Выборы в Дагестане: погромы участков, вбросы бюллетеней, а также фантастический прирост явки в ночь после голосования



Голосование на участке в Дагестане

Согласно данным Избиркома республики Дагестан, за прошедший день единого голосования официально зафиксировано всего семь нарушений избирательного законодательства, но какого именно характера — в Избиркоме не поясняют. Однако, судя по многочисленным сообщениям с мест, нарушений могло быть намного больше, и масштаб их значительно превосходит средний российский.

«Я каждые выборы стараюсь регистрироваться наблюдателем, — говорит Владимир Сервиновский, журналист-фрилансер, живущий в Махачкале. — В этом году решил поработать в селении Эндирей Хасавюртовского района республики. (Эндирей — самое крупное селение в районе, в нем проживает около 8 тысяч человек — И. Г.). Поначалу местные единороссы не желали пускать нас на участок, несмотря на наличие всех документов. Мы вызвали прокурора, и все разрешилось. Нас пустили. Весь день особых нарушений не было: люди приходили, регистрировались, голосовали и уходили. Хотя явка была очень низкая. Но до закрытия избирательных участков никаких серьезных нарушений мы не зафиксировали».

В Хасавюртовском районе в Государственную Думу свои кандидатуры выдвинули девять одномандатников, в том числе и самовыдвиженец Залимхан Валиев, который пользуется авторитетом в селе, и кандидат от «Единой России», депутат Госдумы шестого созыва Умахан Умаханов.

Согласно протоколу, подписанному Председателем избирательной комиссии №1573 селения Эндирей, результаты голосования были следующие: из 2439 избирателей проголосовал 171 человек. При этом 94 голоса были отданы за Залимхана Валиева, за Умахана Умаханова — только 15 голосов, остальные голоса получили другие одномандатники (Джамал Касумов — 43 голоса, Мурадин Авезов — 4 голоса и Камил Давдиев — 3 голоса).

Представитель ассоциации «Голос», а также член избирательной комиссии селения Эндирей Эдуард Атаев рассказал «Новой» о том, что случилось после закрытия участка: «Мы вскрыли урны, подсчитали результаты, скрепили печатью протокол, погасили неиспользованные бюллетени. Затем отправили все документы в ТИК в Хасавюрт. К тому времени уже озвучивалась явка по республике — 87%, а мы на участке шутили, что у нас всего 7% пришли».



Стопки погашенных бюллетеней

Однако в понедельник утром на сайте дагестанского избиркома появились совершенно другие цифры с участка в селении Эндирей. Согласно им, там проголосовало 2 202 человека. За Умахана Умаханова свои голоса отдали 1990 человек. За Зелимхана Валеева — 105 человек. Остальные кандидаты не получили вообще ни одного голоса.



Итоговые данные за ночь изменились радикально



«Сейчас мы готовим жалобу в ТИК Хасавюрта», — говорит Эдуард Атаев.

Еще более драматичная ситуация разыгралась в Хунзахском районе, в крупном высокогорном селении Гоцатль, где одномандатником от партии «Единая Россия» шел Абдулмаджид Магарамов, а его главным соперником был бывший вице-премьер Дагестана Абусупьян Хархаров, который пользуется в селе весомой поддержкой жителей.

Рассказ одного из жителей села:

«До 16:00 все шло тихо-мирно. Явка была высокая, потому что Хараров провел хорошую избирательную кампанию, и его готовность бороться с коррупцией нам нравилась. Магарамова мы не видели и голосовать за него только потому, что он единоросс, не собирались.

В начале пятого к избирательному участку подъехала кавалькада черных джипов. На участок зашел глава Хунзахского района Саид Юсупов в сопровождении охранников — молодых парней спортивного телосложения. Эти парни стали засовывать пачки бюллетеней в избирательную урну, заявив членам избирательной комиссии, что «на этих выборах победит кандидат от партии власти», нам это сильно не понравилось.

Мы попытались его остановить. Завязалась драка, охрана Юсупова стала стрелять в воздух, однако это только подогревало наших сельчан, которые защищали наше право голосовать, как мы хотим. Мы прогнали Юсупова и его людей. Однако в процессе драки им удалось забросить несколько пачек бюллетеней в урну. Тогда наши разбили ее и все бюллетени сожгли».

Известия про гоцатлинские события дошли до главы Центризбиркома Эллы Панфиловой (в социальных сетях появились социальные ролики с последствиями погрома).

«Во время голосования группа людей прорвалась на избирательный участок номер 1669 селения Гоцатль и разгромила его под предлогом того, что якобы производился массовый вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов. В результате драки был поломан стационарный ящик для голосования, порваны и разбросаны бюллетени. Результат волеизъявления избирателей на указанном участке определить невозможно, в связи с чем они были признаны недействительными», — отметила Панфилова.

Согласно данным Избиркома республики Дагестан, «Единая Россия», получила здесь 76,72% голосов. КПРФ — 9,11%, «Справедливая Россия — 9,07% и «Партия возрождения России» — 1,72% голосов. Другие партии набрали еще меньше.