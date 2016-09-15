Политика
410 Гудкова атакуют «черным пиаром»
В Тушинском одномандатном избирательном округе в Москве накануне выборов развернута масштабная кампания по черному пиару против оппозиционного кандидата. Параллельно хакерской атаке подвергся кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас
Фото из соцсетей
В Тушинском округе возле станций метро и по почтовым ящикам жителей неизвестные распространяют предвыборную газету, содержащая клевету в адрес кандидата от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова, а также антисемитские заявления против начальника его предвыборного штаба Максима Каца. Заявленный тираж издания 834 000 экземпляров, то есть в среднем по два на каждого жителя округа.
«Масштабы этой черной кампании огромные, в газетке этой, которую раскидали в каждый почтовый ящик, какой-то несусветный бред про жидо-масонский заговор, якобы Гудков и Порошенко оба евреи, встречались где-то в масонской ложе», — прокомментировал ситуацию Максим Кац.
Помимо газеты по округу массово расклеиваются стилизованные под кампанию Гудкова плакаты с ложными цитатами: «Вернем Крым — отменят санкции»; «Повысим пенсионный возраст» и др. Материалы клеят на машины, на стекла квартир на первых этажах так, чтобы их было трудно снять. Это вызывает негодование у жителей. В штабе Гудкова сообщают, что волонтеры неоднократно сталкивались с агитаторами, у которых в одной сумке были приглашения на митинги кандидата по округу от «Единой России» Геннадия Онищенко и «черная» агитация против Гудкова. В штабе кандидата есть видеозапись, подтверждающая это. Таких агитаторов волонтеры Гудкова передавали полиции, где их штрафуют и затем отпускают. Материалы содержащие клевету иногда изымают, а иногда нет.
Пресс-секретарь Онищенко Ольга Доронина прокомментировать или опровергнуть данную информацию отказалась. В штабе Гудкова в свою очередь выпустили письмо-предупреждение для жителей округа о возможных провокациях и клевете, распространил его по почтовым ящикам.
С черным пиаром борется и штаб другого кандидата по Тушинскому округу — Игоря Коротченко, представителя партии «Родина». Против этого кандидата, по его собственному утверждению, также была выпущена и распространяется газета без выходных данных, в которой утверждалось, что Коротченко якобы совершал уголовные преступления. Накануне полиция задержала несколько групп распространителей этой газеты, сейчас они дают показания. В штабе Коротченко рапортуют, что в полиции уже приняли заявление о совершении преступления. Сам Коротченко не выдвигает обвинений в чей-то адрес, но сомневается, что акция против него может быть инициирована оппозицией. «Я очень осуждаю подобные грязные предвыборные технологии, — говорит кандидат. — Да, я абсолютно не согласен с программой Гудкова, но я говорю об этом в открытой дискуссии, на встречах с избирателями, а не вот так вот исподтишка».
Еще одна атака на оппозиционного кандидата произошла в Черемушкинском округе. У Константина Янкаускаса взломали личную почту, удалили аккаунты во всех социальных сетей. Черного пиара по образцу Тушино в округе при этом не ведется. Сам кандидат считает, что это могло бы мобилизовать его сторонников и повысить явку, поэтому применяется другая технология — информационная изоляция. Большинство волонтеров приходили помогать Янкаускасу, ориентируясь на информацию в социальных сетях. Теперь кандидат лишен этих информационных ресурсов.
Подобные случаи участились в преддверии выборов, на взлом почты также жаловался глава штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац и политическая журналистка портала «Знак.соm» Екатерина Винокурова. Во вторник представители партии КПРФ обнаружили в Москве склад с агитационными материалами против Дениса Парфенова, кандидата по Медведковскому округу, — около 600 000 листовок и газет. Кроме этого коммунисты также сталкиваются с пиар-изданиями, замаскированных под их собственные партийные издания.
Автор
Анастасия Егорова
специально для «Новой»
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