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Первая схватка кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа перед телевизионными камерами состоялась в понедельник вечером в аудитории университета Хофстра, штат Нью-Йорк. Политическое противостояние, за которым следила вся Америка и весь мир (около 100 миллионов телезрителей), длилось 90 минут без перерывов на рекламу.

Кандидаты отвечали на вопросы по трем темам: направление, по которому должна идти страна; как достичь экономического процветания; как обеспечить безопасность.

По результатам самого первого опроса CNN, 62% зрителей отдали победу Клинтон, 27% — Трампу. Однако, честно предупредили организаторы, среди опрошенных изначально было больше сторонников Демократической партии. У зрителей канала Fox, симпатизирующего республиканцам, могут быть другие цифры (позднее стали известны и они: 40% за Клинтон и 41% за Трампа — ред.). И все же эксперты склоняются к тому, что «не нокаутом, но по очкам» победила Хиллари.

Обмен ударами

Начали с экономики, где кандидаты продемонстрировали традиционный партийный подход. Республиканец Трамп собирается снизить налоги для крупного бизнеса, который, по его убеждению, ответит на этот шаг созданием миллионов рабочих мест для американцев, отменить регламентирующие правила, введенные после рецессии 2008—2009 годов, пересмотреть торговые соглашения с другими странами. Хиллари Клинтон — типичная представительница Демпартии — обещает помочь среднему классу, хочет поднять налоги для самых богатых, «золотого процента Америки», и за счет этого и отмены налоговых льгот для корпораций — увеличить минимальную зарплату по стране, сравнять заработок женщин и мужчин, обеспечить оплачиваемый отпуск. Она напомнила, что Трамп начал предпринимательскую деятельность, получив 14 миллионов долларов от отца, и в прошлом 6 раз объявлял себя банкротом. Если осуществится программа Трампа, Америку ждет новая стагнация, предупредила Клинтон. Не 6 раз, а 4, и не объявлял о банкротстве, а «использовал имеющиеся законы», и папа ему дал не миллионы, а «скромную сумму». Он сам раскрутился и создал огромный бизнес, поправлял соперницу Трамп.

Главный аргумент, который он последовательно повторял весь вечер: вы 30 лет были у власти, почему раньше не делали того, что предлагаете сейчас? У нас 20 триллионов долга, напомнил Трамп, пора считать деньги и только он, Трамп, может это сделать.

Почему кандидат республиканцев скрывает свою налоговую декларацию? Может, он не так богат, как утверждает, может, он не отдавал столько денег на благотворительность, а может быть, он не платил налогов или должен кредиторам с Уолл-стрит? Клинтон озвучила вопросы, которые задают американцы после того, как республиканский кандидат впервые за 40 лет отказался следовать рекомендациям Федеральной комиссии по этике. Трамп парирует: «Я обнародую налоговую декларацию, как только Клинтон опубликует 33 тысячи уничтоженных электронных писем».

Используя личную почту в бытность госсекретарем, она совершила ошибку и призналась в этом. «Это больше чем ошибка, это было сделано преднамеренно», — вставляет реплику Трамп. В течение дебатов он в общей сложности 51 раз перебил Хиллари, несколько раз ему сделал замечание ведущий дебатов, журналист NBC Лестер Холт. Модератор с трудом владел ситуацией, кандидаты отклонялись от заданных вопросов, постоянно вступая в пикировку.

Клинтон напомнила, как Трамп призвал российских хакеров найти ее электронную почту (она утверждает, что Трамп «попросил Путина взломать серверы» Демпартии). Хиллари заявила, что у нее «нет никаких сомнений»: за многочисленными взломами стоит Россия. Трамп сказал, что никто не доказал этого, это мог быть Китай или вообще кто угодно.

Хиллари напомнила о самых скандальных высказываниях Трампа: он называл женщин «свиньями», «неряхами», «лентяйками», а беременность — «неудобством для работодателя». «Расистская ложь», — так Клинтон назвала многолетние утверждения Трампа о том, что Барак Обама родился не в США и, следовательно, стал президентом незаконно. Свидетельство о рождении Обамы было опубликовано в 2011 году, но республиканский кандидат лишь несколько недель тому назад объявил, что у него больше нет сомнений по этому вопросу. И не принес извинений.

Около 10 минут кандидаты посвятили проблеме расовой дискриминации. Клинтон отметила, что, в первую очередь, необходимо избавиться от предвзятости в отношении афроамериканцев и других национальных меньшинств — не только офицеров полиции, но и всего общества. Для Трампа два ключевых слова в решении расовых проблем — закон и порядок. По его словам, полицейские и пограничники в общей массе готовы проголосовать 8 ноября за него.

ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), ядерная сделка с Ираном, союзники США в мире — темы, довольно бегло поднятые в ходе дискуссии по вопросам безопасности. Клинтон подтвердила верность взятым США обязательствам перед НАТО, Японией, Кореей и другими союзниками. У Трампа — иной взгляд: союзники должны больше вкладывать в общую оборону и не надеяться, что Америка по-прежнему готова нести на себе львиную долю расходов.

«У Клинтон нет запаса выносливости, чтобы быть президентом», — объявил Трамп. Хиллари парировала, что в бытность госсекретарем она посетила 112 стран, а недавно 11 часов давала показания в комитете конгресса. Вот когда ее оппонент сделает то же самое, у него появится право читать ей нотации по поводу выносливости. «У Хиллари есть опыт, но это плохой опыт». Трамп заметил, что пока он ездил по стране, посещая проблемные регионы, Хиллари «сидела дома». «Дональд только что осудил меня за то, что я готовилась к дебатам. Но я готова еще и к тому, чтобы стать президентом», — ответ Клинтон вызвал аплодисменты в зале, хотя публику заранее просили в ходе дискуссии не шуметь.

«Возможно, самые заметные теледебаты в истории»

В канун первых дебатов кандидатов шансы на победу на выборах Клинтон и Трампа практически сравнялись. Опрос агентства Bloomberg давал два очка преимущества Трампу, а по опросам Washington Post — ABC News и New York Times — CBS News Клинтон опережала соперника тоже на 2 пункта (в обоих случаях это в пределах статистической погрешности). 50% избирателей заявили, что именно телевизионные дебаты помогут им разобраться, за кого голосовать.

«Мы ждем перемен» — запрос американского общества оказался столь значительным, что волна поддержки продолжает нести Дональда Трампа, несмотря на значительный перевес Хиллари Клинтон в денежных средствах, вложенных спонсорами в ее предвыборную кампанию, на очевидную, казалось бы, роль «преемницы Барака Обамы» с автоматической передачей голосов от его избирательного блока: нацменьшинств, женщин и молодежи, на поддержку деятелей культуры. Ан нет! «Возмутитель спокойствия» Дональд Трамп, оскорблявший женщин, латиноамериканцев и мусульман, шокировавший обращением к российским хакерами, угрожавший союзникам по НАТО (начиная с августа), продолжает исправно набирать очки. Чего больше в волне, несущей Трампа вперед: личной популярности, непопулярности Клинтон, протеста и желания потрясти основы? Социологам еще предстоит разобраться в этом феномене.

Ясно одно:

американцы подошли к поворотному моменту предвыборной гонки максимально наэлектризованными и полными пессимизма.

Они будут выбирать «из двух зол меньшее». Социологи это доказали математически. Когда служба опросов общественного мнения Pew попросила назвать основные причины, по которым избиратели собираются голосовать, оказалось, что 33% сторонников Трампа главным для себя называют неприятие Хиллари Клинтон. У Клинтон — зеркальная картина: 32% ее сторонников говорят, что для них главная причина идти на выборы — сказать «нет» Трампу.

При этом 67% избирателей считают Трампа «рискованным выбором» на пост президента. 51% думает так же про Клинтон, несмотря на то, что она уже была и первой леди, и сенатором, и соперницей президента Обамы, и госсекретарем.

К телевизионной схватке — 40-м дебатам в политической карьере — Хиллари Клинтон готовилась тщательно. Тренировались три вечера подряд. Были еще и дневные занятия. Для репетиционной базы выбрали отель неподалеку от дома Клинтонов в Чаппакуа — это место, где проходят свадьбы, встречи одноклассников, бизнес-конференции и курсы гольфа. Команда Клинтон, возглавляемая бывшим советником Обамы Роном Клайном и адвокатом Карен Данн, чтобы не светиться в лобби, заходила в здание со служебного входа. Советнику Хиллари Филиппу Рейнсу досталась роль воображаемого Трампа. Рассматривали два сценария поведения: Дональд вежливый и Дональд неуправляемый.

Ее соперник провел две консультации с советниками в своем небоскребе: «башне Трампа» (Trump Tower) в центре Нью-Йорка. Пресс-секретарь его штаба Джейсон Миллер иронизировал над усиленной подготовкой Хиллари: «Наверное, этим можно хвастаться накануне футбольного матча в средней школе, но вряд ли (это нужно делать) перед, возможно, самыми заметными телевизионными дебатами в истории нашей страны». Однако, отмечает телеканал Fox, Клинтон действительно хорошо подготовилась и, казалось, помнила все высказывания Трампа как минимум за 10 лет.

«Не важно быть, умей казаться»

Телевидение изменило правила игры. Классический пример: на первых в истории телевизионных дебатах 26 сентября 1960 года (ровно 56 лет тому назад) Ричард Никсон выступил очень дельно, и те, кто слушал дебаты по радио, решили, что он победил Джона Кеннеди. Но, благодаря феномену телевидения, результат вышел прямо противоположным. Зрители увидели, как потел, неловко переминался (из-за инфекции в колене), подыскивал нужные слова Никсон, и как молод, уверен в себе был его соперник. Внешнее впечатление (картинка) оказалось весомее содержания. С тех пор стиль выступления не менее важен, чем его суть. Особенно на первых президентских теледебатах, когда страна еще присматривается к кандидатам.

Для бывшего ведущего реалити-шоу на ТВ Трампа перформанс никогда не был проблемой. Он уверен в том, что харизматичен и неотразим. Для Хиллари Клинтон первые теледебаты стали еще и доказательством хорошей физической формы. Схватка с Трампом должна была развеять шлейф спекуляций о ее слабом здоровье. Тенденциозный подбор отдельных кадров, постоянно показываемых телевидением в ряде стран, оставлял гнетущее впечатление. Казалось, Америка сошла с ума, выдвигая на пост главы государства глубоко больного человека.

Экзамен сдан. Клинтон выглядела уверенной в себе и иронически улыбалась в ответ на атаки оппонента.

Перед Трампом стоял другой вызов. Большинство американцев по-прежнему считают, что у него недостаточно квалификации, чтобы возглавить страну. 64% полагают, что он для этого не готов: виной всему — характер. «Как провокатор может в одночасье превратиться в президента» — такая сверхзадача стояла перед Трампом. В роли Станиславского (верю — не верю) был каждый американский телезритель.

И еще одна традиция. Вслед теледебатам следует обязательный фактчекинг. То, что наговорили-наобещали кандидаты, американские СМИ тщательно проверят на предмет фактической точности. Проверят и доложат избирателям.

«Новая газета» продолжает следить за президентской гонкой. Следующие теледебаты пройдут 9 октября в Cент-Луисе, штат Миссури.

Вашингтон