

Фото: Мария Епфиванова / «Новая газета»

Выборы в посольстве РФ в Латвии — на одном из четырех участков, организованных в Риге 18 сентября, — прошли в очень душевной атмосфере: с понимающими членами комиссии, без провокаций и нарушений (по крайней мере, видимых) и почти без наблюдателей (не считая представителя кандидата-единоросса от Сахалинской области, который иногда «помогал» проголосовать сомневающимся избирателям). Впрочем, никакие вбросы и карусели здесь попросту не нужны: в Риге и так достаточно преданных сторонников правящей партии.

Глядя на размеры очереди к посольству, можно было подумать, что это выкинули дешевые билеты на рок-концерт какого-нибудь культового музыканта: она огибала по периметру половину здания и продолжалась дальше, во внутреннем дворе и до входа в зал голосования, где уже к трем часам две прозрачные урны были заполнены примерно наполовину. После трех основной поток постепенно иссяк, и участок выглядел примерно так, как выглядит стандартный московский участок в день голосования. Привыкнув на выборах в России, что такая толпа и честные выборы — вещи несовместимые, я честно пыталась найти неподалеку автобусы, подвозящие новых граждан, но ничего такого не нашла. Избиратели — процентов на восемьдесят, люди очень преклонного возраста, — тоже не были похожи на бюджетников, которых свезли коллективно: они знали, почему и за кого пришли голосовать. «За Путина, конечно», — отвечали они в большинстве своем с недоумением, как будто другого ответа на этот вопрос быть не могло. Иногда говорили — «за Медведева». Реже — «за «Единую Россию».

Одна пожилая женщина не хотела рассказывать, за кого отдать свой голос. «Я проголосую так, как и всегда, — ответила она твердо. — Идите с другими тоже пообщайтесь». На вопрос о длинной очереди женщина ответила: «Ничего, постоим. На солнышке вот хоть погреемся». День, действительно, выдался солнечный.

Правда, попав внутрь и получив, наконец, бюллетени, многие терялись. Если с первым бюллетенем — списком из 14 партий — все было ясно, то второй бюллетень — перечень кандидатов в депутаты от Сахалинской области — вызывал у большинства мучительное непонимание. Здесь нужна маленькая ремарка: для граждан Россию, пришедших на выборы за рубежом, есть два типа голосования. Первый — для тех, кто оказался в другой стране на короткий срок и заранее взял открепительный: они, предъявив свой открепительный, могут голосовать только по партийному списку. А вот те, кто проживает в другой стране на основании вида на жительство или другого документа, могут голосовать и по партспискам, и по одномандатным округам. С округами — как повезет, к каждому участку в другой стране ЦИК «прикрепляет» свой одномандатный округ. Рижанам досталась Сахалинская область.

«А этот, я смотрю, богатый прям — миллион у него. Ой, нет, два миллиона», — изучали две пожилые избирательницы список сахалинских кандидатов.

Один из кандидатов — Георгий Карлов, зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и член «Единый России», баллотирующийся от Сахалина в новую думу, — заранее позаботился о своем имидже среди рижских избирателей. В конце августа он принял участие в конференции организации российских соотечественников Латвии, во время который пообещал заняться проблемой неграждан. Институт неграждан, которых в стране около 250 тысяч, — действительно больная мозоль латвийской политики, процесс натурализации идет очень медленно и имеет свои тонкости, которые многие считают несправедливыми. Заодно — это любимый козырь пророссийских латвийских политиков, которые вот уже двадцать лет пытаются эту проблему решить (или, по крайней мере, обещают). Что тут может сделать Карлов — не вполне ясно, но видимо, его слова нашли отклик в сердцах тех, кто их слышал. По крайней мере, некоторым избирателям его фамилия была знакома.

А некоторым мягко подсказывал представитель Карлова на участке (справедливости ради — другие кандидаты своих представителей выставлять не стали, хотя могли). Представитель Карлова грамотно выполнял роль наблюдателя и советчика одновременно. «За кого тут нужно голосовать?» — спрашивала его женщина растерянно. «За кого хотите, — отвечал он. — Но вообще вот вы сейчас палец тут правильно держите».

Председатель комиссии Александр Гоменюк объяснил, что это, конечно, неправильно, но раз единственный наблюдатель — от Карлова, у него возможностей больше, не уследишь. «Мы никак не можем помочь избирателю — даже прочитать ему список, если у него проблемы со зрением. А наблюдатель может — видимо, иногда злоупотребляет». И тут же спросил у представителя Карлова: «Говорят, вы тут агитируете?» «Ну что вы! — ответил тот. И пояснил мне. — Вот говорят: «Агитирую». А тут так: люди пожилые пришли, многие ходят с трудом, но хотят выполнить гражданский долг. Они знаю, что надо прийти, проголосовать, а больше ничего не знаю. Кто-то должен помочь. Им (председателям комиссии — прим.авт.) нельзя, мне вроде как тоже. Но что делать…»

Здесь вообще было много взаимопомощи и коллективного духа, которые оказались важнее правил. Некоторые заходили в кабины для голосования по двое («ну что — вместе пойдем?») Кто-то брал бюллетень, недоумевал от количества незнакомых имен и выходил в коридор — изучать стенд с биографиями кандидатов, а потом возвращался в кабинку. Кто-то порывался проголосовать, не отходя от стола регистрации: «Ничего, если я здесь?» «Лучше пройдите в кабинку», — мягко просили члены комиссии.

Я и сама не заметила, как в какой-то момент стала участником процесса.

«Деточка, как мне проголосовать за Медведева? — спросила меня пожилая женщина. — Я плохо вижу». Я зачитала ей список партий. «О, вот «Единая Россия» — это Медведев?» Выйдя из кабинки для голосования, женщина с видом победителя показала мне бюллетень: «Деточка, я проголосовала за Медведева!»

В этот момент подошел пенсионер, держа в руках список одномандатников по Сахалинской области. «Девушка, вы не знаете, кто тут самый большой начальник?» — уточнил он.

Интересно, что консульских списков больше не ведется — теоретически, граждане выбирают один из четырех участков в зависимости от буквы, на которую начинается их фамилия. Обладатели фамилии на буквы с «А» до «З» голосовали в посольстве, но на деле, туда шли и те, кому ближе, и те, кто не посмотрел на сайте адрес «своего» участка.

«Придет к нам человек с фамилией на букву «П», отстоит час в очереди, не отправлять же его на другой участок?» — пояснил заместитель председателя комиссии Александр Гречаный.

«Да, но как проконтролировать, что этот человек не проголосовал на другом участке, если списков нет? Так ведь можно все участки обойти», — уточнила я.

«Теоретически, да, — ответил Александр. — Но у нас предусмотрены механизмы от двойного голосования. Поверьте, таких случае у нас не будет».

Что это за механизмы — он так и не рассказал. Сказал, что не хочет провокаций: система выстроена, отлажена, а если кто узнает ее детали — может этим воспользоваться на следующих выборов.

То же самое касалось открепительных. Их спрашивали, но не требовали в обязательном порядке. «Приходят два пожилых человека, говорят, что собирались проголосовать в России, но не успели уехать. Не выгонять же их», — рассказал Александр. В этом случае избирателя просят написать заявление на имя председателя комиссии с объяснением причин отсутствия открепительного. Как правило, председатель входит в положение.



Заявление Бориса Кузнецова в УИК



Решение УИК об отказе в жалобе адвокату Борису Кузнецову.

Правда, на другом участке — при Консульском отделе — возник-таки скандал, связанный с документами. Адвокат Борис Кузнецов, который пришел на участок вместе с юристом Еленой Лукьяновой, которая частично проживает в Риге, не смог проголосовать по внутреннему паспорту — сотрудники комиссии потребовали предъявить и загранпаспорт тоже. По словам Лукьяновой, «они игнорировали, бегали от нас и хамили». В результате Кузнецов подал заявление, но получил отказ. Лукьянова считает, что ему «помешали воспользоваться своим главным правом и главным документом — внутренним паспортом гражданина». В памятке ЦИК для туристов, голосующих по открепительным, на эту тему написано, что человек имеет право проголосовать, предъявив «паспорт гражданина РФ, заграничный или служебный паспорт».

Но такие случаи были скорее единичны — в целом, выборы прошли очень спокойно. Явку подсчитают позднее — суммируя предварительные результаты председателей комиссий, к вечеру по всей Латвии проголосовало немногим более 15 тысяч граждан. С результатами тоже сюрпризов не будет: о таких избирателях, как в Латвии, партия власти может только мечтать.