

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

В воскресенье в Москве состоялась конференция сепаратистов со всего мира. Антиглобалист Александр Ионов из «Офицеров России» уже второй раз собирает сторонников самоопределения наций, которые запоздало радуются референдуму в Крыму и ругают «империю зла» — Америку.

«Рады вас приветствовать на конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», — Александр Ионов торжественно произносит название своей конференции целиком. Причем повторяет его каждому гостю отдельно — так организатор принимает делегатов одного за другим в небольшом зале за круглым столом. Гости отвечают так же церемонно, жмут руку и удаляются. Впрочем, поток приветствуемых быстро иссякает. Остальные делегации опаздывают, так как не могут проехать к отелю: по перекрытой Тверской мимо отеля «Ritz Carlton» бегут участники московского марафона.

Сепаратистов — на электрический стул

Всего здесь 11 делегаций. Приехали участники движений за самоопределение из Каталонии и Техаса, Ливана и Азербайджана, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Многие из них приезжали и в прошлом году, на первый такой съезд. Цели конференции, говорит Ионов, не изменились: противостоять вмешательству в дела других стран. «Главный вопрос, который стоит перед мировым сообществом сегодня, — это права человека, — продолжает организатор. — К сожалению, они по всему миру нарушаются: как в локальных конфликтах из-за вмешательства третьих стран, так и в результате гуманитарной катастрофы».

Рядом прогуливаются несколько человек в камуфляже и майках с надписью «Новороссия» — они здесь как частные лица, а не как делегация.

Российских сепаратистов — например, ингермандандцев — нет совсем. Организатор объясняет, что приглашать просто некого, так как все движения внутри России либо «проплачены» извне, либо «маргинальны и неадекватны». Что неудивительно: в конце 2013 года в России был принят запрет на призывы к нарушению территориальной целостности России, так что право на самоопределение оказалось вне закона. По этой статье уже осудили на два года колонии-поселения активистку Дарью Полюдову, которая пыталась организовать «Марш за федерализацию Кубани». «В России закон чуть медленнее работает, чем в США. Там человека могут расстрелять с предметом, похожим на пистолет, — завалили, и все. А если я сейчас вам угрожать начну, вряд ли меня сотрудники полиции тут же заберут, — говорит Ионов и вспоминает об уголовном деле Полюдовой, — Я не разбирался в деле. В США бы их, наверное, посадили на электрический стул».

Всем делегатам по очереди дают возможность произнести речи, основная цель которых — подпустить шпильку Америке. Из США, кстати, приехало сразу два делегата: Нейт Смит из Техасcкого националистического движения и президент движения «Yes California» Луис Маринелли, который уверяет, что калифорнийцы — отдельная нация, так как штат отделен от остальной Америки пустынями и горами. «С момента аннексии американской военщиной нас эксплуатировали, заставляя субсидировать агрессивные акции за рубежом, — говорит Маринелли. «Военщину», правда, добавляет от себя переводчик: Луис произносит просто «вооруженные силы». — 240 лет назад группа сепаратистов заявила о независимости от Британской империи зла. Сегодня круг замкнулся: место прежней империи зла занимают сами США. Но история снова повторит себя, и Калифорния сможет выйти из состава Америки, чтобы создать более чистую форму демократии».

США? «Не по Сеньке шапка...»

«В современном мире такие отвратительные явления, как расизм, нацизм, работорговля, были рождены самоназванным «развитым» европейским обществом, — смело заявляет недавно переизбранный депутат Госдумы от ЛДПР и приглашенный гость съезда Михаил Дегтярев. — Да, американская демократия — это дубинки и слезоточивый газ, как в Фергюсоне, это диктатура, это попытка быть гегемонами. Но эта попытка неудачная. Потому что есть такие люди, как вы, которые собирались сегодня в Москве, городе намного более европейском, чем многие европейские столицы сейчас». К Америке он обращается со словами: «Не по Сеньке шапка! Не можете вы нести ответственность за мировой порядок!»

На экран выводят видеообращения тех, кто приехать не смог: министра иностранных дел Сомалилэнда и самопровозглашенного короля Гавайев Эдмунда Сильвы-младшего — до завоевания Америкой на островах была монархия, а он потомок королевской семьи.

А Ионов делится с журналистами идиллической картинкой-мечтой: «Сильная, красивая Европа без вмешательства в дела третьих стран. Муаммар Каддафи в Ливии, все живи и здоровы, нет никакого ИГИЛа (организация запрещена на территории России — ред.), никакой массовой миграции в Европу, никаких санкций. Та же Украина спокойно развивает связи с Евросоюзом, без всяких Майданов». В ответ на упреки, что вмешательство в дела других стран движение осуждает, а сепаратистов в других странах как раз поддерживает, Ионов быстро возражает: «А какое отношение мы имеем к государству? Мы не представляем законодательную, исполнительную или судебную власть, мы некоммерческая организация».

«Антиглобалистское движение России» выиграло президентский грант в 3,5 миллиона рублей, на который и проводит конференцию. Делегатам оплачивают дорогу — впрочем, Ионов оговаривается, что помогают с билетом только тем, кто не в состоянии оплатить его сам, а грант — это не все вложенные в мероприятие деньги.



Делегация Пуэрто Рико. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Александру Ионову всего 26 лет, а он в руководстве сразу двух организаций, в том числе «Офицеров России», а в почетных членах его «Антиглобалистского движения России» значатся Башар Асад и Махмуд Ахмадинежад. Кроме того, Ионов — спецпосланник ДНР по установлению связей со странами Ближнего Востока и Латинской Америки.

Кстати, приехавшие в Москву сепаратисты на это слово обижаются: например, каталонец Энрике Фольк из «Коалиции Солидарности за независимость» осуждает журналистов, которые пишут о нем «сепаратист», таким образом стремясь выставить в плохом свете: они сторонники самоопределения наций. Через 10 месяцев Каталония должна стать независимой, продолжает он, назначен референдум: «Мы уже пробовали провести референдум, но Испания запретила это делать официально. Теперь вторая попытка, и нам уже неважно, что скажет испанское правительство».

Тренеры кунг-фу и учителя английского

Референдумы — основной способ борьбы за самоопределение, мирный и законный, подчеркивает оратор за оратором. Через слово вспоминают опыт Британии. «Я хотел бы поздравить британский народ: пусть их успех вдохновляет всех нас», — говорит техасец Нейт Смит. Ссылаться на «Брекзит» здесь в этом году модно: решение сильной и уважаемой мировым сообществом страны выйти из ЕС как будто оправдывает стремления сторонников самоопределения наций. Про Новороссию и Крым все подзабыли. Впрочем, о них вспоминает Донателло Феррари из итальянской консервативной партии «Лига Севера», выступающей за независимость северных итальянских провинций: «Мы с самого начала выступали в поддержку народа Крыма. А украинский режим продемонстрировал свою антидемократическую, глобалистскую сущность». Дальше он нападает на легализацию однополых браков и суррогатного материнства и прочее «уничижение христианских ценностей».

«Но однополярный мировой порядок не может существовать из-за России, которая сама испытала на себе технологии гегемона в тяжелые годы правления Ельцина и нашла в себе силы восстать из пепла. Она нашла противоядие: им стал Владимир Путин, — продолжает итальянец. — Именно здесь находится настоящая Европа: Европа свободных людей, которая не хочет, чтобы ее заполонили мигранты, не хочет утратить самобытность, а хочет восстановить свой суверенитет и в финансовом, и в военном плане».

«Другая Европа», мечтающая о другом миропорядке, собралась сегодня в Москве. Ирландец Дьярмуд МакДуглас из «Шинн Фейн» оказывается не из той самой легендарной «Шинн Фейн» с двухсотлетней историей, а из более радикальной «Республиканской Шинн Фейн», отколовшейся в 1984 году. Каталонская «Коалиция Солидарности за независимость» — совсем не большая и не влиятельная организация. Стремление отделиться в северном регионе Испании, действительно, сильно, но значимые партии и движения в Москву не поехали. Самозваный король Гавайев был приговорен к 13 годам тюрьмы за кражу полумиллиона долларов, а сейчас занимается рыболовством — и подрабатывает тренером по кунг-фу. Лидер движения «Yes California» преподает английский в екатеринбургской школе — правда, уже в мае собирается домой, чтобы летом развернуть в родном штате сбор подписей за отделение. Сейчас собирать их бессмысленно — месседж потонет в информационном шуме от президентских выборов, говорит он. Луису не нравятся ни Трамп, ни Клинтон, но Хиллари не нравится еще больше: «Я не хочу еще одного президента из клана Клинтон-Буш. Половина моей жизни при их власти прошла. В России жалуются, что был Путин, потом Медведев, потом снова Путин — но в Америке то же самое, просто маскируют это лучше!»

В зале «Ritz Carlton» на глазах формируется параллельная реальность, как будто все договорились и старательно поддерживают игру: по ее сюжету, суррогатные матери уничтожают христианство, на Гавайях с каждым днем слабеет легитимность США, а по миру движется новая волна деколонизации.

«Вы не думаете, что они вас используют?» — допытывается американский журналист у калифорнийца Маринелли, подразумевая Кремль и российскую пропаганду. «Все всех используют, — возражает тот, — вот и мы используем эту конференцию для трансляции наших идей».

Пока идет конференция, товарищи Александра Ионова из «Офицеров России», претворяя параллельную реальность в жизнь, своими силами закрывают в Центре фотографии имени братьев Люмьер выставку фотографа Джока Стерджеса с обнаженными детьми.