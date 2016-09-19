

Голосование на дому. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Явка

В этом году на выборы пришли только 47,72% россиян. «Явка как явка», — прокомментировала данные глава Центризбиркома Элла Памфилова. Для сравнения — в прошлых думских выборах приняли участие 60,2% граждан.

Аномально низкую явку в этом году зафиксировали в Москве (35,18%) и в Петербурге (чуть более 32%), причем в последнем — явка рекордно низкая в масштабе всей страны.

Примечательно, что явка на закрытых участках — в следственных изоляторах и медицинских стационарах столицы — составила 92%.

Какие партии будут в новой Думе

«Единая Россия» в этот раз получила поддержку 54,28% избирателей. На втором месте — КПРФ с результатом 13,45% голосов, и это одна из сенсацией нынешних выборов. Только к утру, когда было обработано уже более двух третей бюллетеней, КПРФ вышла на второе место, до того позицию удерживала ЛДПР. Когда подсчитаны 99% голосов, партия Жириновского проигрывает коммунистов лишь две десятых процента (13,24%). Последней партией, которой удалось преодолеть 5%-ный барьер, стала «Справедливая Россия» — за нее отдали голоса 6,17% избирателей.

Таким образом, без учета одномандатных округов, места в думе седьмого созыва распределятся так:

«Единая Россия» — 140 мест

КПРФ — 35 мест

ЛДПР — 34 места

«Справедливая Россия» — 15 мест

Одномандатники

«Единая Россия» победила в 203-х одномандатных округах из 225. Также места в думе получили семь одномандатников из КПРФ и семь — из «Справедливой России». Представители ЛДПР выиграли в пяти округах. У «Гражданской платформы» и «Родины» по одной победе.

В совокупности в Государственной думе будет:

343 депутата от «Единой России» (это на 105 мест больше, чем в предыдущем созыве. Более того, теперь у партии власти есть конституционное большинство в нижней палате)

42 депутата от КПФР

39 депутатов от ЛДПР

23 депутата от «Справедливой России»

Один депутат от партии «Родина»

Один депутат от «Гражданской платформы»

Один самовыдвиженец — действующий депутат Госдумы Владислав Резник, победивший по одномандатному округу в Адыгее.

В Москве

В столице свои силы в одномандатных округах пробовали известные кандидаты от оппозиционных партий, однако никому из них не удалось пробиться в нижнюю палату парламента.

— Кандидат от «Яблока» Дмитрий Гудков не смог обойти Геннадия Онищенко в Тушинском округе Москвы. Гудкову не хватило чуть больше 9 тысяч голосов, чтобы обойти единороса. ( Онищенко — 25,32%, Гудков — 19,35%). О том, как пережил день выборов штаб Гудкова — читайте в материале Наталии Зотовой.

— В Центральном административном округе столицы, где боролись кандидат от «Открытой России» Мария Баронова и представитель «Парнаса» Андрей Зубов, со значительным отрывом победил единорос Николдай Гончар. Зубов занял третье место с 11,31% голосов, Баронова вовсе не вошла в тройку лидеров.

— В Черемушкинском округе никто из кандидатов непарламентских партий не одержал победу. Елена Русакова из «Яблока» заняла третье место, Константин Янкаускас из «Парнаса» также потерпел поражение в одномандатном округе.

— В Бабушкинском округе, где наблюдатели фиксировали массовое голосование курсантов академии МЧС, победил полковник МЧС Иван Тетерин, — набрав более 34,5 %. На втором месте — председатель московского регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Оппозиционный кандидат от «Парнаса» Николай Ляскин набрал чуть более 10%.

— В Ленинградском округе кандидат от «Яблока» Юлия Галямина получила 14%, ее опередила действующий депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, набрав 31,2%.

— В Нагатинском округе представитель «Яблока» Кирилл Гончаров занял второе место, набрав 11,3% голосов избирателей, однако за его оппонента из «Единой России» Елену Панину проголосовали 40,3% граждан.

В регионах

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов стал победителем в Южный округе. В Центральный округе Петербурга первым стал кандидат от партии КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко.

Партия «Яблоко» сохранила фракции в законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Карелии, а также в Псковском областном собрании депутатов — в регионе партия получила более 6% голосов избирателей. Таким образом, лидер списка Лев Шлосберг прошел в региональный парламент. Кроме того, у партии появились мандаты в городской думе Перми.

Свою деятельность в Государственную думе VII созыва продолжат борец Александр Карелин, хоккеист Вячеслав Фетисов, а также советская фигуристка Ирина Роднина. Все они стали победителями по одномандатным округам. Кроме того, депутатом от Одинцовского округа стала телеведущая Оксана Пушкина, которая с 2015 года является детским омбудсменом в Московской области. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин опередил конкурентов в одномандатном округе Ленинградской области. В Чеченском одномандатном округе победу одержал Адам Делимханов, действующий депутат Госдумы.

По списку «Единой России» проходят губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин, однако решение принять или отказаться от мандата остается за ними. Среди интересных кандидатов из партийных списков: сын артиста Михаила Боярского Сергей, брат министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, и сестра министра обороны России Лариса Шойгу.

В Госдуме остается и депутат Ирина Яровая, также по федеральному списку в Думу прошла прокурор Крыма Наталья Поклонская.