В целом нынешняя кампания прошла относительно спокойно, и масштабных скандалов, которые бывали в прежние годы, мы не наблюдали. Неделю назад «Новая» писала о том, что в этот раз в ходе выборов кандидатам не хватало средств даже на черный пиар. Однако за три-четыре дня до голосования все изменилось: политтехнологи взялись за свое. Прагматика тут состоит в том, что в такие сроки кандидата, пойманного на запрещенной агитации против соперника, уже очень трудно снять с выборов по суду. А кроме того, все, конечно, старались напоследок запасть в душу избирателей и вычистить оттуда конкурентов. Мы составили список способов давления на кандидатов, которые использовались в этой кампании.



Давление по букве закона

Законодательство в области предвыборной агитации используются в борьбе против неугодных кандидатов

Кандидат в депутаты Государственной думы по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу в Москве Николай Ляскин был оштрафован на 1000 рублей за выпуск листовок о коррупционных схемах среди российских чиновников. Для передачи административного дела в суд Ляскина лишил неприкосновенности лично генпрокурор Юрий Чайка, который стал главным героем резонансного расследования оппозиционера Алексея Навального. Формальным поводом для судебных претензий стало использование в листовках рисованных портретов политиков, включая президента России Владимира Путина (на агитационных материалах запрещено изображать людей, кроме самого кандидата). При этом ранее представители ЦИК заявляли, что «рисунки, компьютерные персонажи, иные художественные образы, вымышленные персонажи (в том числе и те, создание которых было основано на реально существующих или существовавших в прошлом личностях) не относятся к изображениям физлиц по смыслу законодательства о выборах».

В Петербурге полиция задержала представителей ПАРНАС, включая кандидата в депутаты Андрея Пивоварова. Незадолго до этого двое мужчин из администрации Кировского района Петербурга пытались помешать политикам вести агитационную кампанию у входа в метро. В полиции политиков попытались обвинить в нарушении порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов, но вскоре вынуждены были их отпустить. В конце августа случилась похожая история, когда Пивоварова, Владимира Кара-Мурзу-младшего и Даниила Кена задержали во время встречи с избирателями. Сообщалось о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, но суд не нашел в действиях оппозиционеров состава правонарушения, и дело было закрыто.

Главу Российской партии пенсионеров за справедливость Евгения Артюхина сместили с должности на съезде партии в начале августа. Сам Артюхин считает тот съезд нелегитимным, поскольку он был созван неправомочным президиумом, а также потому, что не все отделения провели региональные конференции. ЦИК, однако, признал результаты съезда. По решению нового руководства с выборов сняли ряд ярких кандидатов, считавшихся «неугодными» для Кремля.

Среди кандидатов-самовыдвиженцев, вынужденных собирать подписи избирателей, отсеяны рекордные 92% (эксперты считают, что многие подписи были признаны недействительными под давлением административного ресурса).



Исковые войны

Кандидаты пишут друг на друга доносы и подают иски, расчищая политическое поле от конкурентов

9 сентября партия «Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд с просьбой снять ПАРНАС с выборов в Госдуму за «экстремистские» высказывания ее лидеров, в частности Михаила Касьянова. Требование не поддержали ни Центральная избирательная комиссия, ни российские средства массовой информации. «Они волки в овечьей шкуре», — сказал про оппозиционеров руководитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, но иск отозвал, пообещав, впрочем, продолжить добиваться уголовных дел в отношении членов ПАРНАС.

30 августа городской суд Петрозаводска удовлетворил иск партии «Родина» о снятии списка кандидатов оппозиционной партии «Яблоко» с выборов в Петросовет. Лидер «Родины» в Карелии Николай Тараканов писал в иске, что предвыборный штаб «Яблока» неверно оформил ряд регистрационных документов своих кандидатов и предлагал на этом основании лишить регистрации всю партию. Прокурор по этому делу в суде заявила, что к таким нарушениям относится, например, отсутствие информации о школьном образовании.

Два кандидата в депутаты от Ярославской области (Антон Артемьев от «Партии Роста» и Андрей Воробьев от «Родины») подали иск в отношении кандидата от партии «Единая Россия» Александра Грибова. Они решили, что кандидат от «Единой России» своими агитационными материалами нарушил закон в сфере интеллектуальной собственности, использовав цитаты из романа Николая Островского «Как закалялась сталь», а также не ушел в предвыборный отпуск и превысил разрешенный размер трат избирательного фонда. Верховный суд встал на сторону единоросса.

Псковский областной суд снял с выборов в Псковское областное собрание кандидата от КПРФ, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова. Иск против него подал его однофамилец, безработный самовыдвиженец Дмитрий Михайлов. В КПРФ заявляют, что нарушение, которое допустил Михайлов, незначительно: среди информации, отправленной в избирком, он не указал ИНН своих несовершеннолетних детей. Верховный суд жалобы Михайлова отклонил.



Переход на личности

В российской кампании снова нашлось место президенту США

Коммунист Антон Романов из Иркутска выпустил агитационную брошюру, назвав ее в духе голливудских фильмов про боевые искусства — «Петля анаконды». На обложке красная рука душит змееподобное существо, в котором без труда можно разглядеть президента США Барака Обаму. Слоган Романова гласит: «Сбросим иноземное иго!»



Насилие и «черный пиар»

Наиболее грязные приемы связаны с масштабной клеветой и прямым насилием

В Тушинском округе неизвестные распространяют предвыборную газету, содержащую клевету в адрес кандидата от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова, а также антисемитские заявления против начальника его предвыборного штаба Максима Каца. Масштаб «черной» кампании впечатляет: тираж издания — 834 000 экземпляров (в среднем по два на каждого жителя округа). По округу массово расклеиваются стилизованные под кампанию Гудкова провокационные плакаты с выдуманными цитатами: «Вернем Крым — отменят санкции»; «Повысим пенсионный возраст» и так далее.

Образ американского президента оказался востребованным в ходе кампании. Листовка конкурентов, изображающая калининградского бизнесмена Игоря Плешкова, выдвигавшегося в регионе от КПРФ, — в виде «Обамы».

В Петербурге полицейские поймали у метро женщину, распространявшую поддельные агитационные газеты «Партии Роста». На обложке газеты красовалась надпись «Достало неспроста», а ниже можно было найти обещание роста «налогов, кумовства, неравенства». Кандидат от партии Оксана Дмитриева также появилась в фальшивом журнале «Сказка о репке», содержащем карикатуры и клевету на различных оппозиционеров.

В городе Бердске Новосибирской области 15 сентября избили кандидата в депутаты Госдумы от ПАРНАС Егора Савина. Нападение произошло прямо в здании избирательной комиссии. Савин пришел туда, чтобы пожаловаться на то, что на избирательном участке расклеены листовки в поддержку кандидата от «Единой России» (агитация в местах для голосования запрещена законом). Некоторые листовки по просьбе Савина сняли, но вскоре к нему подошли двое мужчин в штатском и в темных очках. Неизвестные ударили Савина в живот и попытались выломать пальцы, после чего силой вывели кандидата в депутаты с территории избирательной комиссии.



Гибридная война

Российские хакеры против честных выборов

Кандидат в депутаты Госдумы от ПАРНАС Константин Янкаускас 15 сентября сообщил о взломе хакерами своей электронной почты и аккаунтов в соцсетях. По его мнению, это было сделано для того, чтобы сорвать последние 2 дня агитации, — многие рабочие вопросы политик решал через интернет. О взломе почты также сообщали глава штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац и журналистка znak.com Екатерина Винокурова.

Движение в защиту прав избирателей «Голоса» 16 сентября сообщило о появлении клона своего официального сайта и нескольких фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые «имитируют резервный канал связи нашего движения». В организации предполагают, что это связано с планами «заспамить» или отключить реальные аккаунты «Голоса» в единый день выборов 18 сентября.