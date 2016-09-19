Политика
1309 Как проголосовала Россия и какой будет Госдума VII созыва
Обзор 99% обработанных ЦИКом бюллетеней
Голосование на дому. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
Явка
В этом году на выборы пришли только 47,72% россиян. «Явка как явка», — прокомментировала данные глава Центризбиркома Элла Памфилова. Для сравнения — в прошлых думских выборах приняли участие 60,2% граждан.
Аномально низкую явку в этом году зафиксировали в Москве (35,18%) и в Петербурге (чуть более 32%), причем в последнем — явка рекордно низкая в масштабе всей страны.
Примечательно, что явка на закрытых участках — в следственных изоляторах и медицинских стационарах столицы — составила 92%.
Какие партии будут в новой Думе
«Единая Россия» в этот раз получила поддержку 54,28% избирателей. На втором месте — КПРФ с результатом 13,45% голосов, и это одна из сенсацией нынешних выборов. Только к утру, когда было обработано уже более двух третей бюллетеней, КПРФ вышла на второе место, до того позицию удерживала ЛДПР. Когда подсчитаны 99% голосов, партия Жириновского проигрывает коммунистов лишь две десятых процента (13,24%). Последней партией, которой удалось преодолеть 5%-ный барьер, стала «Справедливая Россия» — за нее отдали голоса 6,17% избирателей.
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Таким образом, без учета одномандатных округов, места в думе седьмого созыва распределятся так:
- «Единая Россия» — 140 мест
- КПРФ — 35 мест
- ЛДПР — 34 места
- «Справедливая Россия» — 15 мест
Одномандатники
«Единая Россия» победила в 203-х одномандатных округах из 225. Также места в думе получили семь одномандатников из КПРФ и семь — из «Справедливой России». Представители ЛДПР выиграли в пяти округах. У «Гражданской платформы» и «Родины» по одной победе.
В совокупности в Государственной думе будет:
- 343 депутата от «Единой России» (это на 105 мест больше, чем в предыдущем созыве. Более того, теперь у партии власти есть конституционное большинство в нижней палате)
- 42 депутата от КПФР
- 39 депутатов от ЛДПР
- 23 депутата от «Справедливой России»
- Один депутат от партии «Родина»
- Один депутат от «Гражданской платформы»
- Один самовыдвиженец — действующий депутат Госдумы Владислав Резник, победивший по одномандатному округу в Адыгее.
В Москве
В столице свои силы в одномандатных округах пробовали известные кандидаты от оппозиционных партий, однако никому из них не удалось пробиться в нижнюю палату парламента.
— Кандидат от «Яблока» Дмитрий Гудков не смог обойти Геннадия Онищенко в Тушинском округе Москвы. Гудкову не хватило чуть больше 9 тысяч голосов, чтобы обойти единороса. ( Онищенко — 25,32%, Гудков — 19,35%). О том, как пережил день выборов штаб Гудкова — читайте в материале Наталии Зотовой.
— В Центральном административном округе столицы, где боролись кандидат от «Открытой России» Мария Баронова и представитель «Парнаса» Андрей Зубов, со значительным отрывом победил единорос Николдай Гончар. Зубов занял третье место с 11,31% голосов, Баронова вовсе не вошла в тройку лидеров.
— В Черемушкинском округе никто из кандидатов непарламентских партий не одержал победу. Елена Русакова из «Яблока» заняла третье место, Константин Янкаускас из «Парнаса» также потерпел поражение в одномандатном округе.
— В Бабушкинском округе, где наблюдатели фиксировали массовое голосование курсантов академии МЧС, победил полковник МЧС Иван Тетерин, — набрав более 34,5 %. На втором месте — председатель московского регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Оппозиционный кандидат от «Парнаса» Николай Ляскин набрал чуть более 10%.
— В Ленинградском округе кандидат от «Яблока» Юлия Галямина получила 14%, ее опередила действующий депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, набрав 31,2%.
— В Нагатинском округе представитель «Яблока» Кирилл Гончаров занял второе место, набрав 11,3% голосов избирателей, однако за его оппонента из «Единой России» Елену Панину проголосовали 40,3% граждан.
В регионах
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов стал победителем в Южный округе. В Центральный округе Петербурга первым стал кандидат от партии КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко.
Партия «Яблоко» сохранила фракции в законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Карелии, а также в Псковском областном собрании депутатов — в регионе партия получила более 6% голосов избирателей. Таким образом, лидер списка Лев Шлосберг прошел в региональный парламент. Кроме того, у партии появились мандаты в городской думе Перми.
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Свою деятельность в Государственную думе VII созыва продолжат борец Александр Карелин, хоккеист Вячеслав Фетисов, а также советская фигуристка Ирина Роднина. Все они стали победителями по одномандатным округам. Кроме того, депутатом от Одинцовского округа стала телеведущая Оксана Пушкина, которая с 2015 года является детским омбудсменом в Московской области. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин опередил конкурентов в одномандатном округе Ленинградской области. В Чеченском одномандатном округе победу одержал Адам Делимханов, действующий депутат Госдумы.
По списку «Единой России» проходят губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин, однако решение принять или отказаться от мандата остается за ними. Среди интересных кандидатов из партийных списков: сын артиста Михаила Боярского Сергей, брат министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, и сестра министра обороны России Лариса Шойгу.
В Госдуме остается и депутат Ирина Яровая, также по федеральному списку в Думу прошла прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Авторы
Юлия Минеева
корреспондент
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Вера Юрченко
корреспондент
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