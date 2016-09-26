

Михаил Касьянов в день выборов 18 сентября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Слухи о проблемах внутри «Парнаса» появились сразу после выборов, на которых партия набрала 0,73% голосов. Когда стало понятно, что стратегия руководства провалилась, в СМИ появились «анонимные источники» из «Парнаса», предрекавшие скорую отставку Михаила Касьянова.

Так, портал 7х7 утверждал, что костромское отделение партии поднимет вопрос об отставке Касьянова, однако от официальных комментариев местное руководство отказывалось.

Накануне политсовета, который состоялся 26 сентября, некоторые представители партии опубликовали заявление с требованием назначить дату съезда и, самое главное, — «обновить руководство партии». Среди подписавших заявление: заместители председателя «Парнаса» Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, член бюро политсовета Вадим Прохоров, сопредседатель петербургского отделения партии Андрей Пивоваров.

«Результат выборов — персональная ответственность руководителей партии, и в первую очередь лидера списка Михаила Михайловича Касьянова, утвердившего стратегию, которая привела нас к такому результату», — сказал Яшин «Новой газете».

По мнению инициаторов съезда, руководство партии допустило критические ошибки, например, включив в партийный список националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей.

«Партия включает в список людей, которые не разделяют наши взгляды и идеологию. Это наносит нам ущерб и не приносит голоса. Мы считаем, что был какой-то электорат, россияне готовы доверять нашим кандидатам, но не готовы поддержать людей, которые находятся в федеральном списке», — говорит Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что опубликованное заявление — не призыв к радикальным мерам, а «желание провести разбор полетов».

«Главная цель нашего заявления — необходимость созыва съезда. Очень важно признать ошибки, попытаться сделать так, чтобы бренд "Парнаса" был интересен избирателю. Партия не сможет существовать без какого-то внутреннего обсуждения. Мы разные люди с разными позициями, но мы не ставим целью отставку Касьянова. Мы хотим обсудить то, что произошло», — добавил Пивоваров.

Однако не все поспешили примкнуть к либеральному крылу партии: в повестку политсовета вынесли вопрос об исключении Ильи Яшина из «Парнаса» — об этом просило удмуртское отделение. Там считают, что политик «стремится использовать поражение (на выборах — ред.) в своих сугубо карьерных интересах, пытаясь перехватить руководство партией».

Сам Яшин написал, что идея исключить его из партии принадлежит Михаилу Касьянову. По словам оппозиционера, Касьянов хочет «выдавить из руководящих органов бывшую команду Немцова (Кара-Мурзу, Прохорова, Пивоварова и остальных)».

Однако Яшина никто не «выдавил»: ни один член политсовета «Парнаса» на заседании в понедельник не поддержал идею исключить его из партии. Зато было решено до конца года провести съезд, на котором и решится судьба руководства.

«Раскол в партии, конечно, есть. Есть националисты, которые смотрят в рот Касьянову, и есть те, кто продолжает развиваться в либеральном направлении, — сказал «Новой газете» Вадим Прохоров. — На заседании прозвучали очень странные заявления. Например, руководитель самарского отделения прямо заявил, что партия должна становиться ультраправой, и ее не должен возглавлять ни еврей, ни чеченец. Это я цитирую. После Мальцева мы и правда начинаем скатываться в национализм. Я только не понимаю, почему Касьянов решил ехать на горбу националистов».

Ситуацию в партии Прохоров характеризует как «неспокойную», но уверяет, что демократическая ее часть все-таки держится на плаву.

Сам Прохоров признается, что выступает за институт сопредседателей, одним из которых, по его мнению, вполне может быть сам Касьянов. «Но не только он», — заключает Прохоров.

Илья Яшин отказывается назвать кандидатов на пост председателя «Парнаса». По его словам, они появятся, «когда дискуссия приобретет содержание». В первую очередь, отметил политик, нужно решить вопрос о реформах внутри партии.

«Я не готов это обсуждать. Нам нужно принципиально решить вопрос о реформах внутри «Парнаса». Когда дискуссия приобретет содержание, тогда, несомненно, появятся кандидаты. С моей точки зрения, партии нужен антикризисный председатель, который, что называется, вернет партию к жизни, проведет реанимационные мероприятия», — заявил Яшин, добавив, что «это может быть кто-то из руководителей региональных отделений».

Сам Михаил Касьянов ранее заявил, что не собирается уходить в отставку.

«В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — сказал Касьянов.