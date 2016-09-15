Политика
470 «Страшная» карельская реклама
Экспертный совет ФАС Карелии изучит рекламу с дочкой лидера «Яблока» на предмет «запугивания детей»
Экспертный совет по применению законодательства о рекламе при УФАС Карелии на заседании 26 сентября проверит рекламный плакат Олонецкого молочного комбината (ОМК) с изображением старшей дочки неформального лидера карельского отделения партии «Яблоко» и бывшего директора комбината Василия Попова (сейчас эту должность занимает его супруга Анастасия Кравчук) на «предмет наличия признаков устрашения (запугивания) детей».
Источник: «Губерния Daily»
«Оценить содержание рекламы “с изображением девочки с кувшином молока и хлеба” (фото прилагается) на предмет наличия признаков устрашения (запугивания) детей», — говорится в приглашении, которое разослали экспертам. Скан документа опубликовал интернет-портал «Губерния Daily» (владельцем является Василий Попов).
Источник: «Губерния Daily»
Василиса, дочь Василия Попова, с самого детства была лицом комбината, активно снималась во всех роликах, ее изображение было и на продукции ОМК. Кроме нее в рекламных роликах комбината снимались и другие дети Попова — младшая дочь Лиза и сын Василий. Рекламные сюжеты на протяжении многих лет транслировались по местному телевидению и не вызывали претензий у антимонопольщиков.
«Моей дочке сейчас 13 лет, фотография, которая используется в рекламе, была сделана, когда ей было лет 5. Все это время реклама постоянно присутствовала в различных СМИ на различных носителях и никогда не вызывала никаких вопросов», — рассказал «Новой газете» лидер карельских «яблочников».
По словам Попова, о том, что этот вопрос будут обсуждать на заседании совета, он узнал от своих знакомых, а те, в свою очередь, узнали об этом от одного из экспертов, которого пригласили исследовать эту тему.
«Один из экспертов так поразился, что не удержался (от того, чтобы показать это приглашение, — ред.)», — добавил Попов.
Ранее к рекламе комбината у ФАС претензий не было, однако они возникали к деятельности самого ОМК, рассказал Попов. По его словам, противостояние с антимонопольной службой началось полтора года назад. ФАС обвинила комбинат в ценовом сговоре. Около семи-восьми месяцев шло расследование, после этого комбинату вынесли предупреждение. В настоящий момент комбинат обжалует его в суде.
«Обвинения были надуманными, — считает Попов. — Нам вынесли предупреждение, при этом сказали: “Мы вас просто предупреждаем, но вы не обращайтесь никуда”. Но молочный комбинат все равно обратился».
По словам Попова, комбинату вменяется в вину то, что он как покупатель установил единую закупочную цену для продавца.
«На самом деле ситуация обычная. Министр собрал государственные совхозы, они все вместе решили, какой будет цена, и по этой цене молочный комбинат и другие молочноперерабатывающие предприятия стали закупать у совхозов молоко. А представили так, как будет два молочных комбината между собой сговорились и заставили совхозы продавать по такой-то цене, хотя по закону цену устанавливает продавец», — пояснил бывший руководитель ОМК, добавив, что комбинат «отбивается» от «таких придирок».
Попов связывает возникший инцидент с политической борьбой в Карелии, где противостояние «Единой России» и «Яблока» «очень серьезное».
«Ситуация упирается в то, чтобы ослабить противника накануне выборов. Сейчас у них просто горит — до выборов осталось три дня. Они сейчас выкидывают, что наспех успевают придумывать. Вы знаете, как работает система: начальник дал указание и пошло-поехало. Заставь дурака богу молиться — вот и возникают такие претензии, над которыми все смеются», — отметил неформальный лидер реготделения «Яблока».
Юристы комбината опротестуют решение экспертного совета УФАС, в случае его вынесения, добавил Попов.
«Наши юристы, естественно, позвонят в ФАС и спросят, в связи с чем возникло такое исследование, есть ли какое-то заявление. В любом случае, пока экспертный совет не принял решения, а он примет его сразу после выборов, у нас нет официальной претензии. Когда она будет, мы можем опротестовать его. Но скорее всего они уже в понедельник сообразят, что погорячились и экспертный совет скажет, что все-таки эта девочка других детей не пугает», — сказал Попов.
Оперативно прокомментировать ситуацию в управлении ФАС по Карелии не смогли. На просьбу «Новой газеты» там попросили прислать официальный запрос. Связаться с секретарем экспертного совета Ириной Емельяновой не удалось.
Как пояснили источники «Новой газеты» в ФАС, решения, которые выносит экспертный совет, носят уведомительный характер и не влияют на возбуждение дела. По мнению собеседника газеты, смешивать предстоящие выборы с претензией ФАС не стоит, поскольку «потребители рекламы могут не знать, чей ребенок отображен на ней».
Напомним, ранее Василия Попова заочно арестовали в Петрозаводске по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Следственный комитет обвиняет бизнесмена в покупке здания петрозаводского муниципального предприятия «Петролит» через супругу Анастасию Кравчук, которая является членом «Яблока», а также занимает пост депутата заксобрания Карелии.
В настоящее время из-за угрозы уголовного преследования Попов находится в Финляндии, где имеет вид на жительство, дело возбуждено и в отношении его супруги. Дело в отношении себя и жены Попов называет политически мотивированным. В 2015 году правозащитный центр «Мемориал» признал их «преследуемыми по политическим мотивам». В феврале 2016 года стало известно, что Верховный суд Финляндии решил экстрадировать Попова на родину по запросу Генпрокуратуры России.
Автор
Юлия Репринцева
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