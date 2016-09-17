Встреча лидеров 27 стран Европейского Союза в Братиславе, часть которой проходила за обедом на прогулочном теплоходе «Регина Данубия» на Дунае, была подчеркнуто неформальной и не предполагала решений на бумаге.

Иначе и быть не могло, потому что «формальной» она могла быть только с британским премьером Терезой Мэй: Великобритания еще долго останется членом союза, и, как сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, собирается прислать запрос на переговоры о выходе из союза не раньше января-февраля. Сами переговоры обещают быть сложными и затяжными: Британия хочет остаться на едином рынке ЕС, но не хочет выполнять требование свободы передвижения рабочей силы.

Участники братиславского собрания сказали, что процедура прощания с Великобританией не была темой встречи. Они обсуждали программу выхода ЕС из положения, которое канцлер Ангела Меркель назвала «критическим», то есть недалеким от развала.

Гости Братиславы не скрывали обиды и досады от британского «нет». Туск с горечью отметил, что встреча без британцев «это не наш выбор», а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил о его несбывшейся мечте собраться в будущем году на обед в составе 28 на прогулочном теплоходе на Темзе.

Меркель и Франсуа Олланд не упустили случая продемонстрировать, кто будет делать погоду в Европе без британцев: провели совместную пресс-конференцию. Франко-германский тандем, который стоял у истоков союза и определял его смысл, остается его основой. Более того, Париж и Берлин имеют шансы протолкнуть интеграционные проекты, которые до сих пор блокировал Лондон. Например, создание собственного оборонного потенциала ЕС, который можно было бы в каких-то случаях применять без участия НАТО. Без Великобритании, считают многие, ЕС может быть даже крепче.

Как подытожила встречу Меркель, «все со всеми поговорили». Приняли «дорожную карту» — Братиславскую повестку дня. Это программа на полгода, которая должна завершиться планом выхода ЕС из кризиса. Его будут готовить к марту, когда лидеры соберутся в итальянской столице отметить 60-летие Римского договора о создании Европейского экономического сообщества.

«Критическое» состояние ЕС — это не фигура речи в устах Меркель. Для выхода из кризиса придется разбирать завалы в условиях, когда и между оставшимися союзниками согласья нет, а барометр настроений граждан выглядит тревожно.

«Европейский Левада» — центр изучения общественного мнения «Евробарометр» — показал, что больше всего европейцев беспокоит проблема миграции, которая в прошлом году приобрела взрывной характер (48%). За ней следует страх перед терроризмом (39%), и только 19% озабочены далеко не блестящей экономической ситуацией, состояние государственных финансов (16%), вопиющей, особенно на юге континента и среди молодежи, безработицей (15%) и уж совсем мало кого (9%) волнует преступность.

Есть нюансы. При всей озабоченности миграцией, европейцы считают одним из своих главных достижений свободу передвижения, и не хотят ей поступаться. Страх перед терроризмом обострился с 25% до 39% всего за полгода под влиянием терактов в Париже и Брюсселе и скорее всего вернется к прежнему уровню.

Определить рецепты преодоления зол мешает разное видение проблем. Бывшие заключенные социалистического лагеря, а ныне члены Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) в преддверии братиславской встречи заявили, что не нужно тратить силы на предложения, которые разделяют. Есть, по меньшей мере, три не совпадающих разделительных линии.

Во-первых, между теми, кто хочет «больше Европы» (полномочий наднациональных институтов ЕС) и кому милее национальный суверенитет. В первой группе — «старые» члены ЕС, его основатели. Они за нарастающее углубление европейской интеграции. Во второй — неофиты из Центральной и Восточной Европы, к которым примыкают Дания и Швеция.

Вторая линия проходит между сторонниками открытия Европы для миграции и теми, кто хочет жить в Европе-крепости. Главные сторонники открытости — Германия, Швеция, Италия и Греция. За Европу-крепость с непроницаемыми для мигрантов заборами и отказом от общей ответственности за расселение пришельцев — Вышеградская группа, а наиболее радикально — глава Венгрии Виктор Орбан, у которого проблемы с лидерами большинства стран ЕС.

Третья линия разделяет приверженцев жесткой финансовой дисциплины и бюджетной экономии, с одной стороны, и более вольной трактовки макроэкономических «маастрихских критерией» для стимулирования экономического роста. Это линия «север-юг». Среди ортодоксов — Германия, скандинавские и балтийские страны. Им противостоят, прежде всего, Греция, но также Франция, Италия, Испания, Португалия, Кипр и Мальта.

Разделение усугубляется календарем выборов. Большой недостаток демократии по сравнению с авторитаризмом состоит как раз в зависимости исполнительной власти от избирательного цикла. В октябре в Венгрии предстоит референдум о том, согласиться на распределение мигрантов по квотам между странами ЕС или нет. Результат (не обязывающий для правительства, но желаемый им, очевиден). В Австрии состоятся повторные президентские выборы, на которых все шансы выиграть имеет правый евроскептик Хофер. Итальянский премьер Ренци поставил свою политическую судьбу в зависимость от октябрьского референдума по конституции. В декабре Испания в ходе уже третьих парламентских выборов должна решить состязание между право-центристами и радикально левой «Подемос».

В 2017 году предстоят парламентские выборы в Нидерландах и Германии, президентские во Франции. Во всех случаях к власти рвутся евроскептики — Партия свободы Нидерландов, Альтернатива для Германии, Национальный фронт Франции.

Все новые претенденты давят на традиционные партии власти, склоняют их к популистским лозунгам и решениям.

Братиславская повестка дня составлена так, чтобы обойти разногласия и выделить приемлемый для всех варианты действий. Это не исключает, что на дальнейших этапах разногласия всплывут с новой силой. Но пока их можно обойти.

В Братиславе все согласились с общими приоритетами, главный из которых восстановление контроля над внешними границами, общая политика предоставления убежища тем, кто по международному праву его заслуживает, и репатриация тех, кто не подпадает под критерии беженца. Во главе угла — усиление союзных пограничных служб, помощь странам «первой линии» (Греция, Италия, Болгария...), выполнение соглашения с Турцией о мигрантах и заключение аналогичных соглашений с другими странами транзита, увеличение помощи Африке, откуда исходят миграционные потоки.

Европейцам придется на это потратиться во имя сохранения своего образа жизни и «европейской социально-экономической модели».

За основу плана участники братиславской встречи приняли доклад главы Еврокомиссии Юнкера в Европарламенте «О состоянии Европейского союза». Он отметил состояние как плачевное, и оно не стало лучше за истекший год. Преодолевая его, Европа никогда не станет одним государством, как бы этого ни хотели сторонники федерализации.

«Хотя Европа гордится своим положением «мягкой державы», этого недостаточно в нашем сложном и все более опасном мире», — отметил он, ратуя за применение в некоторых случаях жесткой силы.

Кроме мер по укреплению желаемой гражданами безопасности, главный чиновник ЕС включил в свой план реиндустриализацию Европы, увеличение занятости молодежи за счет развития цифровых технологий, увеличени получившего его имя инвестиционного плана с нынешних 315 до 630 млрд евро в 2022 году.

Глава Еврокомиссии объявил, что ЕС в том числе запускает «амбиционную программу инвестиций для Африки и стран Европейского соседства». Она может составить 44 млрд евро для инвестиций и увеличиться до 88 млрд евро, если страны-члены ЕС внесут вклады. Эта программа дополнит европейскую политику помощи в целях развития, и позволит работать над устранением одной из главных причин пугающего миграционного кризиса.

О России и взаимных санкциях в Братиславе не вспомнили.