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Политика

6942 Другая Европа, другая Америка и другие Гавайи собрались в Москве

В отеле «Ritz» прошел очередной мировой съезд сепаратистов, которые создавали многополярный мир без главенства США — пока в воображении

26.09.2016 Теги: дипломатия, москва, сепаратизм


Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

В воскресенье в Москве состоялась конференция сепаратистов со всего мира. Антиглобалист Александр Ионов из «Офицеров России» уже второй раз собирает сторонников самоопределения наций, которые запоздало радуются референдуму в Крыму и ругают «империю зла» Америку.

«Рады вас приветствовать на конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», — Александр Ионов торжественно произносит название своей конференции целиком. Причем повторяет его каждому гостю отдельно — так организатор принимает делегатов одного за другим в небольшом зале за круглым столом. Гости отвечают так же церемонно, жмут руку и удаляются. Впрочем, поток приветствуемых быстро иссякает. Остальные делегации опаздывают, так как не могут проехать к отелю: по перекрытой Тверской мимо отеля «Ritz Carlton» бегут участники московского марафона.

 

Сепаратистов — на электрический стул

Всего здесь 11 делегаций. Приехали участники движений за самоопределение из Каталонии и Техаса, Ливана и Азербайджана, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Многие из них приезжали и в прошлом году, на первый такой съезд. Цели конференции, говорит Ионов, не изменились: противостоять вмешательству в дела других стран. «Главный вопрос, который стоит перед мировым сообществом сегодня, — это права человека, — продолжает организатор. — К сожалению, они по всему миру нарушаются: как в локальных конфликтах из-за вмешательства третьих стран, так и в результате гуманитарной катастрофы».

Рядом прогуливаются несколько человек в камуфляже и майках с надписью «Новороссия» — они здесь как частные лица, а не как делегация.

Российских сепаратистов — например, ингермандандцев — нет совсем. Организатор объясняет, что приглашать просто некого, так как все движения внутри России либо «проплачены» извне, либо «маргинальны и неадекватны». Что неудивительно: в конце 2013 года в России был принят запрет на призывы к нарушению территориальной целостности России, так что право на самоопределение оказалось вне закона. По этой статье уже осудили на два года колонии-поселения активистку Дарью Полюдову, которая пыталась организовать «Марш за федерализацию Кубани». «В России закон чуть медленнее работает, чем в США. Там человека могут расстрелять с предметом, похожим на пистолет, — завалили, и все. А если я сейчас вам угрожать начну, вряд ли меня сотрудники полиции тут же заберут, — говорит Ионов и вспоминает об уголовном деле Полюдовой, — Я не разбирался в деле. В США бы их, наверное, посадили на электрический стул».

Всем делегатам по очереди дают возможность произнести речи, основная цель которых — подпустить шпильку Америке. Из США, кстати, приехало сразу два делегата: Нейт Смит из Техасcкого националистического движения и президент движения «Yes California» Луис Маринелли, который уверяет, что калифорнийцы — отдельная нация, так как штат отделен от остальной Америки пустынями и горами. «С момента аннексии американской военщиной нас эксплуатировали, заставляя субсидировать агрессивные акции за рубежом, — говорит Маринелли. «Военщину», правда, добавляет от себя переводчик: Луис произносит просто «вооруженные силы». — 240 лет назад группа сепаратистов заявила о независимости от Британской империи зла. Сегодня круг замкнулся: место прежней империи зла занимают сами США. Но история снова повторит себя, и Калифорния сможет выйти из состава Америки, чтобы создать более чистую форму демократии».

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США? «Не по Сеньке шапка...»

«В современном мире такие отвратительные явления, как расизм, нацизм, работорговля, были рождены самоназванным «развитым» европейским обществом, — смело заявляет недавно переизбранный депутат Госдумы от ЛДПР и приглашенный гость съезда Михаил Дегтярев. — Да, американская демократия — это дубинки и слезоточивый газ, как в Фергюсоне, это диктатура, это попытка быть гегемонами. Но эта попытка неудачная. Потому что есть такие люди, как вы, которые собирались сегодня в Москве, городе намного более европейском, чем многие европейские столицы сейчас». К Америке он обращается со словами: «Не по Сеньке шапка! Не можете вы нести ответственность за мировой порядок!»

На экран выводят видеообращения тех, кто приехать не смог: министра иностранных дел Сомалилэнда и самопровозглашенного короля Гавайев Эдмунда Сильвы-младшего — до завоевания Америкой на островах была монархия, а он потомок королевской семьи.

А Ионов делится с журналистами идиллической картинкой-мечтой: «Сильная, красивая Европа без вмешательства в дела третьих стран. Муаммар Каддафи в Ливии, все живи и здоровы, нет никакого ИГИЛа (организация запрещена на территории России ред.), никакой массовой миграции в Европу, никаких санкций. Та же Украина спокойно развивает связи с Евросоюзом, без всяких Майданов». В ответ на упреки, что вмешательство в дела других стран движение осуждает, а сепаратистов в других странах как раз поддерживает, Ионов быстро возражает: «А какое отношение мы имеем к государству? Мы не представляем законодательную, исполнительную или судебную власть, мы некоммерческая организация».

«Антиглобалистское движение России» выиграло президентский грант в 3,5 миллиона рублей, на который и проводит конференцию. Делегатам оплачивают дорогу — впрочем, Ионов оговаривается, что помогают с билетом только тем, кто не в состоянии оплатить его сам, а грант — это не все вложенные в мероприятие деньги.


Делегация Пуэрто Рико. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Александру Ионову всего 26 лет, а он в руководстве сразу двух организаций, в том числе «Офицеров России», а в почетных членах его «Антиглобалистского движения России» значатся Башар Асад и Махмуд Ахмадинежад. Кроме того, Ионов — спецпосланник ДНР по установлению связей со странами Ближнего Востока и Латинской Америки.

Кстати, приехавшие в Москву сепаратисты на это слово обижаются: например, каталонец Энрике Фольк из «Коалиции Солидарности за независимость» осуждает журналистов, которые пишут о нем «сепаратист», таким образом стремясь выставить в плохом свете: они сторонники самоопределения наций. Через 10 месяцев Каталония должна стать независимой, продолжает он, назначен референдум: «Мы уже пробовали провести референдум, но Испания запретила это делать официально. Теперь вторая попытка, и нам уже неважно, что скажет испанское правительство».

 

Тренеры кунг-фу и учителя английского

Референдумы — основной способ борьбы за самоопределение, мирный и законный, подчеркивает оратор за оратором. Через слово вспоминают опыт Британии. «Я хотел бы поздравить британский народ: пусть их успех вдохновляет всех нас», — говорит техасец Нейт Смит. Ссылаться на «Брекзит» здесь в этом году модно: решение сильной и уважаемой мировым сообществом страны выйти из ЕС как будто оправдывает стремления сторонников самоопределения наций. Про Новороссию и Крым все подзабыли. Впрочем, о них вспоминает Донателло Феррари из итальянской консервативной партии «Лига Севера», выступающей за независимость северных итальянских провинций: «Мы с самого начала выступали в поддержку народа Крыма. А украинский режим продемонстрировал свою антидемократическую, глобалистскую сущность». Дальше он нападает на легализацию однополых браков и суррогатного материнства и прочее «уничижение христианских ценностей».

«Но однополярный мировой порядок не может существовать из-за России, которая сама испытала на себе технологии гегемона в тяжелые годы правления Ельцина и нашла в себе силы восстать из пепла. Она нашла противоядие: им стал Владимир Путин, — продолжает итальянец. — Именно здесь находится настоящая Европа: Европа свободных людей, которая не хочет, чтобы ее заполонили мигранты, не хочет утратить самобытность, а хочет восстановить свой суверенитет и в финансовом, и в военном плане».

«Другая Европа», мечтающая о другом миропорядке, собралась сегодня в Москве. Ирландец Дьярмуд МакДуглас из «Шинн Фейн» оказывается не из той самой легендарной «Шинн Фейн» с двухсотлетней историей, а из более радикальной «Республиканской Шинн Фейн», отколовшейся в 1984 году. Каталонская «Коалиция Солидарности за независимость» — совсем не большая и не влиятельная организация. Стремление отделиться в северном регионе Испании, действительно, сильно, но значимые партии и движения в Москву не поехали. Самозваный король Гавайев был приговорен к 13 годам тюрьмы за кражу полумиллиона долларов, а сейчас занимается рыболовством  — и подрабатывает тренером по кунг-фу. Лидер движения «Yes California» преподает английский в екатеринбургской школе — правда, уже в мае собирается домой, чтобы летом развернуть в родном штате сбор подписей за отделение. Сейчас собирать их бессмысленно — месседж потонет в информационном шуме от президентских выборов, говорит он. Луису не нравятся ни Трамп, ни Клинтон, но Хиллари не нравится еще больше: «Я не хочу еще одного президента из клана Клинтон-Буш. Половина моей жизни при их власти прошла. В России жалуются, что был Путин, потом Медведев, потом снова Путин — но в Америке то же самое, просто маскируют это лучше!»

В зале «Ritz Carlton» на глазах формируется параллельная реальность, как будто все договорились и старательно поддерживают игру: по ее сюжету, суррогатные матери уничтожают христианство, на Гавайях с каждым днем слабеет легитимность США, а по миру движется новая волна деколонизации.

«Вы не думаете, что они вас используют?» — допытывается американский журналист у калифорнийца Маринелли, подразумевая Кремль и российскую пропаганду. «Все всех используют, — возражает тот, — вот и мы используем эту конференцию для трансляции наших идей».

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Пока идет конференция, товарищи Александра Ионова из «Офицеров России», претворяя параллельную реальность в жизнь, своими силами закрывают в Центре фотографии имени братьев Люмьер выставку фотографа Джока Стерджеса с обнаженными детьми.


15 комментариев

10
Юрий . , 26 сентября 2016 в 14:17
Мелкое г.... со всего мира липнет к одному большому г....
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2
Voland Xo , 26 сентября 2016 в 20:20
Мэра столицы России можно поздравить — Москва стремительно преобразовывается в смердящий отстойный коллектор канализационных отбросов маргинальной периферии мирового сообщества.
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7
Кот Учёный , 26 сентября 2016 в 14:32
Движение Ионова получило президентский грант на 3.5 млн руб на проведение этого "слёта сепаратистов" :

https://www.vedomosti.ru/polit...

А если бы Госдеп собрал симпозиум российских сепаратистов ? Что бы сказала по этому поводу Захарова или Лавров, как исходили бы пеной (у рта) Киселев и Скабеева ?
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5
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 15:00
Они были бы в восторге, я думаю. Любой скандал (возможно, искусственно раздутый), который позволяет увести внимание народа от той дыры в сортире, куда нынешняя власть утопила Россию, только приветствуется.
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2
Michael Grab , 26 сентября 2016 в 16:01
Отель «Ritz Carlton» на Тверской?
Хороший отель.
Если мне еще и заплатят, то пожалуй и я приеду. :)))
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7
Анатолий Прокопьев , 26 сентября 2016 в 14:51
Сепаратизм - это уже дальнее-дальнее прошлое.. Уже давно прошла реинтеграция колониальных стран, развал индустриальных империй, которые создавались и удерживались силой, после этого сразу же возникла потребность в новой интеграции, которую мы называем глобализмом.. Просто сейчас и людям и бизнесу тесно в границах определенного государства, континента, обеспечить рост производства возможно только при экономической трансконтинентальной экспансии. Прибавьте сюда новые возможности информационной и транспортной коммуникаций.. Это выгодно и странам с сырьевой экономикой, потому что рост производства влечет за собой повышенный спрос на энергетики..
Россия, подстегивая сепаратистские настроения в ЕС или в других странах, наступает на свои интересы, предпочитая политическую мировую нестабильность экономическому росту.. Процесс новой интеграции не остановить, но каждая акция влечет за собой реакцию, и глобальная экономика будет еще иметь трудности в своем развитии..
Поэтому можно сказать, что в Москве собирают людей, которым ставится задача затормозить объективный мировой процесс, который может остановить только мировая война и гибель планеты..
А эти сепараторы просто мусор под ногами и больше ничего..
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4
Юрий . , 26 сентября 2016 в 15:09
Анатолий Прокопьев , 26 сентября 2016 в 14:51

Ага, втихаря нагадить во дворах соседей, что бы собственное зловоние не так привлекало внимание других.
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8
El Magnifico , 26 сентября 2016 в 16:03
Это ж какими дегенератами нужно быть, чтоб расчесывать прыщи сепаратизма, живя в федеративной (!) многонациональной (!!) стране!
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4
Юрий . , 26 сентября 2016 в 16:37
El Magnifico , 26 сентября 2016 в 16:03

Они живут по принципу:"После нас хоть Гондурас!"
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0
Voland Xo , 26 сентября 2016 в 20:44
Предложение «Антиглобалистскому движению России» принять новый девиз — «Ретрограды всех стран, объединяйтесь!»
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5
Юрий . , 26 сентября 2016 в 16:42
"А Ионов делится с журналистами идиллической картинкой-мечтой: «Сильная, красивая Европа без вмешательства в дела третьих стран. Муаммар Каддафи в Ливии, все живи и здоровы, нет никакого ИГИЛа (организация запрещена на территории России — ред.), никакой массовой миграции в Европу, никаких санкций. Та же Украина спокойно развивает связи с Евросоюзом, без всяких Майданов..."
---
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей..."
(12 стульев)
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4
Otto Traumer , 26 сентября 2016 в 16:54
В нашей стране, помнится, слово "сепаратизм" даже мысленно произносить не стоит. Этих деге...легатов авось приняли всех под белы рученьки прямо на выходе с мероприятия?
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1
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 21:14
Конечно, нет. Эти деге...легаты --- это кого надо деге...легаты.

Вы бы ещё предложили "Офицеров России", НОД, Serb или, скажем, "Ночных волков" призвать к ответственности. Это же скрепы!
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0
Dimitr Max , 26 сентября 2016 в 22:15
Недалёкая российская власть, в стремлении напакостить соседям далёким и близким, разжигает чужие сепаратистские костры прямо на собственном федеративном паркете.
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0
владимир рябинин , 26 сентября 2016 в 22:19
Доморощенные "офицеры-антиглобалисты" трудятся в поте лица, еле успевая то ублажать московское сборище международного сепаратистского отребья, то гнобя и шельмуя фотографическую выставку, не согласующуюся с их дремучим мракобесием.
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