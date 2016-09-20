

Фото: Михаил Гребенщиков / «Новая газета»

Низкая явка сопровождалась заметным снижением активности избирателей. Не во всех намеченных округах удалось собрать репрезентативную выборку. Зато неожиданно подключились наблюдатели из ранее не готовых сотрудничать с «Народным избиркомом» структур. Например, отделение Коммунистической партии в Костромской области выставило прекрасно организованную и квалифицированную команду, которая не только накрыла альтернативным контролем 60% участков, но и смогла без потерь передать протоколы в базу данных.

Возможно, результаты не устроят демократическую общественность (вероятно, они не устроили и региональную парторганизацию) но, уж извините, какие есть. Расхождения с данными ГАС «Выборы» в пределах статистической погрешности, значит, протоколы в Костромской области не переписывали. За остальное — ТВ-пропаганду, организованный подвоз избирателей и возможные нарушения в ходе избирательной кампании мы отвечать не можем — наше дело подсчет. Итак, явка около 40%, за «ЕР» — около 36%. Весьма типично для средней России; коммунистам Костромы искреннее уважение за ответственность и профессионализм.

В округе № 39 Алтайского края, где от «Яблока» шел Владимир Рыжков, наблюдатели были в основном из его команды. Здесь под контроль удалось взять четверть участков — тоже вполне репрезентативная выборка. Значимых расхождений с официальными данными не обнаружено.

У «ЕР» опять около 35%, а по мажоритарному округу Владимир Рыжков занял место не выше пятого. Делать нечего — Рыжков мне друг, но истина дороже.

Из Карелии пришли лишь 62 протокола — 15% от общего числа.

Здесь расхождение с официозом по «ЕР» составляет около 5 процентных пунктов, что почти вдвое превышает ошибку выборочного метода. Есть повод углубиться в сравнение первичных протоколов с данными ГАС «Выборы», которые в разрезе участков еще не полностью опубликованы. Что-то неладное там и с одномандатниками — похоже, не обошлось без мухлежа. Но результат «ЕР» (даже официальный) все равно гуляет около того же характерного для средней России уровня в 32—37%.

20% УИК удалось взять под контроль в Тушинском одномандатном округе Москвы, где баллотировался Дмитрий Гудков. Округ в электоральном отношении однороден, сомневаться в репрезентативности выборки оснований нет. Расхождений опять не обнаружено — извините, если кого обидели.

Что характерно, результат «ЕР» снова попадает в тот же среднерусский интервал: 32—37%. «Яблоко» набрало около 12% — во-первых, потому что Москва, во-вторых, потому что Гудков. Сильный одномандатник в округе всегда что-то добавляет к партийному списку. В целом в Москве, по данным альтернативного выборочного подсчета, «Яблоко» набрало 10 плюс минус 1 процент. Но явка, явка — вот где катастрофа!

Для сравнения — данные по Черемушкинскому округу, где явка вышла около 34%, и у «ЕР» 31%. Здесь у «Яблока» даже больше, чем в Тушино. И опять значимых расхождений с Центризбиркомом нет.

В Москве привычку переписывать протоколы по ночам бросили еще в 2012 году, после Болотной площади. Нравится это кому-то или не нравится, а формального повода для обвинений избирательных комиссий нет.

Для особо бдительных стоит отметить, что официальные данные хоть на чуть-чуть, но, как правило, отклоняются в пользу «ЕР». Тонкий вопрос, нуждающийся в отдельном исследовании: наблюдатели (они, как правило, настроены критически к власти) стремятся выбрать участок для наблюдения поближе к дому. А микрогеография города так устроена, что образованные и самостоятельно мыслящие граждане чаще обитают в благоустроенных районах, чем во внутригородской периферии. Политические симпатии в таких слегка депрессивных частях города обычно более консервативные. Поэтому небольшое смещение данных наблюдения в пользу «демократов» может иметь доброкачественное объяснение — наблюдатели статистически чаще попадают в те части избирательного округа, где сторонников «ЕР» немного меньше.

Впрочем, эти теоретические тонкости, возможно, интересны сами по себе, но все равно связанные с ними отклонения не выходят за пределы заранее объявленной допустимой ошибки метода в плюс-минус 2 процентных пункта. А раз нет, то и суда нет.











Слайды из отчета «Народного избиркома»

Теперь несколько обобщений. Перед выборами «Новая» честно предупреждала, что судьбу выборов решит низкая явка в зонах относительной электоральной свободы и, на ее фоне, — решающий вклад зоны «особого электорального режима», или символической Чечни. В эту зону устойчиво, от выборов к выборам, входят около 20 регионов России (из 80), начиная от Чукотки (бог бы с ней, ее электоральный вес на общем фоне пренебрежимо мал), и далее — Тыва, Кемеровская область, Татарстан и Башкортостан (за вычетом продвинутых Казани и Уфы), Мордовия, Калмыкия, Дагестан, Чечня, далее по всем пунктам. Их суммарный вес в электорате России не превышает 15%. Но, когда Большая Россия, или Россия Больших Городов ложится в электоральную спячку, роль зоны «особого режима» непропорционально возрастает. Если там показывают явку в 80—90%, при столь же консолидированной поддержке одной партии (мы все знаем, какой), то в итоговом балансе ее вес может увеличиться вдвое и даже больше.

Ну прикинем на пальцах. Если явка 50%, значит, на участки пришли около 55 млн избирателей. Из них минимум 10 — из «зоны особого режима», учитывая ее особую сплоченность. И практически все — за «ЕР». Из оставшихся на долю Большой России — 45 млн за «ЕР». Допустим, проголосовали 45% (берем с завышением) или 20 млн: 10+20=30. 30 млн от 55 млн голосовавших — это примерно 55% Что и требовалось доказать.

Поскольку власть считать на пальцах умеет, ей понятно, что при реальной явке в Большой России на уровне 45% и ниже (за вычетом 10 миллионов «особой зоны» суммарное число избирателей России составит 100 млн) и среднем уровне поддержки в 45% официальный итог составит 55%. И чем ниже будет явка в критически настроенных Москве (35%), Петербурге (32%), Перми, Екатеринбурге и пр., тем меньшую реальную поддержку в «свободной зоне» можно допустить, не рискуя уронить целевую планку в 50—55%. Ведь вклад «особой зоны» остается постоянным в натуральном исчислении. Следовательно, его относительная доля в итоговом результате растет пропорционально снижению вклада «свободной зоны».

Куда как просто. В Большой России даже и фальсификата особенного не требуется. Подумаешь, в мегаполисах будет 30—35%. Ну и что? При явке порядка 40% и ниже итоговая цифра поддержки партии власти по стране все равно получается около 50% голосующего электората.

Поэтому демократическая общественность (вполне заслуженно) чувствует себя в дураках. Вроде и особенно наглого фальсификата не наблюдается (кстати, в зонах особого режима тоже — потому что там наблюдать некому), а результат вопиюще скандальный.

Ну да — в такое время живем. Война гибридная, экономика тоже, а уж выборы тем более. Чистой воды гибрид и есть: Большая Россия стремится голосовать по европейским демократическим стандартам, а «особая зона» — по откровенно узбекско-туркменским. Низкая явка в крупных городах лишь до предела обнажила этот изъян того самого «евразийского политического пространства», о котором так любят поговорить геополитически грамотные патриоты. Возникает интересный вопрос о жизнеспособности такого рода гибрида. Но это отдельная история. И о ней «Новая» тоже предупреждала.

А что касается «Народного избиркома», то он доказал то, что должен был доказать: там, где действуют квалифицированные наблюдатели, фальсификат съеживается и отползает. И итоги голосования получаются такими, какие они есть на самом деле. К сожалению, мы не можем распространить свою деятельность на территорию «особой зоны» — потому что гибрид опасен. А уж нравятся ли полученные благодаря контролю результаты и почему они такими вышли — совершенно самостоятельная тема.

Всем наблюдателям огромное спасибо. Те, кто вышел на участки и сделал свое дело, — молодцы. Тем, кто не вышел, поддавшись общей апатии наряду с большинством горожан Большой России, — бог судья. Там, где наблюдателей не было или было мало, имеем поддержку «ЕР» в 50 и более процентов.

Нет оснований негодовать и рвать на груди тельняшку: если вы вакуум, то вас что-нибудь непременно заполнит.