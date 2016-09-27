Георгий Пасько / Facebook

Во вторник утром в центре Барнаула напали на журналиста Григория Пасько. Неизвестные сильно ударили Пасько в висок и исчезли, как только он приготовился обороняться. Внутренние повреждения пока непонятны: он был на медосвидетельствовании, но врач пока только внешне осмотрел место удара —нужно будет делать рентген.

«В голове шумит, но через 20 минут начало лекции», — прокомментировал самочувствие сам Пасько.

Он приехал в Барнаул читать лекции по расследовательской журналистике и обещает, что инцидент не заставит его изменить планы: «Нас не испугать». Лекции Пасько в Барнауле продлятся до 7 октября.

«Такое не характерно для Алтайского края, у нас регион с низкой криминальной составляющей, — говорит Геннадий Шейда, местный «яблочник», возглавлявший этим летом штаб кампании Владимира Рыжкова в крае. Правда, он вспоминает, что на встречи кандидата во дворах приходили НОДовцы, мешали, срывали объявления.

Был и случай нападения на куб «Яблока»: агитаторов не били, но толкали, а с конструкции сорвали баннеры.

«Полиция принимает все заявления в рамках законодательства, но их оперативность оставляет желать лучшего, — добавил Шейда. — По факту выхода клеветнической газеты против Рыжкова свидетелей ее распространения опросили только на сороковой день».

Свидетелей нападения на Пасько пока не опросили вовсе, рассказал «Новой газете» сам пострадавший: «Были свидетели, ребята, которые копали канал рядом, поэтому бандиты их не видели. За целый день никто не попытался их найти и допросить».

Пасько добавил, что принимали его заявление в полиции неохотно, но после сообщений в СМИ полиция активизировалась: «Только что звонила следователь и сказала, что хочет меня видеть срочно. Я сказал, что пробыл у них два часа, а сейчас у меня лекция».

Накануне о приезде Пасько в Барнаул написал местный националист Андрей Маевич, в прошлом — человек демократических убеждений, теперь — патриот, близкий к местному НОДу: «Может, ты решил как иностранный агент американского фонда защиты гласности вербовать местных блогеров, журналистов, создать агентурную сеть? Или как нештатный агент американского центра журналистского образования собираешься учить журналистов и жителей Алтая свободе слова по-американски?»

«Я не думаю, что он мог организовать это нападение, но возможно, та публикация могла других людей сподвигнуть на неправовые действия: она разжигает настроения», — предполагает Шейда.

Сам же Пасько подозревает в организации нападения не местных активистов, а спецслужбы.

«Я смотрел на этих ушлепков, которые стояли у Центра фотографии имени братьев Люмьер. Я видел Энтео, видел НОД, видел всякую шелупонь, — говорит он. — А это были ребята сорокалетние, профессионалы, здоровые, серьезные».

Пасько добавил, что, когда в апреле они проводили школу в Перми, к владельцу зала приходили сотрудники ФСБ и не рекомендовали ему не проводить там семинар. Были препятствия и в других регионах, в том числе в Подмосковье и Москве.

Григорий Пасько — военный журналист, с 2011 года является директором Фонда поддержки расследовательской журналистики и регулярно проводит тренинги для журналистов.