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В прошедшее воскресенье в столице Германии с самого утра можно было наблюдать необычное явление — очереди. Молодые и пожилые берлинцы, поодиночке и семейными парами, зачастую с детьми, по часу и дольше терпеливо выстаивали право попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать за новый состав палаты депутатов, которая затем сформирует земельное правительство — сенат.

В этом году явка на региональных выборах в Берлине, превысив показатели предыдущих лет, составила 67,3%, что, по мнению немецких аналитиков, можно считать рекордом. Основной рост обеспечили более 100 тысяч так называемых «молчунов», до этого ни разу не участвовавших в голосовании.

Именно это обстоятельство оказало решающее влияние на итоги берлинских выборов. Основные политические игроки федерального уровня — социал-демократы и христианские демократы — понесли серьезные потери. СДПГ не досчиталась почти 7% голосов, ХДС — 5,7%. И хотя социал-демократы, получив более 21%, сохранили большинство в палате депутатов, двухпартийная красно-черная коалиция более не сможет формировать городское правительство — требуется третий партнер. Или, как уже намекнул социал-демократический правящий бургомистр Михаэль Мюллер, новое сочетание коалиционных партийных цветов — красно-красно-зеленая.

Этот намек — очередное отражение тенденции к росту противоречий внутри правящей большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Председатель социал-демократов и вице-канцлер Зигмар Габриэль в начале сентября резко раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель. Другие ведущие партийные функционеры при любом удобном случае также стараются подчеркивать, что позиции СДПГ не совпадают с подходом христианских демократов к решению главных проблем.

В этом нет ничего удивительного — до федеральных выборов остается год, пора позаботиться о партийном рейтинге.

Для партии Меркель берлинские выборы, став очередным провалом, продолжили серию избирательных неудач. Две недели назад фрау канцлер была вынуждена частично признать вину своей миграционной политики в поражении в Мекленбурге—Передней Померании, где ХДС, пропустив вперед правопопулистскую «Альтернативу для Германии» (AfD), заняла лишь третью строчку, правда, сохранив шансы на участие в правительстве. Тогда лидер христианских демократов заявила, что «Германия должна оставаться немецкой».

На этот раз Меркель на пресс-конференции по итогам выборов в столице пошла в самокритике еще дальше. Впервые, пожалуй, с того дня, когда канцлер произнесла знаменитое «мы преодолеем это» в отношении миграционного кризиса, она с сожалением призналась, что больше не хочет повторять эту фразу, которая теперь превратилась в саркастический мем.



Фото: EPA

Христианские демократы, получив в столице самый низкий результат за все послевоенные годы, пытаются себя утешать тем, что Берлин в силу многих своеобразий нельзя рассматривать, как показатель общефедеральной тенденции.

И в самом деле. В мегаполисе налицо все противоречия современной урбанизации. Бурное жилищное строительство сопровождается ростом цен на квадратные метры; при остром дефиците доступного социального жилья строительные компании предпочитают возводить дорогие элитные кварталы; увеличивается разрыв в доходах населения; городская казна из-за больших долгов не может содержать на должном уровне инфраструктуру. Все это сказывается на настроении избирателей.

Однако специфика Берлина — слабое утешение для христианских демократов. Поскольку их оппоненты (прежде всего партия «Левые») все социальные прорехи ставит в вину именно политике ХДС. Такая предвыборная тактика на 4% увеличила число голосов, поданных за «левых».

Другим бесспорным победителем на берлинских выборах стала AfD, набравшая 14,2% голосов. Накануне наблюдатели гадали о том, сколько избирателей «альтернативщики» отберут у «левых». Дело в том, что в Берлине в силу давно сложившейся многонациональной структуры населения не так остро, как в небольших городах и сельских общинах, сказывается проблема беженцев. Поэтому AfD наряду с критикой миграционной политики правительства уделяла в предвыборной кампании большое внимание социальным проблемам.

Вопреки прогнозам, «Альтернатива» не составила жесткую конкуренцию «левым» — за нее проголосовало как раз большинство активизировавшихся «молчунов»: в основном мужчины старше 45 лет, со средним образованием, занятые в производственной сфере, или безработные. Примечательно, что AfD (в отличие от других партий) пыталась вести специальную агитацию в местах, где компактно проживают так называемые «русские немцы» — выходцы из Советского Союза и бывших советских республик. Так, активисты «альтернативщиков» оборудовали свои избирательные стенды в берлинском районе Марцан-Хеллерсдорф плакатами на немецком и русском языках «Моя Родина остается немецкой», а также раздавали двуязычные агитационные материалы.

Выборы в Берлине, ставшие по счету пятыми земельными в этом году, еще раз подтвердили то, что в Германии на фоне миграционного кризиса меняется политический ландшафт. Крупные или по немецкой терминологии народные партии ХДС и СДПГ, уступая свои позиции таким новичкам, как AfD, и проигрывая голоса традиционным критикам из левой оппозиции, теряют значимость правящих политических сил, которым было достаточно одного коалиционного партнера для формирования кабинета.

К тому же состоялся удачный ребрендинг СвДП, который возвращает ей роль парламентской партии. В Берлине свободные демократы завоевали 6,7% голосов избирателей.

Таким образом, не исключено, что в скором будущем в Германии станет возможным многопартийное правительство из представителей трех, четырех, а то и большего числа партий.