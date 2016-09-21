Политика
313 Берлинский облом
Партия Меркель проиграла очередные земельные выборы — теперь в столице
Фото: EPA
В прошедшее воскресенье в столице Германии с самого утра можно было наблюдать необычное явление — очереди. Молодые и пожилые берлинцы, поодиночке и семейными парами, зачастую с детьми, по часу и дольше терпеливо выстаивали право попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать за новый состав палаты депутатов, которая затем сформирует земельное правительство — сенат.
В этом году явка на региональных выборах в Берлине, превысив показатели предыдущих лет, составила 67,3%, что, по мнению немецких аналитиков, можно считать рекордом. Основной рост обеспечили более 100 тысяч так называемых «молчунов», до этого ни разу не участвовавших в голосовании.
Именно это обстоятельство оказало решающее влияние на итоги берлинских выборов. Основные политические игроки федерального уровня — социал-демократы и христианские демократы — понесли серьезные потери. СДПГ не досчиталась почти 7% голосов, ХДС — 5,7%. И хотя социал-демократы, получив более 21%, сохранили большинство в палате депутатов, двухпартийная красно-черная коалиция более не сможет формировать городское правительство — требуется третий партнер. Или, как уже намекнул социал-демократический правящий бургомистр Михаэль Мюллер, новое сочетание коалиционных партийных цветов — красно-красно-зеленая.
Этот намек — очередное отражение тенденции к росту противоречий внутри правящей большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Председатель социал-демократов и вице-канцлер Зигмар Габриэль в начале сентября резко раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель. Другие ведущие партийные функционеры при любом удобном случае также стараются подчеркивать, что позиции СДПГ не совпадают с подходом христианских демократов к решению главных проблем.
В этом нет ничего удивительного — до федеральных выборов остается год, пора позаботиться о партийном рейтинге.
Для партии Меркель берлинские выборы, став очередным провалом, продолжили серию избирательных неудач. Две недели назад фрау канцлер была вынуждена частично признать вину своей миграционной политики в поражении в Мекленбурге—Передней Померании, где ХДС, пропустив вперед правопопулистскую «Альтернативу для Германии» (AfD), заняла лишь третью строчку, правда, сохранив шансы на участие в правительстве. Тогда лидер христианских демократов заявила, что «Германия должна оставаться немецкой».
На этот раз Меркель на пресс-конференции по итогам выборов в столице пошла в самокритике еще дальше. Впервые, пожалуй, с того дня, когда канцлер произнесла знаменитое «мы преодолеем это» в отношении миграционного кризиса, она с сожалением призналась, что больше не хочет повторять эту фразу, которая теперь превратилась в саркастический мем.
Фото: EPA
Христианские демократы, получив в столице самый низкий результат за все послевоенные годы, пытаются себя утешать тем, что Берлин в силу многих своеобразий нельзя рассматривать, как показатель общефедеральной тенденции.
И в самом деле. В мегаполисе налицо все противоречия современной урбанизации. Бурное жилищное строительство сопровождается ростом цен на квадратные метры; при остром дефиците доступного социального жилья строительные компании предпочитают возводить дорогие элитные кварталы; увеличивается разрыв в доходах населения; городская казна из-за больших долгов не может содержать на должном уровне инфраструктуру. Все это сказывается на настроении избирателей.
Однако специфика Берлина — слабое утешение для христианских демократов. Поскольку их оппоненты (прежде всего партия «Левые») все социальные прорехи ставит в вину именно политике ХДС. Такая предвыборная тактика на 4% увеличила число голосов, поданных за «левых».
Другим бесспорным победителем на берлинских выборах стала AfD, набравшая 14,2% голосов. Накануне наблюдатели гадали о том, сколько избирателей «альтернативщики» отберут у «левых». Дело в том, что в Берлине в силу давно сложившейся многонациональной структуры населения не так остро, как в небольших городах и сельских общинах, сказывается проблема беженцев. Поэтому AfD наряду с критикой миграционной политики правительства уделяла в предвыборной кампании большое внимание социальным проблемам.
Вопреки прогнозам, «Альтернатива» не составила жесткую конкуренцию «левым» — за нее проголосовало как раз большинство активизировавшихся «молчунов»: в основном мужчины старше 45 лет, со средним образованием, занятые в производственной сфере, или безработные. Примечательно, что AfD (в отличие от других партий) пыталась вести специальную агитацию в местах, где компактно проживают так называемые «русские немцы» — выходцы из Советского Союза и бывших советских республик. Так, активисты «альтернативщиков» оборудовали свои избирательные стенды в берлинском районе Марцан-Хеллерсдорф плакатами на немецком и русском языках «Моя Родина остается немецкой», а также раздавали двуязычные агитационные материалы.
Выборы в Берлине, ставшие по счету пятыми земельными в этом году, еще раз подтвердили то, что в Германии на фоне миграционного кризиса меняется политический ландшафт. Крупные или по немецкой терминологии народные партии ХДС и СДПГ, уступая свои позиции таким новичкам, как AfD, и проигрывая голоса традиционным критикам из левой оппозиции, теряют значимость правящих политических сил, которым было достаточно одного коалиционного партнера для формирования кабинета.
К тому же состоялся удачный ребрендинг СвДП, который возвращает ей роль парламентской партии. В Берлине свободные демократы завоевали 6,7% голосов избирателей.
Таким образом, не исключено, что в скором будущем в Германии станет возможным многопартийное правительство из представителей трех, четырех, а то и большего числа партий.
Автор
Александр Чурсин
Другие материалы
Партнеры
Реклама
Блог редакции
ФСБ планирует расшифровывать интернет-трафик россиян
Правительство одобрило увеличение рекламы в печатных СМИ
Короед и выборы
В поисках украденного смысла
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22612
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3333
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2798
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4683
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5500
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3494
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Проблема страны, конечно, в тех, кто у власти. Но можно ли повлиять...
19 сентября 2018 года. Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени
Можно только догадаться, почему Greg Truman решил отличиться своим...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»219908
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17106788
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80531
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий