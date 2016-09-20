

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Недумские партии получили в единый день голосования утешительный приз: места в региональных парламентах. «Яблоко» провело своих кандидатов в 6 регионах, «Партия роста» — в одном. «Парнас» на этот раз остался без региональных мандатов. Немногочисленная либеральная оппозиция будет в Карелии, Санкт-Петербурге, Псковской области, Перми, Калининграде и подмосковных Химках.

Самая драматичная борьба развернулась в Карелии. В начале сентября Петрозаводский городской суд снял список «Яблока» с выборов в городской совет Петрозаводска (Петросовет). Список возглавляла Галина Ширшина, бывший мэр города и известный оппонент губернатора Карелии Александра Худилайнена. 25 декабря 2015 года депутаты Петросовета, с которыми у Ширшиной был затяжной конфликт, отправили ее в отставку.

Восстановиться на городских выборах у «Яблока» не получилось, но партия смогла сохранить свои места в Законодательном собрании Карелии: список получил 9,9% голосов, что даст два мандата — их возьмут глава «Яблока» Эмилия Слабунова, второе — депутат Петросовета Ольга Залецкая. Еще одно место получит одномандатник Андрей Рогалевич — он обошел Нину Ратникову из «Единой России» в Сегежском районе.

Ратникова заявила, что требует пересчета голосов, но «яблочники» настроены оптимистично: «Справедливая Россия» и КПРФ уже сказали, что поддерживают нас, несмотря на то, что Рогалевич за несколько месяцев до выборов вышел из СР и шел под нашим флагом, — сказала «Новой» Галина Ширшина. — Результаты Рогалевича менялись в течение ночи дважды: сначала у него было на 10 голосов больше, чем у Ратниковой, потом на 39 голосов меньше, а наутро — плюс два голоса. Мы очень волнуемся, что пересчитают не в его пользу».

Удалось демократам получить места в законодательном собрании Петербурга: набрав 9,8%, они могут рассчитывать на два мандата — для главы городского отделения Михаила Амосова и известного питерского «яблочника» Бориса Вишневского. По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник с результатами «Яблока», как и в Карелии, происходили странные вещи: «С полвторого до полшестого утра на 4 часа была остановлена система ГАС Выборы, а обычно это признак переписывания протоколов», — считает Вишневский. Нынешний результат «Яблока» в Петербурге в два раза хуже, чем в 2011 году: тогда партия получила в ЗакСе 6 мандатов.

«Партия роста» в Петербурге получила 11%, в ЗакС проходят бывший эсэр Оксана Дмитриева и беспартийные Максим Резник и Сергей Трохманенко. При этом все еще есть возможность пересчета голосов по думскому округу 127, где Дмитриева уступила единороссу Михаилу Романову со счетом 30%-23%: там было подано около 150 жалоб на нарушения.

В Псковской областной думе «Яблоко» получило 6%, и это значит, что Лев Шлосберг сохраняет свой мандат. А Пермской городской думе похожий результат: 7%. Еще один мандат «Яблоку» достался в калининградской городском совете — место занять может лидер местного отделения актриса Александра Яковлева, если не уступит место кому-то из однопартийцев. Окончательные результаты пока неизвестны и будут объявлены в пятницу.

Калиниградская областная дума, между тем, лишилась либеральной оппозиции: проиграли выборы лидер протестов 2011 года Константин Дорошок и многолетний депутат облдумы Соломон Гинзбург, который в этот раз баллотировался от «Партии роста». Утром во вторник избирком объявил, что Гинзбург победил с небольшим перевесом, однако голоса до чих пор досчитывают, и сейчас, судя по данным на сайте областного избиркома, в округе лидирует единоросс Александр Мусевич: у него 28% против 27,5% у Гинзбурга. «Буду искать работу», — сказал Гинзбург в комментарии «Новой». Окончательный результат избирком должен объявить в среду.

Калининградские оппозиционеры не смогли объединиться накануне выборов на базе «Яблока» из-за конфликта с Александрой Яковлевой. Из оппозиции в Калининградской областной думе остаются только «Патриоты России»: места в облдуме сохраняют издатель популярной газеты «Новые колеса» Игорь Рудников и известный профсоюзный деятель Михаил Чесалин — в 1999 году он выиграл иск калининградских докеров к руководству порта в ЕСПЧ.

Неожиданно «Яблоко» получило 9,2% на муниципальных выборах в Химках — это даст три мандата из 22 в местном совете депутатов. Глава списка Дмитрий Трунин уверен, что на самом деле партия взяла все 17%, и намерен оспаривать результат. В день голосования на участках не обошлось без драк. Сам Трунин собирается отказаться от своего мандата, и тогда места в Совете депутатов Химок займут председатель химкинского отделения «Яблока» Андрей Малыгин, член совета «Партии прогресса» Владислав Наганов и химкинская активистка Антонина Стаценко».

«На федеральном уровне эти места в региональных парламентах не дают почти ничего, поскольку «Яблоко» не преодолело 3% барьер (на выборах в Думу — А. Б.), и для него политическая перспектива становится довольно туманной, а «Партия роста» такой перспективы просто не приобрела, — считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. — Не исключено, что эти партии буду разваливаться. Региональный успех «Партии роста» — это успех Оксаны Дмитриевой и ее команды, и трудно судить о том, как будет дальше складываться ее политическая судьба. У «Яблока» ситуация противоречивая: на федеральном уровне партия явно ухудшила свои позиции и перспективы, не исключено, что там начнутся внутренние брожения, люди будут приходить и уходить, кто-то будет пытаться примкнуть к парламентским партиям. Партийная верхушка будет бороться за самосохранение и пытаться пользоваться региональными и муниципальными выборами».

Непарламентским партиям стоит пытаться выстроить грамотную стратегию на региональных кампаниях, привлекать новых людей и пробовать силы на местных выборах в течение следующих пяти лет — тогда шанс на следующих выборах в Думу у них появится, считает Туровский.

На думских выборах либеральные партии смогли набрать существенную поддержку только в Москве и Санкт-Петербурге. В столице «Яблоко» в разных районах получило от 6% на окраинах до 14% в Центральном и Черемушкинском районах (там от «Яблока» шла Елена Русакова, она заняла в округе третье место). В Тушинском округе, где баллотировался Дмитрий Гудков, партия набрала 12,5%. Похожие результаты у «Яблока» в Петербурге: в разных районах партия получила до 13,4% (результат Центрального района). Поддержали петербуржцы и «Партию роста» — максимальный результат в центре города — 8,7%. На этом успехи оппозиции федерального масштаба заканчиваются.

Напомним, что на двух участках в стране результаты думских выборов уже отменены из-за вбросов, заснятых на видео: это участок №2211 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, и №1958 в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. На обоих участках пачки бюллетеней вбрасывали члены избирательных комиссий. Отменены выборы и на участке №1669 в дагестанском селе Гоцатль: там, по свидетельствам наблюдателей, бюллетени вбрасывали глава Хунзахского района Саид Юсупов и его охранники. В знак протеста местные жители ворвались на участок и разгромили урны.