Первые российские выборы в Крыму: как это было



Троллейбус для голосования в Симферополе. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«Люди у нас несознательные»

— Всего 276 человек проголосовало, хотя на участке больше 700 избирателей, — секретарь севастопольской избирательной комиссии № 97 Зинаида Подорожняя явно волнуется, говоря под запись. По-началу она вообще пытается отговорить меня снимать видео, но так как неуверенность в собственной прическе не является законным для этого основанием, — соглашается говорить на камеру. — По состоянию на 15:00, у нас явка ниже 50%, — продолжает она. — Но мы надеемся, что к вечеру придет больше людей. Сейчас ушли на выездное голосование: все-таки у нас в центре города много пенсионеров живет, которым трудно прийти на участок.

Никаких нарушений, по словам Подорожней, нет. «У нас все тихо, все спокойно», — заверяет она.

Тишина и спокойствие — действительно та атмосфера, которая царит на участке. Из четырех мест для членов комиссии пустуют два. Избирателей нет. Из-за дальней кабинки для голосования выглядывают наутюженные брюки полицейского в черных ботинках: он, развалившись на стуле, играет в телефон.

Подхожу к скамейке с наблюдателями. От беседы отказываются сидящие в обнимку юноша и девушка лет 20, представители «Единой России» и «Партии роста»: «А чего нам говорить?», — переглядываются они между собой. Зато охотно соглашается на интервью наблюдатель от «Справедливой России» — мужчина сурового вида с густыми усами, представившийся Филиппом.

— Я так скажу: людей у нас здесь почти нет. С самого утра никто не шел, — говорит он. — Был небольшой наплыв часам к 12, но потом снова стало тухло.

— А что с нарушениями?

— Их нет. Ну, разве что, приходили несколько человек слабовидящих с родственниками, им разрешали вдвоем в кабинки заходить. Но это я не считаю нарушением.

Первого избирателя мне приходится ждать порядка 10 минут. Галина Николаевна, тучная женщина в длинном леопардовом платье и солнечных очках, оказывается учителем математики.

— Я лично учила и детей Белика, и детей Николаева (фаворитов севастопольской гонки — И.Ж.), — говорит она. — Мне оба не нравятся. Белика еще при Украине обвиняли в махинациях с землей: это же при нем отдали застройщикам Максимову дачу (Дмитрий Белик в 2007-2008 годах был председателем земельной комиссии горсовета Севастополя — И.Ж.). Кроме того, он приспособленец: был в «Партии регионов», затем в «Русском блоке», а как Россия пришла — сразу в «Едро» записался.

— А Николаев-то что?

— А Николаев просто зазнавшийся: рестораном-же владеет. Гордая птица.

За кого проголосовала Галина Николаевна, так и осталось загадкой. Про низкую явку она сказала так: «Я всем знакомым наказала идти и голосовать, потому что иначе Украину порадуем. Но люди у нас несознательные».

Посидев на участке еще пять минут, но так и не дождавшись второго избирателя, решаю пойти на соседний — в гимназию № 1. На входе дежурит женщина в военной форме.

— Проходите, не мешайте работать, — отказывается она от разговора.

В самом помещении для голосования трое избирателей и восемь членов комиссии.

— Нет, сейчас никто не может дать вам интервью, — секретарь избиркома Мария смотрит на меня исподлобья. — Все члены комиссии очень заняты. Посмотрите: у нас тут люди.

— Но их восемь, а голосующих только три, — пытаюсь возразить я.

— А вот сейчас еще кто-нибудь придет, а у нас рук не хватит.

Замечаю отдельно стоящую кабинку с пометкой: «Для военнослужащих».

— Это зачем? — интересуюсь у Марии.

— В округе четыре воинские части. Как думаете: нам нужна путаница гражданских с военными? Нужно, чтоб они в одной очереди стояли?

Единственный оживленный избирательный участок нахожу в севастопольском ТЮЗе. И оживление здесь, как ни странно, именно за счет военных: организованно голосуют курсанты Нахимовского военно-морского училища. Подхожу к сопровождающему группу из 30 курсантов майору. На нагрудной нашивке значатся инициалы: Голыш А.Н.

— Никаких комментариев, еще чего, — возмущается он. Воспитанники училища перед кабинками для голосования также отказываются говорить со СМИ.

Между тем, именно военные дали Севастополю сносную по меркам страны явку. Всего в городе, по данным ТИК, проголосовало 45,67% избирателей. При этом из числа военнослужащих — 75%.

Днем тишины обернулся день выборов не только в Севастополе, но и в остальных городах крымского полуострова. По сообщениям очевидцев, пустовали избирательные участки во всех крупных городах полуострова: Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи. Явка по Крыму составила 42,37%.

Бойкот

Все самое интересное на выборах-2016 в Крыму произошло не на избирательных участках. Если в причинах низкой явки среди русского населения Крыма еще предстоит разобраться политологам и социологам, то неявка на выборы крымских татар и украинцев объясняется преднамеренным бойкотом.

5 сентября лидер запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к жителям полуострова с просьбой «не ходить на выборы, которые не принесут на крымскую землю ни спокойствия, ни мира». С аналогичным обращением выступил и находящийся в СИЗО зампред меджлиса Ахтем Чийгоз.

Корреспонденту «Новой газеты» удалось поговорить с председателем участковой избирательной комиссии села Красный Мак Бахчисарайского района Натальей Кочетковой.

— Крымские татары и на референдум не пришли, и сейчас проигнорировали, — призналась она. — У нас на участке 1300 избирателей, из которых треть составляют крымские татары. Так вот крымскотатарского населения и десять человек не пришло.

Еще один показательный участок — симферопольский УИК № 266, где 90% избирателей составляют крымские татары. Явка здесь, по признанию председателя комиссии Елены Агаповой, составила всего 9%.

По словам первого зампреда меджлиса Наримана Джеляла, представительскому органу крымских татар даже не нужно было обращаться к своему народу.

— Крымские татары довольно опытны в политике, такова наша история, и участвовать в незаконных действиях мы не будем, — объяснил Джелял. — Международное право и международные институты не признают Крым частью России, поэтому мы попросту не могли участвовать в этих выборах.

Наряду с крымскими татарами фактический бойкот выборам в Госдуму объявили и крымские украинцы.

— Нет смысла поддерживать одну партию в разных её проявлениях, — рассказал «Новой газете» основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. — Это будет продолжение той политики которая есть на сегодняшний день. Я также не могу поддержать борьбу альтернативных партий, поскольку вся их борьба, на мой взгляд, ведется за 3% и государственное финансирование, а не за прохождение в Государственную думу.

По словам Кузьмина, столь низкой явки на выборах он не ожидал.

— Думал, будет в пределах 45%. Но это в первую очередь результат вялой предвыборной компании и отсутствия харизматичных личностей как в региональных списках, так и в округах. К сожалению избиратели отдают свои голоса за лица, а не за программы. Отсутствие альтернатив в выборе читалось с самого начала. Многие мои знакомые не пошли голосовать.

Нарушения

Сразу по окончании голосования председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев выступил перед журналистами в Симферополе.

«Ни одной жалобы в нашу субъектовую комиссию не поступало. Сейчас проверяем, выясняем по окружным комиссиям. Насколько я знаю, в отдельные участковые такие жалобы были», — заявил он.

Сообщений о серьезных нарушениях на крымских выборах действительно было немного. В поселке Первомайская балка, входящем в состав Севастополя, наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеня — кто-то из избирателей промахнулся мимо урны, а вместо него листок положил председатель УИК. В Ялте на избирательном участке № 492 журналистам запретили вести съемку. Уже после окончания голосования на нескольких севастопольских участках члены УИК отказались предъявлять наблюдателям протоколы с итогами голосования.

Самый громкий скандал разразился в 16 часов, когда на электронные адреса 22 из 27 крымских ТИК пришли письма следующего содержания:

«В связи с низкой явкой избирателей, напоминаю председателям комиссий о персональной ответственности за обеспечение следующих результатов голосования:

- показатель явки избирателей – не менее 70%, по каждому участку;

- количество голосов за Единую Россию – не менее 60%, ЛДПР – не менее 15%, КПРФ – 10%, другие партии по ситуации.

В одномандатных избирательных округах обеспечить убедительную победу кандидатам от партии «Единая Россия».

В случае невыполнения информировать ИКРК (Избирательная комиссия Республики Крым — прим ред) незамедлительно, в установленном порядке».

Электронная почта отправителя почти целиком совпадала с e-mail республиканского избиркома, однако уже спустя час после появления писем Избирательная комиссия Крыма на официальном сайте назвала произошедшее провокацией.

— По предварительным данным, которыми я сейчас располагаю, все сводится к тому, что это посыл с материковой части Украины, — заявил Михаил Малышев.

Итоги

Если письмо в крымские ТИКи и было фейком, то результаты голосования в нем отражены довольно точно.

В крымских одномандатных округах победу с убедительным отрывом одержали кандидаты от «Единой России» Андрей Козенко, Константин Бахарев и Светлана Савченко. Все они являются действующими членами Госсовета Крыма и набрали в своих округах 63%, 69% и 72% соответственно. В Севастополе серьезную конкуренцию единороссу Белику составили кандидат из «команды Чалого» Олег Николаев и выдвинутый КПРФ адмирал Владимир Комоедов. Результаты таковы: Белик набрал 33,44%, Николаев – 23,91%, Комоедов — 17%.

Итоги выборов в Государственную думу в крымском разрезе, однако, интересны не только тем, кто уйдет в нижнюю палату парламента, но и тем, кто придет на их место. По федеральному списку «Единой России», получившей в новой Думе конституционное большинство, идут ключевые фигуры региона: глава республики Сергей Аксенов, его заместители Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, прокурор Наталья Поклонская.

Что станет с Крымом, когда его покинет команда «русской весны»?