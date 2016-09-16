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Неутомимый разоблачитель «заговора Путина и Туска» — нынешний министр обороны Антони Мацеревич — человек упертый и слов на ветер не бросает.

Еще будучи в рядах парламентской оппозиции, он возглавлял независимую комиссию сейма по расследованию смоленской катастрофы апреля 2010-го, когда в густом тумане над Смоленском разбился президентский самолет с польским президентом Лехом Качиньским, его женой и почти сотней представителей польской политической и военной элиты, летевших на траурную церемонию в Катынь. Он тогда категорически опроверг выводы правительственной комиссии Ежи Миллера и утверждал, что гибель самолета — это результат покушения, а не авиационного инцидента. А покушение — это следствие заговора, в котором странным образом замешаны как российские, так и польские официальные лица.

Напомним, что экспертная комиссия Миллера установила: причиной катастрофы стало снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. В результате самолет столкнулся с деревьями и начал разрушаться еще в воздухе. Эксперты комиссии установили, что регистраторы звука и параметров полета не подтвердили версию о каком-то взрыве на борту самолета. Эксперты установили также, что кроме ошибок пилотов часть вины лежит и на нечетко действовавших российских диспетчерах смоленского аэродрома.

Напомним, что, как только партия «Право и Справедливость» победила в прошлом году на выборах в польский сейм, Мацеревич, ставший министром обороны и получивший в свое распоряжение более мощный административный ресурс, чем в бытность оппозиционным депутатом, — тут же заявил, что возобновит расследование катастрофы шестилетней давности и вскроет «фальсификации» правительственной комиссии, которая, по его убеждению, увела внимание общественности от «истинных виновников» катастрофы. (См. статьи корреспондента «Газеты выборчей» Вацлава Радзивиновича «Заговор Туска и России». — «Новая газета», № 31 от 25.03.2016; и «Будем пытаться вплоть до результата». — № 42 от 20.04.2016, подготовленные специально для «Новой».)

Сказано — сделано. В начале февраля нынешнего года министром была создана специальная подкомиссия, которой было поручено вновь исследовать обстоятельства смоленской катастрофы. В ее составе четыре рабочие группы: техническая, авиационная, медицинская и правовая. Заметим, что в составе подкомиссии нет ни одного эксперта — специалиста по исследованию воздушных катастроф. А потому, скажем, технической группой руководит знаток прочности бетона, а авиационной группой — архитектор.

Спустя полгода работы подкомиссии, возглавляемой бывшим специалистом по информатике, работавшим на концерн «Боинг» инженером Вацлавом Берчиньским (тоже, кстати, давним и активным сторонником версии покушения), в Варшаве в минувший четверг прошла пресс-конференция с участием г-на Мацеревича. На ней министр заявил, что есть «бесспорные доказательства фальсификаций и манипулирования, а прежде всего сокрытия правды об истинном ходе событий», которые допустила комиссия Миллера, конечно же, при попустительстве правительства Дональда Туска.

Однако последующий ход пресс-конференции не принес ровным счетом ничего нового и свелся к «рецензированию» выводов всем давно известного доклада комиссии Миллера.

Здесь позволю себе в несколько сокращенном виде пересказать комментарии на обвинения членов подкомиссии, возглавляемой Берчиньским, со стороны бывшего члена комиссии Миллера и руководителя Государственной комиссии по исследованию авиационных происшествий Мачея Ляска. Его комментарии в Twitter были приведены в статье журналиста «Газеты выборчей» Агнешки Кублик.

Обвинение: Миллер с подачи Туска инструктировал комиссию, как вести исследование.

Ответ: Речь шла исключительно о том, какова должна быть с формальной точки зрения структура доклада, а отнюдь не о его содержании.

Обвинение: Комиссия Миллера «изъяла» секунды из черных ящиков — 5 секунд из российского и 3 секунды из польского.

Ответ: Не было изъятия ни из одного из ящиков. Комиссия использовала запись польского ящика, которая не зарегистрировала 1,5 секунды из-за особенностей своего устройства. Эти полторы секунды были компенсированы двухсекундной записью с российского регистратора катастроф. Который функционировал вплоть до моменты удара о землю.

Обвинение: Не был идентифицирован голос в кабине пилота командующего ВВС генерала Бласика.

Ответ: На пленках, регистрирующих голоса, слышен голос генерала. Он был в кабине, но не давал команд экипажу.

Обвинение: Русские прислали в Польшу вместо польского черного ящика американский прибор TAWS.

Ответ: Русские сначала перепутали приборы. Американский прибор мы отправили обратно. А спустя два дня русские прислали нам польский ящик. Запись в нем признана нашей прокуратурой подлинной.

Обвинение: Был сигнал о неисправности первого двигателя, первого генератора, радиотехнических высотомеров. Это произошло, когда самолет находился в 15 метрах над землей. Значит, самолет был неисправен еще до того, как разбился.

Ответ: Это произошло, когда самолет столкнулся с березой. Он потерял фрагмент крыла, перевернулся и упал. До момента столкновения с деревом он был исправен.

Итак, работа подкомиссии продолжается. Что победит: непреклонная конспирологическая убежденность ее политического вдохновителя и ее главы в версии сознательного покушения, а также желание «ущучить» политических противников из «Гражданской платформы» — или следование фактам, выводам экспертов и данным приборов, — мы, возможно, увидим в скором времени.