалась неправдоподобно выше, чем у них. Кстати, та комиссия полностью — кроме одной сотрудницы управы — распустилась после этой ночи, фальсифицировать выборы им не хотелось. «С тех пор хороших комиссий быть не может в принципе — там такие не нужны», — считает Елена.
В воскресенье она снова пойдет наблюдать на участке — уверенная, что с 2011-го ситуация ухудшилась, а комиссии «заматерели», и отстоять голоса будет уже невозможно: «Просто удалят, выкинут — совершенно по беспределу».
Впрочем, именно благодаря развившемуся наблюдательскому движению «беспредел» в Москве стал более редким явлением. А жадные до работы наблюдатели начали ездить на маленькие местные выборы. На них чаще всего случаются фальсификации: голосует меньше людей, чем на федеральных, а значит, выше стоимость каждого голоса. Самое «популярное» нарушение не так просто засечь и тем более доказать — это подкуп.
В Ярославле в 2012 году, когда город выбрал оппозиционного мэра Урлашова (впоследствии оказавшегося за решеткой), москвич Николай Левшиц заметил, как люди один за другим выходят с участка, садятся в одну и ту же машину и показывают там что-то на своем телефоне. Когда очередной избиратель вышел из автомобиля и направился прямиком к банкомату, Левшиц налетел на него и выяснил: за фото с бюллетенем с галочкой за конкурента Урлашова Якушева переводили на карточку 200 или 300 рублей. Подкупают не только деньгами. «В Ростове Великом в 2013 году я поймал группу местных забулдыг: они проголосовали все вместе, а на выходе пошли к стоящей на углу «Волге», — вспоминает Левшиц. — В багажнике стоял ящик с водкой. Это особенно распространенное явление в сельской местности, и в Костромской области в прошлом году такое было». Между тем в интернете много лет гуляет технология «партизанского сопротивления» подкупу и принуждению голосовать за «кого надо»: положить черную или синюю нитку на нужную клеточку бюллетеня, сфотографировать, а ручкой поставить галочку туда, куда хочется.
«Полиция! Вброс!»
Летом 2012 года после митинга 6 мая уже началось «болотное дело», но гражданская активность еще не съежилась, люди только-только перестали собираться в лагере «ОккупайАбай» и хотели действовать. Тогда устраивали акцию «Агитируй Касимов» — перед выборами в городскую думу активные москвичи ездили в город Рязанской области разговаривать с жителями, объяснять, информировать. И на сами выборы тоже поехали. Там произошел один из самых наглых случаев фальсификации, который удалось зафиксировать и даже снять на видео: на нем хорошо видно, как человек пытается запихнуть пачку бюллетеней в урну, а на него набрасываются московские наблюдатели с криком: «Полиция! Вброс!» Вбросчика увезли с участка в наручниках, вспоминает Татьяна Волкова, одна из тех, кто хватал фальсификатора. И добавляет, что дело спустили на тормозах, и последнее, что отвечал ей следователь о затянувшемся уголовном деле, — местоположение подозреваемого установить невозможно. После касимовских выборов ЦИК заявил, что все прошло законно, но отметил агрессивность приезжих наблюдателей. Тогда же впервые прозвучало предложение — от зампреда ЦИК Леонида Ивлева — регламентировать их работу.
Это еще одна проблема для наблюдателя: даже пойманным фальсификаторам все сходит с рук. На выборах мэра Химок в 2012 году, когда защитница Химкинского леса Евгения Чирикова выдвигалась в главы города, с одного из участков удалили всех наблюдателей. Любовь Соболь, член Фонда борьбы с коррупцией Навального, видела, как председатель унес к себе в подсобку списки избирателей, вход загораживали полицейские. Выборы на том участке тоже были признаны законными. Наблюдателям часто приходится догадываться о фальсификациях по косвенным признакам. «Все, как у физиков: выявили новый элемент по следам распада», — шутят они.
В прошлом году в подмосковной Балашихе трех наблюдателей — Дмитрия Нестерова, Станислава Позднякова и Наталью Осипову — избили. Поздняков оказался в больнице — из-за травм пришлось удалить селезенку. Его товарищи вместе с «Голосом» и оппозиционным кандидатом Алексеем Ильиным раскрыли метод фальсификации: по их данным, в ней задействовано около ста человек только в одном округе. Вбросчица в кабинке вынимает стопку примерно из десяти бюллетеней, комиссия в курсе, так как именно она эти бюллетени предварительно штампует, а на участке появляется группа силовой поддержки, чтобы эвакуировать ее в случае, если вброс заметят наблюдатели. И все равно уголовное дело за избиение зависло, а один из нападавших, которого они опознали, до сих пор работает в администрации.
Спецназ в медвежьих углах
И все-таки наблюдатели убеждены, что не зря ругаются с комиссиями. «Процент фальсификаций снижается на участках с наблюдателями по сравнению с незакрытыми участками, — говорит Николай Левшиц, занимающийся наблюдением много лет. — Мы знаем случаи, когда председатель комиссии отходила от прежних договоренностей (с начальством. — Ред.), увидев на участке наблюдателей».
«С одной стороны, это лучше, чем ничего, с другой — создаются команды и горизонтальные связи», — считает Алексей Миняйло, представитель инициативной группы «Хорошее дело» и наблюдатель с 2012 года. Благодаря наблюдению у него появились друзья от Петербурга до Пензы, а в Пензе местные активисты помогли развить его проект помощи трудным подросткам. Благодаря выборам Алексей запустил свою тренерскую карьеру. Он специалист по деловым играм, а тогда, в 2012-м, сделали, что умели: организовали обучающую игру, в которой будущие наблюдатели делятся на «силы добра» и фальсификаторов — у одних задача вбросить, у других заметить и остановить. Перед президентскими выборами они обучили таким образом семьсот человек, к выборам мэра Москвы полторы тысячи — тогда в столице был пик активности наблюдателей.
Алексей ездит по регионам, в самые далекие «медвежьи углы», где некому больше контролировать честность выборов. «В Москве прибавочная стоимость от наблюдения невысока — сейчас и так всё более-менее цивилизованно», — объясняет он. Только среди его знакомых таких человек 50: Алексей в шутку называет их спецназом.
С этими навыками наблюдатели снова пойдут в бой. Избитый в Балашихе Стас Поздняков на здоровье не жалуется и готовится к воскресенью: он на своем участке член комиссии с правом решающего голоса. Татьяна Волкова последние два года координатор «Голоса» в Московской области, так что в день голосования скучать не придется. Миняйло на выборы собирается в Сергиев Посад. Там ожидают, как он говорит, «треш и угар», так что он поедет ловить за руку нарушителей и подавать пример «спящим» наблюдателям: «Чтобы видели, что это не агенты Вашингтона, а нормальные люди».
Автор
Наталия Зотова
корреспондент
Другие материалы
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Запакетировали
ЕС продлил персональные санкции против России на полгода
Мутко призвал российских правоохранителей помочь WADA
Денег снова нет
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)2253
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3908
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2674
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1677
-
Москва. День города: благоустройство и кино6889
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5159
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
дак хотя бы потому что "Бук" это не пирожок с картошкой и просто так...
Пять рецептов спасения российской экономики
Об организации бизнеса простой работяга не должен думать__ Настоящий...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»157924
Полковника нашли в «капусте»117952
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»97363
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария