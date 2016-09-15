Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Политика

410 Гудкова атакуют «черным пиаром»

В Тушинском одномандатном избирательном округе в Москве накануне выборов развернута масштабная кампания по черному пиару против оппозиционного кандидата. Параллельно хакерской атаке подвергся кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас

15.09.2016 Теги: выборы2016, гудков, москва


Фото из соцсетей

В Тушинском округе возле станций метро и по почтовым ящикам жителей неизвестные распространяют предвыборную газету, содержащая клевету в адрес кандидата от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова, а также антисемитские заявления против начальника его предвыборного штаба Максима Каца. Заявленный тираж издания 834 000 экземпляров, то есть в среднем по два на каждого жителя округа.

«Масштабы этой черной кампании огромные, в газетке этой, которую раскидали в каждый почтовый ящик, какой-то несусветный бред про жидо-масонский заговор, якобы Гудков и Порошенко оба евреи, встречались где-то в масонской ложе», — прокомментировал ситуацию Максим Кац.

Помимо газеты по округу массово расклеиваются стилизованные под кампанию Гудкова плакаты с ложными цитатами: «Вернем Крым — отменят санкции»; «Повысим пенсионный возраст» и др. Материалы клеят на машины, на стекла квартир на первых этажах так, чтобы их было трудно снять. Это вызывает негодование у жителей. В штабе Гудкова сообщают, что волонтеры неоднократно сталкивались с агитаторами, у которых в одной сумке были приглашения на митинги кандидата по округу от «Единой России» Геннадия Онищенко и «черная» агитация против Гудкова. В штабе кандидата есть видеозапись, подтверждающая это. Таких агитаторов волонтеры Гудкова передавали полиции, где их штрафуют и затем отпускают. Материалы содержащие клевету иногда изымают, а иногда нет.

Пресс-секретарь Онищенко Ольга Доронина прокомментировать или опровергнуть данную информацию отказалась. В штабе Гудкова в свою очередь выпустили письмо-предупреждение для жителей округа о возможных провокациях и клевете, распространил его по почтовым ящикам.

С черным пиаром борется и штаб другого кандидата по Тушинскому округу — Игоря Коротченко, представителя партии «Родина». Против этого кандидата, по его собственному утверждению, также была выпущена и распространяется газета без выходных данных, в которой утверждалось, что Коротченко якобы совершал уголовные преступления. Накануне полиция задержала несколько групп распространителей этой газеты, сейчас они дают показания. В штабе Коротченко рапортуют, что в полиции уже приняли заявление о совершении преступления. Сам Коротченко не выдвигает обвинений в чей-то адрес, но сомневается, что акция против него может быть инициирована оппозицией. «Я очень осуждаю подобные грязные предвыборные технологии, — говорит кандидат. — Да, я абсолютно не согласен с программой Гудкова, но я говорю об этом в открытой дискуссии, на встречах с избирателями, а не вот так вот исподтишка».

Еще одна атака на оппозиционного кандидата произошла в Черемушкинском округе. У Константина Янкаускаса взломали личную почту, удалили аккаунты во всех социальных сетей. Черного пиара по образцу Тушино в округе при этом не ведется. Сам кандидат считает, что это могло бы мобилизовать его сторонников и повысить явку, поэтому применяется другая технология — информационная изоляция. Большинство волонтеров приходили помогать Янкаускасу, ориентируясь на информацию в социальных сетях. Теперь кандидат лишен этих информационных ресурсов.

Подобные случаи участились в преддверии выборов, на взлом почты также жаловался глава штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац и политическая журналистка портала «Знак.соm» Екатерина Винокурова. Во вторник представители партии КПРФ обнаружили в Москве склад с агитационными материалами против Дениса Парфенова, кандидата по Медведковскому округу, — около 600 000 листовок и газет. Кроме этого коммунисты также сталкиваются с пиар-изданиями, замаскированных под их собственные партийные издания.


2 комментария

0
Denis Potehin , 15 сентября 2016 в 19:08
Один из немногих, если не единственный, приличный депутат...читающий законы перед голосованием. Жаль, что не избирается по нашему округу.. Голосовали бы руками и ногами...Верю что Дмитрий- очень порядочный человек. Надеюсь, что увижу его в новой Думе.
Ответить 
0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:20
сам читаю публикации Гудкова ... порядочный , профессионал.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Анастасия Егорова

специально для «Новой»

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама