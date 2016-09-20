Политика
3452 Отмывал средства на «Русский мир» и конфликтовал с мэром Харькова: за что застрелили Евгения Жилина?
«Новая газета» рассказывает о жертве и подоплеке убийства
PhotoXPress
Следственный комитет по Московской области назвал приоритетную версию вчерашнего убийства лидера движения «Оплот» и критика Евромайдана Евгения Жилина. Как сообщают в СКР, у преступления могли быть коммерческие мотивы.
Жилина застрелили на Рублевке в ресторане «Ветерок». Вместе с соратником Андреем Козаром он сидел за столиком, когда в заведении зашел киллер и открыл по ним огонь. Жилин погиб на месте, Козар с двумя ранениями был доставлен в больницу. Убийца скрылся с места на черном внедорожнике, в котором также находился его сообщник. Объявленный московской полицией «план Перехват» результата не дал.
«Коммерческую» версию следователи выдвинули в качестве одной из основных почти сразу. Тем не менее, многие комментаторы, выступающие в СМИ, уже заявили, что причиной убийства Жилина стали его политические взгляды и борьба с «киевской хунтой». Впрочем,
главная версия, которую обсуждают знавшие «оплотовца» люди, — это, наоборот, конфликт с бывшими соратниками по «Русскому миру».
Крымские активисты, много общавшиеся с Жилиным, рассказали «Новой газете», что тот щедро вкладывался в «Русскую весну». О происхождении денег тогда не спрашивали, но, как замечают активисты, было ясно, что «оплотовец»имеет доступ и к деньгами московских кураторов, и просто грязным деньгам».
«Но он был одним из тех нормальных [сторонников «Русской весны»], а не этих бородатых уродов в стиле Союза русского народа, шаривших по санаториям ЮБК в поиске бабла на революцию в Одессе», — говорит о Жилине один из бывших членов крымского правительства.
Жилин был одной из видных фигур криминального мира Харькова. В середине 2000-х в ходе бандитских войн Жилин оказывался в СИЗО по подозрению в покушении на Геннадия Кернеса.
В 2014 году в разгар конфликта на своей родине Жилин переехал в Москву, но связей с украинским востоком не потерял.
Еще до войны он занимался «отмывочным» бизнесом, предоставляя российским и украинским теневым структурам услуги по легализации черного нала. После захвата территории Донецкой и Луганской областей сепаратисты получили доступ к местным хранилищам Нацбанка Украины.
Донбоссы: отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров «Донецкой народной республики». Исследование «Новой газеты», август 2015 года
Находясь в Москве, Жилин помогал соратникам в борьбе за «Русский мир» обналичивать и конвертировать средства, учтенные в этих хранилищах. Помимо этого Жилин оказывал услуги по легализации денег, похищенных из банкоматов и хранилищ частных банков Донбасса.
По словам источников, в наиболее напряженный для Донбасса период весны-лета 2014 года через него могли проходить сотни миллионов гривен ежемесячно.
Нынешний глава «ДНР», а тогда подчиненный Жилина Александр Захарченко входил в круг основных участников отмывочного бизнеса. Впрочем, после закрепления Захарченко в должности лидера «ДНР», между подчиненным и начальником начались противоречия.
Как вспоминает один из знакомых Жилина, основатель «Оплота» попросил главу «ДНР» подыскать ему «пост и делянку в Донецке». «Захарченко поначалу вроде обещал, а потом решил просто кинуть своего босса».
Основная версия убийства, которую рассматривают знавшие Жилина, — «бизнес-конфликт» с кем-то из участников отмывочной цепи. Поток лихих денег с Донбасса в последний год практически иссяк, что стало почвой для напряжения между многими бывшими деталями «русского мира». В то же время оставшиеся активы Донбасса, как утверждают в Донецке, теперь надежно контролирует уже новые люди под присмотром кремлевских кураторов.
Вторая версия убийства связана с давним конфликтом Жилина и нынешнего мэра Харькова Кернесом. Переехав в Москву, создатель «Оплота» пытался сохранить свои интересы в Харькове. 26 февраля 2016 года на городском кладбище был расстрелян один из местных криминальных авторитетов Юрий Димент, близкий к Геннадию Кернесу. Жилина называли возможным заказчиком.
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Автор
Павел Каныгин
спецкор
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